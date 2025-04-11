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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Прекращение огня между Украиной и РФ
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Уиткофф предлагал Трампу отдать России 4 области Украины для прекращения огня, - Reuters

Уиткофф передал Трампу послание Кремля

Специальный представитель США Стив Уиткофф передал Дональду Трампу "четкое послание от Кремля", что самый быстрый способ достичь прекращения огня в войне в Украине - это передать украинские области Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую под контроль Кремля.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

"Менее чем через 48 часов после обеда с переговорщиком, направленным президентом России Владимиром Путиным в Вашингтон на прошлой неделе, Стив Уиткофф, специальный посланник США, который ведет переговоры с Москвой, встретился с президентом Дональдом Трампом в Белом доме и передал четкое послание.

Самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине, по словам Виткоффа, - это поддержать стратегию, которая предоставит России право собственности на четыре восточные области Украины, которые она пыталась незаконно аннексировать в 2022 году", - пишет Reuters.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для контроля и репрессий: Россияне уже создали почти 30 "казачьих" формирований на оккупированных территориях, - ЦНС

Уиткофф ранее уже высказывал такое мнение, в частности публично, в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Как добавляет агентство, другой посланник Трампа, Кит Келлог, также присутствовал во время разговора Трампа с Уиткоффом. Тот выступил против такого сценария, заявив, что Украина, хотя и готова вести переговоры, никогда не согласится в одностороннем порядке уступить полную собственность на эти территории России.

"Встреча завершилась без принятия Трампом решения об изменении стратегии США", - говорится в материале.

Читайте также: Встреча Виткоффа и Путина - шаг к прекращению огня в Украине, - Белый дом

Разногласия в Белом доме

Кроме того, официальные лица США, осведомленные люди и четыре западных дипломата рассказали Reuters, что в администрации Трампа все больше разногласий относительно того, как выйти из тупика по Украине и России. Уиткофф и Келлог не согласны относительно оптимального подхода.

Уиткофф получил определенную поддержку со стороны украиноскептиков из Республиканской партии, но другие республиканцы были возмущены его предложениями и считают, что администрация Трампа "слишком резко повернулась к Москве", пишет Reuters.

"По словам человека, знакомого с ходом разговоров, некоторые республиканцы на Капитолийском холме были настолько обеспокоены явной пророссийской позицией Уиткоффа в интервью Карлсону, что несколько человек позвонили советнику по национальной безопасности Майку Уолцу и госсекретарю Марко Рубио, чтобы выразить свое недовольство", - добавляет агентство.

Читайте также: В Кремле подтвердили встречу Путина и Уиткоффа: РФ сможет передать "свои беспокойства Трампу"

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправилсяв Россию, где проведет встречу с диктатором Владимиром Путиным.

Уиткофф провел встречу со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым в Санкт-Петербурге.

Автор: 

оккупация (10135) россия (95489) Трамп Дональд (5187) война в Украине (3789) Стив Уиткофф (76)


