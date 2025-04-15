Віткофф назвав переговори з Путіним "переконливими", - Bloomberg

Спеціальний представник президента Дональда Трампа Стів Віткофф назвав свої переговори з російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня "переконливими", заявивши, що вони обговорювали кроки, які можуть покласти край війні в Україні і, можливо, призвести до створення бізнес-можливостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на інтерв'ю Віткоффа телеканалу Fox News.

Спецпредставник Трампа розповів, що Путін звернувся з проханням забезпечити "постійний мир", що, за словами Віткоффа, "зайняло у нас певний час, щоб дійти до цього".

Ключ до загальної угоди, за словами Віткоффа, знаходиться на "п'яти територіях". Він не надав більше деталей, але Росія наполягає на тому, що її захоплення частин України з 2014 року, включаючи Крим, Луганську і Донецьку області, має бути визнане в будь-якій угоді.

Хоча Путін раніше вимагав заборонити Україні коли-небудь ставати членом НАТО, Віткофф сказав, що він також порушив питання, пов'язані з центральним принципом блоку, згідно з яким напад на одного члена є нападом на всіх членів.

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"Ця мирна угода стосується так званих п'яти територій, але це набагато більше. Я думаю, що ми, можливо, стоїмо на порозі чогось, що буде дуже, дуже важливим для всього світу. Я бачу можливість змінити відносини між Росією і США за допомогою деяких дуже привабливих комерційних можливостей, які, на мою думку, дадуть реальну стабільність і в регіоні", - сказав Віткофф.

Нагадаємо, кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа, зокрема державний секретар США Марко Рубіо та посланник з питань України Кіт Келлог, закликають його бути більш обережним у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним.