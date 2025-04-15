Віткофф назвав переговори з Путіним "переконливими", - Bloomberg
Спеціальний представник президента Дональда Трампа Стів Віткофф назвав свої переговори з російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня "переконливими", заявивши, що вони обговорювали кроки, які можуть покласти край війні в Україні і, можливо, призвести до створення бізнес-можливостей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на інтерв'ю Віткоффа телеканалу Fox News.
Спецпредставник Трампа розповів, що Путін звернувся з проханням забезпечити "постійний мир", що, за словами Віткоффа, "зайняло у нас певний час, щоб дійти до цього".
Ключ до загальної угоди, за словами Віткоффа, знаходиться на "п'яти територіях". Він не надав більше деталей, але Росія наполягає на тому, що її захоплення частин України з 2014 року, включаючи Крим, Луганську і Донецьку області, має бути визнане в будь-якій угоді.
Хоча Путін раніше вимагав заборонити Україні коли-небудь ставати членом НАТО, Віткофф сказав, що він також порушив питання, пов'язані з центральним принципом блоку, згідно з яким напад на одного члена є нападом на всіх членів.
"Ця мирна угода стосується так званих п'яти територій, але це набагато більше. Я думаю, що ми, можливо, стоїмо на порозі чогось, що буде дуже, дуже важливим для всього світу. Я бачу можливість змінити відносини між Росією і США за допомогою деяких дуже привабливих комерційних можливостей, які, на мою думку, дадуть реальну стабільність і в регіоні", - сказав Віткофф.
Нагадаємо, кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа, зокрема державний секретар США Марко Рубіо та посланник з питань України Кіт Келлог, закликають його бути більш обережним у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним.
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І хто кого переконафф?
Путінфф тебе чи навпакиффф?
І тоді ми на порозі чудової угоди про рідкоземи
Що в свою чергу дуже не подобається Трампу
не подобаються дії сша? ок, просто не робимо так як вони понапридумували. в чому проблема?
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Проміж строк: "Я не гірше Трампа! Я у Трампа дурник!"
Что, билядь???
Совместный ресторан - "У *****" откроете на Брайтон бич ????
Тож, у разі озвучення кимсь із довірених трампістів вимоги Тромба до України здати рашистській пітьмі без бою Херсон і Запоріжжя, Покровсько-Мирноградську та Слов'янську агломерації, Лиман, Часів Яр, Сіверськ і ще багато інших міст і селищ України, то дана вимога має бути негайно оприлюднена, а будь-які перемовини в цьому контексті визнані замахом на державну зраду.
Більше того, будь-хто з військового командування чи політичного керівництва України, від кого поступить такий наказ здати ворогу українську територію, має бути ліквідований на місці.
На початку 2026-го розпочнеться передвиборча кампанія в США проміжних виборів у Конгрес зі зміною всієї Палати представників і третини Сенату, на яких вочевидь з приголомшивою більшістю переможуть демпи. Що кардинально змінить політику США і самого Тромба у бік посилення України та послаблення пітьми.
Тож, дедлайн для *****, про яким обмовився Тромб для преси - це кінець 2025-го. І до цього часу воно або має вийти на кордони анексованих областей, або врешті заспокоїтись на захопленому чи взагалі відкотитись назад.
1. цей ріелтор-аферист віткрф не може вибити від путіна жодного прогресу в переговорах
2. але він дуже захоплюється маніяком: не щодня жмеш руку людині, в якої на руках кров тисяч вбитих, серед яких діти, вагітні, жінки та чоловіки, всі невинні .
3. щоб не псувати настрій путіну, і щоб лизнути своєму шефу трампу, ріелтор-аферист вигадує неймовірний чудовий потужний прогрес і імітує пункти, по яким досягнуто взаєморозуміння
Як же до болі все знайомо...