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Топ комментарии
+82
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11.04.2025 22:19
+75
Про Аляску нічого не казали?
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11.04.2025 22:17
+63
Класний союзник...віддати пуйлу те за що боролися більше 3 років і ціною неймовірних втрат..?!!!
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11.04.2025 22:18
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Вітьков раніше іздохне зі своїм трампоном ніж ***** одержить ті чотири області. Пішов в сраку юдотрампське падло
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12.04.2025 00:47 Ответить
хай своей землей торгуют, ган..ны продажные.
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12.04.2025 01:01 Ответить
Не пощастило Гітлеру, що президентом США був видатний державний діяч, мудра Людина- Ф.Д.Рузвельт.! А був би мажоронарцисомародероторгаш з підібраною ним такою ж свитою, то промиротворили б для Рейху територію по Уральські гори, а заплатили б їм більше, то і миротворили б аж до Владивостока?! А за надану вже порядними і мудрими політичними діячами допомогу, будуть обдирати до нитки, заженуть в рабство, пустять по Світу голими, босими і простоволосими з латаними торбами, а якщо відмовлять віддавати, то тут як тут з баблом прийдуть бенефіціари ..??!Чи не так??!. Слуги Мамона?
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13.04.2025 10:23 Ответить
Томас Даннінг про торгівців рабами в США, а потім це запозичив К.Маркс в своєму Капіталі...!. Нічого ж нового, теж і ті торгівці смертю зараз....?-
"Якщо є достатній прибуток, капітал стає сміливим. Забезпечте 10 відсотків, і капітал згоден на будь-яке застосування, при 20 відсотках він стає жвавим, при 50 відсотках позитивно готовий зламати собі голову, при 100 відсотках він зневажає всі людські закони, при 300 відсотках немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоча б під страхом шибениці"
РФ вимагатиме від Трампа, щоб Україна відмовилась від НАТО та 22% територій, а жертви, загарбані землі , знищені міста і села, економіка, інфраструктура, люди то для Трампа і К напевно нічого святого, тільки підла барижно-мародерська нажива, сдєлка-"дєньгі, дєньгі, делай дєньгі..."?
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17.04.2025 07:01 Ответить
Не ведіться на всякі брехливі провокації, Україна доведе цю війну до кінця, звільнивши усі свої території і війна після того буде закінчена!
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12.04.2025 01:01 Ответить
Кремлівський ублюдок і його скажені пси ,
ще жодноі області , із 4- ох , не змогли за 11 років окупувати ,
але їм захотілось отримати всі та взяти їх під своє крило ,
а ху ху не хо хо , плешен фюрер із кремля ?👹
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12.04.2025 01:12 Ответить
Поки що це не його території щоб їх комусь віддавати але якщо підпишуть економічне рабство з США то тоді п*здець
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12.04.2025 01:14 Ответить
Він не Володимир
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12.04.2025 02:30 Ответить
Треба мінувати АЕС і відновлювати ЯЗ.Бо з такими дикими свинями як рашка і трампоновські США тільки власна армія і ЯЗ зможуть забезпечити сувернітет і незалежність.
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12.04.2025 02:35 Ответить
Чтобы что-то отдавать, нужно сначало владеть этим, реалии по земле. Я надеюсь это 4 области Израиля или США?!?! Логика такая, шо теперь международное право не действует, захватывает любую соседнюю страну, грабишь, убиваешь и насилуешь, а награбленное используешь на наемников, хороший план, Орбан, ты спишь?!
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12.04.2025 03:15 Ответить
Любарський ще той «експерт», але якогось https://youtu.be/b0NGJf-dUnw такого виразного аналізу ніхто із економістів діям Трaмпа не дає. https://youtu.be/b0NGJf-dUnw
Трамп намагається створити копію Плаза Аккорд Рейгана 1985 року де він завставив-переконав інші країни зробити долар більш дешевшим до своїх валют для зменшення торгового дисбалансу США.
Але зараз у супротивниках Мар-а-Лаго Аккорд не військовозалежні Японія чи Німеччина, а співставимий Китай і так просто як раніше вимагати в них знецінення юаня не вийде.
Для втілення цього плану видатні американські економісти (Стівен Мірана) написали наукові роботи із економічно-політичних засобів які виконувались до 90-денного призупинення. Навіть було «цілування дупи» (у вигляді «плазування» - "Plaza"!) - для Трампа важко було таку фразу придумати, якщо б ніхто не підказав.
