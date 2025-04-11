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Новости переговоры США и России Переговоры с Путиным
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Встреча Уиткоффа и Путина - шаг к прекращению огня в Украине, - Белый дом

спецпредставитель Трампа Уиткофф

В Белом доме считают встречу спецпредставителя по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа и главы РФ Владимира Путина шагом к прекращению огня в войне России против Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь администрации президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, переговоры о прекращении огня и прекращении российско-украинской войны" постоянно продолжаются.

"Президент Трамп достаточно откровенно выражал свое недовольство обеими сторонами конфликта, и он хочет, чтобы эта война завершилась. Мы верим, что у нас есть рычаги влияния для проведения переговоров по завершению войны. И президент решительно настроен", - сказала Левитт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Началась встреча Уиткоффа и Путина в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

Напоминаем, спецпредставитель президента США Уиткофф в Санкт-Петербурге встретился с Путиным 11 апреля.

Накануне Уиткофф встречался с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, который был представителем Кремля в мирных переговорах с США в Саудовской Аравии по войне РФ против Украины. Уиткофф и Дмитриев также встречались 2 и 3 апреля в Вашингтоне на фоне заявлений президента Трампа о затягивании Путиным переговоров о прекращении войны в Украине.

Автор: 

путин владимир (31244) США (26598) переговоры с Россией (960) Стив Уиткофф (76)


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Топ комментарии
+21
Это школа Соломона Шкляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг впирод и две назад...
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11.04.2025 21:27
+10
ну і нафуя нам такі посередники? це ж саме могли договоритись напряму з ******, і про копалини б мова не йшла..

хай йдуть до сраки, що американські фашисти, що москальські.
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11.04.2025 21:39
+8
Срака Трампа на крок стала ближче до піпіськи *****.
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11.04.2025 21:29
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Это школа Соломона Шкляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг впирод и две назад...
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11.04.2025 21:27 Ответить
Так що як в тому анекдоті до закінчення війни залишилося 4 км.
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11.04.2025 21:46 Ответить
Чого не кажуть що хоче путлєр взамін на припинення віини?
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11.04.2025 21:29 Ответить
Карти в руках Трампа - невже скаже -- воювали - забираите
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11.04.2025 21:46 Ответить
карти може й у трампа, але автомат у ЗСУ.

баранка кацапам від бублика !
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11.04.2025 21:58 Ответить
Тілько що сказав цей під..р віткоф. Контроль орків над 4 областями України - Запоріжжя, Херсон, Донецьк, Луганськ - це найшвидший шлях для припинення війни. Але чомусь Україна та західні союзники з цим не згідні
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11.04.2025 21:49 Ответить
та й Конгрес с Сенатом влаштують трампону за це
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11.04.2025 22:04 Ответить
Срака Трампа на крок стала ближче до піпіськи *****.
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11.04.2025 21:29 Ответить
ну, шо ви таке кажете?
руда срака і резіновая попа, разом навіки.
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11.04.2025 21:49 Ответить
А брешуть, як наші зелені!
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11.04.2025 21:30 Ответить
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11.04.2025 22:01 Ответить
После разговора с представителем Путина, Виткофф сказал Трампу, что самым быстрым путем к соглашению является предоставление РФ контроля над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями», - Reuters. 🤣

ну пускай убогие попытаються военным путем захватить запор и херсон,с их кпд это годков 5 не меньше даже с таким убогенькими поставками оружия натовского)
полуишачная армия просит вытирая сопли "ну хохлы ну здайтесь ну пожалуйства,сами мы то обосрались но признать не можем"
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11.04.2025 21:31 Ответить
шо, так і с казав ?

ну тууупой !

.
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11.04.2025 22:06 Ответить
А результат буде напевно такий самий, як і сказала любителька соєвих Спартц, Україні треба поступитися своїми територіями.
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11.04.2025 21:33 Ответить
никто этим убогим херсон с запором отдавать не будет,они за села и города на 10к усераються месяцами а тут просто сдать,пускай щеки надувают дальше и штабелями от фпвешек ложаться штабелями,пускай 1-2 миллиона биомусора потеряют штурмую запор
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11.04.2025 21:36 Ответить
При чем тут Херсон и Запорожье. Чувачек Украина никакие свои территории сдавать не будет. Никакие от слова совсем. 🖕
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11.04.2025 21:50 Ответить
Сказав "чувачек" з Німеччини, запиваючи сосиску німецьким пивасиком
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11.04.2025 21:59 Ответить
Уиткофф после встречи с путиным передал Трампу, что быстрый путь к соглашению - уступки Украины по четырем регионам, - Reuters

Спецпосланник Стив Уиткофф передал Трампу позицию Кремля: чтобы ускорить мирные переговоры, россия требует полного контроля над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями, говорится в статье.

Сообщается, что на встрече в Санкт-Петербурге путин заявил о готовности к прекращению огня, но на условиях, которые Киев считает капитуляцией: отказ от НАТО, сокращение армии и передача всех территорий, на которые претендует рф.
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11.04.2025 21:36 Ответить
ну і нафуя нам такі посередники? це ж саме могли договоритись напряму з ******, і про копалини б мова не йшла..

