Уиткофф предлагал Трампу отдать России 4 области Украины для прекращения огня, - Reuters
Специальный представитель США Стив Уиткофф передал Дональду Трампу "четкое послание от Кремля", что самый быстрый способ достичь прекращения огня в войне в Украине - это передать украинские области Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую под контроль Кремля.
Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
"Менее чем через 48 часов после обеда с переговорщиком, направленным президентом России Владимиром Путиным в Вашингтон на прошлой неделе, Стив Уиткофф, специальный посланник США, который ведет переговоры с Москвой, встретился с президентом Дональдом Трампом в Белом доме и передал четкое послание.
Самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине, по словам Виткоффа, - это поддержать стратегию, которая предоставит России право собственности на четыре восточные области Украины, которые она пыталась незаконно аннексировать в 2022 году", - пишет Reuters.
Уиткофф ранее уже высказывал такое мнение, в частности публично, в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Как добавляет агентство, другой посланник Трампа, Кит Келлог, также присутствовал во время разговора Трампа с Уиткоффом. Тот выступил против такого сценария, заявив, что Украина, хотя и готова вести переговоры, никогда не согласится в одностороннем порядке уступить полную собственность на эти территории России.
"Встреча завершилась без принятия Трампом решения об изменении стратегии США", - говорится в материале.
Разногласия в Белом доме
Кроме того, официальные лица США, осведомленные люди и четыре западных дипломата рассказали Reuters, что в администрации Трампа все больше разногласий относительно того, как выйти из тупика по Украине и России. Уиткофф и Келлог не согласны относительно оптимального подхода.
Уиткофф получил определенную поддержку со стороны украиноскептиков из Республиканской партии, но другие республиканцы были возмущены его предложениями и считают, что администрация Трампа "слишком резко повернулась к Москве", пишет Reuters.
"По словам человека, знакомого с ходом разговоров, некоторые республиканцы на Капитолийском холме были настолько обеспокоены явной пророссийской позицией Уиткоффа в интервью Карлсону, что несколько человек позвонили советнику по национальной безопасности Майку Уолцу и госсекретарю Марко Рубио, чтобы выразить свое недовольство", - добавляет агентство.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправилсяв Россию, где проведет встречу с диктатором Владимиром Путиным.
Уиткофф провел встречу со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым в Санкт-Петербурге.
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РФ вимагатиме від Трампа, щоб Україна відмовилась від НАТО та 22% територій, а жертви, загарбані землі , знищені міста і села, економіка, інфраструктура, люди то для Трампа і К напевно нічого святого, тільки підла барижно-мародерська нажива, сдєлка-"дєньгі, дєньгі, делай дєньгі..."?
ще жодноі області , із 4- ох , не змогли за 11 років окупувати ,
але їм захотілось отримати всі та взяти їх під своє крило ,
а ху ху не хо хо , плешен фюрер із кремля ?👹
Трамп намагається створити копію Плаза Аккорд Рейгана 1985 року де він завставив-переконав інші країни зробити долар більш дешевшим до своїх валют для зменшення торгового дисбалансу США.
Але зараз у супротивниках Мар-а-Лаго Аккорд не військовозалежні Японія чи Німеччина, а співставимий Китай і так просто як раніше вимагати в них знецінення юаня не вийде.
Для втілення цього плану видатні американські економісти (Стівен Мірана) написали наукові роботи із економічно-політичних засобів які виконувались до 90-денного призупинення. Навіть було «цілування дупи» (у вигляді «плазування» - "Plaza"!) - для Трампа важко було таку фразу придумати, якщо б ніхто не підказав.
Так що це не просто «вибрики» Трампа, а ціла теорія (хоч і нагла), але елемент хаосу присутній, для маскування справжніх цілей.
Важілем примусу є військова підтримка, а Росія є лякалом для непокірних.
Під відео є посилання на детальні англомовні стaтті.
А этот самый Виткофф, это передал.
Ничего нового.
Що ці області,трампові?
Влипли ми,як муха в мед...
Два шакали в Україну вчепилися...
йому дошки за собою для гроба тягати, а не чужими землями розкидуватися
ото понаобирали лайна жлоби-приколісти, маг-овці - натепер об "вашу Омерику" світові терористи витирають ноги..
трамп віддає Каліфорнію кацапам-а кацапи від такого щасття просто тотально здихають від здивування.
Це така ********** многоходовочка.
чи америка вже на фронті стане на сторону росії і буде їй допомагати ці 4 області доокупувати?
і сказати, що такі заяви неприпустимі.
і сказати, що ми проти участі цього віткофа в переговорах!
Найшвидший спосіб досягти припинення вогню - це передати Україні всі її області!
Тобі боте поясню: Запоріжжя і Херсон росіяни ніколи не візьмуть, їм не перепливти Дніпро і не дійти до Запоріжжя. Так, вони ще будуть відкушувати маленькі села, і літом в них буде наступ на Харківщині і Запоріжжі, але вони обісруться.
Тіки питання, а нахіба нам тоді взагалі трамп ? Щоб правою рукою капітулювати (бо 5 областей дарують росіянам плацдарм на правобережжі), а лівою визнати борг на 350 млрд і платити американцям до правнуків (якщо росіяни всіх їх не винищать ) ?
А по великому рахунку, як кажуть, який піп, такий і приход. У Трампона дах їде судячи по його висерам, і команду він підібрав по собі, збіговисько дебілів.