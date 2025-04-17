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Новости Визит Рубио и Виткоффа в Париж
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Макрон встретился с Рубио и Уиткоффом: Обсудили мирные переговоры о прекращении агрессии РФ в Украине и работу "Коалиции желающих"

Макрон встретился с Рубио и Уиткоффом

Сегодня, 17 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон принял специального посланника президента США Стива Уиткоффа и государственного секретаря США Марко Рубио, после чего состоялся рабочий обед в Елисейском дворце.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте Елисейского дворца.

Как отмечается, на встрече также присутствовали глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн.

"Дискуссии были сосредоточены прежде всего на мирных переговорах, направленных на прекращение российской агрессии в Украине, после недавнего обмена мнениями между президентом Франции и президентом Трампом, а также на работе "Коалиции желающих" под сопредседательством Франции и Великобритании, которая встретилась в Елисейском дворце 27 марта", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон призвал Россию принять предложение Трампа по прекращению огня, - Le Figaro

Кроме того отмечается, что Макрон пригласил принять участие в дискуссии советника по национальной безопасности Великобритании Джонатана Пауэлла.

"Эта встреча также предоставила возможность обсудить другие актуальные вопросы, в частности, пошлины между Европой и США, а также ситуацию на Ближнем Востоке с целью деэскалации ситуации в регион", - добавили в Елисейском дворце.

Также читайте: Содержание разговора Путина и Виткоффа передали Трампу. США продолжают работать с Европой и Украиной, - Песков

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.

Автор: 

США (26637) Франция (3506) Макрон Эмманюэль (1302) Рубио Марко (159) Стив Уиткофф (78)


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т.е. Макрон запросил представителя Англии чтобы быть на равне, мол не только Франция но Великобритания не хотят победы рашки
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17.04.2025 18:48 Ответить
так, ті ж вдвох приїхали, плюс більш-менш адекватний Рубіо
давити числом
Макрон правильно чинить
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17.04.2025 18:52 Ответить
якщо рубіо був без хреста, то значить приїхав у більш-менш адекватному стані, не дивлячись на весну.
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17.04.2025 18:57 Ответить
я рахую що сильно не потрбно розповідати європейцям про їх плани нинішній адміністрації США,Віткоф і його Рижа ****** Трамп ,можуть зливати інфу свинособакам
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17.04.2025 18:50 Ответить
не думаю, що вони вчотирьох змогли довести вітькову, що він зовсім не геніальний державний переговорник, а звичайний ньюйоркський ріелтор. Рубіо тут просто спостерігав за дискусією.
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17.04.2025 18:55 Ответить
+++
Виткофф никто на мировой политической карте. Рубио его провёл на прием к президенту Франции.
Ничего хорошего Виткофф привести не мог. Посмотреть куда Франция может попустить для сделки США с Москвой.
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17.04.2025 19:30 Ответить
Випливають всі договорняки Рудого з Х..... Рудий шифрується. Я не я, то Вітьков привіз від Х..Щойно Ауслендер повідомив, що поширюється правдива інфа про категоричну відмову Рудого вдарити по ядерці рушників. Він Бібі в лічняку повідомив, тепер послав волхвів стриножити Європу. Бо йоршик х..... об'явив, що Європа нє понімайт вимог х...про колєнопрєклонєніє, Вітьков уповноважений дуетом Донні і Х....саме для цього.
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17.04.2025 20:07 Ответить
 
 