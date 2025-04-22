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Зеленский о возможном выходе США из переговоров: Это потеря стратегического партнера

зеленський

Выход США из переговоров о прекращении войны в Украине будет означать потерю стратегического партнера.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы бы очень не хотели, чтобы Америка выходила из этой помощи, потому что это не только о помощи, это и о разведданных, и о баллистике, и о жизни. И в принципе я думаю, что это потеря стратегического партнера", - сказал Зеленский во время брифинга.

Президент подчеркнул, что Украина и США - союзники, в то время, как Россия исторический враг Америки.

"Мы очень надеемся, что президент Трамп будет поддерживать Украину и будет давить на Россию. И мы очень в это верим", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе

Напоминаем, 18 апреля Дональд Трамп сказал, что США могут выйти из переговоров по войне между Украиной и Россией, если одна из сторон будет делать достижение мирного соглашения очень сложным.

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) США (26672) Трамп Дональд (5219)


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Топ комментарии
+9
Трамп стратегічний партнер рф
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22.04.2025 20:52
+8
Вони...як би партнери підорів росіян тепер.
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22.04.2025 20:52
+7
Не розумію як "стратегічний партнер" може просто взяти і вийти із процесу. Який він тоді стратегічний?
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22.04.2025 20:58
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Вони...як би партнери підорів росіян тепер.
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22.04.2025 20:52 Ответить
Трамп стратегічний партнер рф
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22.04.2025 20:52 Ответить
трумп буде самозабвєнно смоктати ґуй *****, вже смокче, чутно гидотне плямкання з-за океану.
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22.04.2025 20:54 Ответить
До каких пор можно болтать такие глупости?

Каким партнёром можно считать трампа и его дебильную. команду, что за чушь?

Украина должна работать только с Европой!
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22.04.2025 20:57 Ответить
Это п#ец будет, если коротко. Вроде очевидно, что кроме обещанного при Байдене, от администрации Трампа только Х светит.
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22.04.2025 20:57 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-golosuvannya-za-mnna/31449924.html- у вересні 21 року українська Взрада відмовилась від партнерства зСША проголосувавши згідно рашистських вказівок,проти такого партнерства...
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22.04.2025 20:57 Ответить
надежда умирает последней, но каждый человек имеет право и возможность сдуреть, что Хйло что Трамп и компания. так что рассчитывать надо не на 30 абрамсов за три года и не на то что знакомые кореша станут вдруг гениями планирования и инженерии занимаясь исключительно попилами и прикрытием собственной ж...
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22.04.2025 20:58 Ответить
А що там з будапештськими угодами ти ж коли був кандидат в президенти казав що використаєш їх для отримання гарантій. ну як отримав?
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22.04.2025 20:58 Ответить
Не розумію як "стратегічний партнер" може просто взяти і вийти із процесу. Який він тоді стратегічний?
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22.04.2025 20:58 Ответить
"Це втрата стратегічного партнера".
Для цього і працюють козир з буратіно: бо як інакше пояснити їх стратегію недружньої поведінки до президента США?
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22.04.2025 21:03 Ответить
сцишиа вже давно нам не партнер а ворог
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22.04.2025 21:07 Ответить
Маладєц валодя,руцкіє етого нє забудут!
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22.04.2025 21:08 Ответить
Багато сьогодні балабола. Або упоровся, або нервує перед перемовинами. Немає в нього не ідей, ні аргументів.
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22.04.2025 21:08 Ответить
Перемовин про що?
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22.04.2025 21:11 Ответить
Втрата партнера завдяки тобі
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22.04.2025 21:52 Ответить
Зеля, йди у відставку.
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22.04.2025 21:56 Ответить
Це може зробити тільки сильна і незалежна людина, яка відяуває відповідальність за інших і межу коли, саме такий крок здатен врятувати мільони.
Нам з цим не щастить, бо ми недалекоглядні(
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22.04.2025 22:16 Ответить
Вихід США з перемовин і відтак припинення поставок зброї, запчастин та ракет до Петріот в Україну перетворює всю американську зброю в хлам. Світ це побачить і зробить єдиний можливий висновок - США гівно-партнер і тому будь які гарантії, обіцянки, зобовязання та ліберальні цінності які надають і сповідують США є фейком. Будуть створені нові військові союзи і налагоджене виробництво ******** зброї в Європі та Азії. Вже до кінця каденції трампістів США буде напівпровінційною країною. Ви подивіться що ці мудаки наробили за 100 днів! А попереду ще 1360 днів до наступних виборів....
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22.04.2025 22:04 Ответить
Все правильно, треба клепати нові військові союзи проти сша. Клієнти на заснування союзу є - Україна, Мексика, Канада, Данія. Інші будь-ласка, заходьте. Ну там Корея, Іран, Вєтнам (тільки за один Agent Orange вони амерів будуть рвати зубами), Іраку є що пригадати. Коли всюди проти штатів буде направлена люба зброя (навіть проста саперна лопатка) вони зрозуміють своє місце. А ні - втопити у Гудзоні.
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22.04.2025 22:32 Ответить
Проти США? Ту ну нах! Поза США! Залежність від американських поставок було зброєю та інструментом геополітики США. США відмовились від виконання ролі "світового поліцейського" на варті ліберальної демократії. Тепер це звичайна держава з населенням в 360 мільйонів, масою внутрішніх проблем і хаосом в управлінні. Держави, як і люди, хворіють і іноді закінчують життя самогубством.
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22.04.2025 22:43 Ответить
у нас немає 1360 днів
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22.04.2025 22:45 Ответить
Є. Попереду ціла вічність.
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22.04.2025 23:02 Ответить
якщо ви збираєтеся померти - то да
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22.04.2025 23:13 Ответить
Ми всі помремо. Я вже поховав два покоління своїх родичів. Ніякої різниці між мертвим академіком і мертвим селянином не помітив.
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23.04.2025 01:19 Ответить
Немає в України ЖОДНОГО союзника. Є тільки партнери, жодного договору про союз хоч з однією країною Немає! Скільки вже можна маніпулювати словами.
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22.04.2025 22:13 Ответить
Головне, що в це за хотелками олігархів.і їх ненажерливість, всі очільники вкладись.в нашу самотність(
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22.04.2025 22:18 Ответить
а скіко разів сша рятувала ,,історичного ворога" починаючи з лендзіза 2-ї світової і закінчуючи ,,ніжками буша"
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22.04.2025 23:04 Ответить
Не, це висновок вашої некомпетентності.
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22.04.2025 23:56 Ответить
Этот болван упорно называет США партнёром, хотя его уже поправлял Трамп, что он не партнёр Зели, а арбитр
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23.04.2025 01:16 Ответить
 
 