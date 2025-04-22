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Новости Мирные переговоры в Лондоне
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Главы МИД Украины Сибига и Франции Барро скоординировали позиции накануне следующих шагов к восстановлению мира

Жан-Ноэль Барро о помощи Трампа Украине

Главы МИД Украины Андрей Сибига и Франции Жан-Ноэль Барро провели разговор накануне встречи с США в Лондоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сибига рассказал в соцсети Х.

"Я только что имел содержательный разговор с моим французским коллегой и другом Жан-Ноэлем Барро. Мы скоординировали наши позиции накануне важных международных событий и следующих шагов к восстановлению справедливого и всеобъемлющего мира". - написал Сибига.

Сибига подчеркнул, что ценит лидерство Франции в мирных усилиях и будущих гарантиях безопасности для Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, представители Украины, США, Великобритании и Франции встретятся в Лондоне на новый раунд переговоров. Стороны будут обсуждать условия прекращения огня.

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Автор: 

Сибига Андрей (402) Барро Жан-Ноэль (22)


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Найголовніше-скоординувати,тобто зміітувати бурхливу діяльність.
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22.04.2025 08:48 Ответить
Як дивно змінилася позиція трамплюків. Спочатку мали вирішувати все лише вони з пуйлом. А тепер долучають і Європу і Неньку. Бачать що з рижого роя та й не вийде ніх.я.
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22.04.2025 08:52 Ответить
Мызамирцы.
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22.04.2025 08:57 Ответить
"всеосяжний та справедливий мир" - це вже сміятись чи плакати?
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22.04.2025 09:00 Ответить
Мишина метушня не більше.
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22.04.2025 09:01 Ответить
2 паралельні реальності, які ніколи не пересічуться... одна реальність - безперервні обстріли і вдень і вночі, загиблі люди, страшні руйнування..., інша - якась бурхлива діяльність тільки для того, щоб випадковий президент великої, може вже в минулому, країни, не виглядав повним дурнем...
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22.04.2025 09:05 Ответить
При чому до цього намагалися зберегти морду одного дурня воєнного злочинця, а зараз ще треба і іншого ще зберегти за рахунок України
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22.04.2025 09:31 Ответить
Сибіга жодного разу не пояснив, що в його розумінні та розумінні європейців "всеосяжний та справедливий мир"? Якщо це мир відповідно до міжнародного права, Статуту ООН, Гельсинського Акту 1975 року, то як цей мир можна зараз досягти у перемовинах з непокараним воєнним злочинцем з поганялом "*****"?
Нах цей цирк?
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22.04.2025 09:27 Ответить
 
 