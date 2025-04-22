Зеленский о возможном выходе США из переговоров: Это потеря стратегического партнера

Выход США из переговоров о прекращении войны в Украине будет означать потерю стратегического партнера.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы бы очень не хотели, чтобы Америка выходила из этой помощи, потому что это не только о помощи, это и о разведданных, и о баллистике, и о жизни. И в принципе я думаю, что это потеря стратегического партнера", - сказал Зеленский во время брифинга.

Президент подчеркнул, что Украина и США - союзники, в то время, как Россия исторический враг Америки.

"Мы очень надеемся, что президент Трамп будет поддерживать Украину и будет давить на Россию. И мы очень в это верим", - отметил Зеленский.

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Напоминаем, 18 апреля Дональд Трамп сказал, что США могут выйти из переговоров по войне между Украиной и Россией, если одна из сторон будет делать достижение мирного соглашения очень сложным.