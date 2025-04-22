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Новини Візит Віткоффа до РФ
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Віткофф цього тижня може відвідати Москву, - помічник Путіна Ушаков

Візит Віткоффа до Москви. Коли може відбутися

У Кремлі очікують візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви цього тижня.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Відомо, що 23 квітня 2025 року представники США проведуть переговори у Лондоні з українськими та європейськими представниками.

Нагадаємо, раніше Віткофф провів перемовини із диктатором Путіним та назвав їх "переконливими".

Кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа, зокрема державний секретар США Марко Рубіо та посланник з питань України Кіт Келлог, закликають його бути більш обережним у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, 11 квітня спецпредставник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф провів зустріч зі спецпредставником російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим у Санкт-Петербурзі.

Читайте: Рубіо після переговорів у Парижі: Європа може допомогти завершити війну в Україні

Автор: 

росія (65191) США (22840) Віткофф Стів (83)


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Топ коментарі
+6
а там ще є щось недоціловане?...
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22.04.2025 16:27
+4
Ні про що. Керосину багато - хай собі літає..
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22.04.2025 16:29
+3
може йому там оселитися?
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22.04.2025 16:38
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американський ДІВЕЛОПЕР- величніший ЄРМАК ПЛАНЕТИ !!!
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22.04.2025 16:25 Відповісти
а там ще є щось недоціловане?...
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22.04.2025 16:27 Відповісти
Ні про що. Керосину багато - хай собі літає..
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22.04.2025 16:29 Відповісти
від оцих візитів степана виткова вже нудіти починає, просто блювотиною тягне
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22.04.2025 16:30 Відповісти
Знов чекати ракет?
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22.04.2025 16:31 Відповісти
може йому там оселитися?
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22.04.2025 16:38 Відповісти
На черговий відсос х@йлу?
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22.04.2025 16:39 Відповісти
Це ганьба якась, коли представник США приїзжає на поклони к кремлівському фюреру-засранцю.
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22.04.2025 16:49 Відповісти
Нехай, вже там і залишається.
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22.04.2025 16:54 Відповісти
Вже як на роботу їздить до ***** лизати дупу. І зарплату видно гарну отримує. Чому цю паскуду ще в миротворець не внесли щоб в Україні його і духу смердючого не було?
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22.04.2025 16:54 Відповісти
Секс по телефону надоїв то їде реалізувати свої вологі мрії.
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22.04.2025 17:12 Відповісти
дайте віткоффу ,картату сумку , з цукрових торб , він на заробітки, челноком їзде , до кремля ...
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22.04.2025 17:44 Відповісти
Витьке стало скучно и захотелось движухи
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22.04.2025 18:37 Відповісти
курьєром робить
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22.04.2025 20:41 Відповісти
 
 