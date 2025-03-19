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Украина не признает оккупированные территории российскими, это - "красная линия", - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский назвал красные линии на переговорах с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что признание оккупированных территорий российскими является "красной линией" для Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с лидером Финляндии Александром Стуббом, передает Цензор.НЕТ.

"Любые переговоры - это хрупкая способность закончить войну. Особенно, если это касается русских, которые пока демонстрируют неготовность к окончанию войны. Что касается территорий, наверное, это будет одним из таких чувствительных и сложных вопросов на будущих переговорах", - пояснил глава государства.

По словам Зеленского, первый шаг - это безусловное прекращение огня.

"Даже если к нему надо пройти какие-то пути - например, тишину в небе, на море. Но все равно дойдет до тишины по всему фронту. Это правильные шаги, если мы действительно хотим закончить войну справедливым миром. Тогда уже будем переходить к другим вопросам. Среди которых, я уверен, будут подниматься территориальные вопросы.

Для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем", - подчеркнул президент.

Также читайте: ЕС никогда не признает незаконную оккупацию Россией территорий Украины, - Матернова

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) территориальная целостность (211)


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Топ комментарии
+14
О, знову набрехав наріду 73% в три короба. Цікаво, а по "мінським" ми хоч сантиметр землі віддали ворогу? Звичайно ні. При "мінських" ми сиділи в квартирах і не розуміли, що по них, при хороших Боневтіковських "оманських" можуть прилітати ракети і шахеди, їздили на найкращі курорти світу, а хто бажав на Азовське море, якого при Борневтіку не стало, на вихідні за 50 евро на каву в Європу і відпочити, хто бажав, їхали на роботу, де заробляли великі гроші..., але наріду 73% захотілося поржать. І саме важливо, що питання про безпеку України вирішували за участі України, а не як сьогодні без нас ділять нашу землю.
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19.03.2025 12:25
+8
А ще Вениславський вчора заявив, що Зєля не понесе відповідальність за те що відбувається на полі бою. Не президенство, а казка.
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19.03.2025 12:31
+7
І скількі часу будемо їх допломатично повертати. За 10 років на скількі мм просунулись в повернені Криму та Донбасу дипломатично? Що кацапи зацапали-хрен повернеш дипломатично. Вся надія тількі на ЗСУ
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19.03.2025 12:22
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І скількі часу будемо їх допломатично повертати. За 10 років на скількі мм просунулись в повернені Криму та Донбасу дипломатично? Що кацапи зацапали-хрен повернеш дипломатично. Вся надія тількі на ЗСУ
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19.03.2025 12:22 Ответить
Японія 80 років курили повертає.
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19.03.2025 12:27 Ответить
Азербайджан свої за 30 років повернув
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19.03.2025 12:29 Ответить
бо готувались і морально і матеріально. Японія ні те ні інше. Ото і буде чикати ще 80років.
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19.03.2025 12:34 Ответить
Просто Вірменія - трошки не росія...
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19.03.2025 12:37 Ответить
Это и была как-раз Раша. Всё как и в ПМР. Азербайджан за 30 лет создал современную сильную армию, подобрал нужный момент и ***** ничего не смог сделать. Вынужден был просто принять.
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19.03.2025 13:58 Ответить
До дупи була б та армія Азербайджану якби кацапи незав"язли в Україні.
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19.03.2025 18:27 Ответить
Ну и? Готовились и ждали своего времени.
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19.03.2025 20:15 Ответить
Не дипломатичним шляхом. Поки не взяли зброю-нічого не було
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19.03.2025 12:46 Ответить
Стільки часу, скільки для цього буде потрібно.
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19.03.2025 13:06 Ответить
О, знову набрехав наріду 73% в три короба. Цікаво, а по "мінським" ми хоч сантиметр землі віддали ворогу? Звичайно ні. При "мінських" ми сиділи в квартирах і не розуміли, що по них, при хороших Боневтіковських "оманських" можуть прилітати ракети і шахеди, їздили на найкращі курорти світу, а хто бажав на Азовське море, якого при Борневтіку не стало, на вихідні за 50 евро на каву в Європу і відпочити, хто бажав, їхали на роботу, де заробляли великі гроші..., але наріду 73% захотілося поржать. І саме важливо, що питання про безпеку України вирішували за участі України, а не як сьогодні без нас ділять нашу землю.
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19.03.2025 12:25 Ответить
В городі бузина...
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19.03.2025 12:38 Ответить
"...у України був вибір-загинути,чи вижити...і Україна обрала мене...але я обіцяю,Україно,ми тобі тааакий памятник поставим..."(с) В .Зеленський
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19.03.2025 12:30 Ответить
А ще Вениславський вчора заявив, що Зєля не понесе відповідальність за те що відбувається на полі бою. Не президенство, а казка.
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19.03.2025 12:31 Ответить
хрипатий уйобок,ще до повномаштабного начудив стільки,що на 2 пожиттєвих вистачить.
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19.03.2025 12:38 Ответить
Спочатку вибори
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19.03.2025 12:47 Ответить
який сенс в виборах,якщо стадо знов обере це непорозуміння...або щось схоже на нього...
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19.03.2025 12:52 Ответить
Переможе Залужний
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19.03.2025 13:12 Ответить
Я програв в казино всі гроші, майно та штани, але якщо я заявлятиму кожен день що все програне мною всеодно належить мені, а не казино, що від цього зміниться?
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19.03.2025 12:30 Ответить
трумп володів казино, яке збанкрутувало!
як можна такого досягти, коли казино є прибуткове..

