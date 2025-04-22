США на переговорах в Лондоне предложат признать Крым российским и заморозить линию фронта, - WP
Украинские и европейские чиновники, которые встретятся в Лондоне в среду, 23 апреля, должны отреагировать на предложение США официально признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения.
Об этом пишет WP со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
В то же время союзники Украины надеются получить гарантии безопасности и программы реконструкции для страны, находящейся в состоянии войны, в обмен на любые территориальные уступки.
Издание отмечает, что зато Москва остановит боевые действия в Украине именно тогда, когда ее армия имеет преимущество на фронте - как в численности войск, так и в вооружении.
Источники издания заявили, что американские предложения, которые были представлены Украине в Париже на прошлой неделе, предусматривают официальное признание Вашингтоном аннексированного Крыма как российской территории и постепенную отмену санкций против России в рамках будущего соглашения.
Советник президента Украины Владимира Зеленского отметил, что в американских предложениях есть некоторые идеи, с которыми Киев соглашается, а с другими нет.
Также представитель Государственного департамента преуменьшил идею о том, что Вашингтон ставит Киев перед свершившимся фактом, но все более частое публичное разочарование администрации Трампа темпами переговоров заставляет Киев опасаться очередного спада в отношениях с Вашингтоном, добавляет издание.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая определение условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, представители Украины, США, Великобритании и Франции встретятся в Лондоне на новый раунд переговоров. Стороны будут обсуждать условия прекращения огня.
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Вот очередной ))))))
Якщо ЗЄ не погодиться - йому *****.
Не здивуюся, якщо в принципі вся ця метушня з перемовинами тільки заради цього Трампом влаштована.
Trump Told G7 Leaders That Crimea Is Russian Because Everyone Speaks Russian In Crimea
https://www.buzzfeednews.com/article/albertonardelli/trump-russia-crimea#.gnx5Mn4rWr
Кримська область 24 роки була на утриманні нашого бюджету + дешева електрика і вода по внутрішнім цінам. А самі податки в бюджет загальний не давали, уряду підкорятись не хотіли.