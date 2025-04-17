РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4274 посетителя онлайн
Новости Встреча Виткоффа с Путиным
3 743 17

Содержание разговора Путина и Уиткоффа передали Трампу. США продолжают работать с Европой и Украиной, - Песков

В Кремле прокомментировали встречу Виткоффа и Путина

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Европы и Украины ориентированности на урегулирование конфликта.

Об этом он сказал в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

Так, комментируя встречу представителей США, Франции и Украины в Париже, он заявил:

Очевидно речь пойдет о различных аспектах темы украинского урегулирования. Наш президент имел с Уиткоффом недавно достаточно длительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора передано президенту Трампу. США продолжают работу в этом направлении с европейцами и украинцами.

Далее, конечно, ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентации на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентирование на продолжение войны

Также читайте: Песков о намерениях Мерца передать Taurus для Украины: Это приведет к эскалации войны

Ранее Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.

Впоследствии Госдеп подтвердил их визит.

Известно, что глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров уже прибыли в Париж, где ожидаются встречи с представителями США.

По данным СМИ, министр обороны Франции Себастьен Лекорню сегодня отправится в Вашингтон, где проведет встречу с рядом американских чиновников.

Напомним, ранее Уиткофф провел переговоры с диктатором Путиным и назвал их "убедительными".

Несколько высокопоставленных чиновников президента США Дональда Трампа, в частности государственный секретарь США Марко Рубио и посланник по вопросам Украины Кит Келлог, призывают его быть более осторожным в общении с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четких контуров соглашения по Украине пока нет, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1869) россия (95515) США (26637) Трамп Дональд (5204) Стив Уиткофф (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Що там "розуміти " і що "передавати" -там все на морді ліца написано.
показать весь комментарий
17.04.2025 12:55
+3
Рижий поц все знає і розуміє. Лише ми не розуміємо його любов до ***** і ненависть до України.
показать весь комментарий
17.04.2025 12:52
+3
Піськов, за руськім військовим кораблем-нах...й!
показать весь комментарий
17.04.2025 12:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рижий поц все знає і розуміє. Лише ми не розуміємо його любов до ***** і ненависть до України.
показать весь комментарий
17.04.2025 12:52 Ответить
Що там "розуміти " і що "передавати" -там все на морді ліца написано.
показать весь комментарий
17.04.2025 12:55 Ответить
Скоріше залежності от ху...ла та фсб. І вся його велич, на цьому закінчується
показать весь комментарий
17.04.2025 13:17 Ответить
Не плутайте зеленського з Україною....
показать весь комментарий
17.04.2025 13:22 Ответить
Піськов, за руськім військовим кораблем-нах...й!
показать весь комментарий
17.04.2025 12:55 Ответить
Йоршик вказав, що Рудий поц згідний, і взявся сказати Європі- разоружайтесь і готуйте ь зустрічати х.... (На колінах). Для цього і відправив поштарів з Мараларго, лєжбіща поців на березі затоки.
показать весь комментарий
17.04.2025 12:57 Ответить
Кончайте поскорєє бункєрного плешівца - і вам поблажка вийдєт!
показать весь комментарий
17.04.2025 12:58 Ответить
❗️Ворог пішов штурмом на Півдні України: Сили оборони показали момент спроби масованого механізованого наступу русні на Запоріжжі

У такому складі противник намагався штурмувати в районі населених пунктів П'ятихатки, Степне, Лобкове, Мала Токмачка, Малі Щербаки:
- 320 орків,
- 40 одиниць техніки
- 3 танки
- близько 100 баггі.

На щастя - штурм відбито. Рашисти відкинуті і мають втрати у вигляді знищених 29 одиниць техніки, мінус 140 їб*л особового складу та ураження 3-х танків.
показать весь комментарий
17.04.2025 12:59 Ответить
Нагибайте дальше Украину и Европу, москва одобряет.
показать весь комментарий
17.04.2025 13:00 Ответить
цікаво, а ***** сказало віткофу що Аляска це "ісконно русцкіє тєріторії", чи приберіг на пізніше цю інформацію
показать весь комментарий
17.04.2025 13:00 Ответить
Кат/ злодій/ гвалтівник розповідає поліції/прокурору/жертві, як остання повинна поводитися і чим поступитися...
Геморрой головного мозку...
показать весь комментарий
17.04.2025 13:02 Ответить
Какой смысл, откуда может быть хоть толика смысла в ватных бреднях ?
показать весь комментарий
17.04.2025 13:03 Ответить
Цікаво, а він після валізи ху...ла, до того як щось ляпнуть вуса струшує.
показать весь комментарий
17.04.2025 13:13 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2025 13:20 Ответить
пить ?
показать весь комментарий
17.04.2025 13:34 Ответить
Зміст розмови передали Трампу - а могло бути інакше? - дебіл!
показать весь комментарий
17.04.2025 13:33 Ответить
На жаль, від європейців ми бачимо орієнтування на продовження війни,ВІЙНУ В УКРАЇНІ І ВБИВСТВО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ,КУЙЛО ВЕДЕ З 2014 РОКУ І БЕЗ ОРІЄНТУВАННЯ,А РЕАЛЬНО.
показать весь комментарий
17.04.2025 14:21 Ответить
 
 