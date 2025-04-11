Началась встреча Уиткоффа и Путина в Санкт-Петербурге. ВИДЕО
В российском Санкт-Петербурге началась встреча спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кремль.
"Путин начал встречу с Уиткоффом, сообщили в Кремле", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправился в Россию, где проведет встречу с диктатором Владимиром Путиным.
Уиткофф провел встречу со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым в Санкт-Петербурге.
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Все, що ******* "успішні бізнесмени".
У Швейцаріїї нє-нє. Бо вона не є нейтральною і там це ******** стопудово стане здобиччу журналістів.
А от у Роісє - саме те.
зустрілись якось два п***ара ..
Схоже, двійник по вухах поїздить, локшину про мир навішає і додому в Америку дурника відправить
Московітам вірити, себе неповажати!
А маск с доней.. хотят.. аплее.. на шпагате.. (А потом скажут шо біло семеро.. просто мушкетери).. а мір.. так собі в квітні сніг.. Хоча домовлялися також не застосовувати кліматичну зброю.. А ви кажете.. таке інтересне.. аж не удобно відповідать.
а до мене тільки доперло, чому саме віткофф.
він зростом малорослік перед плєшивим. тому, навіть лакіровані ходулі не треба вдягати.
скільки віткофф чекав в коридорі? годин двадцять, чекав?
коли обшукували, у дупу щуп з дзеркальцем глибоко запихували?
Вона неадекватна прихильниця Трампа. З розуму зійшла, так його захищала
Про Канаду взагалі нічого не чула.
Але Канаді в будь якому випадку нічого не світить.
Вона мені на рівному місці матюків і прокльонів навтикала. Отака уся- пуся виявилась.
Ну буває в людей таке. В нас по центру ходить баба і верещить як навіжена, іноді просто в повітря, а іноді обирає собі жертву, йде ззаду і верещить, дуже голосно
а так, спитайте Софію
Кривавий диктатор задоволений, і щойно земля носить таких виродків.
прочитав як "зустріч Вінні Пуха"... здивувався... мабудь досить читати новини...