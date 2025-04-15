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Новини Мирний план Трампа Відносини Трампа та Путіна
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Рубіо та Келлог рекомендують Трампу бути більш жорстким у питанні поступок українськими територіями, - WSJ

трамп,путін

Кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа, зокрема державний секретар США Марко Рубіо та посланник з питань України Кіт Келлог, закликають його бути більш обережним у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Рубіо та Келлог рекомендують Трампу бути більш скептичним щодо заяв президента РФ, що той нібито хоче укласти мирну угоду. Проте главі США ближча позиція спецпосланця Стіва Віткоффа, який вважає, що Путін хоче укласти мир та пропонує віддати йому чотири області України (Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську).

Зазначається, що Росія відкинула заклик Трампа до припинення вогню. Путін намагається затягнути переговори та домогтися кращих умов для себе.

"Трамп сподівається зупинити війну в Україні частково для того, щоб усунути головну перешкоду для ширшого зближення з Кремлем. Часом він виглядав нетерплячим до Путіна, але не виконав своєї погрози запровадити нові санкції на експорт російської нафти", - йдеться у статті.

Колишній високопоставлений чиновник Державного департаменту Деніел Фрід заявив, що Державний департамент і Міністерство фінансів готують варіанти посилення санкцій проти Росії. Це на випадок, "якщо Трамп дійсно вирішить, що з нього досить Путіна".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про можливість запровадження проти РФ нових санкцій: Росія й так має обмеження

Автор: 

путін володимир (23803) Трамп Дональд (5610) Рубіо Марко (163) Келлог Кіт (118)


