РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10158 посетителей онлайн
Новости Встреча Виткоффа с Путиным
5 261 66

Началась встреча Уиткоффа и Путина в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

В российском Санкт-Петербурге началась встреча спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кремль.

"Путин начал встречу с Уиткоффом, сообщили в Кремле", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Кремле подтвердили встречу Путина и Уиткоффа: РФ сможет передать "свои беспокойства Трампу"

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправился в Россию, где проведет встречу с диктатором Владимиром Путиным.

Уиткофф провел встречу со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым в Санкт-Петербурге.

Автор: 

путин владимир (31244) Стив Уиткофф (76)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
виглядає як початок анекдоту:
зустрілись якось два п***ара ..
показать весь комментарий
11.04.2025 18:42
+13
показать весь комментарий
11.04.2025 19:01
+9
ху....й....ло рад что рукопожат и принимаем во внимание !!! А Тампон ему в этом помогает
показать весь комментарий
11.04.2025 18:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сподіваюсь, це для далекобійного Нептуна інфа?
показать весь комментарий
11.04.2025 18:37 Ответить
Лазні, *****, кав'яр по всій пиці...
Все, що ******* "успішні бізнесмени".

У Швейцаріїї нє-нє. Бо вона не є нейтральною і там це ******** стопудово стане здобиччу журналістів.
А от у Роісє - саме те.
показать весь комментарий
11.04.2025 18:38 Ответить
ху....й....ло рад что рукопожат и принимаем во внимание !!! А Тампон ему в этом помогает
показать весь комментарий
11.04.2025 18:38 Ответить
Мовою оригіналу - Кукушка хвалит петуха, за то что хвалити он кукушку. Хоча тут два півня. У Києві зараз тривога, це вони від радості ракети запустили, або ху...ло поклало відразу на трампошу
показать весь комментарий
11.04.2025 18:48 Ответить
то ніякий не васіліч. то є справжнє ху йло. васіліч тільки для показухи, в Курськ поїхати чи в Маріуполь. до таких переговорів ніхто ніяких васілічів не підпустить в кремлі.
показать весь комментарий
11.04.2025 18:38 Ответить
Витек аж присел от счастия. Счас Путин Витькову (второе по величине казино в Лас-Вегасе) расскажет, как он Трампу еще более толстую свечу поставил за его здоровье. Или даже две. Или все семь, которые Вова самолично снял с меноры.
показать весь комментарий
11.04.2025 18:40 Ответить
Ого як зрадів *** з сишиа як ***ла побачив руськага
показать весь комментарий
11.04.2025 18:40 Ответить
Одні проводять зустрічі без краваток, а ці пішли далі, зустріч без намордників
показать весь комментарий
11.04.2025 18:41 Ответить
Без штанів. 😁
показать весь комментарий
11.04.2025 18:49 Ответить
виглядає як початок анекдоту:
зустрілись якось два п***ара ..
показать весь комментарий
11.04.2025 18:42 Ответить
Мабуть вітьок памперс надів, щоб ніхто не побачив, як він обкончав повні штани від радощів ліцезріти ясний лік *****
показать весь комментарий
11.04.2025 18:43 Ответить
Занадто молодий вигляд має
Схоже, двійник по вухах поїздить, локшину про мир навішає і додому в Америку дурника відправить
показать весь комментарий
11.04.2025 18:44 Ответить
I'm going to go All-In with you.
показать весь комментарий
11.04.2025 18:44 Ответить
******, водить трампа з оточенням, як циган мавпу на ярмарках!
Московітам вірити, себе неповажати!
показать весь комментарий
11.04.2025 18:47 Ответить
Трамп доверяет только таким же миллиардерам как и он. Маск и Виткофф не дадут соврать.
показать весь комментарий
11.04.2025 18:47 Ответить
Ху....ло мабуть у десяток разів побогатіше трампона і муски разом
показать весь комментарий
11.04.2025 18:52 Ответить
Ну розпочалася i розпочалася. Для чого тут ця iнформацiя?
показать весь комментарий
11.04.2025 18:49 Ответить
Вітков сшил костюмчик с отливом и в Питер... А говорили Стамбул, Дмітрієв. Готує зустріч Рудого Бронзового заду з х.... У пітерських підворітнях.
показать весь комментарий
11.04.2025 18:50 Ответить
Глянув на цих двох під@рів, і перша думка - про наші безпілотники.
показать весь комментарий
11.04.2025 18:50 Ответить
В мене питання. Віткофф був на картині 2 неділі щоб пожмакати кінцівку *****?
показать весь комментарий
11.04.2025 18:50 Ответить
І поцьомкати, і посмоктати, і надати у доступ.
показать весь комментарий
11.04.2025 18:52 Ответить
Китай хакне.. самсунг, мпм.. і тдд. (І як адміністрація трампа буде скликати надсикретне засідання бо в Воттца Ргавей(не патрио).т

