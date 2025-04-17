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Новости Визит Рубио и Виткоффа в Париж
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Келлог тоже отправился в Париж для переговоров об Украине, - СМИ

Кэллог также поехал в Париж для переговоров об Украине

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог также отправился в Париж, где находятся Марко Рубио и Стив Уиткофф.

Об этом журналистке Daily Caller Реган Риз сообщил чиновник администрации Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Генерал и специальный представитель президента по вопросам Украины Кит Келлог присоединяется к Марко Рубио и спецпредставителю Свита Уиткоффа во время их поездки в Париж относительно украинско-российских мирных переговоров", - отметила она.

Кэллог также поехал в Париж для переговоров об Украине

Ранее Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.

Впоследствии Госдеп подтвердил их визит.

Известно, что глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров уже прибыли в Париж, где ожидаются встречи с представителями США.

Читайте: Рубио и Келлог рекомендуют Трампу быть более жестким в вопросе уступок украинским территориям, - WSJ

Автор: 

Париж (421) США (26637) Кит Келлог (118)


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Топ комментарии
+5
МАГА-шобло цілою зграєю прибуло в Європу, щоб примусити європейських лідерів відмовитись від допомоги Україні та примусити її до капітуляції *****. В хід, звичайно, як водиться у мафії, піде рекет та інші форми залякувань.
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17.04.2025 11:24
+3
так как Макрон поддерживает Украину, не удивительно что эти старые голуби мира ****** поехали во Францию
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17.04.2025 11:17
+2
Україну мародьорити будуть по повній
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17.04.2025 11:25
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так как Макрон поддерживает Украину, не удивительно что эти старые голуби мира ****** поехали во Францию
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17.04.2025 11:17 Ответить
Макрон поддерживает не Украину, а пересидента
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17.04.2025 11:37 Ответить
цей Кіт наш кіт !
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17.04.2025 13:22 Ответить
Нічого доброго -- вони під ковпаком у Мюллєра \Трампа\
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17.04.2025 11:21 Ответить
якщо покликали Кіта, то вітьков буксує

.
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17.04.2025 13:23 Ответить
МАГА-шобло цілою зграєю прибуло в Європу, щоб примусити європейських лідерів відмовитись від допомоги Україні та примусити її до капітуляції *****. В хід, звичайно, як водиться у мафії, піде рекет та інші форми залякувань.
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17.04.2025 11:24 Ответить
Вибачте, слово ***** пишеться з маленької...
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17.04.2025 11:33 Ответить
як так можна ?

він же обнульонний презідент !!!!
державницька особа.....

.
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17.04.2025 13:24 Ответить
Ніякий він не президент, він ****** вилупився, ****** і здохне, падло.
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17.04.2025 13:35 Ответить
Україну мародьорити будуть по повній
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17.04.2025 11:25 Ответить
Кузя , якщо шукаєш марадерів подивись на Зе-шапіто
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17.04.2025 12:30 Ответить
Артемонка , шапіто зрівняно з трампівською бандою дитячий лепет.
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17.04.2025 19:22 Ответить
проситимуть Макрона перевдягнутися шльондрою
будуть давити кількістю власного прикладу
ну і Рубіо там ще не остаточно перетворений, тому посилають ще когось для масовки
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17.04.2025 11:29 Ответить
Поїхали два дурні ламати Макрона щоб не дати нам Тауруси. Рішили підкотити ще артилерію- Келлога. Бо бояться, що не справляться. Вчора ж Англія заявила, що вона за передачу нам Таурусів. Два дурні Рубіо і Віткооф терміново підключили третього-Келлога. Побачимо чи міцний наш Макрон, 🌚чи не залякають компроматом.
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17.04.2025 11:31 Ответить
А Макрон хіба має до таурусів відношення? Тауруси в Німеччині, а не у Франції.
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17.04.2025 12:04 Ответить
Якщо ти слідкуєш за подіями, то мав би знати, що Мерц заявив- ми за передачу Таурусів, але залежить від позиції основних членів ЄС.
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17.04.2025 12:25 Ответить
хм.. ну такоє. це все відмазки. тим більше, що Макрон уже давно передав Україні аналоги таурусів - свої скальпи, а британці ще раніше передали Україні свої аналоги таурусів - шторм шедоу. тож питання передачі тарусів - це питання Німеччини, зокрема Шольца. Шольц проти передачі Україні цих ракет і з тих пір його позиція не змінилась. і він зараз як учасник новоствореної коаліції теж буде ставити свою умову проти передачі Україні таурусів. і навіть та відмазка, що у таурусах є комплектуючі з інших країн, особливо із США і типу потрібен дозвіл ще й від них, можна так само назвати відмазкою, оскільки уже і США передали Україні свої аналоги таурусів - АтакМС. дивно дуже виглядатиме аргумент, що це Франція, Британія та й Штати забороняють німцям передати Україні тауруси, коли вони вже давно самі передають Україні шторми, скальпи, атакамси.
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17.04.2025 12:37 Ответить
я так розумію, віткоф пропонуватиме віддати аляску, каліфорнію, техас і ще 2 території ?

а якщо без сарказму, ці лузери віткоф, трамп і мага - за що б вони не брались, вони не вміють довести це до кінця. Якими б злими і сатаністськими не були їх наміри щодо України, ці невдахи приречені зганьбитись і обламатись .
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17.04.2025 11:31 Ответить
поїхав просити Макрона перестати допомагати Україні, щоб нарешті здати її пуйлу і тоді буде шнобелівська чубу
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17.04.2025 11:39 Ответить
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17.04.2025 11:45 Ответить
У них все дивно. І у важливих питаннях вони, як діти у садочку тичуть пальцями одне на одного. Найбільше їм подобається не демонструвати сміливість, а розмащувати прийняття рішень по усіх членах, як масло по хлібові.
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17.04.2025 19:02 Ответить
 
 