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Новости Визит Рубио и Виткоффа в Париж
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Министр обороны Франции Лекорню отправится в США и встретится с Келлогом, - Reuters

Встречи представителей Франции и США. Что известно

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сегодня отправится в Вашингтон, где проведет встречу с рядом американских чиновников.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В данное время в Париже находятся американская и украинская делегации.

Лекорню планирует провести встречи с министром обороны США Питом Хегсетом, специальным представителем президента США Китом Келлогом, а также с директором национальной разведки США Тулси Габбард.

Читайте также: Рубио и Келлог рекомендуют Трампу быть более жестким в вопросе уступок украинским территориям, - WSJ

СМИ накануне заявили, что Келлог тоже отправился в Париж для переговоров об Украине

Ранее Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.

Впоследствии Госдеп подтвердил их визит.

Известно, что глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров уже прибыли в Париж, где ожидаются встречи с представителями США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лекорню встретится с Хегсетом в Вашингтоне, будут говорить, в частности, о войне в Украине, - Politico

Автор: 

США (26637) Франция (3506) Лекорню Себастьян (72) Кит Келлог (118) Пит Хегсет (61)


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17.04.2025 12:35 Ответить
Без підлизування трампістам ******* ніяк?
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17.04.2025 12:41 Ответить
Хто бачив, як таргани бігають, коли вмикають світло? ******* "політика" дуже схожа на те.
Коли на місцях плітиків сидять таргани - воно завжди так. Особливо, коли таргани зелені.
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17.04.2025 12:45 Ответить
Трамп:
- Ты меня уважаешь?!
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17.04.2025 13:28 Ответить
Сьогодні Лекорню вирушає до Вашингтона, а Келлог до Парижа, тож зустріч неминуча
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17.04.2025 18:00 Ответить
 
 