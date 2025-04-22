Зеленський про можливий вихід США з перемовин: Це втрата стратегічного партнера

Вихід США з перемовин щодо припинення війни в Україні означатиме втрату стратегічного партнера.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми б дуже не хотіли, щоб Америка виходила із цієї допомоги, тому що це не тільки про допомогу, це і про розвіддані, і про балістику, і про життя. І в принципі я думаю, що це втрата стратегічного партнера", - сказав Зеленський під час брифінгу.

Президент наголосив, що Україна та США - союзники, у той час, як Росія історичний ворог Америки.

"Ми дуже надіємося, що президент Трамп буде підтримувати Україну і буде тиснути на Росію. І ми дуже в це віримо", - зауважив Зеленський.

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Нагадуємо, 18 квітня Дональд Трамп сказав, що США можуть вийти з переговорів щодо війни між Україною та Росією, якщо одна зі сторін робитиме досягнення мирної угоди дуже складним.