і де ті штани, гроші та майно тепер,
які ви програли в казино?
кому програне вами тепер належить?
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19.03.2025 12:37 Ответить
словарный запас исчерпан. то кацапы носились с этими красными линиями, теперь красные употребляет малорос
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19.03.2025 12:31 Ответить
так малороси цього хотіли..
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19.03.2025 12:38 Ответить
Хорошо бы было в ближайшее время провести успешную наступательную операцию на одном из участков фронта, а то что временно оккупированные территории никогда не будут признаны росейскими это факт неоспоримый и об этом даже заикаться не надо.
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19.03.2025 12:31 Ответить
окупантам-терористам не гідно віддавати своє..

якщо наріду не має значення, що його грабують, та гвалтують,
то це не нарід, а насєлєніє,.. раби та манкурти..
про націю вже не має навіть мови..
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19.03.2025 12:32 Ответить
Не треба визнавати теріторії російськими. Важливо пообіцяти не визволяти їх у силовий спосіб, тільки політичний
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19.03.2025 12:45 Ответить
Кидати заклики то для блогера,це саме легше.
Це ж за його горе-правління за 6 років країна отримала таку ситуацію і повинен відповісти.
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19.03.2025 12:47 Ответить
потужна заява!
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19.03.2025 12:50 Ответить
За "красной линией" на сегодня 20% территории Украины. Будут подобные спичи( с видосами, конечно) и по 30% и т.д.
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19.03.2025 12:54 Ответить
Віддамо пів - України, але визнавати не будемо. . . 🤡🤡🤡
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19.03.2025 12:54 Ответить
Нет такого понятия "русские". Есть московиты и смешавшийся с ними в результате актов скотоложества разный поганый сброд, большей частью даже не европейской расы.
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19.03.2025 12:57 Ответить
правильно, российские они, к Руси никакого отношения не имеют, просто прилагательное своровали и присвоили.
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19.03.2025 13:03 Ответить
"Расию" придумал сифилитик петька первый, а до того как только это говнище не называлось...
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19.03.2025 13:09 Ответить
Это все тупое бла-бла. Это норма Конституции. Точка. Любой, кто попытается сделать иначе - преступник.
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19.03.2025 14:01 Ответить
Все нормально. «Війна - це мир» Д.Оруелл.
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19.03.2025 15:11 Ответить
Це вже й коню ясно. Заявиш, що визнаю ці території за кацапами, тебе ж кончать у бункері ! Тому ляскаєш то, що тобі вигідно для ... виборів. І не бажаєш покинути Банкову, бо попереду - СУД УКРАЇНИ.
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09.04.2025 13:23 Ответить
 
 