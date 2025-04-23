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Новости Мирный план Трампа Мирные переговоры
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Трамп уже сегодня ждет от Украины ответа на окончательный мирный план: Axios раскрыло его детали

Президент США Дональд Трамп

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Об этом рассказали американскому изданию Axios источники, которые непосредственно знакомы с предложением, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание отмечает, что США ожидают от Украины ответа на этот предложенный мирный план уже 23 апреля.

Также утверждается, что одностраничный документ, который США представили украинским чиновникам в Париже на прошлой неделе, описывает подобные условия как "окончательное предложение" Трампа.

Белый дом настаивает, что готов отступить от "мирных инициатив", если стороны в ближайшее время не заключат соглашение.

Как пишет Axios, предложение Трампа потребовало бы серьезных уступок от президента Украины Владимира Зеленского, который ранее исключал согласование оккупации Россией Крыма и части четырех областей на востоке страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубликованные в СМИ условия "мирного соглашения" от США не являются официальной позицией Вашингтона, - Зеленский. ВИДЕО

И хотя российский диктатор Владимир Путин, как сообщается, предложил "заморозить" нынешнюю линию фронта, чтобы достичь соглашения, ранее он отклонил другие элементы американской структуры, такие как европейские миротворческие силы на территории Украины, говорится в публикации западных СМИ.

Источник Axios, близкий к украинскому правительству, сообщил, что официальный Киев считает это предложение очень предвзятым в отношении России.

"Предложение очень четко говорит о том, какие ощутимые выгоды получает Россия, но лишь расплывчато и в целом говорит о том, что Украина собирается получить", - цитирует украинского чиновника американское издание.

Что может получить РФ по предложению Трампа?

  • "Де-юре" признание США контроля России в Крыму,
  • "де-факто" признание оккупации Россией частей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей,
  • обещание, что Украина не станет членом НАТО - при этом в тексте отмечается, что Украина может стать частью Европейского Союза,
  • отмена санкций в отношении РФ, введенных с 2014 года,
  • расширение экономического сотрудничества с США, в частности в энергетическом и промышленном секторах.

Также читайте: Украина никогда не признает юридически российскую оккупацию Крыма, - Зеленский. ВИДЕО

Что "предложение Трампа" предлагает Украине?

  • "Надежная гарантия безопасности" с участием специальной группы европейских стран и потенциально также неевропейских стран-единомышленников (документ расплывчато говорит о том, как будет функционировать эта миротворческая операция, и не упоминает об участии США, замечает Axios),
  • возвращение небольшой части Харьковской области, оккупированной российскими захватчиками,
  • беспрепятственный проход по реке Днепр, которая проходит вдоль линии фронта на юге Украины,
  • компенсация и помощь на восстановление - хотя в документе не указано, откуда именно будет браться финансирование.

Другие элементы плана - вопросы по ЗАЭС и недрам

Запорожская атомная электростанция, ныне оккупированная войсками РФ, будет считаться и украинской, но будет управляться США. При этом электроэнергия от АЭС будет поставляться как в Украину, так и в Россию, говорится в публикации Axios.

В документе также упоминается американо-украинское соглашение по полезным ископаемым, которое, по словам Трампа, будет подписано в четверг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США на переговорах в Лондоне предложат признать Крым российским и заморозить линию фронта, - WP

Ранее издание FT сообщило, что Путин предложил заморозить фронт в Украине на текущей линии для достижения мирного соглашения.

В свою очередь, издание WP со ссылкой на источники сообщило, что украинские и европейские чиновники, которые встретятся в Лондоне в среду, 23 апреля, должны отреагировать на предложение США официально признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения.

Автор: 

Крым (26397) переговоры (4961) США (26687) Трамп Дональд (5235)