Так що це не просто «вибрики» Трампа, а ціла теорія (хоч і нагла), але елемент хаосу присутній, для маскування справжніх цілей.
Важілем примусу є військова підтримка, а Росія є лякалом для непокірних.
Під відео є посилання на детальні англомовні стaтті.
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12.04.2025 03:22 Ответить
Ще https://sofaspecialforces.substack.com/p/20250303?sort=new стаття про Mar-a-Lago Accord російською.
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13.04.2025 14:02 Ответить
Ну какбы Пуйло в очередной раз сказал чтоб отдали ему всё .
А этот самый Виткофф, это передал.
Ничего нового.
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12.04.2025 04:15 Ответить
Щоб щось віддати, потрібно спочатку цим володіти. У Трампа немає нічого українського. Жодної речі. Тож вони можуть піти...
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12.04.2025 05:02 Ответить
Віткофф розповів, що Путін передав Трампу портрет, написаний російським художником, та молився за його здоров'я після замаху.
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12.04.2025 05:08 Ответить
Ну якщо так то тоді ок.
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12.04.2025 09:06 Ответить
На скотомогильнику .у любій області,козли вінторогі разом з ****** а краще видохніть у своєму болоті, зовсім, як мамонти.
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12.04.2025 05:12 Ответить
Саме формулювання«віткофф пропонував трампу...»
Що ці області,трампові?
Влипли ми,як муха в мед...
Два шакали в Україну вчепилися...
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12.04.2025 05:47 Ответить
***....на пЄнсія
йому дошки за собою для гроба тягати, а не чужими землями розкидуватися
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12.04.2025 05:54 Ответить
****** 😡
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12.04.2025 06:46 Ответить
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12.04.2025 08:18 Ответить
Знов стара гебешна риторика; давненько їх найух не посилали. Це--відвертий плювок на могили полеглих хлопців...
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12.04.2025 08:58 Ответить
походу, Трумп просто "тАщиться" від ролі валютної сУчки у гаремі плюгавого сутенера *****..
ото понаобирали лайна жлоби-приколісти, маг-овці - натепер об "вашу Омерику" світові терористи витирають ноги..
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12.04.2025 09:04 Ответить
А я знаю ще швидший варіант.
трамп віддає Каліфорнію кацапам-а кацапи від такого щасття просто тотально здихають від здивування.
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12.04.2025 09:05 Ответить
Наступними областями будуть : Сумська, Харківська, Дніпропетровська.
Це така ********** многоходовочка.
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12.04.2025 09:08 Ответить
зелька готов отдать весь левый берег, а то и на правом берегу паро областей.
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12.04.2025 21:11 Ответить
Хвора на голову людина
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12.04.2025 09:25 Ответить
Виткоффффффа - на мылооооооо?
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12.04.2025 09:42 Ответить
Аляска, Каліфорнія і ще два штати. Москалі гарантовано виведуть з України всі війська.
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12.04.2025 09:42 Ответить
боже! долбойоба посилать на переговори!
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12.04.2025 09:45 Ответить
а як ти їх будеш віддавать? вони що твої? аляску віддай?
чи америка вже на фронті стане на сторону росії і буде їй допомагати ці 4 області доокупувати?
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12.04.2025 09:46 Ответить
Ну скоріше твій притрушений 80-річний ліДор з деменцією здасть кацапам СуШиа, а кацапи поділять вас з китайцями .🤣🤣🤣
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12.04.2025 16:26 Ответить
Україні треба висказати свій протест проти цього віткофа!
і сказати, що такі заяви неприпустимі.
і сказати, що ми проти участі цього віткофа в переговорах!
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12.04.2025 09:47 Ответить
ось оце план від омерики, тому про нього ніхто нічого і не знав
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12.04.2025 09:48 Ответить
"Спеціальний представник США Стів Віткофф передав Дональду Трампу "чітке послання від Кремля", що найшвидший спосіб досягти припинення вогню у війні в Україні - це передати українські області Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку під контроль Кремля. "

