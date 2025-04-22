РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14732 посетителя онлайн
Новости Оккупация Крыма Мирный план Трампа Мирные переговоры в Лондоне
3 942 39

США на переговорах в Лондоне предложат признать Крым российским и заморозить линию фронта, - WP

США будут предлагать Украине признать Крым российским

Украинские и европейские чиновники, которые встретятся в Лондоне в среду, 23 апреля, должны отреагировать на предложение США официально признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения.

Об этом пишет WP со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

В то же время союзники Украины надеются получить гарантии безопасности и программы реконструкции для страны, находящейся в состоянии войны, в обмен на любые территориальные уступки.

Издание отмечает, что зато Москва остановит боевые действия в Украине именно тогда, когда ее армия имеет преимущество на фронте - как в численности войск, так и в вооружении.

Источники издания заявили, что американские предложения, которые были представлены Украине в Париже на прошлой неделе, предусматривают официальное признание Вашингтоном аннексированного Крыма как российской территории и постепенную отмену санкций против России в рамках будущего соглашения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США могут признать оккупированный Крым российским в рамках мирного соглашения, - Bloomberg

Советник президента Украины Владимира Зеленского отметил, что в американских предложениях есть некоторые идеи, с которыми Киев соглашается, а с другими нет.

Также представитель Государственного департамента преуменьшил идею о том, что Вашингтон ставит Киев перед свершившимся фактом, но все более частое публичное разочарование администрации Трампа темпами переговоров заставляет Киев опасаться очередного спада в отношениях с Вашингтоном, добавляет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД Украины Сибига и Франции Барро скоординировали позиции накануне следующих шагов к восстановлению мира

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая определение условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, представители Украины, США, Великобритании и Франции встретятся в Лондоне на новый раунд переговоров. Стороны будут обсуждать условия прекращения огня.

Автор: 

Крым (26389) переговоры (4961) США (26672) война в Украине (3864)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
І
показать весь комментарий
22.04.2025 19:41
+12
Трампон, хотєлки не жмуть? Підар рудий!
показать весь комментарий
22.04.2025 19:42
+12
Навіщо такі союзники?
показать весь комментарий
22.04.2025 19:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
П
показать весь комментарий
22.04.2025 19:40 Ответить
І
показать весь комментарий
22.04.2025 19:41 Ответить
Д
показать весь комментарий
22.04.2025 19:41 Ответить
А
показать весь комментарий
22.04.2025 19:45 Ответить
Р
показать весь комментарий
22.04.2025 19:46 Ответить
S
показать весь комментарий
22.04.2025 19:51 Ответить
А
показать весь комментарий
22.04.2025 21:31 Ответить
Простреленное ухо демократии: Как Америка Изменилась За 40 Лет
https://www.youtube.com/watch?v=c3TK-DI41JA
показать весь комментарий
22.04.2025 19:42 Ответить
Трампон, хотєлки не жмуть? Підар рудий!
показать весь комментарий
22.04.2025 19:42 Ответить
art of the kneel
показать весь комментарий
22.04.2025 19:43 Ответить
Навіщо такі союзники?
показать весь комментарий
22.04.2025 19:45 Ответить
Буквально пара позиций ниже в новостях про "інструменти тиску"
Вот очередной ))))))
показать весь комментарий
22.04.2025 19:45 Ответить
Якщо ЗЄ погодиться - йому *****.
Якщо ЗЄ не погодиться - йому *****.

Не здивуюся, якщо в принципі вся ця метушня з перемовинами тільки заради цього Трампом влаштована.
показать весь комментарий
22.04.2025 19:45 Ответить
WP кацапська підстилка.Пішли на х...
показать весь комментарий
22.04.2025 19:46 Ответить
Можете даже не пытаться, сразу на йух
показать весь комментарий
22.04.2025 19:49 Ответить
А Зе їм, *****, хоче віддати УСІ українські ресурси!
показать весь комментарий
22.04.2025 19:49 Ответить
Україна визнає крим расейскім після того як трамп визнає Аляску російською.
показать весь комментарий
22.04.2025 19:50 Ответить
а ну, підарюга зелена, попиз...и дурним ротовим отвором, який ху...овий був байден!! і, до речі, як там надпотужний план перемоги й стійкости поживає...?!
показать весь комментарий
22.04.2025 19:52 Ответить
Так краше наводит?
показать весь комментарий
22.04.2025 20:14 Ответить
А я би погодився. Тільки за однієї умови, нам взамін США поставлять ядерну зброю.
показать весь комментарий
22.04.2025 20:01 Ответить
просте питання, а нахіба нам такі переговірники? про це саме могли і з х*йлом домовитись напряму, ще й б і копалини не віддавали.. якби була на то потреба
показать весь комментарий
22.04.2025 20:04 Ответить
і підуть слідом за узьким корабьом
показать весь комментарий
22.04.2025 20:05 Ответить
Круто
показать весь комментарий
22.04.2025 20:11 Ответить
Я о начале комментариев
показать весь комментарий
22.04.2025 20:12 Ответить
Ніколи! Особисто я не збираюся більше ховатися від ТЦК і завтра сам іду до військомату!
показать весь комментарий
22.04.2025 20:19 Ответить
Серйозно?
показать весь комментарий
22.04.2025 20:30 Ответить
Жарт.
показать весь комментарий
22.04.2025 22:01 Ответить
Чесно три роки в ЗСУ, до всього пристовуєшься, зараз не на самій поганій посаді, але дибілізм, до нього не пристосуєшся, та й вже морально дуже виснажений.
показать весь комментарий
22.04.2025 22:05 Ответить
В жінки дозволу питав?
показать весь комментарий
22.04.2025 22:40 Ответить
Цей рижий ідіот називав Крим рашистським ще в 2018 році.

Trump Told G7 Leaders That Crimea Is Russian Because Everyone Speaks Russian In Crimea

https://www.buzzfeednews.com/article/albertonardelli/trump-russia-crimea#.gnx5Mn4rWr
показать весь комментарий
22.04.2025 20:23 Ответить
Україна повинна в відповідь запропонувати визнати штати Невада, Юта, Арізона, Каліфорнія територією Мексики
показать весь комментарий
22.04.2025 21:05 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2025 21:53 Ответить
Визнання Криму рашистським це вже пряме порушення Будапештського меморандумах з боку США,де вони прописували повагу до територіальної цілісності України.
показать весь комментарий
22.04.2025 23:40 Ответить
Проста прєкраціцє стрєляць
показать весь комментарий
23.04.2025 01:21 Ответить
Хоча б для "прілічія" зробили оцінку вкраденої області. Там багато дорогої землі, багато державних активів.
Кримська область 24 роки була на утриманні нашого бюджету + дешева електрика і вода по внутрішнім цінам. А самі податки в бюджет загальний не давали, уряду підкорятись не хотіли.
показать весь комментарий
23.04.2025 01:54 Ответить
якась жовта преса пише якесь лайно з посиланням на "джерела" на болотах, тому не розкривають, а тут вже срач.
показать весь комментарий
23.04.2025 09:06 Ответить
 
 