Трамп про можливість запровадження проти РФ нових санкцій: Росія й так має обмеження

Президент США Дональд Трамп не став коментувати можливість нових санкцій проти РФ, зазначивши, що Росія і так перебуває під обмеженнями, які були запроваджені раніше.

Про це американський лідер сказав журналістам у понеділок під час зустрічі з президентом Республіки Ель-Сальвадор у Білому домі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Трампа запитали, чи розглядає він запровадження нових обмежень проти РФ після ракетної атаки росіян по Сумах.

"Я вже маю санкції проти Росії. Я їх вводив", - відповів президент США.

Він також додав, що під час його першого президентського терміну були запроваджені санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, що після ракетного удару РФ по Сумах 13 квітня сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав запровадити нові санкції проти Росії, якщо та не погодиться на мирні домовленості.

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