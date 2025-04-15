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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним
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Віткофф назвав переговори з Путіним "переконливими", - Bloomberg

Стів Віткофф про зустріч з Путіним

Спеціальний представник президента Дональда Трампа Стів Віткофф назвав свої переговори з російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня "переконливими", заявивши, що вони обговорювали кроки, які можуть покласти край війні в Україні і, можливо, призвести до створення бізнес-можливостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на інтерв'ю Віткоффа телеканалу  Fox News.

Спецпредставник Трампа розповів, що  Путін звернувся з проханням забезпечити "постійний мир", що, за словами Віткоффа, "зайняло у нас певний час, щоб дійти до цього".

Ключ до загальної угоди, за словами Віткоффа, знаходиться на "п'яти територіях". Він не надав більше деталей, але Росія наполягає на тому, що її захоплення частин України з 2014 року, включаючи Крим, Луганську і Донецьку області, має бути визнане в будь-якій угоді.

Хоча Путін раніше вимагав заборонити Україні коли-небудь ставати членом НАТО, Віткофф сказав, що він також порушив питання, пов'язані з центральним принципом блоку, згідно з яким напад на одного члена є нападом на всіх членів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перемовини будуть, війна закінчиться дипломатично. Окуповані території повернуть люди або час, - Зеленський. ВIДЕО

"Ця мирна угода стосується так званих п'яти територій, але це набагато більше. Я думаю, що ми, можливо, стоїмо на порозі чогось, що буде дуже, дуже важливим для всього світу. Я бачу можливість змінити відносини між Росією і США за допомогою деяких дуже привабливих комерційних можливостей, які, на мою думку, дадуть реальну стабільність і в регіоні", - сказав Віткофф.

Нагадаємо, кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа, зокрема державний секретар США Марко Рубіо та посланник з питань України Кіт Келлог, закликають його бути більш обережним у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним.

Автор: 

путін володимир (23803) переговори з Росією (1079) Віткофф Стів (78)


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Топ коментарі
+25
Каліфорнію і Техас - Мексиці, Аляску - рашці.
І тоді ми на порозі чудової угоди про рідкоземи
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15.04.2025 08:53
+22
Вітьков звичайний гандон такий самий як трамп і *****.
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15.04.2025 08:53
+20
де вони находять цих дібілоїдів?
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15.04.2025 08:52
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Ріелтор-договірник це крутіш ніж послиха-спец з мінєту?
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15.04.2025 08:51 Відповісти
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15.04.2025 08:51 Відповісти
де вони находять цих дібілоїдів?
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15.04.2025 08:52 Відповісти
Ніхто їх не знаходить. Вони самі випливають на запах грошей.
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15.04.2025 09:35 Відповісти
яке їхало , таке й здибало...
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15.04.2025 10:30 Відповісти
цього маланського поца треба повісити за яйця
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15.04.2025 11:03 Відповісти
путлєр його переконав?
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15.04.2025 08:52 Відповісти
Віткофф!
І хто кого переконафф?
Путінфф тебе чи навпакиффф?
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15.04.2025 08:52 Відповісти
Каліфорнію і Техас - Мексиці, Аляску - рашці.
І тоді ми на порозі чудової угоди про рідкоземи
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15.04.2025 08:53 Відповісти
Все західне узбережжя нехай віддадуть кацапам та Мексиці, а Панамський канал залишать у спокої, під контролем Китаю. Чудовий план!
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15.04.2025 09:17 Відповісти
Панамський канал - нащадкам ацтеків. Китайці до нього ніякого відношення не мають.
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15.04.2025 09:36 Відповісти
Не мають, але дуже-дуже хочуть контролювати.
Що в свою чергу дуже не подобається Трампу
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15.04.2025 09:48 Відповісти
Якщо Мексика зможе окупувати 70% Каліфорнії і Техасу і США з 3 роки не зможе її звідти вибити, то так, доведеться віддати...
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15.04.2025 11:18 Відповісти
Ще можна порадити Мексиці провести референдум і внести ці штати до своєї Конституції
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15.04.2025 11:37 Відповісти
Вітьков звичайний гандон такий самий як трамп і *****.
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15.04.2025 08:53 Відповісти
ІДІОТ.....
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15.04.2025 08:55 Відповісти
"Вмененная вина нации убийц https://kasparov.ru/material.php?id=67FAD68476593 как приговор на надгробии империи".
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15.04.2025 08:55 Відповісти
якщо комусь щось не подобається - то є два варіанта, або робити це самим, або не гавкати.

