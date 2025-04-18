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Новости Территориальные уступки
10 969 95

Уиткофф обсуждал с Путиным вопрос украинских территорий: РФ может получить часть регионов, - WSJ

віткофф

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф во время своего недавнего визита в Россию обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы, касающиеся украинских территорий.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

В разговоре с WSJ Уиткофф подтвердил, что российский диктатор был "зациклен" на теме украинских территорий. Американский спецпредставитель предположил, что РФ "может получить часть регионов", однако не все. По его словам, Украина "может меньше волноваться о некоторых регионах", если они являются русскоязычными.

Комментируя это, WSJ отмечает, что позиция Уиткоффа может противоречить официальной линии Вашингтона, которая предусматривает поддержку территориальной целостности Украины.

При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что никакие территориальные уступки России не рассматриваются, а Украина не откажется ни от одного оккупированного региона.

Также смотрите: Украина не признает оккупированные территории российскими, это - "красная линия", - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

путин владимир (31267) территориальная целостность (215) Стив Уиткофф (79)


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Топ комментарии
+41
Рф може отримати смоли гарячої у горлянку *****.
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18.04.2025 10:44
+41
5 штатів гамерики нехай віддає рижий.
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18.04.2025 10:46
+33
схоже трамп не зміг нічого з путіним зробити і тому будуть намагатися спровокувати Україну на негативну відповідь і повісять на нас всіх собак включно з вимиранням мамонтів та вбивством кенеді.
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18.04.2025 10:46
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Правила форума Совет форумчан
Рф може отримати смоли гарячої у горлянку *****.
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18.04.2025 10:44 Ответить
5 штатів гамерики нехай віддає рижий.
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18.04.2025 10:46 Ответить
Аляску слід повернути
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18.04.2025 10:50 Ответить
"Територія України єдина та неподільна."
Конституція України

.
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18.04.2025 11:02 Ответить
Я так понимаю, что у зели такой план победы, как ваш пустой лозунг. Просто всех послать накуй, плеваться по сторонам и прохожим крутить дули.
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18.04.2025 11:20 Ответить
вітьков разом із московитами може весело йти ********* !
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18.04.2025 12:30 Ответить
За його словами, Україна "може менше хвилюватися про деякі регіони", якщо вони є російськомовними....

Сапіенті сат...
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18.04.2025 10:45 Ответить
А що там іспаномовний Техас?
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18.04.2025 10:55 Ответить
А англомовні штати?
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18.04.2025 11:03 Ответить
Тексас та Каліфорнія взагалі Іспанії мають відійти. Бразилія - Португалії. Квебек та Орлеан - Франції. Австралія - Британії...
Непахане поле для вітьків...
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18.04.2025 11:14 Ответить
Забув про Аляску, або вона вже відійшла
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18.04.2025 11:40 Ответить
А чому Британії лиш Австралія? За логікою того самого Вітькова майже всі штати США треба британцям віддати - там же англійською говорять.
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18.04.2025 21:26 Ответить
Єта другоє, походу...
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18.04.2025 11:10 Ответить
Хер тебе в дупу, шоб головка не падала.
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18.04.2025 10:45 Ответить
Хер тебе в дупу, шоб головка не падала. щоб штани не спадали.
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18.04.2025 12:06 Ответить
В жодних аналах міжнародного права немає терміну рускочєлюстниє території! Є Конституція, є Кордони - про які сама совдепія підписала сотні угод і меморандумів.
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18.04.2025 10:46 Ответить
схоже трамп не зміг нічого з путіним зробити і тому будуть намагатися спровокувати Україну на негативну відповідь і повісять на нас всіх собак включно з вимиранням мамонтів та вбивством кенеді.
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18.04.2025 10:46 Ответить
Тільки "схоже"?...
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18.04.2025 10:47 Ответить
Самое плохое не в том что не смог - а в том что даже не пытался. И это же всем очевидно и понятно. Куда ты дергаешься на Си если не смог приструнить даже его жалкую собачонку. Пока ты рассказывал ей какая она хорошая и нехорошая одновременно - собачонка обоссала тебе ботинки и сидит ухмыляется.
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18.04.2025 10:49 Ответить
Хто тільки собачка, скоріше це трампон, коли не може щось зробити зі своїм господарем, може тільки ухмилятися
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18.04.2025 11:39 Ответить
Вітькофф прямим текстов сказав: "І рф, і Україна зацікавлені в цих 5 регіонах. Зараз головна проблема - не триваюча агресія рф, а небажання України віддавати землі".
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18.04.2025 10:55 Ответить
"Буйло зациклений на територіях України...."

