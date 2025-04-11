Встреча Уиткоффа и Путина завершилась, она длилась более 4 часов, - росСМИ

В российском Санкт-Петербурге завершились переговоры между диктатором Владимиром Путиным и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Об этом пишут росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что встреча длилась более четырех с половиной часов.

"Темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования", - цитируют СМИ заявление Кремля.

Известно, что на встрече присутствовали помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель России по экономическим отношениям Кирилл Дмитриев.

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Напомним, в Белом доме считают встречу спецпредставителя по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа и главы РФ Владимира Путина шагом к прекращению огня в войне России против Украины.