А маск с доней.. хотят.. аплее.. на шпагате.. (А потом скажут шо біло семеро.. просто мушкетери).. а мір.. так собі в квітні сніг.. Хоча домовлялися також не застосовувати кліматичну зброю.. А ви кажете.. таке інтересне.. аж не удобно відповідать.
показать весь комментарий
11.04.2025 18:52 Ответить
Что ж ты такого интересного в пятницу-то употребил?)
показать весь комментарий
11.04.2025 18:55 Ответить
Я вживаю.. Аргументуйте.. Або ви читаєте як собака.. з хвоста.. Дякую.. не відповідайте.
показать весь комментарий
11.04.2025 19:00 Ответить
Ще чуть-чуть і вже взасос цілувались би - традиція Брежнєва непорушна. Отак багатовікова американська демократія спілкується з кривавими тиранами((( І чи була та демократія... чи так лише здавалося...
показать весь комментарий
11.04.2025 18:52 Ответить
Фу, блть
показать весь комментарий
11.04.2025 18:53 Ответить
Орден поцилуй)) Запомни солдат.. Хотя.. нах.. фина і коцапчика нема.. у них до сіх пор прийнято.. отак можна і бункерного.. підкрастись.. прикинуться героем.. наші штаби такі писульки роблять.. з кацапами на ровні.. аж в бадмінтон уже гуляють.
показать весь комментарий
11.04.2025 18:57 Ответить
Это не Путин, Путин давно сдох. Это Безруков.
показать весь комментарий
11.04.2025 18:53 Ответить
***** на три години затримається
показать весь комментарий
11.04.2025 18:56 Ответить
руку ***** тисне вітькоф, а чомусь соромно і огидно мені
показать весь комментарий
11.04.2025 18:58 Ответить
Не розхитуйте човна..
показать весь комментарий
11.04.2025 18:58 Ответить
Цим принизливим видовищем Америка опустилась на рівень піратської, терористичної держави. Така ганьба лишається в історії на віки.
показать весь комментарий
11.04.2025 18:58 Ответить
Хтось вірить, що будуть якісь санкції?…
показать весь комментарий
11.04.2025 19:00 Ответить
если не остановят войну то будут
показать весь комментарий
11.04.2025 19:00 Ответить
хххаааа.......
а до мене тільки доперло, чому саме віткофф.
він зростом малорослік перед плєшивим. тому, навіть лакіровані ходулі не треба вдягати.
скільки віткофф чекав в коридорі? годин двадцять, чекав?
коли обшукували, у дупу щуп з дзеркальцем глибоко запихували?
показать весь комментарий
11.04.2025 19:00 Ответить
Законтачился!
показать весь комментарий
11.04.2025 19:01 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2025 19:01 Ответить
Тре ще й руку на серце покласти, як ВiткоFF, коли спiймав на собi муйлушки погляд ( на початку вiдео) ... ПОЗОР АМЕРИЦI !!! Тепер я зрозумiв, чому канадiйка панi Ведана весь час котила дiжку на США.
показать весь комментарий
11.04.2025 19:47 Ответить
Нє, нє
Вона неадекватна прихильниця Трампа. З розуму зійшла, так його захищала
показать весь комментарий
11.04.2025 19:54 Ответить
Ранiше панi Ведана котила на Америку дiжку. Може сподiваеться на Трампа , що той розвалить США.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:05 Ответить
Вона агресивно агітувала проти демократів. За трампістів.
Про Канаду взагалі нічого не чула.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:10 Ответить
Тодi Канада прибере до рук тi землi й замiстить Штати на свiтовiй аренi. Тому й агiтувала за нього. Я не повiрю, що тепер панi Ведана схильна й надалi пiдтримувати рудого, якщо вона дiйсно його пiдтримувала... ЗЫ... Панi Ведана ранiше мешкала в Канадi.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:18 Ответить