*Хазары, печенеги, половцы...бандеровцы"

Пшол зацикленный буйло нах !

.
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18.04.2025 11:08 Ответить
Пан Гітлєр теж переживав за нємєцкоязичні регіони...
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18.04.2025 10:46 Ответить
Британці з хранцузами здали їх Гітлеру як маулатуру в пункт переробки
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18.04.2025 10:48 Ответить
Здали Судети. Коли зрозуміли що апетити художника тільки ростуть, за Данціг вже вписались.
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18.04.2025 10:54 Ответить
Дивився я недавно історичний серіал про те як британці з хранцузами " вступилися "за Польщу - що ви розуміли - війна "союзників " йшла так " інтенсивно ", що хранцузький генштаб замовив - критично важливу амуніцію для французьких солдат - "10 тисяч ФУТБОЛЬНИХ М'ЯЧІВ!!!"
Кортше кажучи воювали союзники з німцями до окупації Франції так само ,як НАТО зараз з москалями
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18.04.2025 11:00 Ответить
Ну все таки воювали. Війну оголосили.
Не кинулись канєшно одразу в атаку, - але це і поряд не стояло з тим що творять зараз трампівські ублюдки...
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18.04.2025 11:09 Ответить
Почекали поки візмуть Польщу. Якби німці не захопли Норвегію а потім Францію - цілком можливо -що потім би розписали договорнячок .
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18.04.2025 11:15 Ответить
Договорнячок, до речі, Гітлер їм пропонував 10 жовтня 1939, захопивши Польшу. С "учьотам рєалій на зємлє".
Але Британія відмовилась за шо газєта Правда і ообізвала їх "поджігатєлямі войни".
Так що тодішні куколди були не зовсім куколдами і на порядок порядніші ніж сьогоднішні Трампи...
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18.04.2025 11:25 Ответить
Ну перед тим Брити здали Фінляндію . Там стовідсотково все відбулося як в Україні - скромні поставки ,обіцянки -цяцянки
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18.04.2025 11:35 Ответить
Знову ж таки - совок з Ліги Націй тоді вигнали за це. А не голосували разом з ними проти фінів. Може і робили не все що могли але такого пи'здецю як у Трампа не було...
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18.04.2025 11:43 Ответить
Було все те саме. Нічого не помінялося . Багато патякання - і мінімум справ. Британці виходили зі своїх інтересів і хотіли воювати чужими руками.
До речі, коли планувалася висадка корпусу союзників у Фінляндії - то англійці ,планували в авангарді поставити польські частини ( Польще вже була окупована )проти СРСР - нібито ,як більше мотивовані . Але насправді тому - що очікували великих втрат.

