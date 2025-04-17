Министр обороны Франции Лекорню отправится в США и встретится с Келлогом, - Reuters

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сегодня отправится в Вашингтон, где проведет встречу с рядом американских чиновников.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В данное время в Париже находятся американская и украинская делегации.

Лекорню планирует провести встречи с министром обороны США Питом Хегсетом, специальным представителем президента США Китом Келлогом, а также с директором национальной разведки США Тулси Габбард.

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СМИ накануне заявили, что Келлог тоже отправился в Париж для переговоров об Украине

Ранее Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж для переговоров.

Впоследствии Госдеп подтвердил их визит.

Известно, что глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров уже прибыли в Париж, где ожидаются встречи с представителями США.

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