хай йдуть до сраки, що американські фашисти, що москальські.
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11.04.2025 21:39 Ответить
🤣ну кацапы до последнего будут щеки надувать а в реальности чтобы такие условия ставить надо минимум до днепра дойти,захватить харьков и окружить киев 1 миллионым войском с 5 к арматами,а реальность идет кровавый штурм *********** на бамбасе с помощью гольфкаров,жигулей и мопедов,по праздникам танчик и бмп выделяют которые быстро минусуют.
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11.04.2025 21:42 Ответить
отдать 4 области которіе не захвачены и не будут чтоб ускорить переговоры) ну отдадаут и потом какие будут переговоры и о чем и главное с кем бо Зелю сразу уберут ?
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11.04.2025 21:52 Ответить
Скільки вже разів вони чмокалися?
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11.04.2025 21:36 Ответить
у вас в останньому слові обдруківка.
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11.04.2025 22:17 Ответить
Нічого
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11.04.2025 21:42 Ответить
Напали б на Афганістан що б знищити усаму-бен-ладена і талібів яких самі ж і створили.
Афганські граблі США - номер куйзнаєякий.
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11.04.2025 22:00 Ответить
😂 Потужний дідусь!
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11.04.2025 21:41 Ответить
Нихера переговоры не дали, в этот раз представителю выдали тупо требования и разговор закончили!
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11.04.2025 21:41 Ответить
Уже будь-кому, хто при розумі, давно стало зрозуміло, що не буде, ні перемир'я, ні тим паче закінчення війни. Тому, оці висери про якесь там наближення миру, нічого крім саркастичної посмішки не викликають. Ба, більше, думаю ніхто з цих переговірників вже сам в це не вірить.
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11.04.2025 21:41 Ответить
початок:
1. Тиск на московитів не проходить - пуйло просто знущається з трампона
2. Легше тиснути на Україну, бо вона стікає кров'ю
Висновок: обидві сторони повинні йти на поступки - Україна (ОПа) територіями, московити - зменшенням санкцій
2 стадія:
1. птлєр класний чувак
2. Україні - 10% мита
Висновок: Україна (ОПа) могутніша за московію і московитів треба рятувати від кризи
3 стадія:
1. трампон обісрався з "закінченням війни за 24 години" - красавчег
2. путлєр, що поклав на трампона з його вимогами те, чим найвеличніший грав на піваніні - "чудовий хлоп"
Висновок: винен в усьому "членограй" (ОПа), бо колись насрав трампону (імпічмент, 28лютого цього року і т.п.)

На жаль, наслідки всього цього відчуває на собі ВСЯ Україна, а не тільки ОПа
А дєрьмаку взагалі пофіг - він може втекти з України будь-якої миті
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11.04.2025 21:41 Ответить
Висновок аку і нний. То значить Зеленський Президент світу, якщо переставляє фігури лідерів самих великих країн як пішаків по дошці?
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12.04.2025 03:57 Ответить
Шкода, що тромбу дали право вирішувати перемовинами нашу долю. Та допомога того не вартувала. Як можна вражині дозволяти вирішувати бути чи не бути нам і Україні?… Цей процес може мати трагічний кінець.
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11.04.2025 21:43 Ответить
Ага. Після прошлої "успішної і конструктивної" зустрічі віткофа з ******, ***** вбив десятки українських дітей і розбомбив десятки українських підприємств в тому числі енергетичних. Тепер знову чекати великих бомбардувань України? Бо здається що трампіст і ************ віткоф не тільки вілизує ***** задній прохід а ще й дає координати куди ще потрібно бомбити Україну щоб швидше капітулювала
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11.04.2025 21:44 Ответить
Та це вже ж було.Хтось казав:"Главное перестать стрелять",і шо?Єдиний дієвий переговорник це ЗСУ.Давйте тільки зброю.Мир настане тоді коли від па-раші стане пшик.Американці не хочуть розвалу ********* бо розуміють що китайці зайдуть на ісконні землі піднебесної.
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11.04.2025 21:53 Ответить
віткофа поімєлі і в хвост і в гриву
не розумію яким чином це сприятиме миру
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11.04.2025 21:53 Ответить
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11.04.2025 21:59 Ответить
Крок до припинення, кажуть? 🤔 Ну що ж, для когось і курва-мама.
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11.04.2025 22:00 Ответить
Крок х..й зна куди, ваш й...нутий вітькофффф
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11.04.2025 22:00 Ответить
Ну да , надо просто перестать стрелять. ?
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11.04.2025 22:02 Ответить
Нам таки перемовники-посередники до дупи. Максимальне знищення окупантів та їх економіки - це шлях України та її справжніх союзників
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11.04.2025 22:03 Ответить
Трампу очко вилизали,тепер ***** поїхали лизать.
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11.04.2025 22:03 Ответить
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11.04.2025 22:06 Ответить
Верблюже пальто поїхало до *****, щоб вирішувати зовсім інші питання, а не війну. Для чого вони так брешуть на весь світ, не зрозуміло.
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11.04.2025 22:09 Ответить
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11.04.2025 22:10 Ответить
https://youtube.com/live/YZ5yNh8vE4Q?si=0c6pz9BiDZNJ0ql0
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11.04.2025 22:11 Ответить
Зустріч тракториста Василя з дояркою Мариною на ораному полі завершилася грунтовним обміном **********.
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11.04.2025 22:12 Ответить
Дети в школу собирались , мылись , брились , похмелялись.
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11.04.2025 22:14 Ответить
Ну шо, пора Трамбонiсту самому, лiчно, доповiсти х-лу обстановку.🤠
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11.04.2025 22:18 Ответить
Одне запитання, а вітккофі не друг єрмакова??? І як рекетир може бути перемовником, це питання до білого дому???
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11.04.2025 22:49 Ответить
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11.04.2025 23:42 Ответить
Чергове вилизування дупи путіна- це крок до здачі України рудим маразматиком, та його шоблою.
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12.04.2025 04:50 Ответить
Так багато слів, але кажіть просто-зрада.
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12.04.2025 10:29 Ответить
кроки мурахи, яка нікуди не йде.
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12.04.2025 11:04 Ответить
 
 