Уиткофф обсуждал с Путиным вопрос украинских территорий: РФ может получить часть регионов, - WSJ
Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф во время своего недавнего визита в Россию обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы, касающиеся украинских территорий.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.
В разговоре с WSJ Уиткофф подтвердил, что российский диктатор был "зациклен" на теме украинских территорий. Американский спецпредставитель предположил, что РФ "может получить часть регионов", однако не все. По его словам, Украина "может меньше волноваться о некоторых регионах", если они являются русскоязычными.
Комментируя это, WSJ отмечает, что позиция Уиткоффа может противоречить официальной линии Вашингтона, которая предусматривает поддержку территориальной целостности Украины.
При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что никакие территориальные уступки России не рассматриваются, а Украина не откажется ни от одного оккупированного региона.
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Конституція України
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Сапіенті сат...
Непахане поле для вітьків...
шоб головка не падала.щоб штани не спадали.
*Хазары, печенеги, половцы...бандеровцы"
Пшол зацикленный буйло нах !
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Кортше кажучи воювали союзники з німцями до окупації Франції так само ,як НАТО зараз з москалями
Не кинулись канєшно одразу в атаку, - але це і поряд не стояло з тим що творять зараз трампівські ублюдки...
Але Британія відмовилась за шо газєта Правда і ообізвала їх "поджігатєлямі войни".
Так що тодішні куколди були не зовсім куколдами і на порядок порядніші ніж сьогоднішні Трампи...
До речі, коли планувалася висадка корпусу союзників у Фінляндії - то англійці ,планували в авангарді поставити польські частини ( Польще вже була окупована )проти СРСР - нібито ,як більше мотивовані . Але насправді тому - що очікували великих втрат.
Тому не потрібно плекати ніяких ілюзії -західні ссоюзники - були лукаві , брехливі та виходили зі своїх інтересів. Все те саме ,що зараз
вся кров на їхніх руках
говорили б українською мовою в Україні
то цього б всього б не було
а то тільки й чуєш - ми сваїх защіщаєм , ми сваїх нібрасаєм
хай би вони здохли всім скопом ..
своїми язиками.
Проблема в тому, що їх ніколи
змушували, як от в Німеччині
розмовляти мовою країни, де живеш,
бо інакше ти нуль без палички
А вони, ці росязикаті відчули себе
гройсе хохемами в нашій країні
і у владі досі сидять, мови не знаючи
Тому повторю
хай здохнуть всі росмовні.
Але.
Така радикальна позиція працює якраз на російську версію про захист довбаного "рускоязичія". Це теж треба враховувати...
а реальність
все , що сказано - реальність
а ще гірше-історія
Вони ще з окупації України совком
насаджували скрізь свою росмову
і своїх гнид
Національна політика України проводилась
лише за кордоном
українським урядом в екзилі.
Якби в Україні всі українською
розмовляли, то цього б не сталось ніколи.
Тому що мова формує націю, і мова - то зброя. Логічно,
що росмовні своїми язиками сформували в нас під носом ворога
і дали йому цю зброю.
І той. хто їх захищає
такий же виродок
з кров"ю українців на руках
то вони зібрались і виїхали в Німеччину,
а ці виродки відчули себе хазяями на нашій землі
бо ми їм дозволили там існувати і расєю любити
і язиками лизати їй, расєюшкє.
та й зараз те ж
нічого не змінилось
вони себе і в Києві столиці вільно відчувають
а їм потрібно в потилицю стріляти
так, як вони і ******* робити з українцями
от тоді б знали своє місце.
Але Ви мабуть виросли в україномовному середовиші.
Я з Дніпра. Народився та прожив тут півсторіччя з гаком.
З дитинства читав не тільки Єфремова та братів Стругацьких, але й Владко, Дашкієва, Бережного, Трублаїні...
Але вчився в "російській" школі, бо інакше в Універсітеті на "мехматівській" спеціальності було б дуже важко, бо "проізводная" та "похідна" довелось би перекладати, а це не сприяє шляху до "красного" диплому...
Й батьки теж читали Котляревського, Шевченка та Панаса Мирного нарівні з російськими Толстоєвськими...
Але в побуті розмовляли російською...
Бо теж вища технічна освіта, яка тоді дорівнювалась російськомовності.
От з такими як я - як бути?
Я (та й батьки) легко переходжу з мови на "язык". Не перекладаючи подумки. Я можу вільно мислити на обох мовах. Білінгва, шоб їй трясця! Краше б україно-англійська, а не російсько-українська, але то вже не виправиш.
Невже я- "сплячий агент" кацапів? Ні! Якщо б я хтів, вже жив би в Пітері (пропонували - послав на ікс тричі на ... Бологоє, коротше...).
Коли варили з кумом "сколопендри" весною 2022, то спілкувались російською...
То ми теж - "сплячі агенти"?
А ще, знаєте, мене ледь не вивертає коли в маршрутці кажуть водію "Зупинить будь ласка возле больницы"... Скажи, плаский хліб, расійською, якщо слова "лікарня" не знаєш! Водій зрозуміє, він сам такий....
Але вона, плаский хліб, "щира українка", а інші - "сплячі агенти"?..
Сумно, пані та панове, не там ми межу торимо, геть не там...
але моя материнська мова - українська
При чому тут середовище?
В Німеччині я розмовляю німецькою, як і всі
в Україні - українською: так мають розмовляти всі.
ВСЕ ДУЖЕ ПРОСТО. Тільки такі дебіли, як ти
придумують якесь там середовище.
Дебіле, як от важко болгарам , уявляєш, наукою займатись,
а чехам, полякам, іспанцям, туарегам, помакам і т.д.?
всі , придурку , вчать російською ту науку,
бо перекласти не можуть?
І дурне та дебільне, наукові дефініції ніякого
відношення до російського язика не мають
Більшість з них - грецького походження.
От хай кацапи і заберуть зі своєї науки грецькі терміни
і залишиться тільки ху і пу.
Геть пішов, кацапе.
З тобою все зрозуміло.
хіба в нас авторитаризм
чи вожді племені друзі путіна,
що скажуть - те й люди роблять,
бо інакше голови відріжуть, або з"їдять?
Націоналізм - єдиний вихід з безглуздя.
І , дійсно, законодавчими актами
залишити цих ублюдків без язика.
В Німеччині з цим все нормально,
і всі , ті самі росязикаті, дружненько вчать
німецьку мову, бо їсти не дадуть
Отак потрібно.
це порятунок нації
ми аж ніяк не хочемо завоювати весь світ
МИ ХОЧЕМО ВБЕРЕГТИ НАШУ НАЦІЮ
яку зараз рускій мір розстрілює
і вберегти нас треба і можна жорсткими методами
інакше загинемо.
пс. руські і рускі - це не одне і те ж, придурку.
Вивчи нашу історію, певно, ти кацап.
А потом оккупировать по одному-два села на краю Днепропетровской, Одесской, Николаевской области, провести там "референдум", вписать в раша-конститутку и снова требовать отвода ЗСУ из "исконно русских" областей... И дальше, до польской границы - это план-оптимум. А план-максимум - доползти таким образом до Лиссабона...
Путину нужен мир! Желательно, весь!
Только олухи трампа этого не понимают и не поймут. Нечем!
А клоун Витьков-фф саме про це трумпу й докладав - віддати прутіну оті п'ять областей, що у нього в Конституції записані, і заживьоооом!!!
Чого пертися у політику, коли ти не розуміеш, що пуйло і лавров гонять дічь !?