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Топ коментарі
+46
Три в одному.
Боягуз.
Дурень.
Брехун.
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15.04.2025 07:52
+40
Це все російська шобла - республіканці померли в могилі Маккейна. А це просто шапіто
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15.04.2025 07:39
+39
А уявляєш - у його віці побачить в Інтернет, який дивляться сотні мільйонів людей, відео, на якому він "кублиться" в обіймах "медової пастки"? (московських шлюх)? Та ще й якщо там ТАКЕ, чого б посоромився пристойний чоловік виставить на загал? При його "нарцисизмі" та відчутті "непогрішимості" це навіть не "ганьба"! Це - "пазор на все джунгли!" Бо він же з себе "Шер-хана" корчить!
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15.04.2025 07:56
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Стоїть Донні біля Статуї Свободи і свариться - Єслі я бил тогда президентом, хер би она здесь стояла,ето мойо мєсто.
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15.04.2025 11:50 Відповісти
настоящим республиканцем был в своё время Рональд Рейган.а эти ****** что сейчас у власти просто продажная сволочь которую рашка купила за большое бабло!
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15.04.2025 13:11 Відповісти
Як виявилося, піндоси рідкісні сцикуни!!!
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15.04.2025 13:13 Відповісти
Все ще є надія, що круті хлопці з американського впк знищать ідіотів у білому дурдомі. Але та надія тане з часом. То чекаємо, що справжній американський патріот, відданий ідеалам демократії і свободи, нарешті позбудеться новітнього американського гітлера і інших венсотрамповолтців за допомогою божих дронів. Бо інакше може виборів в США більше і не буде.
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15.04.2025 13:29 Відповісти
ідіот?
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15.04.2025 16:41 Відповісти
лох)))
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15.04.2025 14:06 Відповісти
Американські пустодзвони.
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15.04.2025 14:26 Відповісти
Подивіться на цю руду потвору! Від нього не можна чекати нічого, окрім продажу, та торгів за те, що йому не належить. Це просто моральна каліка. І одночасно подивіться на тих, хто засів, завдяки розумовим калікам у владі! Тож виникає питання, чи варто чекати якихось див?
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15.04.2025 16:40 Відповісти
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15.04.2025 18:43 Відповісти
мда.
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15.04.2025 19:16 Відповісти
Обіцяки-цяцянки то будемо допомогати стільки, скільки треба, то завалимо зброєю...якщо за 24 години пу не погодиться.., а що зараз? Самі типа вінні і віддайте пу ВСЕ, що він хоче, навіть те, що ще не спромогся відкусити, тобто, капітулюйте
І отримайте повсюди Бучу?
Страшний подлий абсурд
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15.04.2025 19:50 Відповісти
Все верно, рыжый очарован действоями бандита из подворотни и очень похоже, что он на крючке у него и кроме этого бандит обещает какие-то дивиденды, а эта безграмотная рыжая бестолочь ведется не смотря на униврситеты (наверное вместо лекций играл в гольф), как и этот вместо лекций изображал великого дзюдаиста.
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16.04.2025 09:25 Відповісти
,
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15.04.2025 20:12 Відповісти
,лт
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15.04.2025 20:14 Відповісти
Білий дім відмовився продати за гроші Патріоти, щоб кацапи не вбивали дітей в Україні, це факт, другий факт виходе ,!!!!! Що адміністрація Трампа допомога демонам знищувати дітей в Україні.!
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15.04.2025 22:32 Відповісти
Ти тільки тепер це зрозумів? США потрібна слабка Європа яка платить їх за свою безпеку від загрози *****. Ще з 14 року, коли сша забороняли нам обороняти Крим, вони допомагають ***** забрати східну Європу, щоб у вічному страху тримати західну Європу, щоб вона не розвивалась та не становила конкуренцію сша.
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15.04.2025 22:51 Відповісти
Вся ця руда( або коричнєва, в США, 25 ввдсоткіа німчури як і Трамп) нікчемна адміністрація , це нечіста сила, яка допомага , знищувати Україну!!!!
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15.04.2025 22:43 Відповісти
Смокче трамп у ***** і мріє стати таким же ****** в сша.
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15.04.2025 22:48 Відповісти
Всі церкви цього Світу, які пітримують адмістрацію США це демонічна сила як і Кремля.
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15.04.2025 22:56 Відповісти
Вітаю шановне товариство! Знову і знову все наше та прогресивне світове суспільство усвідомлює те, що трамп як президент США відробляє перед кремлівським педофілом *уйлом свої обов`язки завербованого свого часу фсб ерефії бізнесмена трампа. І всім відомо що й поганяло він отримав "товарищ Краснов". Я так думаю що у ЦРУ США є всі відомості про цю вербовку. І якщо б знайшовся хтось із цього відомства, щоб оприлюднив ці факти( а ще й показали б відео- з його нечистоплотними іграми з кацапськими повіями) то така людина б навіки б прославилась би на планеті Земля, а американці б навік би протверезвіли та й загнали б Республіканську партію США безвісти. А всій родині трампа не було б ніде місця для притулку, ну тільки що як у кремлівського педофіла. Я переконаний, що трамп та його команда, м`яко кажучи, не добуде своєї цієї президентської каденції і буде викинута на помийку історії достроково через імпічмент трампу.
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16.04.2025 03:53 Відповісти
гребаный дебил.
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16.04.2025 06:17 Відповісти
Останнє розслідування Інсайдера https://theins.ru/inv/280001 на жаль не додає оптимізму щодо пана Трампа. Цитата:
"... российский олигарх Дмитрий Рыболовлев, фигурант расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в связи с подозрительной сделкой о покупке особняка. В 2004 году Трамп купил участок с особняком во Флориде за $41 млн. Когда в разгар кризиса 2008 года ему срочно понадобились деньги, Рыболовлев купил у него этот особняк, но не с дисконтом, что было бы логично в пик кризиса, а наоборот - вдвое дороже, за $95 млн. Тем самым Рыболовлев спас Трампа от банкротства (впоследствии российский бизнесмен перепродал участок с убытком - за $30 млн)."
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16.04.2025 06:50 Відповісти
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16.04.2025 09:25 Відповісти
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