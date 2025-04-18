Уиткофф обсуждал с Путиным вопрос украинских территорий: РФ может получить часть регионов, - WSJ

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф во время своего недавнего визита в Россию обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы, касающиеся украинских территорий.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

В разговоре с WSJ Уиткофф подтвердил, что российский диктатор был "зациклен" на теме украинских территорий. Американский спецпредставитель предположил, что РФ "может получить часть регионов", однако не все. По его словам, Украина "может меньше волноваться о некоторых регионах", если они являются русскоязычными.

Комментируя это, WSJ отмечает, что позиция Уиткоффа может противоречить официальной линии Вашингтона, которая предусматривает поддержку территориальной целостности Украины.

При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что никакие территориальные уступки России не рассматриваются, а Украина не откажется ни от одного оккупированного региона.

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