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Топ комментарии
+70
Це план капітуляції..потім піде розвал країни
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23.04.2025 06:48
+64
Отримаємо собачий хер, брата того хера за Будапештский меморандум. Трамп поспішає, бо хоче Нобелівку за мир, ресурси та атомну станцію, на інше йому насрати. РФ отримає все, та зняття санкцій. Бо їм зараз важко, а буде легко, наробити нових ракет та танків. Виростуть нові буряти, посадять нових зеків.... Та знов на Запоріжжя та Херсон, бо міняти конституцію вони не будуть.
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23.04.2025 06:42
+62
Я ще в 2019 сказав що вибравши Зеленського Україна захлинеться власною кров'ю. А ще раніше тим хто проклинав Порошенка за невведений військовий стан і вимагав справжньої, священної війни- що буде і військовий стан зі всіма його атрибутами типу мобілізації та закритих кордонів, і бомбардування міст авіацією, і поразка, і Голодомор 2.0.
Мене тоді деактивували, бо всі вірили в мессію Зеленського та пророка його Саакашвілі.
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23.04.2025 06:53
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план?
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23.04.2025 14:29 Ответить
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23.04.2025 09:04 Ответить
Ну щодо голосування в інтернеті він не збрехав - за вас за секунду проголосують як треба
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23.04.2025 10:38 Ответить
А как все хорошо начиналось. И пуйло в Гаагу с Адольфом Нитаньягу на пару, и деоккупация всех территорий, и контрибуция итд. А что в итоге - пришел соплеменник Адика Нитаньягу во власть в США и уже никакой Гааги, и про контрибуцию забыли. И изнасилованную требуют еще дальше оказывать сексуальные услуги насильнику. А все потому что и Дональд, и его религиозные соплеменники в Украине - служат одному дьяволу. А страдает при этом украинский народ. И все равно боготворит дональда и его единоверцев.
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23.04.2025 09:16 Ответить
це капітуляція і повна катастрофа, Україна на грані зникнення як держава
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23.04.2025 09:24 Ответить
Тобто?
За військові злочини, за агресію, за масові вбивства й окупацію рашисти й ***** ніякої відповідальності не понесуть? Ще й санкції "зняти"..... вони там у США зовсім продалися за срублі чи місця у газпромі? А гаранті на зразок Будапешского меморандуму для України......
Це повна маячня такий "мирний план".
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23.04.2025 09:35 Ответить
Ну, я не дипломат. Звичайно, всього переговорного процесу із середини не знаю. Але, якщо взяти до уваги таку пропоозицію то 90% запропонованого це втрати виключно для України, яка і так найбільше втратила вже. По суті, нам пропонують розмиті і не зрозумілі "гарантії безпеки" не зрозуміло конкретно від кого (навіть Будапештський меморандум у цьому плані був більш прийнятний). Компенсація на відбудову, але за чий рахунок і які джерела, хз. ПОвернення невеликої частини Харкіської області, ну ж зрозуміло, що це буде обмін Вовчанська на ті контральовані частини Україної курських боліт. І Безперешкодний прохід Дніпром, що теж виглядає досить сумнівно. А кацапам всі плюшки, від фактичного визнання окупації 20% України, мінус всі санкції, Україна не в НАТО (що по суті є початком нової фази війни), Запорізька АЕС під контролем кацапні. А... ну і мінус наші надра в угоду США. Я вже не говорю, що штати починають розширену чпівпрацю з рф. Стрьомно якось виглядає.
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23.04.2025 09:38 Ответить
Тут багато цікавих поворотів. Наприклад, США визнають Крим частиною Росії, а от ґарантії безпеки для України мають іти не від США, а від европейських країн.

Гамерикани, здається, вже хочуть щось підписувати від імени инших держав.
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23.04.2025 11:28 Ответить
Цей "мирний план" Трампа слід розглядати як продовження тарифної війни - все за рахунок інших, на цей раз це торгівля чужими безпековими інтересами. України вже стала частиною безпекової повістки Європи.
Ні по одному пункту плану США не вкладаються "інвестиціями" і нічого не гарантують...питання зброї і зокрема. Рівень фінансування воєєних витрат від ВВП 2-3--5% має іншу сторону, це зменшення купівельної спроможності в країнах ЄС та біля. Цей план не вносить в баланс в тарифні угоди США... не кажучи за Європу. Апріорі, питання зброї як за гроші та і без - це інвестиції щоб Європа могла купувати по простому. Тобто США продає повітря ше простіше.
Відповідно має бути і відношення до "мирних планів" Трампа як до тарифів...

