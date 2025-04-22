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Новини Окупація Криму Мирний план Трампа Мирні перемовини в Лондоні
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США на переговорах в Лондоні запропонують визнати Крим російським та заморозити лінію фронту, - WP

США пропонуватимуть Україні визнати Крим російським

Українські та європейські посадовці, які зустрінуться в Лондоні в середу, 23 квітня, мають відреагувати на пропозицію США офіційно визнати незаконну анексію Криму Росією і заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди.

Про це пише WP з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Водночас союзники України сподіваються отримати гарантії безпеки та програми реконструкції для країни, що перебуває у стані війни, в обмін на будь-які територіальні поступки.

Видання зазначає, що натомість Москва зупинить бойові дії в Україні саме тоді, коли її армія має перевагу на фронті — як у чисельності військ, так і в озброєнні.

Джерела видання заявили, що американські пропозиції, які були представлені Україні в Парижі минулого тижня, передбачають офіційне визнання Вашингтоном анексованого Криму як російської території та поступове скасування санкцій проти Росії в рамках майбутньої угоди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США можуть визнати окупований Крим російським у межах мирної угоди, - Bloomberg

Радник президента України Володимира Зеленського зазначив, що в американських пропозиціях є деякі ідеї, з якими Київ погоджується, а з іншими ні.

Також представник Державного департаменту применшив ідею про те, що Вашингтон ставить Київ перед доконаним фактом, але дедалі частіше публічне розчарування адміністрації Трампа темпами переговорів змушує Київ побоюватися чергового спаду у відносинах з Вашингтоном, додає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС України Сибіга та Франції Барро скоординували позиції напередодні наступних кроків до відновлення миру

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, включаючи визначення умов припинення бойових дій та послаблення санкцій проти Москви у разі тривалого припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 23 квітня, представники України, США, Британії та Франції зустрінуться у Лондоні на новий раунд перемовин. Сторони обговорюватимуть умови припинення вогню.

Автор: 

Крим (14153) перемовини (2899) США (22840) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+12
І
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22.04.2025 19:41
+12
Трампон, хотєлки не жмуть? Підар рудий!
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22.04.2025 19:42
+12
Навіщо такі союзники?
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22.04.2025 19:45
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П
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22.04.2025 19:40 Відповісти
І
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22.04.2025 19:41 Відповісти
Д
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22.04.2025 19:41 Відповісти
А
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22.04.2025 19:45 Відповісти
Р
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22.04.2025 19:46 Відповісти
S
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22.04.2025 19:51 Відповісти
А
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22.04.2025 21:31 Відповісти
Простреленное ухо демократии: Как Америка Изменилась За 40 Лет
https://www.youtube.com/watch?v=c3TK-DI41JA
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22.04.2025 19:42 Відповісти
Трампон, хотєлки не жмуть? Підар рудий!
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22.04.2025 19:42 Відповісти
art of the kneel
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22.04.2025 19:43 Відповісти
Навіщо такі союзники?
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22.04.2025 19:45 Відповісти
Буквально пара позиций ниже в новостях про "інструменти тиску"
Вот очередной ))))))
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22.04.2025 19:45 Відповісти
Якщо ЗЄ погодиться - йому *****.
Якщо ЗЄ не погодиться - йому *****.

Не здивуюся, якщо в принципі вся ця метушня з перемовинами тільки заради цього Трампом влаштована.
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22.04.2025 19:45 Відповісти
WP кацапська підстилка.Пішли на х...
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22.04.2025 19:46 Відповісти
Можете даже не пытаться, сразу на йух
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22.04.2025 19:49 Відповісти
А Зе їм, *****, хоче віддати УСІ українські ресурси!
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22.04.2025 19:49 Відповісти
Україна визнає крим расейскім після того як трамп визнає Аляску російською.
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22.04.2025 19:50 Відповісти
а ну, підарюга зелена, попиз...и дурним ротовим отвором, який ху...овий був байден!! і, до речі, як там надпотужний план перемоги й стійкости поживає...?!
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22.04.2025 19:52 Відповісти
Так краше наводит?
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22.04.2025 20:14 Відповісти
А я би погодився. Тільки за однієї умови, нам взамін США поставлять ядерну зброю.
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22.04.2025 20:01 Відповісти
просте питання, а нахіба нам такі переговірники? про це саме могли і з х*йлом домовитись напряму, ще й б і копалини не віддавали.. якби була на то потреба
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22.04.2025 20:04 Відповісти
і підуть слідом за узьким корабьом
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22.04.2025 20:05 Відповісти
Круто
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22.04.2025 20:11 Відповісти
Я о начале комментариев
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22.04.2025 20:12 Відповісти
Ніколи! Особисто я не збираюся більше ховатися від ТЦК і завтра сам іду до військомату!
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22.04.2025 20:19 Відповісти
Серйозно?
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22.04.2025 20:30 Відповісти
Жарт.
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22.04.2025 22:01 Відповісти
Чесно три роки в ЗСУ, до всього пристовуєшься, зараз не на самій поганій посаді, але дибілізм, до нього не пристосуєшся, та й вже морально дуже виснажений.
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22.04.2025 22:05 Відповісти
В жінки дозволу питав?
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22.04.2025 22:40 Відповісти
Цей рижий ідіот називав Крим рашистським ще в 2018 році.

Trump Told G7 Leaders That Crimea Is Russian Because Everyone Speaks Russian In Crimea

https://www.buzzfeednews.com/article/albertonardelli/trump-russia-crimea#.gnx5Mn4rWr
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22.04.2025 20:23 Відповісти
Україна повинна в відповідь запропонувати визнати штати Невада, Юта, Арізона, Каліфорнія територією Мексики
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22.04.2025 21:05 Відповісти
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22.04.2025 21:53 Відповісти
Визнання Криму рашистським це вже пряме порушення Будапештського меморандумах з боку США,де вони прописували повагу до територіальної цілісності України.
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22.04.2025 23:40 Відповісти
Проста прєкраціцє стрєляць
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23.04.2025 01:21 Відповісти
Хоча б для "прілічія" зробили оцінку вкраденої області. Там багато дорогої землі, багато державних активів.
Кримська область 24 роки була на утриманні нашого бюджету + дешева електрика і вода по внутрішнім цінам. А самі податки в бюджет загальний не давали, уряду підкорятись не хотіли.
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23.04.2025 01:54 Відповісти
якась жовта преса пише якесь лайно з посиланням на "джерела" на болотах, тому не розкривають, а тут вже срач.
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23.04.2025 09:06 Відповісти
 
 