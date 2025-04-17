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Ермак, Сибига и Умеров прибыли в Париж на встречу с представителями США и "Коалиции желающих"
Глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли в Париж.
Об этом глава Офиса Президента сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных гарантировать безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании.
Также запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции", - отметил он.
Ранее Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.
Впоследствии Госдеп подтвердил их визит.
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-Хочу быть миллионером, как и мой отец
-Ваш отец миллионер?
-Нет, тоже хочет
А ми у тих процесах участі не приймаємо. Тобто знову поза бортом. Зеля аутсайдер.
результатиж.па у України.
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І т.д.
Моя країна у війні,
На сході гинуть кращі.
А ми в «зеленому лайні»
Все славим морди псячі.
Ті морди що здавали нас,
Весь час із нас сміялись.
А як отримали свій час,
З кацапом за нас взялись.
Розмінували весь Чонгар,
Та все Азовське море.
На Маріуполь впав тягар,
Й на південь прийшло горе.
Вже пів Донбасу розвалив,
З Орди дикий нащадок,
Всіх українців в крові вмив,
Та це тільки початок…
29.12.2024
Анатолій Березенський
Наша країна, мов літак,
Велика наче "Мрія",
Як сяде за кермо дурак,
Загубить всі надії.
Інструкторів багато є,
Коли він не повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?
Бо президент є той пілот
Найкращої у світі "Мрії",
Якого вибере народ
За обіцянки чи все ж дії?
І підійме він цей літак,
Ним керуватиме в повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі...
То думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо "Мрії".
19.01.2019 р
Анатолій Березенський
Ну останні 2 рази з США спочатку викинули Єрмака, а потім відтрахали та викинули ЗЄ разом з Єрмаком.
Але до ЗЄ не доходить. Мабуть мало *******...