Встреча Уиткоффа и Путина - шаг к прекращению огня в Украине, - Белый дом
В Белом доме считают встречу спецпредставителя по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа и главы РФ Владимира Путина шагом к прекращению огня в войне России против Украины.
Об этом заявила пресс-секретарь администрации президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По ее словам, переговоры о прекращении огня и прекращении российско-украинской войны" постоянно продолжаются.
"Президент Трамп достаточно откровенно выражал свое недовольство обеими сторонами конфликта, и он хочет, чтобы эта война завершилась. Мы верим, что у нас есть рычаги влияния для проведения переговоров по завершению войны. И президент решительно настроен", - сказала Левитт.
Напоминаем, спецпредставитель президента США Уиткофф в Санкт-Петербурге встретился с Путиным 11 апреля.
Накануне Уиткофф встречался с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, который был представителем Кремля в мирных переговорах с США в Саудовской Аравии по войне РФ против Украины. Уиткофф и Дмитриев также встречались 2 и 3 апреля в Вашингтоне на фоне заявлений президента Трампа о затягивании Путиным переговоров о прекращении войны в Украине.
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баранка кацапам від бублика !
руда срака і резіновая попа, разом навіки.
ну пускай убогие попытаються военным путем захватить запор и херсон,с их кпд это годков 5 не меньше даже с таким убогенькими поставками оружия натовского)
полуишачная армия просит вытирая сопли "ну хохлы ну здайтесь ну пожалуйства,сами мы то обосрались но признать не можем"
ну тууупой !
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Спецпосланник Стив Уиткофф передал Трампу позицию Кремля: чтобы ускорить мирные переговоры, россия требует полного контроля над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями, говорится в статье.
Сообщается, что на встрече в Санкт-Петербурге путин заявил о готовности к прекращению огня, но на условиях, которые Киев считает капитуляцией: отказ от НАТО, сокращение армии и передача всех территорий, на которые претендует рф.
хай йдуть до сраки, що американські фашисти, що москальські.
Афганські граблі США - номер куйзнаєякий.
1. Тиск на московитів не проходить - пуйло просто знущається з трампона
2. Легше тиснути на Україну, бо вона стікає кров'ю
Висновок: обидві сторони повинні йти на поступки - Україна (ОПа) територіями, московити - зменшенням санкцій
2 стадія:
1. птлєр класний чувак
2. Україні - 10% мита
Висновок: Україна (ОПа) могутніша за московію і московитів треба рятувати від кризи
3 стадія:
1. трампон обісрався з "закінченням війни за 24 години" - красавчег
2. путлєр, що поклав на трампона з його вимогами те, чим найвеличніший грав на піваніні - "чудовий хлоп"
Висновок: винен в усьому "членограй" (ОПа), бо колись насрав трампону (імпічмент, 28лютого цього року і т.п.)
На жаль, наслідки всього цього відчуває на собі ВСЯ Україна, а не тільки ОПа
А дєрьмаку взагалі пофіг - він може втекти з України будь-якої миті
не розумію яким чином це сприятиме миру