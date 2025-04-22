Глави МЗС України Сибіга та Франції Барро скоординували позиції напередодні наступних кроків до відновлення миру
Глави МЗС України Андрій Сибіга та Франції Жан-Ноель Барро провели розмову напередодні зустрічі зі США в Лондоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сибіга розповів у соцмережі Х.
"Я щойно мав змістовну розмову з моїм французьким колегою та другом Жан-Ноелем Барро. Ми скоординували наші позиції напередодні важливих міжнародних подій та наступних кроків до відновлення справедливого та всеосяжного миру". - написав Сибіга.
Сибіга підкреслив, що цінує лідерство Франції в мирних зусиллях і майбутніх гарантіях безпеки для України.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 23 квітня, представники України, США, Британії та Франції зустрінуться у Лондоні на новий раунд перемовин. Сторони обговорюватимуть умови припинення вогню.
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