Найшвидший спосіб досягти припинення вогню - це передати Україні всі її області!
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12.04.2025 09:49 Ответить
Тамп і його оточення це *********** *** їм в Дупи
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12.04.2025 10:10 Ответить
трумпу і його оточенню *** у дупи
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12.04.2025 10:11 Ответить
Такзвані "контакти" віткофа з пуйлом передбачають отримання хабарів від пуйла в обмін на виконання всіх його хворих фантазій. Бізнес. Нічого особистого. Іншого пояснення поведінки представників Трампа важко знайти.
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12.04.2025 10:20 Ответить
То нехай віддає Аляску, Каліфорнію і ще пару областей...
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12.04.2025 10:24 Ответить
предлагаю отдать в ответ все земли сша индейцам а этого ****** пристрелить как бешенную собаку!
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12.04.2025 11:01 Ответить
Надо кацапам отдать аляску чтобы не было эскалации!
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12.04.2025 11:14 Ответить
цю паскуду вітькова потрібно внести в "Миротворець" !!
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12.04.2025 11:48 Ответить
курва
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12.04.2025 12:11 Ответить
Чому влада України досі не заявила про зраду від трампа та його команди (не США, а іменно заду трампа)? Вже очевидно, що трамп на стороні путіна і повністю злива Україну від імені "волі українців" !
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12.04.2025 12:47 Ответить
Шо це піндос роздухарився??!!! А може краще почати з Будапештських гарантій? Віддати аляску і т.д.!!! Чмо!!!!
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12.04.2025 13:03 Ответить
Чому б Стєпану Віткову не запропонувати Пуйлові "ісконно русскіє зємлі" Аляску й Північну Каліфорнію, яку в 1812 році московити, разом з містечком Форт-Росс, подарували США? Невже С.Вітков не знає, що Московія ніколи нікому й нічого не дарує навіки. Наприклад, "ісконно русскій" Крим вони подарували совіцькій Україні в 1954, а рівно через 60 років, без відома українців, одтяпали собі назад. Щоправда, з величезною допомогою якихось Обами та Байдена. Навіть "вічний мир" з Польщею уклали в 1683, але вже 1772 насміялись над ним. Тим часом 40 млн. мешканців Каліфорнії щиро бажають пожити під дружньою Московією - чому б США не зважити на це?
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12.04.2025 13:08 Ответить
Треба віддати росії віткоффа, цього пропутінського уй...бка.
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12.04.2025 13:25 Ответить
Легко распоряжаться чужими территориями. У украинцев забыли спросить.
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12.04.2025 13:41 Ответить
Краще нехай віддадуть параші Аляску і заспокоються.Перемовники с@ані...
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12.04.2025 13:58 Ответить
А прутня посмоктати вітькофф не пропонував? чи це він робить винятково для х*йла?
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12.04.2025 13:59 Ответить
хай с..ть х...й
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12.04.2025 13:59 Ответить
Якщо посередник транслює вимоги однієї сторони перемовин, то він не посередник, а представник сторони, вимоги якої він транслює, простим словам США стали представниками Кремля!
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12.04.2025 14:19 Ответить
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12.04.2025 14:43 Ответить
Знищити всі малі народи гівно-"імперії" у мʼясорубці війни в Україні -- ось і всі фундації геополітики для йхлау.
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12.04.2025 17:18 Ответить
А как на счет просто пойти на йух? На все эти хотелки ******** не обращайте внимания. Все равно по нашей конституции все будет решать народ на референдуме. И прежде чем предлагать разную *****, советую этим предлагальщикам заглянуть хоть в конституцию Украины. А то все больше и больше, московиты пытаются сделать что бы у нас в стране было такое безмолвное стадо как на московии. Не выйдет,не на ту нацию вы нарвались. Учите настоящую историю Украины, там все про нас есть.
