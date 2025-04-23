Трамп уже сегодня ждет от Украины ответа на окончательный мирный план: Axios раскрыло его детали

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Об этом рассказали американскому изданию Axios источники, которые непосредственно знакомы с предложением, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание отмечает, что США ожидают от Украины ответа на этот предложенный мирный план уже 23 апреля.

Также утверждается, что одностраничный документ, который США представили украинским чиновникам в Париже на прошлой неделе, описывает подобные условия как "окончательное предложение" Трампа.

Белый дом настаивает, что готов отступить от "мирных инициатив", если стороны в ближайшее время не заключат соглашение.

Как пишет Axios, предложение Трампа потребовало бы серьезных уступок от президента Украины Владимира Зеленского, который ранее исключал согласование оккупации Россией Крыма и части четырех областей на востоке страны.

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И хотя российский диктатор Владимир Путин, как сообщается, предложил "заморозить" нынешнюю линию фронта, чтобы достичь соглашения, ранее он отклонил другие элементы американской структуры, такие как европейские миротворческие силы на территории Украины, говорится в публикации западных СМИ.

Источник Axios, близкий к украинскому правительству, сообщил, что официальный Киев считает это предложение очень предвзятым в отношении России.

"Предложение очень четко говорит о том, какие ощутимые выгоды получает Россия, но лишь расплывчато и в целом говорит о том, что Украина собирается получить", - цитирует украинского чиновника американское издание.

Что может получить РФ по предложению Трампа?

"Де-юре" признание США контроля России в Крыму,

"де-факто" признание оккупации Россией частей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей,

обещание, что Украина не станет членом НАТО - при этом в тексте отмечается, что Украина может стать частью Европейского Союза,

отмена санкций в отношении РФ, введенных с 2014 года,

расширение экономического сотрудничества с США, в частности в энергетическом и промышленном секторах.

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Что "предложение Трампа" предлагает Украине?

"Надежная гарантия безопасности" с участием специальной группы европейских стран и потенциально также неевропейских стран-единомышленников (документ расплывчато говорит о том, как будет функционировать эта миротворческая операция, и не упоминает об участии США, замечает Axios),

возвращение небольшой части Харьковской области, оккупированной российскими захватчиками,

беспрепятственный проход по реке Днепр, которая проходит вдоль линии фронта на юге Украины,

компенсация и помощь на восстановление - хотя в документе не указано, откуда именно будет браться финансирование.

Другие элементы плана - вопросы по ЗАЭС и недрам

Запорожская атомная электростанция, ныне оккупированная войсками РФ, будет считаться и украинской, но будет управляться США. При этом электроэнергия от АЭС будет поставляться как в Украину, так и в Россию, говорится в публикации Axios.

В документе также упоминается американо-украинское соглашение по полезным ископаемым, которое, по словам Трампа, будет подписано в четверг.

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Ранее издание FT сообщило, что Путин предложил заморозить фронт в Украине на текущей линии для достижения мирного соглашения.

В свою очередь, издание WP со ссылкой на источники сообщило, что украинские и европейские чиновники, которые встретятся в Лондоне в среду, 23 апреля, должны отреагировать на предложение США официально признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения.