УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5424 відвідувача онлайн
Новини Санкції США проти Росії
4 216 34

Трамп про можливість запровадження проти РФ нових санкцій: Росія й так має обмеження

Трамп не відповів, чи запроваджуватиме нові санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп не став коментувати можливість нових санкцій проти РФ, зазначивши, що Росія і так перебуває під обмеженнями, які були запроваджені раніше.

Про це американський лідер сказав журналістам у понеділок під час зустрічі з президентом Республіки Ель-Сальвадор у Білому домі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Трампа запитали, чи розглядає він запровадження нових обмежень проти РФ після ракетної атаки росіян по Сумах.

"Я вже маю санкції проти Росії. Я їх вводив", - відповів президент США.

Він також додав, що під час його першого президентського терміну були запроваджені санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, що після ракетного удару РФ по Сумах 13 квітня сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав запровадити нові санкції проти Росії, якщо та не погодиться на мирні домовленості.

Читайте також: Трамп продовжив ще на рік санкції проти РФ, запроваджені за каденції Байдена

Автор: 

росія (65129) санкції (11821) Трамп Дональд (5610)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
Скотиняка, вона і в Білому домі скотиняка,
показати весь коментар
14.04.2025 21:08
+26
рудий гандон.
показати весь коментар
14.04.2025 21:08
+19
Та він звідти і не вставав. Він як ліг на мААЦквє щоб його мєсні шльондри обсцикали, так і лежить.
показати весь коментар
14.04.2025 21:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скотиняка, вона і в Білому домі скотиняка,
показати весь коментар
14.04.2025 21:08 Відповісти
ще трішки , й чисто руZZькою скаже - Я ХАЧУ ВЗГЛЯНУТЬ В ОЧКО містера ХУ на параде в честь пабеды ево народа и вайна прєкратіцца
показати весь коментар
14.04.2025 23:43 Відповісти
рудий гандон.
показати весь коментар
14.04.2025 21:08 Відповісти
тампон тупо не хочет ссорится с ху.......йлом, ему просто не хочется этим заниматься.
показати весь коментар
14.04.2025 21:09 Відповісти
хто б сумнівався.
показати весь коментар
14.04.2025 21:09 Відповісти
Таке враження що Трамп ліг під пуйла.
показати весь коментар
14.04.2025 21:10 Відповісти
Та він звідти і не вставав. Він як ліг на мААЦквє щоб його мєсні шльондри обсцикали, так і лежить.
показати весь коментар
14.04.2025 21:28 Відповісти
побачила віхтя "зацільована срака"
показати весь коментар
14.04.2025 21:14 Відповісти
Мабуть його з ху.лом пов'язують статеві відносини.
показати весь коментар
14.04.2025 21:16 Відповісти
Тмампон на підсосі у *****.Думаю ,що ***** має потужний компромат на цю руду сучку.
показати весь коментар
14.04.2025 21:17 Відповісти
Санкції діють? - може їх потрібно посилити поставками зброї?
показати весь коментар
14.04.2025 21:20 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2025 21:20 Відповісти
"Росія й так має обмеження"... які працюють максимум на 30%.
Сам же говорив?!
показати весь коментар
14.04.2025 21:21 Відповісти
Та, ти вже все сказав. Іди в гольф грай
показати весь коментар
14.04.2025 21:25 Відповісти
Все ще є надія, що круті хлопці з американського впк знищать ідіотів у білому дурдомі. Але та надія тане з часом. То чекаємо, що справжній американський патріот, відданий ідеалам демократії і свободи, нарешті позбудеться новітнього американського гітлера і інших венсотрамповолтців за допомогою божих дронів. Бо інакше може виборів в США більше і не буде.
