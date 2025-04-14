Трамп про можливість запровадження проти РФ нових санкцій: Росія й так має обмеження
Президент США Дональд Трамп не став коментувати можливість нових санкцій проти РФ, зазначивши, що Росія і так перебуває під обмеженнями, які були запроваджені раніше.
Про це американський лідер сказав журналістам у понеділок під час зустрічі з президентом Республіки Ель-Сальвадор у Білому домі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Трампа запитали, чи розглядає він запровадження нових обмежень проти РФ після ракетної атаки росіян по Сумах.
"Я вже маю санкції проти Росії. Я їх вводив", - відповів президент США.
Він також додав, що під час його першого президентського терміну були запроваджені санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".
Нагадаємо, що після ракетного удару РФ по Сумах 13 квітня сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав запровадити нові санкції проти Росії, якщо та не погодиться на мирні домовленості.
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Сам же говорив?!
І вони просять - ще .!! Ну прямо ду-уже просять ,, навіть не просто просять , а благають про це - на колінах .!!
Тобі це не здається іржавий .?
Ракети клепає сотнями, бомби тисячами, снаряди мільонами ще й закуповує в
днр/кнр і кндр.
Багатії і "середній умовно клас" шикує, особливо ті що кормляться з впк і працють там
Адже на чолі цієї гоп-команди - головний "майстер-ламайстер" Тромб.
Метафоричне відео - https://x.com/i/status/1911869267164930395 тут.
Она заявила, что такие заявления могут быть основанием для разрыва дипломатических отношений с Соединенными Штатами