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Новости Коалиция желающих
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Ермак, Сибига и Умеров прибыли в Париж на встречу с представителями США и "Коалиции желающих"

Ермак, Сибига и Умеров встретятся с представителями США

Глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли в Париж.

Об этом глава Офиса Президента сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных гарантировать безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании.

Также запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции", - отметил он.

Ранее Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.

Впоследствии Госдеп подтвердил их визит.

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Ермак, Сибига и Умеров встретятся с представителями США

Автор: 

Париж (421) США (26637) Сибига Андрей (396) Ермак Андрей (1262) Умеров Рустем (525)


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Топ комментарии
+23
Ось це дипломатія, куди не влізе Єрмак там майже завжди провал.
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17.04.2025 09:39
+16
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17.04.2025 09:38
+15
Анекдот в тему про "желающих":
-Хочу быть миллионером, как и мой отец
-Ваш отец миллионер?
-Нет, тоже хочет
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17.04.2025 09:41
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17.04.2025 09:38 Ответить
Ну прямо вилиті Йосифи Віссаріоновичі, обидва, в молодості.
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17.04.2025 09:39 Ответить
Вже нудить від них
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17.04.2025 11:37 Ответить
Ось це дипломатія, куди не влізе Єрмак там майже завжди провал.
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17.04.2025 09:39 Ответить
Це найкращі менеджери з шести.
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17.04.2025 09:48 Ответить
Ви тільки подивитесь на його пику !
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17.04.2025 09:54 Ответить
Анекдот в тему про "желающих":
-Хочу быть миллионером, как и мой отец
-Ваш отец миллионер?
-Нет, тоже хочет
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17.04.2025 09:41 Ответить
Цар приїхали продати надра трампону
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17.04.2025 09:44 Ответить
Єрмак нам ,*****,нагарантує
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17.04.2025 09:45 Ответить
чому немає агрохамії? обізянку не взяли.
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17.04.2025 09:46 Ответить
Аграхімія знову поїде в Стамбул з Московією домовлятися на тих же умовах що в 2022 році
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17.04.2025 09:52 Ответить
Якийсь паноптикум, поставити їх в один ряд. Ну з кварталу95 і все.
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17.04.2025 09:47 Ответить
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17.04.2025 09:48 Ответить
А хто такой Эрмак ?
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17.04.2025 09:49 Ответить
керуючий приЗедентом
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17.04.2025 10:05 Ответить
роботодавець зе
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17.04.2025 14:59 Ответить
три украинских богатыря! зертаньяна не хватает
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17.04.2025 09:50 Ответить
чому жодного українця не взяли з собою?
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17.04.2025 09:50 Ответить
У владі українців немає, одні зрадники, етнічні кацапи та іновірці! 🤬
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17.04.2025 09:58 Ответить
Тому що малоросам подобається, що за них все вирішують не українці.
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17.04.2025 10:24 Ответить
ЗЕлений капут прибув на імітацію!
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17.04.2025 09:51 Ответить
А Колю "котлету " шож не взяли? Той теж ніхера не вміє,окрім рекету
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17.04.2025 09:52 Ответить
Цікаві українці, ісконныє😬
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17.04.2025 09:54 Ответить
Зараз ісконныє українці це жиди або росіяни.
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17.04.2025 09:57 Ответить
Знову котярі під хвіст.
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17.04.2025 09:56 Ответить
А ви помітили, в заголовці, ієрархію Влади, на першомі місці дЄрмак. Ось хто головний в країні під час війни, ні міністр оборони, ні міністр закордонних справ, а секретут жОПи! 🤬
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17.04.2025 10:03 Ответить
Така реальність....
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17.04.2025 10:25 Ответить
Гундос став токсичним через неадекватні заяви та інтерв'ю в стані наркотичної нірвани, тому завгосп єрмак вирішив його залишити вдома, щоб не нервувати європейський та американський істеблішмент.
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17.04.2025 10:03 Ответить
Коаліція охочих поговорити.
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17.04.2025 10:04 Ответить
Європа перебудовує стратегію. Формуються нові цілі , питання безпеки, тощо.
А ми у тих процесах участі не приймаємо. Тобто знову поза бортом. Зеля аутсайдер.
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17.04.2025 10:04 Ответить
по ходу 🤡 зеленський виконує роль внутрішнього президента України ,а дерьмак зовнішнього резидента фсб ...
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17.04.2025 10:17 Ответить
Оце іпальнік у "фронтовіков".
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17.04.2025 10:17 Ответить
Якусь іншу назву для цієї коваліції не могли придумати ? Таке ото якесь "Коаліція охочих " .... до шари чи кіздіжу , до шмеблі кеблі ?
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17.04.2025 10:25 Ответить
Світові розвідки .фінансові органи добре відають цих "поцріотів" .Без сумніву , нічого доброго для України з таким набором"українських слуг" .чогось доброго(крім пустопорожніх обіцянок) Україні очікувати не приходиться
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17.04.2025 10:26 Ответить
Дожилася Україна, мародериі корупціонери, будуть замість дипломатів вирушувати майбутнє України. Ви за цих голосували 73%? Навіщо?
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17.04.2025 10:33 Ответить
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17.04.2025 10:45 Ответить
Які узеленські представники, такі й результати ж.па у України.

