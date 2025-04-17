Содержание разговора Путина и Уиткоффа передали Трампу. США продолжают работать с Европой и Украиной, - Песков

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Европы и Украины ориентированности на урегулирование конфликта.

Об этом он сказал в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

Так, комментируя встречу представителей США, Франции и Украины в Париже, он заявил:

Очевидно речь пойдет о различных аспектах темы украинского урегулирования. Наш президент имел с Уиткоффом недавно достаточно длительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора передано президенту Трампу. США продолжают работу в этом направлении с европейцами и украинцами. Далее, конечно, ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентации на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентирование на продолжение войны

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Ранее Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.

Впоследствии Госдеп подтвердил их визит.

Известно, что глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров уже прибыли в Париж, где ожидаются встречи с представителями США.

По данным СМИ, министр обороны Франции Себастьен Лекорню сегодня отправится в Вашингтон, где проведет встречу с рядом американских чиновников.

Напомним, ранее Уиткофф провел переговоры с диктатором Путиным и назвал их "убедительными".

Несколько высокопоставленных чиновников президента США Дональда Трампа, в частности государственный секретарь США Марко Рубио и посланник по вопросам Украины Кит Келлог, призывают его быть более осторожным в общении с российским диктатором Владимиром Путиным.

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