не подобаються дії сша? ок, просто не робимо так як вони понапридумували. в чому проблема?
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15.04.2025 08:55 Відповісти
Тим паче шо в нас є самміт миру, ялтинська платформа та план перемоги.
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15.04.2025 08:57 Відповісти
а ти ж так топив тут за те, що Трамп завалить Україну зброєю, бо Бідон дає її чайними ложечками. і що тепер? де та зброя? вже не хочеш зброї? вже топиш за те, щоб Україна офіційно визнала свої окуповані так і ще не окуповані землі за кацапами. нда, від томагавків по кремлю до здачі кацапам обласних центрів Херсона і Запоріжжя.
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15.04.2025 12:52 Відповісти
Сша винні Україні, як земля колгоспу! Не забувай це.
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15.04.2025 09:27 Відповісти
та винні.
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15.04.2025 12:49 Відповісти
Абсолютно вірно! Посилаємо США нах, ідемо дружно на фронт і відбиваємо свої території. Але місцева братія, чомусь, цього робити не поспішає...
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15.04.2025 11:20 Відповісти
ага. Кувейт послав нах США, сам пішов на фронт і вибив Ірак із своїх земель.. нда..
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15.04.2025 12:47 Відповісти
дуже окуєнно це звучить про "робити самим" в контексті умивання рук головного підписанта Будапешстського меморандуму. головний пілписант Будапешта якщо не хоче воювати разом з Україною за її територільну цілісність (бо так не прописали юридично у цьому меморандумі), то він точно не має собі дозволити патякати на весь світ, що Україна має відмовитись від своїх 5 частин території. якби це сказав, наприклад, Орбан Вітя чи якийсь умовний Фіцо - то це одне. проте коли бл... про таке заявляє головний підписант Будапешта - це вже як ганьбою для самих США в очах всього світу назвати інакше не можна. а ви тут, трамподрочєри довбані ще й ************ тому маланцю Вітьку... іпанутись.
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15.04.2025 11:49 Відповісти
Головне налагодити бізнес - проекти з рашкою а війна десь там за океаном
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15.04.2025 08:56 Відповісти
Схоже, що для нього головне, це тимчасово присосатись до дипломатичних витрат госдепу, бо подібні заяви тільки віддаляють налагодження бізнесу.
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15.04.2025 09:15 Відповісти
Переконливий довбо***...
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15.04.2025 08:57 Відповісти
..тиснути руку вбивцеві, це вже неповага до себе!!!
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15.04.2025 08:57 Відповісти
Тіхо самі с собою... Чим би не тішились.
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15.04.2025 08:58 Відповісти
як цих вибялдків земля носить? Як вони чимось керують? В них в голові менш, ніж у малолітнього олігофрена.... чи прикидаються? Вже дамаю, що ні, вони дійсно є такими припезженими і мерзенними
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15.04.2025 08:59 Відповісти
Просте питання: що заважає Окурку купити цього Віткофа прямо або опосередковано?
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15.04.2025 09:05 Відповісти
Окурок вже давно його купив.
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15.04.2025 09:09 Відповісти
Специальный представитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал свои переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на прошлой неделе "убедительными" Источник: https://censor.net/ru/n3546840
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Проміж строк: "Я не гірше Трампа! Я у Трампа дурник!"
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15.04.2025 09:10 Відповісти
Виткофф залишився задоволеним отриманим інструктажем як від фсб, так і від ху...ла і присягнул виконувати усі їх вказівки. А колись США були оплотом демократії. Але прийшов до влади дебіл і....
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15.04.2025 09:11 Відповісти
дурень думкою багатіє.
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15.04.2025 09:13 Відповісти
Два фашиста-трамп і путін...
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15.04.2025 09:14 Відповісти
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15.04.2025 09:15 Відповісти
Верблюже пальто - ніхто! Він виконує роботу державних службовців , які навіть не знають, що та про що там у кремлі він веде мову. Віткофа навіть ніхто не зможе покарати, коли він буде здавати Україну *****, бо він - ніхто, він - рєшала по грошам, по майбутньому бізнесу з раською. Як таке явище могло з'явитися у правовій державі? Тільки злодій у законі Трамп на таке здатний.
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15.04.2025 09:15 Відповісти
Да берите уже Парашу в НАТО, к чему эти полумеры?!
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15.04.2025 09:16 Відповісти