показати весь коментар
14.04.2025 21:25 Відповісти
...що якось резонує з нашою ситуацією. Є Теорія Змови і є Практика Змови...а ще є установка для адресного запуску Чорних Лебедів...
показати весь коментар
14.04.2025 21:29 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
показати весь коментар
15.04.2025 02:08 Відповісти
Досить сподіватися на США, поки тампон президент.
показати весь коментар
14.04.2025 21:26 Відповісти
нет методов на
показати весь коментар
14.04.2025 21:26 Відповісти
"...американський лідер...."....Ця ганьба США на десятиліття.
показати весь коментар
14.04.2025 21:28 Відповісти
Ну якщо кацапи продовжують вбивати , то очевидно що ті обмеження все ж таки недостатні . !!
І вони просять - ще .!! Ну прямо ду-уже просять ,, навіть не просто просять , а благають про це - на колінах .!!
Тобі це не здається іржавий .?
показати весь коментар
14.04.2025 21:31 Відповісти
Пакля сива
показати весь коментар
14.04.2025 21:34 Відповісти
трамп сссцикун, воно вводило санкції 7 років тому!!! Зараз воно за свою нову каденцію не надав жодного набою, все що отримує Україна зараз, все завдяки Байдену, і жодних утисків путлєра!!! Ось і вся руда паскуда!!!
показати весь коментар
14.04.2025 21:34 Відповісти
та ясна річ ,шо яй* я трампа ,у ху* ла в кремлі, на тарілочці ...
показати весь коментар
14.04.2025 21:43 Відповісти
А тепер вона має ще і рудого адвоката.
показати весь коментар
14.04.2025 21:44 Відповісти
Лох помаранчевий все всім дав зрозуміти що закопав майбутнє США
показати весь коментар
14.04.2025 21:46 Відповісти
компромат с педофилией имеет большую силу на рыжую свинину
показати весь коментар
14.04.2025 21:55 Відповісти
І оце трампА ? ! Тип, в якому я не побачив жодної ознаки інтелекту. Дивно, що в країні де стільки психологів приватних та державних, не знайшлось жодного, котрий дав оцінку характеру і здібностей цього шулера казино. Україну можна зрозуміти з її актором, який вчить ролі, а не науку керування людьми. У нас психологія тільки почала з'являтись. Так оця трампА мріє отримати Нобелівську ? Чим ? Перевірте його Ай Кью. Для початку.
показати весь коментар
14.04.2025 22:33 Відповісти
Сцикун рижий - щоб не говорив, але тільки щоб не образити х...ло!
показати весь коментар
14.04.2025 22:53 Відповісти
Які ж то обмеження?
Ракети клепає сотнями, бомби тисячами, снаряди мільонами ще й закуповує в днр/кнр і кндр.
Багатії і "середній умовно клас" шикує, особливо ті що кормляться з впк і працють там
показати весь коментар
15.04.2025 00:21 Відповісти
Особисто трампа цікавить лише власне бабло. Ще є купка його підлабузників, яких також цікавлять лише власні статки. Оті всі конституції, якоби цінності і інше з того ж роду немає ніякого значення для нього і таких як він. Кому ще не зрозуміло що оце гівно таке саме брехло як і бубочка зі своїм зеленим картелем. Ха ха ха.
показати весь коментар
15.04.2025 00:47 Відповісти
Хо хо хо.
показати весь коментар
15.04.2025 02:10 Відповісти
В цих нічого не вийде. Бо все, до чого вони доторкаються - враз ламається і летить вниз.
Адже на чолі цієї гоп-команди - головний "майстер-ламайстер" Тромб.

Метафоричне відео - https://x.com/i/status/1911869267164930395 тут.
показати весь коментар
15.04.2025 01:04 Відповісти
Народный депутат Украины Марьяна Безуглая резко отреагировала на слова бывшего президента США Дональда Трампа, в которых он фактически обвинил Украину в начале войны с Россией.

Она заявила, что такие заявления могут быть основанием для разрыва дипломатических отношений с Соединенными Штатами
показати весь коментар
15.04.2025 04:31 Відповісти
 
 