Підтримувала як божевільна. Ми з нею посварились через це. З ким тільки у неї тут сварок не було. Правду кажуть, що якщо людина усі пусічна вся прямо така, зайка, котік, лапулічка, усю-сю, то це мегера.
Але Канаді в будь якому випадку нічого не світить.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:22 Ответить
Одне я знаю , що панi Веданi - тяжкувато в життi.. Тому припускаю, що ii часом можна не зовсiм вiрно зрозумiти. Якби Ви знали ii проблеми , Ви би мали другий погляд, що до неi, та не допускали б до шкандалю. Але Ви жiнки i нам не дано Вас повнiстю зрозумiти...
показать весь комментарий
11.04.2025 20:50 Ответить
Агресивнicть скорше за все була пов`язана з надiею бiльш жваво допомогати Украiнi, адже при першiй каденцii Трамп першим надав Украiнi летальну зброю (Джавелiни).
показать весь комментарий
11.04.2025 20:22 Ответить
Не знаю. Там психіатрія вже мала визначати.
Вона мені на рівному місці матюків і прокльонів навтикала. Отака уся- пуся виявилась.
Ну буває в людей таке. В нас по центру ходить баба і верещить як навіжена, іноді просто в повітря, а іноді обирає собі жертву, йде ззаду і верещить, дуже голосно
показать весь комментарий
11.04.2025 20:25 Ответить
Але жбо, еднаймося.. Людина з людиною завжди може порозумiтися.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:29 Ответить
Її давно тут нема. Попросили .
показать весь комментарий
11.04.2025 20:32 Ответить
Може вона до панi Софii заходить?
показать весь комментарий
11.04.2025 20:36 Ответить
Або ж пiд другим iм`ям тут присутня.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:37 Ответить
під іншим ніком побачили би
а так, спитайте Софію
показать весь комментарий
11.04.2025 20:42 Ответить
То я Вам запропонував, через запитання, поцiкавитися у панi Софii, якщо Ви до неi вхожi. А я давно не заходжу на авторськi, рокiв зо 5.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:54 Ответить
Я теж не заходжу на авторські.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:57 Ответить
Я там був започаткував тему, з мрiею надати всим, хто заходить на цю тему можливiсть мати функцiю адмiна (на цiй темi). Та Адмiн авторських тем фiзично не змiг надати таку функцiю. А мета в цему у мене була така - бачити на моiй темi толерантних людей. Бо кожен мiг би за ту,чи iншу сварку заблокувати свого опонента. То кожен би й притримувався б толерантностi . А закрив тему, бо тема не мала сенсу без цiеi функцii. Це як експеримент, як ми маемо спiлкуватися. Та чи вийшло б щось з цего, хтозна.
показать весь комментарий
11.04.2025 21:16 Ответить
Трампіст приїхав лизати дупу дітовбивці?
показать весь комментарий
11.04.2025 19:13 Ответить
были когда то Штаты..а теперь штанишки...фу *****....
показать весь комментарий
11.04.2025 19:17 Ответить
Як він хвостиком виляє, як перед хазяїном.
Кривавий диктатор задоволений, і щойно земля носить таких виродків.
показать весь комментарий
11.04.2025 19:23 Ответить
Два карлика
показать весь комментарий
11.04.2025 19:27 Ответить
"не той тепер Миргород, Хорол-річка не та"... НЕ ТІ ТЕПЕР ШТАТИ, МІССІСІПІ НЕ ТА...
показать весь комментарий
11.04.2025 19:30 Ответить
"зустріч Віткоффа та Путіна"

прочитав як "зустріч Вінні Пуха"... здивувався... мабудь досить читати новини...
показать весь комментарий
11.04.2025 19:41 Ответить
вітькофф мабудь обісцявся від переповнення ємоцій....., паскуда.
показать весь комментарий
11.04.2025 19:42 Ответить
 
 