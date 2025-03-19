Украина не признает оккупированные территории российскими, это - "красная линия", - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что признание оккупированных территорий российскими является "красной линией" для Украины.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с лидером Финляндии Александром Стуббом, передает Цензор.НЕТ.
"Любые переговоры - это хрупкая способность закончить войну. Особенно, если это касается русских, которые пока демонстрируют неготовность к окончанию войны. Что касается территорий, наверное, это будет одним из таких чувствительных и сложных вопросов на будущих переговорах", - пояснил глава государства.
По словам Зеленского, первый шаг - это безусловное прекращение огня.
"Даже если к нему надо пройти какие-то пути - например, тишину в небе, на море. Но все равно дойдет до тишины по всему фронту. Это правильные шаги, если мы действительно хотим закончить войну справедливым миром. Тогда уже будем переходить к другим вопросам. Среди которых, я уверен, будут подниматься территориальные вопросы.
Для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем", - подчеркнул президент.
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як можна такого досягти, коли казино є прибуткове..
і де ті штани, гроші та майно тепер,
які ви програли в казино?
кому програне вами тепер належить?
якщо наріду не має значення, що його грабують, та гвалтують,
то це не нарід, а насєлєніє,.. раби та манкурти..
про націю вже не має навіть мови..
Це ж за його горе-правління за 6 років країна отримала таку ситуацію і повинен відповісти.