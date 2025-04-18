Сибига и Каллас провели разговор: обсудили результаты переговоров с участием США в Париже

В пятницу, 18 апреля, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с высокой представительницей ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас.

Об этом глава МИД Украины сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дипломаты скоординировали позиции "в преддверии предстоящих международных событий".

"Мы также обсудили последние дипломатические усилия, результаты вчерашних переговоров в Париже и следующие шаги для восстановления справедливого и всеобъемлющего мира в Украине и Европе", - рассказал Сибига.

Также украинский министр выразил благодарность Евросоюзу за "неизменную поддержку и практическую помощь в укреплении Украины".

Напомним, что в четверг, 17 апреля, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели переговоры с европейскими и украинскими коллегами. Речь шла о прекращении войны России против Украины.

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