Содержание разговора Путина и Уиткоффа передали Трампу. США продолжают работать с Европой и Украиной, - Песков
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Европы и Украины ориентированности на урегулирование конфликта.
Об этом он сказал в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.
Так, комментируя встречу представителей США, Франции и Украины в Париже, он заявил:
Очевидно речь пойдет о различных аспектах темы украинского урегулирования. Наш президент имел с Уиткоффом недавно достаточно длительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора передано президенту Трампу. США продолжают работу в этом направлении с европейцами и украинцами.
Далее, конечно, ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентации на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентирование на продолжение войны
Ранее Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.
Впоследствии Госдеп подтвердил их визит.
Известно, что глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров уже прибыли в Париж, где ожидаются встречи с представителями США.
По данным СМИ, министр обороны Франции Себастьен Лекорню сегодня отправится в Вашингтон, где проведет встречу с рядом американских чиновников.
Напомним, ранее Уиткофф провел переговоры с диктатором Путиным и назвал их "убедительными".
Несколько высокопоставленных чиновников президента США Дональда Трампа, в частности государственный секретарь США Марко Рубио и посланник по вопросам Украины Кит Келлог, призывают его быть более осторожным в общении с российским диктатором Владимиром Путиным.
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У такому складі противник намагався штурмувати в районі населених пунктів П'ятихатки, Степне, Лобкове, Мала Токмачка, Малі Щербаки:
- 320 орків,
- 40 одиниць техніки
- 3 танки
- близько 100 баггі.
На щастя - штурм відбито. Рашисти відкинуті і мають втрати у вигляді знищених 29 одиниць техніки, мінус 140 їб*л особового складу та ураження 3-х танків.
Геморрой головного мозку...