Переговоры России и США относительно урегулирования войны в Украине требуют времени, - Песков
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по урегулированию войны против Украины требуют времени, поэтому трудно ожидать "немедленных результатов".
Об этом он сказал в комментарии пропагандистскому "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.
"Идет напряженная работа. Мы говорим с американцами. Работа тяжелая и требуется много времени, поэтому сложно ожидать немедленных результатов, и эта работа не может вестись публично", - сказал он.
Песков также прокомментировал публикацию газеты Financial Times о якобы готовности Путина отказаться от контроля над неоккупированными частями четырех областей Украины.
"Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому надо слушать только первоисточники", - сказал он.
Напомним, издание Financial Times сообщило, что кремлевский диктатор Владимир Путин предложил США остановить боевые действия в Украине по всей нынешней линии фронта в рамках усилий, направленных на достижение мирного соглашения с президентом США Дональдом Трампом.
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Так сложно, *****, сесть, ****, за стол и ********* как они умеют?
Там шесть дней максимум - 2 дня *******, день отдыха, день пьяного угара, день похмелья, день подписей. Начиная с третьего дня, умные люди по результатам первых двух дней, начинают составлять бумажки, а на шестой раздают готовые экземпляры/копии на подпись.
******...
Невже тремпєль не виконав усi *****-умови? Нєпорядок! Нужно разабрацца i накозать вiновних!!!!