Але самий смак ситуації буде, коли США отримає ні...
Після цього, щоб тільки в ЄС з ним вели перемовини, навіть почали розмовляти, йому треба пропонувати. Питання постачання зброї, безпеки постане першим і тільки тоді ЄС почне говорити про тарифи, фінанси ітд. Тому що безпекове питання, війна України проти агресії буде визначати той рівень воєнних витрат від ВВП, з'явиться цифри від яких можна будувати планування всього іншого в Європі. Для Трампа це означає виникнення питання виділення військової допомоги Україні. А враховуючи що її недостатньо, і Трамп вже "наламав дров"... о-ля-ля.
Ще більше о-ля-ля, якщо Трамп не розуміє цього чи не хоче - пас Китаю. Китай тепер один із апологетів вільної торгівлі, правда там є перекоси, але це ж не причина для тотальних торговельних війн. І як апологету вільної торгівлі Китаю потрібні ринки. А без безпекової стабільності це не можливо. Хочеш не хочеш, для Китаю питання безпеки і війни в Європі стає стратегічне...не дивлячись на інше світобачення.
На відмін від США Китай може виставити на торги питання кордонів чи ліній зупинки війни, які можуть бути цікавими, враховуючи його вплив. Звичайне всі питання де-юре поза торгів, як ще одна гарантія безпеки в розвитку в часі. Для Кремля, це можливість можливість конвертувати частково війну на гроші...та же проблеми. Остаточне вирішення ясно можливе після зміни реалій в Кремлі. І знову таки, питання покриття збитків України розглядається як частина вільної торгівлі із ЄС.

Так що далі буде... дуже близько до цього погляду процеси в США, ЄС, Китаю.
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23.04.2025 09:55 Ответить
все что несет трамп пурга несусветная без конкретики....
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23.04.2025 09:55 Ответить
Якщо підпис президента США, як і підпис президента немитої, вже нічого не вартий, то який сенс з ними, взагалі, про щось домовлятися?
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23.04.2025 10:01 Ответить
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23.04.2025 10:04 Ответить
очікують капітуляції, оголошення її ЕрЗе. Але там знають, що каштанів в Києві вдосталь.
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23.04.2025 10:10 Ответить
Тромб , як вірний песпуйла притарабанив цей план ще гарячим прямо з кремля. Він добре знав нашу позицію, що ніхто не погодиться . Але ж має бути привід розірвати відносини, припинити всяку допомогу і обʼявити українців нацистами.
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23.04.2025 10:11 Ответить
Зельцман просрав все
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23.04.2025 10:13 Ответить
Соромлюсь запитати, а то що?🤗
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23.04.2025 10:21 Ответить
Україна і весь світ теж чекають від США коли вони виконають свої гарантії безпеки України відповідно до домовленостей Будапештського саміту, коли США приструнить агресора Росію
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23.04.2025 10:38 Ответить
та не треба чекати ...їдь вже бл* дюга патлата , на 9 травня , ху* ло чекає...а потім разом до папи з кобздоном ...
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23.04.2025 10:42 Ответить
не патлата, а чубата. ))
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23.04.2025 12:47 Ответить
Це не мирний план, це Трамп хоче капітуляції України, це не виконання гарантії безпеки України відповідно до домовленостей Будапештського саміту. Вже підпис президента США більше нічого не вартий.
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23.04.2025 10:48 Ответить
Піндос тампон гарно зализує пуйлу. Тампон- пнх!!!
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23.04.2025 10:58 Ответить
Натрибу 😡
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23.04.2025 11:03 Ответить
Тампон- пнх!!!
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23.04.2025 11:17 Ответить
Це не план "миру" - це план рорятунку росії, та план капітуляції, розділу та подальшого поетапного знищення України. Європі приготуватися.
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23.04.2025 11:20 Ответить
Это ПЛАН КАПИТУЛЯЦИИ. Написан в Москве.
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23.04.2025 11:41 Ответить
вообще-то этот план Москву не устроит. Как минимум, часть про ЗАЭС - полный бред, да и с территориями есть сомнения. Но думаю россия подождет, вдруг украина первая откажется от этого плана и будет виноватой в срыве переговоров.
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23.04.2025 12:38 Ответить
Це план ворога України і повного помилування агресора. Трамп фсбешний козел.
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23.04.2025 12:14 Ответить
Скоріше ефесбешний корисний ідіот
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23.04.2025 13:28 Ответить
Рашка трампаксом завоювала америку, Україна втратила партнера. Тепер все залежить від Європи: чи зможе, і чи захоче вона допомогти Україні настільки, щоб реально вистояти…
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23.04.2025 12:20 Ответить
більше 200 коментарів і жодного коментаря від трампістів. Mod Dom, ти куди дівся? дафай-но розкажи тут нам як Трамп закидає ху йла томагавками. чи про тиск Чуба на ху йла, якщо той відмовиться від заморозки війни по лінії фронту. бо по факту після приходу Чуба до влади, тиск був тільки на Україну. дафай, коментуй. або визнай, що ти просто тут обісрався із своїми прогнозами. )
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23.04.2025 12:53 Ответить
У всьому цьому найстрашніше - це відмова від НАТО.
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23.04.2025 12:58 Ответить
Яка відмова ?
Україну , туди , ніхто не запрошував .
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23.04.2025 13:31 Ответить
Зеленський, як на мене, найкращий Президент України за всіх часів Незалежності. Тримайся, ми з тобою. Порошенко б давно вже здав чи продав нас усіх. Порохоботи геть, задовбали.
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23.04.2025 12:59 Ответить
Украіні такі переговощики як Трамп не потрібні. США це теж нам не друзі поки там президент Трамп.
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23.04.2025 13:43 Ответить
Оце і є угода?)) Вона неповна. Де передача Трамп Тауер, ранчо Мар-А-Лаго і статків росії? Де кожні півроку дружина Венса має місяць гостить серед бурятської бригади? Угода неповна.
Треба дзеркально якусь хєрню також склепати, наприклад, що рососія для демонстрації добрих і щирих намірів, безумовно переводить на ЗСУ 500 млрд дол до підписання угоди .
і взагалі, це вкид абсурдної хєрні, щоб коли показали реальну угоду, то народ на контрасті не казав, що ця хєрня не така абсурдна хєрня як попередня, а значить «нормальна»?
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23.04.2025 13:55 Ответить
На это предложение даже и отвечать не следует. Это бред путинской кобылы и не нуждается в комментариях
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23.04.2025 13:57 Ответить
Хай замість Криму Аляску віддасть...
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23.04.2025 14:04 Ответить
"Буш остановил Путина в 2008 году за 40 километров от Тбилиси. И не словами: поплыли кораблики, полетели транспортные самолеты с личным составом. Обама страшно опаздывает на свидание с вызовами времени. Фашизм же до сих пор изучали по учебникам. А тут наглядное пособие в виде огромной страны" Валерия Новодворская

