Уиткофф направляется в Россию, чтобы встретиться с Путиным, - Axios
Спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправился в Россию, где, как ожидается, проведет встречу с диктатором Владимиром Путиным.
Об этом пишет Axios, передает Цензор.НЕТ.
Это будет уже третья встреча Уиткоффа и Путина.
Если до конца месяца не будет достигнуто прекращение огня, Трамп может прибегнуть к введению дополнительных санкций против России. В частности лидер США может обратиться к Конгрессу с просьбой принять новый закон о санкциях, сообщил источник.
Ранее сообщалось, что спецпредставители президентов Дональда Трампа и Владимира Путина - Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев - провели первую встречу в Вашингтоне, что стало первым визитом высокопоставленного российского чиновника в США после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.
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А лозунги зеленої партій- "зустрінь весну без пороху" щороку збуваються
Правда вигляд не дуже, але наповнення на 100 відсотків збігається з оригіналом
Вин що давав присягу президента України?
Чи знов якась родичка всралася, бо була проїздом, коли воно всцанне і вгашенне десь валялось?
зустрітисявідсмоктати у путіна
путін скаже: таріфи - ета гєніально, я молілса за вас
і на цьому всі ці погрози з санкціями закінчаться. Будуть казати , що якщо до кінця 2028 року не буде досягнуто досягнеть, тоді трамп ух як помститься !
-ти підриваєш авторитет нашого донні.
пуйло-віткоффу:
-у твого донні немає ніякого авторитету й ніколи не було.
https://www.flightradar24.com/39d6e6e2
при случаемогут работатьбыть кем угодно от генпрокурора до глав госпредприятий и министров, то везде - тоже так?