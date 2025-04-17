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Новости Визит Рубио и Виткоффа в Париж
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Рубио о цели визита в Париж: найти реальные практические решения для прекращения российско-украинской войны

Визит Рубио в Париж

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что единственной целью его визита в Париж является достижение "реальных практических решений для прекращения российско-украинской войны".

Об этом Рубио написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Прибыл в Париж с одной целью: найти реальные практические решения для прекращения российско-украинской войны. Вместе со Стивом Уиткоффом и генералом Китом Келлогом наша главная цель - выполнить поручение президента США: положить конец этой войне и остановить ненужное кровопролитие", - написал он.

Также читайте: Келлог тоже отправился в Париж для переговоров об Украине, - СМИ

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.

17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон принял специального посланника президента США Стива Уиткоффа и государственного секретаря США Марко Рубио, после чего состоялся рабочий обед в Елисейском дворце.

Автор: 

Париж (421) Рубио Марко (159) война в Украине (3823)


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Топ комментарии
+5
Поехал Путины хотелки проталкивать..
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17.04.2025 20:01
+3
Рубіо про мету візиту до Парижу: знайти реальні практичні рішення для припинення російсько-української війни

Я так і знав, що їх сховали в Парижі!
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17.04.2025 20:10
+2
рубио - Не ху....йла принуждать к миру и вводить санкции, а чтобы Украину легче было захватить ...
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17.04.2025 20:12
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Поехал Путины хотелки проталкивать..
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17.04.2025 20:01 Ответить
Рубіо про мету візиту до Парижу: знайти реальні практичні рішення для припинення російсько-української війни

Я так і знав, що їх сховали в Парижі!
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17.04.2025 20:10 Ответить
гниDа ты продажная, кацапам помогаешь
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17.04.2025 20:10 Ответить
Хотєлка Рудого проста як двері в Овальний кабінет -відмовляйтесь від підтримки України і я, може бути, санкції зніму з Вас.
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17.04.2025 20:11 Ответить
мабуть з віком тупішає, і починає шукати не там, де загубив, а під ліхтарем, бо там світліше.
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17.04.2025 20:11 Ответить
рубио - Не ху....йла принуждать к миру и вводить санкции, а чтобы Украину легче было захватить ...
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17.04.2025 20:12 Ответить
У тампона решения закончились...
Пошлины или дать п@здюлины пингвинам только и ума
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17.04.2025 20:28 Ответить
Рішення прості. Надайте Україні озброєння хоч би в рамках того що надали Афганістану.
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17.04.2025 20:30 Ответить
Єдине рішення - завалити московію та поділити її на шматочки - кожній нації по шматочку.
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17.04.2025 20:33 Ответить
шукайте хлопці, може знайдете
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17.04.2025 21:51 Ответить
 
 