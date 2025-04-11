Уиткофф предлагал Трампу отдать России 4 области Украины для прекращения огня, - Reuters

Специальный представитель США Стив Уиткофф передал Дональду Трампу "четкое послание от Кремля", что самый быстрый способ достичь прекращения огня в войне в Украине - это передать украинские области Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую под контроль Кремля.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

"Менее чем через 48 часов после обеда с переговорщиком, направленным президентом России Владимиром Путиным в Вашингтон на прошлой неделе, Стив Уиткофф, специальный посланник США, который ведет переговоры с Москвой, встретился с президентом Дональдом Трампом в Белом доме и передал четкое послание.

Самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине, по словам Виткоффа, - это поддержать стратегию, которая предоставит России право собственности на четыре восточные области Украины, которые она пыталась незаконно аннексировать в 2022 году", - пишет Reuters.

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Уиткофф ранее уже высказывал такое мнение, в частности публично, в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Как добавляет агентство, другой посланник Трампа, Кит Келлог, также присутствовал во время разговора Трампа с Уиткоффом. Тот выступил против такого сценария, заявив, что Украина, хотя и готова вести переговоры, никогда не согласится в одностороннем порядке уступить полную собственность на эти территории России.

"Встреча завершилась без принятия Трампом решения об изменении стратегии США", - говорится в материале.

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Разногласия в Белом доме

Кроме того, официальные лица США, осведомленные люди и четыре западных дипломата рассказали Reuters, что в администрации Трампа все больше разногласий относительно того, как выйти из тупика по Украине и России. Уиткофф и Келлог не согласны относительно оптимального подхода.

Уиткофф получил определенную поддержку со стороны украиноскептиков из Республиканской партии, но другие республиканцы были возмущены его предложениями и считают, что администрация Трампа "слишком резко повернулась к Москве", пишет Reuters.

"По словам человека, знакомого с ходом разговоров, некоторые республиканцы на Капитолийском холме были настолько обеспокоены явной пророссийской позицией Уиткоффа в интервью Карлсону, что несколько человек позвонили советнику по национальной безопасности Майку Уолцу и госсекретарю Марко Рубио, чтобы выразить свое недовольство", - добавляет агентство.

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Ранее сообщалось, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправилсяв Россию, где проведет встречу с диктатором Владимиром Путиным.

Уиткофф провел встречу со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым в Санкт-Петербурге.