Тому не потрібно плекати ніяких ілюзії -західні ссоюзники - були лукаві , брехливі та виходили зі своїх інтересів. Все те саме ,що зараз
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18.04.2025 11:47 Ответить
ці російськомовні вже задовбали
вся кров на їхніх руках
говорили б українською мовою в Україні
то цього б всього б не було
а то тільки й чуєш - ми сваїх защіщаєм , ми сваїх нібрасаєм
хай би вони здохли всім скопом ..
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18.04.2025 10:48 Ответить
Дурня то все. Якою б мовою там не говорили русня все одно полізла б. Мантра про рускоязичіє розроблена якраз для пі'дарів типу вітькова чи маска - для полегшення їх під'орської позиції...
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18.04.2025 10:52 Ответить
полізла б тому, що там її підтримують
своїми язиками.
Проблема в тому, що їх ніколи
змушували, як от в Німеччині
розмовляти мовою країни, де живеш,
бо інакше ти нуль без палички
А вони, ці росязикаті відчули себе
гройсе хохемами в нашій країні
і у владі досі сидять, мови не знаючи
Тому повторю
хай здохнуть всі росмовні.
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18.04.2025 10:56 Ответить
Я вас прекрасно розумію і в чомусь поділяю вашу думку.
Але.
Така радикальна позиція працює якраз на російську версію про захист довбаного "рускоязичія". Це теж треба враховувати...
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18.04.2025 11:05 Ответить
це не версія
а реальність
все , що сказано - реальність
а ще гірше-історія
Вони ще з окупації України совком
насаджували скрізь свою росмову
і своїх гнид
Національна політика України проводилась
лише за кордоном
українським урядом в екзилі.
Якби в Україні всі українською
розмовляли, то цього б не сталось ніколи.
Тому що мова формує націю, і мова - то зброя. Логічно,
що росмовні своїми язиками сформували в нас під носом ворога
і дали йому цю зброю.
І той. хто їх захищає
такий же виродок
з кров"ю українців на руках
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18.04.2025 11:13 Ответить
Версія в тому сенсі що вони "мають право на території", тому що там частина людей говорять російською...
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18.04.2025 11:17 Ответить
якщо частина людей на росії говорила німецькою
то вони зібрались і виїхали в Німеччину,
а ці виродки відчули себе хазяями на нашій землі
бо ми їм дозволили там існувати і расєю любити
і язиками лизати їй, расєюшкє.
та й зараз те ж
нічого не змінилось
вони себе і в Києві столиці вільно відчувають
а їм потрібно в потилицю стріляти
так, як вони і ******* робити з українцями
от тоді б знали своє місце.
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18.04.2025 11:22 Ответить
Так, "мова формує націю, і мова - то зброя".
Але Ви мабуть виросли в україномовному середовиші.
Я з Дніпра. Народився та прожив тут півсторіччя з гаком.
З дитинства читав не тільки Єфремова та братів Стругацьких, але й Владко, Дашкієва, Бережного, Трублаїні...
Але вчився в "російській" школі, бо інакше в Універсітеті на "мехматівській" спеціальності було б дуже важко, бо "проізводная" та "похідна" довелось би перекладати, а це не сприяє шляху до "красного" диплому...
Й батьки теж читали Котляревського, Шевченка та Панаса Мирного нарівні з російськими Толстоєвськими...
Але в побуті розмовляли російською...
Бо теж вища технічна освіта, яка тоді дорівнювалась російськомовності.

От з такими як я - як бути?

Я (та й батьки) легко переходжу з мови на "язык". Не перекладаючи подумки. Я можу вільно мислити на обох мовах. Білінгва, шоб їй трясця! Краше б україно-англійська, а не російсько-українська, але то вже не виправиш.

Невже я- "сплячий агент" кацапів? Ні! Якщо б я хтів, вже жив би в Пітері (пропонували - послав на ікс тричі на ... Бологоє, коротше...).
Коли варили з кумом "сколопендри" весною 2022, то спілкувались російською...
То ми теж - "сплячі агенти"?

А ще, знаєте, мене ледь не вивертає коли в маршрутці кажуть водію "Зупинить будь ласка возле больницы"... Скажи, плаский хліб, расійською, якщо слова "лікарня" не знаєш! Водій зрозуміє, він сам такий....

Але вона, плаский хліб, "щира українка", а інші - "сплячі агенти"?..

