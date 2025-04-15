Рубіо та Келлог рекомендують Трампу бути більш жорстким у питанні поступок українськими територіями, - WSJ

Кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа, зокрема державний секретар США Марко Рубіо та посланник з питань України Кіт Келлог, закликають його бути більш обережним у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Рубіо та Келлог рекомендують Трампу бути більш скептичним щодо заяв президента РФ, що той нібито хоче укласти мирну угоду. Проте главі США ближча позиція спецпосланця Стіва Віткоффа, який вважає, що Путін хоче укласти мир та пропонує віддати йому чотири області України (Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську).

Зазначається, що Росія відкинула заклик Трампа до припинення вогню. Путін намагається затягнути переговори та домогтися кращих умов для себе.

"Трамп сподівається зупинити війну в Україні частково для того, щоб усунути головну перешкоду для ширшого зближення з Кремлем. Часом він виглядав нетерплячим до Путіна, але не виконав своєї погрози запровадити нові санкції на експорт російської нафти", - йдеться у статті.

Колишній високопоставлений чиновник Державного департаменту Деніел Фрід заявив, що Державний департамент і Міністерство фінансів готують варіанти посилення санкцій проти Росії. Це на випадок, "якщо Трамп дійсно вирішить, що з нього досить Путіна".

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