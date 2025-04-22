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Зеленський про можливий вихід США з перемовин: Це втрата стратегічного партнера

зеленський

Вихід США з перемовин щодо припинення війни в Україні означатиме втрату стратегічного партнера.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми б дуже не хотіли, щоб Америка виходила із цієї допомоги, тому що це не тільки про допомогу, це і про розвіддані, і про балістику, і про життя. І в принципі я думаю, що це втрата стратегічного партнера", - сказав Зеленський під час брифінгу.

Президент наголосив, що Україна та США - союзники, у той час, як Росія історичний ворог Америки.

"Ми дуже надіємося, що президент Трамп буде підтримувати Україну і буде тиснути на Росію. І ми дуже в це віримо", - зауважив Зеленський.

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Нагадуємо, 18 квітня Дональд Трамп сказав, що США можуть вийти з переговорів щодо війни між Україною та Росією, якщо одна зі сторін робитиме досягнення мирної угоди дуже складним.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) США (22840) Трамп Дональд (5635)


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Топ коментарі
+9
Трамп стратегічний партнер рф
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22.04.2025 20:52
+8
Вони...як би партнери підорів росіян тепер.
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22.04.2025 20:52
+7
Не розумію як "стратегічний партнер" може просто взяти і вийти із процесу. Який він тоді стратегічний?
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22.04.2025 20:58
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Вони...як би партнери підорів росіян тепер.
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22.04.2025 20:52 Відповісти
Трамп стратегічний партнер рф
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22.04.2025 20:52 Відповісти
трумп буде самозабвєнно смоктати ґуй *****, вже смокче, чутно гидотне плямкання з-за океану.
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22.04.2025 20:54 Відповісти
До каких пор можно болтать такие глупости?

Каким партнёром можно считать трампа и его дебильную. команду, что за чушь?

Украина должна работать только с Европой!
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22.04.2025 20:57 Відповісти
Это п#ец будет, если коротко. Вроде очевидно, что кроме обещанного при Байдене, от администрации Трампа только Х светит.
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22.04.2025 20:57 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-golosuvannya-za-mnna/31449924.html- у вересні 21 року українська Взрада відмовилась від партнерства зСША проголосувавши згідно рашистських вказівок,проти такого партнерства...
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22.04.2025 20:57 Відповісти
надежда умирает последней, но каждый человек имеет право и возможность сдуреть, что Хйло что Трамп и компания. так что рассчитывать надо не на 30 абрамсов за три года и не на то что знакомые кореша станут вдруг гениями планирования и инженерии занимаясь исключительно попилами и прикрытием собственной ж...
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22.04.2025 20:58 Відповісти
А що там з будапештськими угодами ти ж коли був кандидат в президенти казав що використаєш їх для отримання гарантій. ну як отримав?
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22.04.2025 20:58 Відповісти
Не розумію як "стратегічний партнер" може просто взяти і вийти із процесу. Який він тоді стратегічний?
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22.04.2025 20:58 Відповісти
"Це втрата стратегічного партнера".
Для цього і працюють козир з буратіно: бо як інакше пояснити їх стратегію недружньої поведінки до президента США?
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22.04.2025 21:03 Відповісти
сцишиа вже давно нам не партнер а ворог
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22.04.2025 21:07 Відповісти
Маладєц валодя,руцкіє етого нє забудут!
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22.04.2025 21:08 Відповісти
Багато сьогодні балабола. Або упоровся, або нервує перед перемовинами. Немає в нього не ідей, ні аргументів.
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22.04.2025 21:08 Відповісти
Перемовин про що?
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22.04.2025 21:11 Відповісти
Втрата партнера завдяки тобі
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22.04.2025 21:52 Відповісти
Зеля, йди у відставку.
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22.04.2025 21:56 Відповісти
Це може зробити тільки сильна і незалежна людина, яка відяуває відповідальність за інших і межу коли, саме такий крок здатен врятувати мільони.
Нам з цим не щастить, бо ми недалекоглядні(
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22.04.2025 22:16 Відповісти
Вихід США з перемовин і відтак припинення поставок зброї, запчастин та ракет до Петріот в Україну перетворює всю американську зброю в хлам. Світ це побачить і зробить єдиний можливий висновок - США гівно-партнер і тому будь які гарантії, обіцянки, зобовязання та ліберальні цінності які надають і сповідують США є фейком. Будуть створені нові військові союзи і налагоджене виробництво ******** зброї в Європі та Азії. Вже до кінця каденції трампістів США буде напівпровінційною країною. Ви подивіться що ці мудаки наробили за 100 днів! А попереду ще 1360 днів до наступних виборів....
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22.04.2025 22:04 Відповісти
Все правильно, треба клепати нові військові союзи проти сша. Клієнти на заснування союзу є - Україна, Мексика, Канада, Данія. Інші будь-ласка, заходьте. Ну там Корея, Іран, Вєтнам (тільки за один Agent Orange вони амерів будуть рвати зубами), Іраку є що пригадати. Коли всюди проти штатів буде направлена люба зброя (навіть проста саперна лопатка) вони зрозуміють своє місце. А ні - втопити у Гудзоні.
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22.04.2025 22:32 Відповісти
Проти США? Ту ну нах! Поза США! Залежність від американських поставок було зброєю та інструментом геополітики США. США відмовились від виконання ролі "світового поліцейського" на варті ліберальної демократії. Тепер це звичайна держава з населенням в 360 мільйонів, масою внутрішніх проблем і хаосом в управлінні. Держави, як і люди, хворіють і іноді закінчують життя самогубством.
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22.04.2025 22:43 Відповісти
у нас немає 1360 днів
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22.04.2025 22:45 Відповісти
Є. Попереду ціла вічність.
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22.04.2025 23:02 Відповісти
якщо ви збираєтеся померти - то да
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22.04.2025 23:13 Відповісти
Ми всі помремо. Я вже поховав два покоління своїх родичів. Ніякої різниці між мертвим академіком і мертвим селянином не помітив.
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23.04.2025 01:19 Відповісти
Немає в України ЖОДНОГО союзника. Є тільки партнери, жодного договору про союз хоч з однією країною Немає! Скільки вже можна маніпулювати словами.
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22.04.2025 22:13 Відповісти
Головне, що в це за хотелками олігархів.і їх ненажерливість, всі очільники вкладись.в нашу самотність(
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22.04.2025 22:18 Відповісти
а скіко разів сша рятувала ,,історичного ворога" починаючи з лендзіза 2-ї світової і закінчуючи ,,ніжками буша"
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22.04.2025 23:04 Відповісти
Не, це висновок вашої некомпетентності.
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22.04.2025 23:56 Відповісти
Этот болван упорно называет США партнёром, хотя его уже поправлял Трамп, что он не партнёр Зели, а арбитр
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23.04.2025 01:16 Відповісти
 
 