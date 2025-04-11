В Кремле подтвердили встречу Путина и Уиткоффа: РФ сможет передать "свои беспокойства Трампу"

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф сегодня проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сказал спикер Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Их разговор является возможностью для России передать свои беспокойства Трампу", - сказал он.

По словам Пескова, возможно будет подниматься тема встречи президентов России и США.

Представитель диктатора добавил, что "аспекты украинского урегулирования будут обсуждаться" с Уиткоффом.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправился в Россию, где проведет встречу с диктатором Владимиром Путиным.

Уиткофф провел встречу со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым в Санкт-Петербурге.

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