Сумно, пані та панове, не там ми межу торимо, геть не там...
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18.04.2025 15:24 Ответить
придурку, я знаю чотири мови
але моя материнська мова - українська
При чому тут середовище?
В Німеччині я розмовляю німецькою, як і всі
в Україні - українською: так мають розмовляти всі.
ВСЕ ДУЖЕ ПРОСТО. Тільки такі дебіли, як ти
придумують якесь там середовище.
Дебіле, як от важко болгарам , уявляєш, наукою займатись,
а чехам, полякам, іспанцям, туарегам, помакам і т.д.?
всі , придурку , вчать російською ту науку,
бо перекласти не можуть?
І дурне та дебільне, наукові дефініції ніякого
відношення до російського язика не мають
Більшість з них - грецького походження.
От хай кацапи і заберуть зі своєї науки грецькі терміни
і залишиться тільки ху і пу.
Геть пішов, кацапе.
З тобою все зрозуміло.
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18.04.2025 20:33 Ответить
Якось сирійці ніхєра російською ні бельмеса - але це не завадило москалям принести руській мір в Алєпо . Як і в Африці
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18.04.2025 11:16 Ответить
штундер, ну в нас же демократія,
хіба в нас авторитаризм
чи вожді племені друзі путіна,
що скажуть - те й люди роблять,
бо інакше голови відріжуть, або з"їдять?
Націоналізм - єдиний вихід з безглуздя.
І , дійсно, законодавчими актами
залишити цих ублюдків без язика.
В Німеччині з цим все нормально,
і всі , ті самі росязикаті, дружненько вчать
німецьку мову, бо їсти не дадуть
Отак потрібно.
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18.04.2025 11:27 Ответить
Квінтисенція націоналізму - це руській мір або третій рейх
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18.04.2025 11:30 Ответить
ти ідіот
це порятунок нації
ми аж ніяк не хочемо завоювати весь світ
МИ ХОЧЕМО ВБЕРЕГТИ НАШУ НАЦІЮ
яку зараз рускій мір розстрілює
і вберегти нас треба і можна жорсткими методами
інакше загинемо.
пс. руські і рускі - це не одне і те ж, придурку.
Вивчи нашу історію, певно, ти кацап.
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18.04.2025 11:34 Ответить
Віткофф-ти можеш торгувати лише своєю старою дупою,бо вона твоя власніть...
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18.04.2025 10:48 Ответить
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18.04.2025 10:52 Ответить
"вона твоя власність" - але це не факт, враховуючи його "любоффф" до кацапів.
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18.04.2025 10:56 Ответить
На комірець рф отримає
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18.04.2025 10:49 Ответить
Шо значить рф може отримати частину територій???Зустрілись два піда..а,і будуть ділити наші території з людьми.Як той дибіл собі це уявляє,люди не хочуть в рашку і там померти а їм кажуть ну *****, треба йти,реально дибілоїд!!!
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18.04.2025 10:49 Ответить
Тут не полностью привели что он сказал. Речь может идти только о том что рашка уже захапала. Естественно никто и никогда не признает эти территории российскими, но де-факто они оккупированы агрессором и он их контролирует, как и Крым, как и Донбасс. И мы конечно же никогда не признаем эти территории российскими, но и вернуть их у нас на данный момент сил нет. Но это не означает что так будет всегда - достаточно вспомнить Карабах.
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18.04.2025 10:53 Ответить
К сожалению, речь идет не о том, что рашка уже захапала, а о том, что хочет захапать. А она для начала хочет эти области ПОЛНОСТЬЮ! Завоевать у них кишка тонка, полгода берут три села, а вот заставить ЗСУ добровольно уйти из Славянска, Краматорска, Запорожья, Херсона - это план-минимум.
А потом оккупировать по одному-два села на краю Днепропетровской, Одесской, Николаевской области, провести там "референдум", вписать в раша-конститутку и снова требовать отвода ЗСУ из "исконно русских" областей... И дальше, до польской границы - это план-оптимум. А план-максимум - доползти таким образом до Лиссабона...
Путину нужен мир! Желательно, весь!
Только олухи трампа этого не понимают и не поймут. Нечем!
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18.04.2025 11:07 Ответить
Мова йде про невихід рашки з частин окупованих областей, що вона хоче залишитись там. Чухня про "вихід ЗСУ з якихось областей" вже відкинута.
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18.04.2025 11:18 Ответить
Україною відкинута. З самого початку.
А клоун Витьков-фф саме про це трумпу й докладав - віддати прутіну оті п'ять областей, що у нього в Конституції записані, і заживьоооом!!!
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18.04.2025 14:23 Ответить
mb cat - всі давно все розуміють окрім віткова, якому підсунули молоденьку повію на ніч та два літака грошей
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18.04.2025 12:06 Ответить
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18.04.2025 14:25 Ответить
та той маланський поц якщо проверне цю угоду, то отримає від ху йла дуже багато лярдів. ще й Чубу відсиплять. тож потрібно просто слати його нах.
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18.04.2025 10:54 Ответить
Мабуть скоро ху ..ло забажає Аляску, прийдеться віддати, бо ху...ла дратувати не можливо
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18.04.2025 11:03 Ответить