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12.04.2025 14:52 Ответить
Спочатку пииии...ять, потім виправдовуються, і як тільки бовкнув, так, ві мєня не так понялі. Що там вгорі відбувається?!!! Було би цікаво десь почитати. Добродіїї ,а Ви не звернули увагу,що менше інформаціїї стало,, всьо вокруг,да около,,
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12.04.2025 16:23 Ответить
Кажуть не правильно зрозуміли, ми і про корисні копалини і про борг та «Будапештський меморандум» не правильно зрозуміли, зовсім дурні вже.
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12.04.2025 16:58 Ответить
Цей уїбан,коли побачив *****,мало не всрався від радості!!!
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12.04.2025 17:00 Ответить
Якщо б трамп був навіть головнокомандуючим ЗСУ , то й тоді він би не мав такої нагоди щось там "передавати у власність" . Мені зається , що стиль "Ройтерс" хтось перекручує викривляєчи сенс того, що міг казати той же віткофф -- який би він не був "прокремлівський" . Навіть критичний ідіот карлсон який такер й той би такими виразами не висмоктував би дупу ***** . Вони ж янкі й вони по-інакшому виражають свої недолугі "думки" . Требо зрозуміти , що хто як не трамп висміював втечу Байдена з Афгану . Скільки тоді було іронії й сарказму . А тут справа йде не просто сісти на літак и упіздити на три чорти виштовхуючи з колес літака усяких колаборантів ... Тут справа йде про сценарій за яким ЗСУ має відступити на 70 км на підвдні й на 200 км на півнісному сході . Тобто орки вже 2 роки там по 2км на місяць просуваються -- еле не усюди , а тільки на певних ділянках концентрації їх орків . А тут без бою щось здавати ... Це навіть технічно неможливо за визначенням ! Ніхто в ЗСУ такий наказ виконувати не буде , а прийде на Банкову одна штурмова бригада й встановить військову диктатуру ... Фофік не самогубець , що на таке погодитися .
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12.04.2025 17:18 Ответить
Старі піндоські підараси
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12.04.2025 18:24 Ответить
Витков(ф)?! мог бы трупину и свои не проданные гаражи в Нью Йорке предложить...или свои долги?!А чё разве так нельзя?!Гешефт пусть со своим имуществом проводит,долбаный гендляр.
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12.04.2025 18:31 Ответить
ПІДО..И ТРАМПІВСЬКІ..ДИВІТЬСЯ ЩОБ ВАС МЕКСИКА НЕ ПОДІЛИЛА... ДУЖЕ ВИ РЯНО З ХКУЙЛОМ ХОРОВОДИ ВОДИТИ ПОЧАЛИ
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12.04.2025 19:14 Ответить
ну не идиоты ? я таких прямых упоротых не видет. отдай Аляску. и Калифорнию.
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12.04.2025 21:10 Ответить
Віткофф зголосився на роль передаста.
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12.04.2025 21:24 Ответить
Прото пішов на йух цей вітквськи дурачок...
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12.04.2025 21:39 Ответить
Модератори, забаньте російського бота.

Тобі боте поясню: Запоріжжя і Херсон росіяни ніколи не візьмуть, їм не перепливти Дніпро і не дійти до Запоріжжя. Так, вони ще будуть відкушувати маленькі села, і літом в них буде наступ на Харківщині і Запоріжжі, але вони обісруться.
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12.04.2025 22:30 Ответить
вітькоф - ну потужний переговірник ) просто погодитись на 100% вимог пуйла. Геній як і його щеф.

Тіки питання, а нахіба нам тоді взагалі трамп ? Щоб правою рукою капітулювати (бо 5 областей дарують росіянам плацдарм на правобережжі), а лівою визнати борг на 350 млрд і платити американцям до правнуків (якщо росіяни всіх їх не винищать ) ?
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12.04.2025 22:25 Ответить
Забавна фотка, на одній старий пирдун, начальний Білого дурдому Трампон, другий з мордою лиця невиліковного дебіла, якийсь Віткофф..
А по великому рахунку, як кажуть, який піп, такий і приход. У Трампона дах їде судячи по його висерам, і команду він підібрав по собі, збіговисько дебілів.
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13.04.2025 09:54 Ответить
А з якого це дуру, Трам буде роздавати наші землі?
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13.04.2025 10:27 Ответить
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