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Новости Встреча Виткоффа с Путиным
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В Кремле подтвердили встречу Путина и Уиткоффа: РФ сможет передать "свои беспокойства Трампу"

Уиткофф встретится с Путиным. Что будут обсуждать

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф сегодня проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сказал спикер Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Их разговор является возможностью для России передать свои беспокойства Трампу", - сказал он.

По словам Пескова, возможно будет подниматься тема встречи президентов России и США.

Представитель диктатора добавил, что "аспекты украинского урегулирования будут обсуждаться" с Уиткоффом.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправился в Россию, где проведет встречу с диктатором Владимиром Путиным.

Уиткофф провел встречу со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым в Санкт-Петербурге.

Читайте: Путин дал понять, что принимает философию Трампа и хочет завершения войны, - Уиткофф

Автор: 

Песков Дмитрий (1865) путин владимир (31244) россия (95489) США (26598) Стив Уиткофф (76)


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Топ комментарии
+12
Сподіваюсь тепер його протримають в передній не менш 12 годин.
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11.04.2025 15:42
+9
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11.04.2025 15:35
+8
по дорозі нехай тримає рот закритим, щоб занепокоєння не капало
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11.04.2025 15:48
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Вот и дожили до московской "обеспокоенности". Смутное дежавю.
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11.04.2025 15:33 Ответить
"Їхня розмова є можливістю для Росії передати свої занепокоєння Трампу", - сказав він.

Занепокоєння тим, що портрет не спрацював?
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11.04.2025 15:34 Ответить
Потроху торують шлях до Ростова.
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11.04.2025 15:35 Ответить
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11.04.2025 15:35 Ответить
Сподіваюсь тепер його протримають в передній не менш 12 годин.
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11.04.2025 15:42 Ответить
У "задній" (позиції) також потримають...
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11.04.2025 16:21 Ответить
Сумніваюся; переночує на килимку у прихожкі.
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11.04.2025 17:30 Ответить
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11.04.2025 15:43 Ответить
Як гарно, коли дозу своєчасно привезли
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11.04.2025 16:50 Ответить
Спальнік взяв?
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11.04.2025 15:44 Ответить
по дорозі нехай тримає рот закритим, щоб занепокоєння не капало
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11.04.2025 15:48 Ответить
Американці з росіянами обговорюють долю України, а "зате не втік, зате не в костюмі" - відосиками з китайцями займається
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11.04.2025 15:50 Ответить
Які мразі. В повинно бути одне «беспокойство» щоб їх швидко розстріляли а не на Крещатику розірвали на шматки привʼязавши до Бредлі
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11.04.2025 15:50 Ответить
Невже передадуть тривожну валізу *****?
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11.04.2025 15:51 Ответить
трамп, поверни плєшивому 350 млрд за втрачену нафту!
передаш, готівкою через віткоффа!
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11.04.2025 15:52 Ответить
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11.04.2025 16:11 Ответить
Це треба, просити у наркоманів, нормальним людям допомогти не чим
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11.04.2025 16:49 Ответить
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11.04.2025 16:52 Ответить
тепер черга трампона цілувати у дупу *****??
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11.04.2025 15:55 Ответить
Вони це роблять із задоволенням, згідно черги
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11.04.2025 16:47 Ответить
А чим же вони такі занепокоєні?
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11.04.2025 16:00 Ответить
Все таки путін ***** то лох. Щось не памятаю щоб Трамп зустрічався з якимись посланцями від путіна.
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11.04.2025 16:00 Ответить
Головне щоби ху...ло був у наморднику, і не покусав, а то і так трампона команда прибацана
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11.04.2025 16:44 Ответить
 
 