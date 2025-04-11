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Новости Встреча Виткоффа с Путиным
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Встреча Уиткоффа и Путина завершилась, она длилась более 4 часов, - росСМИ

Уиткофф и Путин завершили встречу в Санкт-Петербурге 11 апреля

В российском Санкт-Петербурге завершились переговоры между диктатором Владимиром Путиным и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Об этом пишут росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что встреча длилась более четырех с половиной часов.

"Темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования", - цитируют СМИ заявление Кремля.

Известно, что на встрече присутствовали помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель России по экономическим отношениям Кирилл Дмитриев.

Читайте также: Уиткофф предлагал Трампу отдать России 4 области Украины для прекращения огня, - Reuters

Напомним, в Белом доме считают встречу спецпредставителя по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа и главы РФ Владимира Путина шагом к прекращению огня в войне России против Украины.

Автор: 

путин владимир (31244) Стив Уиткофф (76)


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Топ комментарии
+13
На фоні команди Трампа - посередня команда Бідона виглядає тепер геніями)))
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11.04.2025 22:41
+13
***..ь, где та Америка ? Которая не прогибалась ?
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11.04.2025 22:43
+13
Коли кажуть «українське врегулювання»- стріляй без вагань!
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11.04.2025 22:57
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по годині на кожну область, на які ***** очко положив.
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11.04.2025 22:38 Ответить
Все за нас вже вирішили? Ну ну. Краще б передали 4 штати.
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11.04.2025 22:42 Ответить
Вони не те щоб вирішили, путлєр сказав вітьхофу "треба 4 області", вітьхоф приїхав і каже келогу "давай 4 області", келог каже "в мене нема 4 області, давайте спробуємо безумовне припинення".
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11.04.2025 22:55 Ответить
та да, пєчєнєги, половци і чотири області вялікой рассєї

а руззькіє гарада Адєсса і Харьков ?
а мать гарадов руззькіх Києв ?

абламалось !.
пішов на мінімальну

але ж хрєн йому на рило !
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12.04.2025 01:53 Ответить
Трамп витягнув пуйла на світ Божии - скоро і в вісімку затягне
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11.04.2025 22:39 Ответить
вісімка пуйлом зригне

.
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12.04.2025 01:54 Ответить
то той Вітьок такий низький? навіть ху йло недомірок вищим за того Вітька виглядає. )
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11.04.2025 22:41 Ответить
Або одно на табуретці, або другий на колінах. Або і те, і друге одночасно.
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11.04.2025 22:50 Ответить
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11.04.2025 22:54 Ответить
А як витримати чотири години, виникла потреба ху...лів міняти
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12.04.2025 06:40 Ответить
На фоні команди Трампа - посередня команда Бідона виглядає тепер геніями)))
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11.04.2025 22:41 Ответить
Три години і сорок п'ять хвилин вітьков працював язиком на сраці *****.
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11.04.2025 22:41 Ответить
поділіть час "бєсєди" на два - через перекладача
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12.04.2025 01:56 Ответить
Навіть для ********* ходу подій це все якийсь зашквар... куди котиться світ?...
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11.04.2025 22:41 Ответить
Витькофф теперь свою вонючую руку мыть не будет. Он как Путина увидел, аж слюною изошел.
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11.04.2025 22:43 Ответить
***..ь, где та Америка ? Которая не прогибалась ?
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11.04.2025 22:43 Ответить
Схоже що проZрали
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11.04.2025 23:06 Ответить
Що відбулося нового, чого ніхто не знав?
вітьков вернувся живим від ліліпутіна?
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11.04.2025 22:45 Ответить
Деталі переговорів розкриватися не будуть Стів Віткофф залишив резиденцію Путіна...
Схоже, американцю такого наговорив, що той втік заспокійливе приймати
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11.04.2025 22:47 Ответить
BBC
У п'ятницю посол Трампа вилетів до Санкт-Петербурга, де в четвер Путін провів нараду з питань розвитку військово-морського флоту.