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18.04.2025 10:50 Ответить
А що ти таке постиш, що ніколи, крім твого ніка, нічого не відображаєтьця! Це типу нагадування, що ти в тємі?
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18.04.2025 12:45 Ответить
********** in USA торгует чужими территориями
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18.04.2025 10:50 Ответить
віткофф + труммп торгують українськими землями - падлюки.
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18.04.2025 10:53 Ответить
Пускай Виткоф маралаго кацапам отдаст , с Техасом вместе.
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18.04.2025 10:54 Ответить
Кемпська волость?
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18.04.2025 10:56 Ответить
Ху...ло викликав свого підданого для інструктажу той відразу оприлюднів отримане завдання
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18.04.2025 11:00 Ответить
Що б ти здох наволоч трампіська.
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18.04.2025 11:01 Ответить
Ну, займалася людина бізнесом, мабудь непогано раз став мільярдером...
Чого пертися у політику, коли ти не розуміеш, що пуйло і лавров гонять дічь !?
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18.04.2025 11:02 Ответить
Київ - це російськомовна територія?
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18.04.2025 11:02 Ответить
віткоф іде вслід за узьким руським корабльом
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18.04.2025 11:04 Ответить
Що ж ти чужі землі роздаєш, морда твоя паскудна! Це тобі не в Вегасі в підкидного дурня грати, тут на кону людські життя та людські долі... Дійсно цей Віткофф разом з трампом - глибоко аморальні люди, котрі випадково дорвались до влади...
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18.04.2025 11:06 Ответить
Зливають Україну!
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18.04.2025 11:11 Ответить
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18.04.2025 11:11 Ответить
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18.04.2025 11:13 Ответить
Анексувати до іспанії - іспаномовні, а до англії -англомовні територіїї сша
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18.04.2025 11:14 Ответить
Завдання Віткоффа як будь-якого холуя показати незламність і потужність свого боса, рудого збоченця. Про що вони насправді домовляються, ніхто не дізнається. Потім все це проковтнуть з ссаниною на морді.
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18.04.2025 11:19 Ответить
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18.04.2025 11:29 Ответить
Хто цього полупокера уповноважив роздавати наші землі ? Хто він такий?
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18.04.2025 11:34 Ответить
Аляску,нє?!
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18.04.2025 11:36 Ответить
лять, у тебе Каліфорнія мексикоговоряща - віддай назад в Мексику її! Удод
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18.04.2025 11:39 Ответить
Каліфорнія майже на третину складає вірменська діаспора. Навіть представник 95 кварталу Міка Фаталов (вірменин) має там родичів
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18.04.2025 12:03 Ответить
Який район Нью-Йорка розмовляє тільки російською? Там англійської навіть і не знаю. Хай його віддає, ми не проти.
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18.04.2025 11:42 Ответить
Бруклін майже наполовину розмовляє російською. Більш того, вони там волають аби поліціянти у них були російськомовними. Нехай Бруклін війде в склад росії, передайте трумпу та віткову з муском
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18.04.2025 12:02 Ответить
Незабаром ліцензії відберуть, wsj, за публікації проплаченой пуйлом брехні. Замовкни вже юдовітькова жовта газєта
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18.04.2025 11:53 Ответить
Що ця Гидота там базікає? Якщо Київ майже весь російськомовний то може Київ путлєру віддати?
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18.04.2025 12:00 Ответить
Вместо того, чтобы увеличить поставки оружия, ввести свои войска в Украину, так называемые гаранты безопасности Украины уже делят Украину. Лицемерие, бесстыдство выше крыши. Чего стоят все эти заверения, договоренности, ничего
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18.04.2025 12:09 Ответить
"Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що жодні територіальні поступки Росії не розглядаються". Заявляв і робив це різні речі.
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18.04.2025 13:29 Ответить
О, як цікаво... Виходить то може тоді й штатам треба менше перейматись іспаномовною Флоридою і Техасом наприклад, і віддати іх Іспаніі та Мексиці бо там теж на вулиці частіше чути іспанську ніж англійську... Дивна логіка...
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18.04.2025 13:48 Ответить
А что, Мексика уже требует Флориду? Зачем вы всякую дурню пишете?
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18.04.2025 15:55 Ответить
Якби Вм читали уважнІже, та вчили історію, то Ви б знали що Флорида раніше належала Іспаніі., тоді б Ви і не писали про дурню....
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18.04.2025 16:11 Ответить
Як цих "deal" лохів розводять наративами про «російськомовні регіони»🤦‍♂️. Трамп або трампіст = лох.
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18.04.2025 14:22 Ответить
 
 