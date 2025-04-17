Келлог тоже отправился в Париж для переговоров об Украине, - СМИ
Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог также отправился в Париж, где находятся Марко Рубио и Стив Уиткофф.
Об этом журналистке Daily Caller Реган Риз сообщил чиновник администрации Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
"Генерал и специальный представитель президента по вопросам Украины Кит Келлог присоединяется к Марко Рубио и спецпредставителю Свита Уиткоффа во время их поездки в Париж относительно украинско-российских мирных переговоров", - отметила она.
Ранее Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.
Впоследствии Госдеп подтвердил их визит.
Известно, что глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров уже прибыли в Париж, где ожидаются встречи с представителями США.
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голуби мира****** поехали во Францию
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він же обнульонний презідент !!!!
державницька особа.....
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будуть давити кількістю власного прикладу
ну і Рубіо там ще не остаточно перетворений, тому посилають ще когось для масовки
а якщо без сарказму, ці лузери віткоф, трамп і мага - за що б вони не брались, вони не вміють довести це до кінця. Якими б злими і сатаністськими не були їх наміри щодо України, ці невдахи приречені зганьбитись і обламатись .