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Переговоры России и США относительно урегулирования войны в Украине требуют времени, - Песков

Песков прокомментировал переговоры РФ и США по Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по урегулированию войны против Украины требуют времени, поэтому трудно ожидать "немедленных результатов".

Об этом он сказал в комментарии пропагандистскому "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

"Идет напряженная работа. Мы говорим с американцами. Работа тяжелая и требуется много времени, поэтому сложно ожидать немедленных результатов, и эта работа не может вестись публично", - сказал он.

Песков также прокомментировал публикацию газеты Financial Times о якобы готовности Путина отказаться от контроля над неоккупированными частями четырех областей Украины.

"Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому надо слушать только первоисточники", - сказал он.

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Напомним, издание Financial Times сообщило, что кремлевский диктатор Владимир Путин предложил США остановить боевые действия в Украине по всей нынешней линии фронта в рамках усилий, направленных на достижение мирного соглашения с президентом США Дональдом Трампом.

Автор: 

Песков Дмитрий (1877) россия (95546) США (26672) война в Украине (3864)


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Топ комментарии
+3
Ведуться підкилимні переговори - журналісти розповсюджують фейки - віри немає нікому - реал
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22.04.2025 22:18
+2
ну так, вітькову прийдеться ще разів сім приїхати до москви. А може сімнадцять. Але це не точно. Залежить від того, коли тупий почне розуміти, що його найобують.
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22.04.2025 22:28
+2
а зачем им спешить, не их же дети умирают?
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22.04.2025 23:41
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Розуміємо, що чєкають коли ***** здохне?
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22.04.2025 22:15 Ответить
Ждут, когда Украине перестанет поступать помощь, выделенная Байденом.
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22.04.2025 22:41 Ответить
Ведуться підкилимні переговори - журналісти розповсюджують фейки - віри немає нікому - реал
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22.04.2025 22:18 Ответить
Скорее в москве недовольны, что кое-что просочилось, с "Известиями" или там "Комсомольской правдой" все гораздо проще.
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22.04.2025 22:21 Ответить
У них "время" - это какой-то ресурс, который с начала нужно утвердить для выработки, затем построить заводы по добыче и обработке, вложить кучу денег, но перед этим найти деньги, затем добыть это самое "время", и только потом расходовать.

Так сложно, *****, сесть, ****, за стол и ********* как они умеют?
Там шесть дней максимум - 2 дня *******, день отдыха, день пьяного угара, день похмелья, день подписей. Начиная с третьего дня, умные люди по результатам первых двух дней, начинают составлять бумажки, а на шестой раздают готовые экземпляры/копии на подпись.
******...
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22.04.2025 22:27 Ответить
а зачем им спешить, не их же дети умирают?
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22.04.2025 23:41 Ответить
ну так, вітькову прийдеться ще разів сім приїхати до москви. А може сімнадцять. Але це не точно. Залежить від того, коли тупий почне розуміти, що його найобують.
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22.04.2025 22:28 Ответить
"сімнаццять мгновєній весни вітькофффа..."
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22.04.2025 22:33 Ответить
А поки будемо бомбити і обстрілювати, вбивати мирних жителів...
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22.04.2025 22:41 Ответить
"Йде напружена робота. Ми говоримо з американцями."

Невже тремпєль не виконав усi *****-умови? Нєпорядок! Нужно разабрацца i накозать вiновних!!!!
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22.04.2025 22:54 Ответить
русня всему миру показывает доходчиво, что только Китай может попросить или надавить на них - на всех остальных они клали.
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22.04.2025 23:42 Ответить
С другой стороны Кремль как ни странно сейчас забегал уговаривая американцев не выходить сегодня из переговоров,наверное чего то мы не знаем.
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23.04.2025 06:40 Ответить
Розумні люди говорили, що ***** буде затягувати переговори максимально, висуваючи нереальні вимоги, паралельно обстрілюючи українські міста
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23.04.2025 07:06 Ответить
 
 