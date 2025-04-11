Встреча Уиткоффа и Путина - шаг к прекращению огня в Украине, - Белый дом

В Белом доме считают встречу спецпредставителя по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа и главы РФ Владимира Путина шагом к прекращению огня в войне России против Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь администрации президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, переговоры о прекращении огня и прекращении российско-украинской войны" постоянно продолжаются.

"Президент Трамп достаточно откровенно выражал свое недовольство обеими сторонами конфликта, и он хочет, чтобы эта война завершилась. Мы верим, что у нас есть рычаги влияния для проведения переговоров по завершению войны. И президент решительно настроен", - сказала Левитт.

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Напоминаем, спецпредставитель президента США Уиткофф в Санкт-Петербурге встретился с Путиным 11 апреля.

Накануне Уиткофф встречался с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, который был представителем Кремля в мирных переговорах с США в Саудовской Аравии по войне РФ против Украины. Уиткофф и Дмитриев также встречались 2 и 3 апреля в Вашингтоне на фоне заявлений президента Трампа о затягивании Путиным переговоров о прекращении войны в Украине.