Я бачу можливість змінити відносини між Росією і США за допомогою деяких дуже привабливих комерційних можливостей, які, на мою думку, дадуть реальну стабільність і в регіоні", - сказав Віткофф. Ідеш накуй.Рашист хер поклав на рішення совкове про передачу Криму Україні,хер поклав на Хельсінський папір і задницю свою смердячу витер Будапештською брехнею.
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15.04.2025 09:21 Відповісти
Почему мужчины в 65 лет идут на пенсию, а эти в политике нет?
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15.04.2025 09:27 Відповісти
Стів (Чмоня) Віткофф...
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15.04.2025 09:29 Відповісти
Друзі, що сталось ? У світі. Можете читати-нечітати, можете погоджуватись-непогоджуватись. У 2025 році абсолютне Зло вирвалось в зовнішній світ. Зі всіх шпарин, нір, печер. І це Зло об'єднується для встановлення влади. Цей рудий Тарган з США є їх надією, що він зламає демократичний світ. Дивіться як він сунеться у світові лідори. Не гребуючи нічим. Особливо Брехнею. Для них, об'єднаних, зараз Європа як кістка в горлі. Через Україну вони намагаються зламати Європу. І там вже діють їх агенти-тарганчики. Ля Пен посадили ! Смішно ж, партія їх не виграла, але й не програла. І вона повернеться як прапор справедливості та страждань. Якщо Європа не почне боротьбу за своє майбутнє. НЕГАЙНО. Бо вона зараз на передовій цієї війни ! Друзі, вчиться відрізняти патріотів від псевдо, зерна від полови. Якось так.
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15.04.2025 09:31 Відповісти
Таки чотири години віткроф с пуйлом вирішували в якому місті на Вербну неділю вбити найбільше людей. Бо жодних засуджень від цього покидька я не почула. Вбивця!
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15.04.2025 09:32 Відповісти
Яка огидна продажна мерзота ,ну який президент такі представники.
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15.04.2025 09:34 Відповісти
Та хай як хоче - називає. Результат - чистий х*й! І то не пуцину, а власне Вітькову з Трампом.
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15.04.2025 09:35 Відповісти
Про які бізнес -можливості може йти мова,якщо трампорилий поц,підписав продовження санкцій проти рашистів ,які ще затвердив дєд бідон???
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15.04.2025 09:44 Відповісти
Поехал заключать мир и вернулся с "очень привлекательными коммерческими возможностями" !!!!
Что, билядь???
Совместный ресторан - "У *****" откроете на Брайтон бич ????
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15.04.2025 09:47 Відповісти
польські яврєї (дєди та мамаші),типу вітковського-віткоффа(що втікли в Амєріку),самі .що не на є хамєлєони та мерзопакостні створіння...
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15.04.2025 09:48 Відповісти
а віткофф з трампом дуже вдало допомагають ху* лу тягнути час ...та 🤡 зеленському, дають можливість, прискоренно здавати українську теріторію , як з патрушевим домовився ...
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15.04.2025 09:54 Відповісти
Схоже, що Тромб і К° невдовзі будуть примушувати Україну "до миру" на умовах ***** шляхом капітуляції.
Тож, у разі озвучення кимсь із довірених трампістів вимоги Тромба до України здати рашистській пітьмі без бою Херсон і Запоріжжя, Покровсько-Мирноградську та Слов'янську агломерації, Лиман, Часів Яр, Сіверськ і ще багато інших міст і селищ України, то дана вимога має бути негайно оприлюднена, а будь-які перемовини в цьому контексті визнані замахом на державну зраду.
Більше того, будь-хто з військового командування чи політичного керівництва України, від кого поступить такий наказ здати ворогу українську територію, має бути ліквідований на місці.
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15.04.2025 09:55 Відповісти
Так не обов"язково ж слухати того тромба. Дружненько зібрались, пішли на фронт і все відвоювали. І пішов він, той тромб, нах...
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15.04.2025 11:24 Відповісти
Звісно, що ні. Тому, як вбачається, гаряча фаза війни триватиме до середини 2026-го. А далі перейде у позиційну із взаємними обстрілами та мертвою зоною між позиціями ворогуючих сторін, що контролюється дронами.
На початку 2026-го розпочнеться передвиборча кампанія в США проміжних виборів у Конгрес зі зміною всієї Палати представників і третини Сенату, на яких вочевидь з приголомшивою більшістю переможуть демпи. Що кардинально змінить політику США і самого Тромба у бік посилення України та послаблення пітьми.
Тож, дедлайн для *****, про яким обмовився Тромб для преси - це кінець 2025-го. І до цього часу воно або має вийти на кордони анексованих областей, або врешті заспокоїтись на захопленому чи взагалі відкотитись назад.
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15.04.2025 12:03 Відповісти
Їб*нутий довбо(ОЙ)б...
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15.04.2025 10:04 Відповісти
переклад з дипломатичної:

1. цей ріелтор-аферист віткрф не може вибити від путіна жодного прогресу в переговорах

2. але він дуже захоплюється маніяком: не щодня жмеш руку людині, в якої на руках кров тисяч вбитих, серед яких діти, вагітні, жінки та чоловіки, всі невинні .

3. щоб не псувати настрій путіну, і щоб лизнути своєму шефу трампу, ріелтор-аферист вигадує неймовірний чудовий потужний прогрес і імітує пункти, по яким досягнуто взаєморозуміння
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15.04.2025 10:07 Відповісти
Надіюсь обговорили, в якій камері х#йло буде сидіти?
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15.04.2025 10:14 Відповісти
Москалі переколиво закріпили дерибан ударом по Сумах.
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15.04.2025 10:22 Відповісти
Короче, переговоры провалились.
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15.04.2025 10:25 Відповісти
Кого-то напоминает...
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15.04.2025 10:28 Відповісти
https://ca.pinterest.com/pin/65231894593700354/
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15.04.2025 10:29 Відповісти
вже блювати хочеться
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15.04.2025 10:30 Відповісти
клоунська група під шапіто.
Як же до болі все знайомо...
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15.04.2025 10:36 Відповісти
Узаконення віджиму 5 територій в обмін на "мир" з московією на один-два роки. А потім наступна "зачєм украина абстрєляла російській ХХХ, нєзабудємнєпрастім, в атаку". Дуже цікава пропозиція.
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15.04.2025 10:50 Відповісти
Історія повторюється як фарс, якщо кретини Трамп і Віткофф уявляють себе на місці Даладье і Чемберлена, які дозволили Гітлеру у 1938 році окупувати Судети.
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15.04.2025 11:01 Відповісти
Так не дозволяй. Чи не знаєш, де знаходиться тцк в твоєму місті?
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15.04.2025 11:25 Відповісти
застрелись ухилянт
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15.04.2025 11:54 Відповісти
правильно писать Витков
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15.04.2025 11:37 Відповісти
Цьому Вітькову треба постійно нагадувати, що Америка гарантувала Україні в Будапештському меморандумі і тримати перед його очима текст цього документа. Якщо Штати не в змозі виконувати свої обіцянки, Україні треба повертатись до виробництва ядерної зброї.
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15.04.2025 12:21 Відповісти
*********** юдотрампонський
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15.04.2025 13:20 Відповісти
Без дихлофосу тут не обійтися
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15.04.2025 13:45 Відповісти
Вітьков - проросійська мразота на службі у імбіцила трампа та маньяка путлера.
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15.04.2025 22:48 Відповісти
 
 