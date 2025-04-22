Переговори Росії та США щодо врегулювання війни в Україні потребують часу, - Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори Росії та США щодо врегулювання війни проти України потребують часу, тому важко очікувати "негайних результатів".

Про це він сказав у коментарі пропагандистському "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

"Йде напружена робота. Ми говоримо з американцями. Робота важка і потрібно багато часу, тому складно очікувати негайних результатів, і ця робота не може вестися публічно", - сказав він.

Пєсков також прокоментував публікацію газети Financial Times про нібито готовність Путіна відмовитись від контролю над неокупованими частинами чотирьох областей України.

"Зараз публікується багато фейків, зокрема їх публікують і поважні видання, тому треба слухати тільки першоджерела", - сказав він.

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Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що кремлівський диктатор Володимир Путін запропонував США зупинити бойові дії в Україні по всій нинішній лінії фронту в рамках зусиль, спрямованих на досягнення мирної угоди з президентом США Дональдом Трампом.