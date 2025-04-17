Ермак, Сибига и Умеров прибыли в Париж на встречу с представителями США и "Коалиции желающих"

Глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли в Париж.

Об этом глава Офиса Президента сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных гарантировать безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании.



Также запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции", - отметил он.

Ранее Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.

Впоследствии Госдеп подтвердил их визит.

Читайте: Украина сделает все, чтобы решения о контингенте по безопасности выполнялись быстро,- Зеленский