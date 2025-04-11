Уиткофф направляется в Россию, чтобы встретиться с Путиным, - Axios

Спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправился в Россию, где, как ожидается, проведет встречу с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет Axios, передает Цензор.НЕТ.

Это будет уже третья встреча Уиткоффа и Путина.

Если до конца месяца не будет достигнуто прекращение огня, Трамп может прибегнуть к введению дополнительных санкций против России. В частности лидер США может обратиться к Конгрессу с просьбой принять новый закон о санкциях, сообщил источник.

Ранее сообщалось, что спецпредставители президентов Дональда Трампа и Владимира Путина - Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев - провели первую встречу в Вашингтоне, что стало первым визитом высокопоставленного российского чиновника в США после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

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