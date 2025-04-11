В Кремле подтвердили встречу Путина и Уиткоффа: РФ сможет передать "свои беспокойства Трампу"
Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф сегодня проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сказал спикер Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Их разговор является возможностью для России передать свои беспокойства Трампу", - сказал он.
По словам Пескова, возможно будет подниматься тема встречи президентов России и США.
Представитель диктатора добавил, что "аспекты украинского урегулирования будут обсуждаться" с Уиткоффом.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправился в Россию, где проведет встречу с диктатором Владимиром Путиным.
Уиткофф провел встречу со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым в Санкт-Петербурге.
Топ комментарии
+12 LIV LIV
показать весь комментарий11.04.2025 15:42
+9 Vsevolod Marchenko #551075
показать весь комментарий11.04.2025 15:35
+8 Diesel_Sasha
показать весь комментарий11.04.2025 15:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Занепокоєння тим, що портрет не спрацював?
передаш, готівкою через віткоффа!