Заступнику Єрмака Татарову вручили підозру в корупції. Він обіцяє "гідну відповідь"
Колишнього заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка викликають до суду.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України.
Дружина підозрюваного колишнього радника ОП Шила купила нерухомість у Дубаї на суму $4 млн
НАБУ повідомило про підозру у хабарництві колишньому заступнику Єрмака Смірнову.
І т.д.
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17.04.2025 10:43 Ответить
МОЯ КРАЇНАК У ВІЙНІ
Моя країна у війні,
На сході гинуть кращі.
А ми в «зеленому лайні»
Все славим морди псячі.

Ті морди що здавали нас,
Весь час із нас сміялись.
А як отримали свій час,
З кацапом за нас взялись.

Розмінували весь Чонгар,
Та все Азовське море.
На Маріуполь впав тягар,
Й на південь прийшло горе.

Вже пів Донбасу розвалив,
З Орди дикий нащадок,
Всіх українців в крові вмив,
Та це тільки початок…
29.12.2024
Анатолій Березенський
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17.04.2025 10:52 Ответить
Цікаво, а якщо Єрмак-ніхто, то ті, з ким він зустрічаєтьсяв Парижі теж нелегітимні? Єрмак, Сибіга, Умеров - десант ГРУ Раші в Парижі?
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17.04.2025 10:53 Ответить
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА
Наша країна, мов літак,
Велика наче "Мрія",
Як сяде за кермо дурак,
Загубить всі надії.

Інструкторів багато є,
Коли він не повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?

Бо президент є той пілот
Найкращої у світі "Мрії",
Якого вибере народ
За обіцянки чи все ж дії?

І підійме він цей літак,
Ним керуватиме в повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі...

То думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо "Мрії".
19.01.2019 р
Анатолій Березенський
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17.04.2025 10:56 Ответить
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17.04.2025 10:59 Ответить
Якого туди преться дЄрьмак.Він і кадровик,і дипломат,і переговорник по поверненню полонених,і директор сараю (ОП),і поводир Зеленського(куди той -рядом воно),і розпорядник,а в цілому "смотрящий".Мабуть він 5-6 в 1 з тих потужних менеджерів ЗЕленського.
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17.04.2025 11:06 Ответить
Може хтось згадати, коли було таке, щоб ларьочник Єрмак хоч чогось досяг на міжнародних зустрічах?

Ну останні 2 рази з США спочатку викинули Єрмака, а потім відтрахали та викинули ЗЄ разом з Єрмаком.

Але до ЗЄ не доходить. Мабуть мало *******...
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17.04.2025 11:09 Ответить
Янкі усвідомлюють, що мають справу з ларьочниками.
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17.04.2025 11:12 Ответить
«Вояки» в камуфляжних піжамах поїхали, потужно
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17.04.2025 11:25 Ответить
ну, єлдак - він завжди охочий: прошвирнутися з ******* по парижу за мій кошт - то святе .
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17.04.2025 12:07 Ответить
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17.04.2025 12:18 Ответить
Де єрмак.там позитивних змін не буде, але пнеться та преться, пихатий.
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17.04.2025 13:02 Ответить
Ермак на Сене.Кто он,что он,кто за него голосовал,кто ему доверяет представлять Украину ???Когда уже зелень мародерная покинет власть?
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17.04.2025 14:28 Ответить
Каким таким Законом или Конституцией Украины предусмотрено, что какойто чиновник (возможно проходимец, агент фсб, за которого не голосовал ни народ ни Рада), представляет интересы Украины на международном уровне? Или у него есть доверенность и полномочия от Президента? Тогда чем занимается министр иностранных дел? Чье это превышение полномочий ? Президента или секретаря офиса президента (завхоза)?
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17.04.2025 15:06 Ответить
 
 