Спочатку Віткофф зустрівся з головою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим, який виступає представником Путіна на російсько-американських переговорах. Раніше Дмитрієв здійснив візит до Вашингтона. Потім посланець Трампа у супроводі Дмитрієва відвідав Велику хоральну синагогу та Ісаакіївський собор, після чого був прийнятий Путіним.
B адміністрації Трампа дійсно є суперечливі погляди на врегулювання конфлікту, а Віткофф і Келлог стали своєрідними двома полюсами в цій дискусії.
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11.04.2025 22:50 Ответить
Спеціальний посланник з питань України Кіт Келлог виступив проти Віткоффа, заявивши, що Київ ніколи не погодиться поступитися цими територіями.
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11.04.2025 22:52 Ответить
Містер Кіт то є Генерал, а не кретин дєвєлопєр
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12.04.2025 01:59 Ответить
Відсмоктав трампівський ріелтор у плєшивого і радіє?
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11.04.2025 22:51 Ответить
Мыши , плакали , кололись , но продолжали еть кактус.
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11.04.2025 22:51 Ответить
Бог їм в поміч,

а нам своє робить !

.
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12.04.2025 02:00 Ответить
Коли кажуть «українське врегулювання»- стріляй без вагань!
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11.04.2025 22:57 Ответить
+💯 👍🏿!

із закритими очима, на оте белькотіння

.
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12.04.2025 02:01 Ответить
Навіть у страшному сні не могло такого наснитися!!!! Це не світ, а якесь тхоряче кубло!
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11.04.2025 23:08 Ответить
4 години шизоїбанини про половців з печенігами це потужно
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11.04.2025 23:08 Ответить
Песня все та самая. Украина: четыре области целиком(Крым даже не обсуждается), список других требований на 3 страницах. Эрефия: пока что остальную Украину захватывать не будем(из уважения к Трампу, конечно). "Пойдут на взаимные уступки" в версии Трампа.
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11.04.2025 23:10 Ответить
а так бы огого за неделю до львова на ишачках просто такая моща не хочет истинную силу показывать,а ротами в степях бамбаса в день просто по приколу ложаться из благородства к слабым хохлам,по другому никак,всетаки 2 армия 3 го мира. 🥳
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12.04.2025 09:07 Ответить
віткоіфф сцить гарячком, біля ху*ла ...стидоба ...
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11.04.2025 23:17 Ответить
Все дуже просто-трамп корумпований кремлем.Бачимо огидні спроби ділити Україну,ще і вимагати виплати боргу.А трумп ,випадково,не збирається виплатити борги всьому світові,в тому числі 1200 т. золота ФРН.Зрадник демократії і вільного світу.В пекло точно не візьмуть,тільки в москву.
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11.04.2025 23:52 Ответить
Пуйло розповів правильну Історію Європи.
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11.04.2025 23:57 Ответить
І Америки, сподіваюсь? Бо, по-перше, Алясканаш, по-друге, Каліфорніянаш, а ще там є багато міст з назвою Москва, Одеса, Санкт-Петербург - так це все теж наш! І взагалі оті вікінги, що першими дісталися Америки, - то ж наші рідні варяги! А індейці - то взагалі чукчи - адиннарот!
Тобто так можна довго... Як кажуть москвороті: "Путіну нужен мір! Желатєльно, вєсь!"
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12.04.2025 09:27 Ответить
Ця подія взагалі немає значення...
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12.04.2025 00:19 Ответить
Це ж треба, чотири години кацапські вигадки про Рюрика слухати...
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12.04.2025 00:38 Ответить
Там же перекладач був, ділимо на 2, вся душевна, по домашньому, бесіда тривала 2 години. А х....розказало навіть, що говорив Грішка Самозванец отцу Варлааму на Брест-Літовской граніце.
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12.04.2025 01:25 Ответить
Путло після зустрічі, як колись Гітлер, скаже «какое ничтожество».
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12.04.2025 06:26 Ответить
вітьков за дорученням трампа продав Україну
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12.04.2025 06:43 Ответить
трамп тут ничего не имеет,еще скажите что войска выведет))))тогда можно было бы за здачу говорить,а тк воюют зсу а не морские котики)так что сдать они могут разве казино в вегасе
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12.04.2025 09:09 Ответить
Якщо мовчать та не верещать з кожної праски про "велику перемогу геніального тампа-миротворця" - то ні до чого не домовилися. Потринділи та й розійшлися, кожен при своєму...
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12.04.2025 09:30 Ответить
А віткофф, мабуть, і руки не миє після путі🤣🤣🤣
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12.04.2025 09:04 Ответить
Гарно мабуть піндос відсмоктував!!!
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12.04.2025 11:20 Ответить
 
 