Встреча Уиткоффа и Путина завершилась, она длилась более 4 часов, - росСМИ
В российском Санкт-Петербурге завершились переговоры между диктатором Владимиром Путиным и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
Об этом пишут росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что встреча длилась более четырех с половиной часов.
"Темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования", - цитируют СМИ заявление Кремля.
Известно, что на встрече присутствовали помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель России по экономическим отношениям Кирилл Дмитриев.
Напомним, в Белом доме считают встречу спецпредставителя по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа и главы РФ Владимира Путина шагом к прекращению огня в войне России против Украины.
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а руззькіє гарада Адєсса і Харьков ?
а мать гарадов руззькіх Києв ?
абламалось !.
пішов на мінімальну
але ж хрєн йому на рило !
.
вітьков вернувся живим від ліліпутіна?
Схоже, американцю такого наговорив, що той втік заспокійливе приймати
У п'ятницю посол Трампа вилетів до Санкт-Петербурга, де в четвер Путін провів нараду з питань розвитку військово-морського флоту.
Спочатку Віткофф зустрівся з головою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим, який виступає представником Путіна на російсько-американських переговорах. Раніше Дмитрієв здійснив візит до Вашингтона. Потім посланець Трампа у супроводі Дмитрієва відвідав Велику хоральну синагогу та Ісаакіївський собор, після чого був прийнятий Путіним.
B адміністрації Трампа дійсно є суперечливі погляди на врегулювання конфлікту, а Віткофф і Келлог стали своєрідними двома полюсами в цій дискусії.
а нам своє робить !
.
із закритими очима, на оте белькотіння
.
Тобто так можна довго... Як кажуть москвороті: "Путіну нужен мір! Желатєльно, вєсь!"