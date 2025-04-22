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Новини Мирні перемовини в Лондоні
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Глави МЗС України Сибіга та Франції Барро скоординували позиції напередодні наступних кроків до відновлення миру

Жан-Ноель Барро про допомогу Трампа Україні

Глави МЗС України Андрій Сибіга та Франції Жан-Ноель Барро провели розмову напередодні зустрічі зі США в Лондоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сибіга розповів у соцмережі Х.

"Я щойно мав змістовну розмову з моїм французьким колегою та другом Жан-Ноелем Барро. Ми скоординували наші позиції напередодні важливих міжнародних подій та наступних кроків до відновлення справедливого та всеосяжного миру". - написав Сибіга.

Сибіга підкреслив, що цінує лідерство Франції в мирних зусиллях і майбутніх гарантіях безпеки для України.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 23 квітня, представники України, США, Британії та Франції зустрінуться у Лондоні на новий раунд перемовин. Сторони обговорюватимуть умови припинення вогню.

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Автор: 

Сибіга Андрій (407) Барро Жан-Ноель (22)


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Найголовніше-скоординувати,тобто зміітувати бурхливу діяльність.
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22.04.2025 08:48 Відповісти
Як дивно змінилася позиція трамплюків. Спочатку мали вирішувати все лише вони з пуйлом. А тепер долучають і Європу і Неньку. Бачать що з рижого роя та й не вийде ніх.я.
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22.04.2025 08:52 Відповісти
Мызамирцы.
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22.04.2025 08:57 Відповісти
"всеосяжний та справедливий мир" - це вже сміятись чи плакати?
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22.04.2025 09:00 Відповісти
Мишина метушня не більше.
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22.04.2025 09:01 Відповісти
2 паралельні реальності, які ніколи не пересічуться... одна реальність - безперервні обстріли і вдень і вночі, загиблі люди, страшні руйнування..., інша - якась бурхлива діяльність тільки для того, щоб випадковий президент великої, може вже в минулому, країни, не виглядав повним дурнем...
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22.04.2025 09:05 Відповісти
При чому до цього намагалися зберегти морду одного дурня воєнного злочинця, а зараз ще треба і іншого ще зберегти за рахунок України
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22.04.2025 09:31 Відповісти
Сибіга жодного разу не пояснив, що в його розумінні та розумінні європейців "всеосяжний та справедливий мир"? Якщо це мир відповідно до міжнародного права, Статуту ООН, Гельсинського Акту 1975 року, то як цей мир можна зараз досягти у перемовинах з непокараним воєнним злочинцем з поганялом "*****"?
Нах цей цирк?
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22.04.2025 09:27 Відповісти
 
 