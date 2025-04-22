Главы МИД Украины Сибига и Франции Барро скоординировали позиции накануне следующих шагов к восстановлению мира
Главы МИД Украины Андрей Сибига и Франции Жан-Ноэль Барро провели разговор накануне встречи с США в Лондоне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сибига рассказал в соцсети Х.
"Я только что имел содержательный разговор с моим французским коллегой и другом Жан-Ноэлем Барро. Мы скоординировали наши позиции накануне важных международных событий и следующих шагов к восстановлению справедливого и всеобъемлющего мира". - написал Сибига.
Сибига подчеркнул, что ценит лидерство Франции в мирных усилиях и будущих гарантиях безопасности для Украины.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, представители Украины, США, Великобритании и Франции встретятся в Лондоне на новый раунд переговоров. Стороны будут обсуждать условия прекращения огня.
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