Зеленський про можливий вихід США з перемовин: Це втрата стратегічного партнера
Вихід США з перемовин щодо припинення війни в Україні означатиме втрату стратегічного партнера.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми б дуже не хотіли, щоб Америка виходила із цієї допомоги, тому що це не тільки про допомогу, це і про розвіддані, і про балістику, і про життя. І в принципі я думаю, що це втрата стратегічного партнера", - сказав Зеленський під час брифінгу.
Президент наголосив, що Україна та США - союзники, у той час, як Росія історичний ворог Америки.
"Ми дуже надіємося, що президент Трамп буде підтримувати Україну і буде тиснути на Росію. І ми дуже в це віримо", - зауважив Зеленський.
Нагадуємо, 18 квітня Дональд Трамп сказав, що США можуть вийти з переговорів щодо війни між Україною та Росією, якщо одна зі сторін робитиме досягнення мирної угоди дуже складним.
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підорівросіян тепер.
Каким партнёром можно считать трампа и его дебильную. команду, что за чушь?
Украина должна работать только с Европой!
Для цього і працюють козир з буратіно: бо як інакше пояснити їх стратегію недружньої поведінки до президента США?
Нам з цим не щастить, бо ми недалекоглядні(