Рубио о цели визита в Париж: найти реальные практические решения для прекращения российско-украинской войны

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что единственной целью его визита в Париж является достижение "реальных практических решений для прекращения российско-украинской войны".

Об этом Рубио написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Прибыл в Париж с одной целью: найти реальные практические решения для прекращения российско-украинской войны. Вместе со Стивом Уиткоффом и генералом Китом Келлогом наша главная цель - выполнить поручение президента США: положить конец этой войне и остановить ненужное кровопролитие", - написал он.

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Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.

17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон принял специального посланника президента США Стива Уиткоффа и государственного секретаря США Марко Рубио, после чего состоялся рабочий обед в Елисейском дворце.