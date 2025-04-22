США на переговорах в Лондоні запропонують визнати Крим російським та заморозити лінію фронту, - WP

Українські та європейські посадовці, які зустрінуться в Лондоні в середу, 23 квітня, мають відреагувати на пропозицію США офіційно визнати незаконну анексію Криму Росією і заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди.

Про це пише WP з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Водночас союзники України сподіваються отримати гарантії безпеки та програми реконструкції для країни, що перебуває у стані війни, в обмін на будь-які територіальні поступки.

Видання зазначає, що натомість Москва зупинить бойові дії в Україні саме тоді, коли її армія має перевагу на фронті — як у чисельності військ, так і в озброєнні.

Джерела видання заявили, що американські пропозиції, які були представлені Україні в Парижі минулого тижня, передбачають офіційне визнання Вашингтоном анексованого Криму як російської території та поступове скасування санкцій проти Росії в рамках майбутньої угоди.

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Радник президента України Володимира Зеленського зазначив, що в американських пропозиціях є деякі ідеї, з якими Київ погоджується, а з іншими ні.

Також представник Державного департаменту применшив ідею про те, що Вашингтон ставить Київ перед доконаним фактом, але дедалі частіше публічне розчарування адміністрації Трампа темпами переговорів змушує Київ побоюватися чергового спаду у відносинах з Вашингтоном, додає видання.

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Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, включаючи визначення умов припинення бойових дій та послаблення санкцій проти Москви у разі тривалого припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 23 квітня, представники України, США, Британії та Франції зустрінуться у Лондоні на новий раунд перемовин. Сторони обговорюватимуть умови припинення вогню.