У Кремлі очікують візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви цього тижня.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Відомо, що 23 квітня 2025 року представники США проведуть переговори у Лондоні з українськими та європейськими представниками.

Нагадаємо, раніше Віткофф провів перемовини із диктатором Путіним та назвав їх "переконливими".

Кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа, зокрема державний секретар США Марко Рубіо та посланник з питань України Кіт Келлог, закликають його бути більш обережним у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, 11 квітня спецпредставник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф провів зустріч зі спецпредставником російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим у Санкт-Петербурзі.

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