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Переговори Росії та США щодо врегулювання війни в Україні потребують часу, - Пєсков

Пєсков прокоментував переговори РФ та США щодо України

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори Росії та США щодо врегулювання війни проти України потребують часу, тому важко очікувати "негайних результатів".

Про це він сказав у коментарі пропагандистському "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

"Йде напружена робота. Ми говоримо з американцями. Робота важка і потрібно багато часу, тому складно очікувати негайних результатів, і ця робота не може вестися публічно", - сказав він.

Пєсков також прокоментував публікацію газети Financial Times про нібито готовність Путіна відмовитись від контролю над неокупованими частинами чотирьох областей України.

"Зараз публікується багато фейків, зокрема їх публікують і поважні видання, тому треба слухати тільки першоджерела", - сказав він.

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Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що кремлівський диктатор Володимир Путін запропонував США зупинити бойові дії в Україні по всій нинішній лінії фронту в рамках зусиль, спрямованих на досягнення мирної угоди з президентом США Дональдом Трампом. 

Автор: 

Пєсков Дмитро (1629) росія (65191) США (22840) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+3
Ведуться підкилимні переговори - журналісти розповсюджують фейки - віри немає нікому - реал
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22.04.2025 22:18
+2
ну так, вітькову прийдеться ще разів сім приїхати до москви. А може сімнадцять. Але це не точно. Залежить від того, коли тупий почне розуміти, що його найобують.
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22.04.2025 22:28
+2
а зачем им спешить, не их же дети умирают?
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22.04.2025 23:41
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Розуміємо, що чєкають коли ***** здохне?
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22.04.2025 22:15 Відповісти
Ждут, когда Украине перестанет поступать помощь, выделенная Байденом.
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22.04.2025 22:41 Відповісти
Ведуться підкилимні переговори - журналісти розповсюджують фейки - віри немає нікому - реал
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22.04.2025 22:18 Відповісти
Скорее в москве недовольны, что кое-что просочилось, с "Известиями" или там "Комсомольской правдой" все гораздо проще.
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22.04.2025 22:21 Відповісти
У них "время" - это какой-то ресурс, который с начала нужно утвердить для выработки, затем построить заводы по добыче и обработке, вложить кучу денег, но перед этим найти деньги, затем добыть это самое "время", и только потом расходовать.

Так сложно, *****, сесть, ****, за стол и ********* как они умеют?
Там шесть дней максимум - 2 дня *******, день отдыха, день пьяного угара, день похмелья, день подписей. Начиная с третьего дня, умные люди по результатам первых двух дней, начинают составлять бумажки, а на шестой раздают готовые экземпляры/копии на подпись.
******...
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22.04.2025 22:27 Відповісти
а зачем им спешить, не их же дети умирают?
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22.04.2025 23:41 Відповісти
ну так, вітькову прийдеться ще разів сім приїхати до москви. А може сімнадцять. Але це не точно. Залежить від того, коли тупий почне розуміти, що його найобують.
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22.04.2025 22:28 Відповісти
"сімнаццять мгновєній весни вітькофффа..."
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22.04.2025 22:33 Відповісти
А поки будемо бомбити і обстрілювати, вбивати мирних жителів...
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22.04.2025 22:41 Відповісти
"Йде напружена робота. Ми говоримо з американцями."

Невже тремпєль не виконав усi *****-умови? Нєпорядок! Нужно разабрацца i накозать вiновних!!!!
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22.04.2025 22:54 Відповісти
русня всему миру показывает доходчиво, что только Китай может попросить или надавить на них - на всех остальных они клали.
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22.04.2025 23:42 Відповісти
С другой стороны Кремль как ни странно сейчас забегал уговаривая американцев не выходить сегодня из переговоров,наверное чего то мы не знаем.
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23.04.2025 06:40 Відповісти
Розумні люди говорили, що ***** буде затягувати переговори максимально, висуваючи нереальні вимоги, паралельно обстрілюючи українські міста
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23.04.2025 07:06 Відповісти
 
 