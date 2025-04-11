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Новости Встреча Виткоффа с Путиным
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Уиткофф направляется в Россию, чтобы встретиться с Путиным, - Axios

Стив Уиткофф отправился в Россию. Встретится с Путиным

Спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправился в Россию, где, как ожидается, проведет встречу с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет Axios, передает Цензор.НЕТ.

Это будет уже третья встреча Уиткоффа и Путина.

Если до конца месяца не будет достигнуто прекращение огня, Трамп может прибегнуть к введению дополнительных санкций против России. В частности лидер США может обратиться к Конгрессу с просьбой принять новый закон о санкциях, сообщил источник.

Ранее сообщалось, что спецпредставители президентов Дональда Трампа и Владимира Путина - Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев - провели первую встречу в Вашингтоне, что стало первым визитом высокопоставленного российского чиновника в США после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Читайте: Путин манипулирует Трампом во время переговоров, чтобы продолжать войну против Украины, - WP

Автор: 

путин владимир (31244) россия (95489) США (26598) Стив Уиткофф (76)


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Топ комментарии
+20
Їде до параші як в рідну хату. Родствєнніки.
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11.04.2025 09:24
+16
Вони думали нам прикольно. Країна ржала - а то путін нападьот. І ***** напав, бо слуги питали- а путін уже напав ? І це на 5 рік війни. Очевидно вона була не для всіх.
А лозунги зеленої партій- "зустрінь весну без пороху" щороку збуваються
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11.04.2025 09:34
+15
Цього разу мабуть привезе бюст Трампа, зліпленого якутським скульптором.
Правда вигляд не дуже, але наповнення на 100 відсотків збігається з оригіналом
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11.04.2025 09:30
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Їде до параші як в рідну хату. Родствєнніки.
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11.04.2025 09:24 Ответить
Будем надіяться - знову "обсереться" і ляпне чергову "дурь"...
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11.04.2025 10:12 Ответить
Так це ж "своя людина у Гавані".
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11.04.2025 10:12 Ответить
Здається, минулого разу він чекав у приймальній х@йла шість годин. Тіпа у х@йла була важлива зустріч з картопляним королем. Нашвидкоруч організована.
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11.04.2025 12:06 Ответить
Десь я читав (може, брешуть), шо 8 чи 8,5...
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11.04.2025 16:47 Ответить
З двома валізами вазеліну...
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11.04.2025 09:24 Ответить
Кажуть, що його реальне ім'я "Саккер" Карлсон
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11.04.2025 09:34 Ответить
Саккер-не саккер, а смокче у трампона на 5 з +.
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11.04.2025 10:15 Ответить
Поки вони граються у геополітику-в Україні продовжується війна та гинуть люди...
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11.04.2025 09:26 Ответить
Вони думали нам прикольно. Країна ржала - а то путін нападьот. І ***** напав, бо слуги питали- а путін уже напав ? І це на 5 рік війни. Очевидно вона була не для всіх.
А лозунги зеленої партій- "зустрінь весну без пороху" щороку збуваються
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11.04.2025 09:34 Ответить
Цілувати ***** в дупло.
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11.04.2025 09:26 Ответить
Його не допустять до сраки, зустрінеться з ним ******.3\1.
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11.04.2025 09:43 Ответить
Приїде, помацає чарівний чумадан, а якщо буде гарно поводитись, то дозволять туди заглянути. Черговий потужний менеджер від "найкращого друга" чимось на Орбана схожий. Совпадение - не думаю.
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11.04.2025 09:28 Ответить
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11.04.2025 09:29 Ответить
Цього разу мабуть привезе бюст Трампа, зліпленого якутським скульптором.
Правда вигляд не дуже, але наповнення на 100 відсотків збігається з оригіналом
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11.04.2025 09:30 Ответить
кацапи можуть спіймати Віткоффа на якийсь дискредитації сво або наркоті й далі тюрма років на 20.... оце буде хід конем, а далі перемовини про обмін й всі забудуть про війну....
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11.04.2025 09:31 Ответить
Краще іди пішки,через Україну,більше порозумієш недолугий.
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11.04.2025 09:35 Ответить
Ничого особистого, ничого святого, просто бізнес.
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11.04.2025 09:42 Ответить
останнє китайське попередження
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11.04.2025 09:44 Ответить
Я не зрозумів, чого всі претензії до Донні?
Вин що давав присягу президента України?
Чи знов якась родичка всралася, бо була проїздом, коли воно всцанне і вгашенне десь валялось?
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11.04.2025 09:47 Ответить
Віткофф прямує до Росії, щоб зустрітися відсмоктати у путіна
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11.04.2025 09:58 Ответить
Якщо до кінця місяця не буде досягнуто припинення вогню, Трамп може вдатися до запровадження додаткових санкцій проти росії

путін скаже: таріфи - ета гєніально, я молілса за вас

і на цьому всі ці погрози з санкціями закінчаться. Будуть казати , що якщо до кінця 2028 року не буде досягнуто досягнеть, тоді трамп ух як помститься !
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11.04.2025 10:00 Ответить
Скучила штатівська шлендра за плешивим маніяком.
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11.04.2025 10:03 Ответить
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11.04.2025 10:06 Ответить
віткофф-пуйлові:
-ти підриваєш авторитет нашого донні.
пуйло-віткоффу:
-у твого донні немає ніякого авторитету й ніколи не було.
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11.04.2025 10:11 Ответить
Это он видимо?

https://www.flightradar24.com/39d6e6e2
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11.04.2025 10:11 Ответить
У Витькова настальгия, по родным берёзкам, щам, лаптям, обоссаным штанам и барскому хреу в очке.
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11.04.2025 10:20 Ответить
Виделку нехай захватить,на вуха )(уйло навішає.
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11.04.2025 10:23 Ответить
У трампона "великодень" зривається, але з мацкви віткофф привезе трампону найцікавішу частину відео 1987-го року, відзнятого кагебешниками. Ну, щоби трампон заспокоївся та притих у своїх емоціях надовго та не заважав пуйлові воювати в Україні.
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11.04.2025 10:26 Ответить
Трамповському торгашу сподобався зморшкуватий зад плєшивого?
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11.04.2025 10:31 Ответить
віткофф Подвіний "засланец" від Ізраелю та США ...за корегуванням дії ...бо не дай Боже ,трамп шось не те зробить ,і нафта ще більше впаде !...
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11.04.2025 10:46 Ответить
Цього разу ''освячену'' ікону х...ла привезе Трампу...
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11.04.2025 10:57 Ответить
Як тільки трампісти намагаются вести переговори з рашистами так чекай посиленя обстілів України і чергові хотелки рашиського режиму.
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11.04.2025 11:16 Ответить
давно х§я не смоктав?
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11.04.2025 11:21 Ответить
заголовок не той,треба "віткоф прямує до ********* щоб відсмоктати *****"
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11.04.2025 11:31 Ответить
и как связаны спец представитель по ближнему востоку с "прекращением огня" у нас? наш спец представитель вроде Кит Келлог - нет? или если у нас "министр обороны" во время войны исключительно катается поговорить туда-сюда (потому как больше очевидно делать - нечего, все идет отлично), послы и послицы сплошь сексологини, поварихи, инвалиды-военные и т.д. и т.п. но настолько талантливые что все при случае могут работать быть кем угодно от генпрокурора до глав госпредприятий и министров, то везде - тоже так?
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11.04.2025 11:33 Ответить
Їде на святковий відсос!!!! А може ще у Газпрому якійсь відсоток припаде!!!! Піндосня кінчена!!!
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11.04.2025 12:33 Ответить
 
 