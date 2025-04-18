США отступят, если Украина или РФ будут усложнять завершение войны, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что есть "очень хорошие шансы" заключить мирное соглашение между Россией и Украиной.
Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
"Если по каким-то причинам одна из двух сторон сделает это очень сложным, мы просто скажем, что вы глупые, вы глупые, вы ужасные люди, и мы просто сдадимся. Но я надеюсь, что этого не произойдет", - подчеркнул он.
Трампа спросили, что он хочет видеть от Украины и России, когда речь идет о переговорах.
"Вся моя жизнь была одними большими переговорами, и я знаю, когда люди играют с нами, а когда нет. Я должен видеть энтузиазм, чтобы хотеть закончить ее [войну]. Я думаю, что вижу этот энтузиазм - думаю, что вижу его с обеих сторон. Никто не играет со мной. Я пытаюсь помочь. Это война Байдена", - добавил он, отвечая на вопрос, считает ли он, что россияне играют с США.
По его словам, "сейчас все доходит до кульминации".
"Мы хотим спасти эту ситуацию. 2500 человек каждую неделю погибают в боях. Это жестокая битва... Мы собираемся ее остановить", - добавил американский президент.
Напомним, ранее государственный секретарь Марко Рубио сказал,
что если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то Трампу скажут, что переговоры больше не являются жизнеспособными вариантами.
Госсекретарь США Марко Рубио "доносил позицию президента Дональда Трампа" своими заявлениями.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль