Глави МЗС України Сибіга та Франції Барро скоординували позиції напередодні наступних кроків до відновлення миру

Глави МЗС України Андрій Сибіга та Франції Жан-Ноель Барро провели розмову напередодні зустрічі зі США в Лондоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сибіга розповів у соцмережі Х.

"Я щойно мав змістовну розмову з моїм французьким колегою та другом Жан-Ноелем Барро. Ми скоординували наші позиції напередодні важливих міжнародних подій та наступних кроків до відновлення справедливого та всеосяжного миру". - написав Сибіга.

Сибіга підкреслив, що цінує лідерство Франції в мирних зусиллях і майбутніх гарантіях безпеки для України.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 23 квітня, представники України, США, Британії та Франції зустрінуться у Лондоні на новий раунд перемовин. Сторони обговорюватимуть умови припинення вогню.

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