Макрон встретился с Рубио и Уиткоффом: Обсудили мирные переговоры о прекращении агрессии РФ в Украине и работу "Коалиции желающих"
Сегодня, 17 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон принял специального посланника президента США Стива Уиткоффа и государственного секретаря США Марко Рубио, после чего состоялся рабочий обед в Елисейском дворце.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте Елисейского дворца.
Как отмечается, на встрече также присутствовали глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн.
"Дискуссии были сосредоточены прежде всего на мирных переговорах, направленных на прекращение российской агрессии в Украине, после недавнего обмена мнениями между президентом Франции и президентом Трампом, а также на работе "Коалиции желающих" под сопредседательством Франции и Великобритании, которая встретилась в Елисейском дворце 27 марта", - говорится в сообщении.
Кроме того отмечается, что Макрон пригласил принять участие в дискуссии советника по национальной безопасности Великобритании Джонатана Пауэлла.
"Эта встреча также предоставила возможность обсудить другие актуальные вопросы, в частности, пошлины между Европой и США, а также ситуацию на Ближнем Востоке с целью деэскалации ситуации в регион", - добавили в Елисейском дворце.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.
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Макрон правильно чинить
Виткофф никто на мировой политической карте. Рубио его провёл на прием к президенту Франции.
Ничего хорошего Виткофф привести не мог. Посмотреть куда Франция может попустить для сделки США с Москвой.