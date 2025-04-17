Келлог тоже отправился в Париж для переговоров об Украине, - СМИ

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог также отправился в Париж, где находятся Марко Рубио и Стив Уиткофф.

Об этом журналистке Daily Caller Реган Риз сообщил чиновник администрации Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Генерал и специальный представитель президента по вопросам Украины Кит Келлог присоединяется к Марко Рубио и спецпредставителю Свита Уиткоффа во время их поездки в Париж относительно украинско-российских мирных переговоров", - отметила она.

Ранее Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.

Впоследствии Госдеп подтвердил их визит.

Известно, что глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров уже прибыли в Париж, где ожидаются встречи с представителями США.

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