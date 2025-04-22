Переговоры России и США относительно урегулирования войны в Украине требуют времени, - Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по урегулированию войны против Украины требуют времени, поэтому трудно ожидать "немедленных результатов".

Об этом он сказал в комментарии пропагандистскому "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

"Идет напряженная работа. Мы говорим с американцами. Работа тяжелая и требуется много времени, поэтому сложно ожидать немедленных результатов, и эта работа не может вестись публично", - сказал он.

Песков также прокомментировал публикацию газеты Financial Times о якобы готовности Путина отказаться от контроля над неоккупированными частями четырех областей Украины.

"Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому надо слушать только первоисточники", - сказал он.

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Напомним, издание Financial Times сообщило, что кремлевский диктатор Владимир Путин предложил США остановить боевые действия в Украине по всей нынешней линии фронта в рамках усилий, направленных на достижение мирного соглашения с президентом США Дональдом Трампом.