Трамп напевно не знає не тільки, а ї принципів міжнародного права історії, або справді агент Путіна.

Так було у Мюнхені: Гітлер вимагав Судети, територію Чехословаччини, запевняючи, що це остання вимога для "вічного миру", як запевняв Чемберлен - прем'єр-міністр Великобританії.

Тепер Трамп віддає Путіну суверенну територію України при відсутності гарантій "вічного миру" як зі сторони Путіна, так Трампа.

ВАЛЕРИЯ НОВОДВОРСКАЯ "Крымодеры"

"Сейчас, когда я пишу эти строки, советские мародеры растаскивают на части украинский и татарский Крым. Так некогда палачи на Голгофе делили скудную одежду Христа. Сергей Гоблинович Аксенов ссорится из-за общака с Рамзаном Кадыровым и российскими бандитскими компаниями. Ибо каждый, кто польстится на чужое, - бандит. Они волокут к себе, отпихивая локтями бандитов помельче, санатории, винзаводы, Ливадийский дворец, Ласточкино Гнездо, "Артек", Карадаг, Старый Крым, могилу Волошина, могилу Грина, мое коктебельское детство...

Откуда такая прыть? Да они так же делили "ЮКОС", сопя и чавкая, вырывая акции у других едоков. Эта страна, которая раскулачивала, отбирала чужие дворцы, чужие избы, чужой фарфор и чужих коров, влезала в чужие платья, как атаманша Лариса Рейснер. Это проклятая страна, лепрозорий для советских прокаженных. Издыхающий спрут, который простудится на наших похоронах. Нашей России еще не было - она умерла трех лет от роду, 11 декабря 1994 года, когда танки пошли через границу Чечни.

То, что мы видели 18 марта, было не просто тошнотворным, наглым, бестактным пиром победителей из бандитской "малины". Это было не только страшно, но и смешно. "Записки сумасшедшего" Гоголя. Помните, чиновник Поприщин, лишившись рассудка, предлагает другим сумасшедшим спасать луну, которая может сесть на землю? И ведь сумасшедшие бодро полезли на кровати и стали ловить луну, и никто не отказался! Хорошо что санитары прибежали. На каждого короля Испании из богоугодного заведения надо иметь санитаров. А мы не запасли. Вам Гоголь ничего не напоминает? Жаждущие кого-нибудь раскулачить с энтузиазмом кричали о спасении русских в Крыму. А ведь это тоже самое, что спасать луну, ибо ни русские, ни луна в спасении не нуждаются.

Мы живем не там, где думали, не в XXI веке. Есть такая хорошая картина "Зеркало для героя". Там двое парней зацепились за какую-то проволоку и провалились в первые послевоенные годы. Как раз на собрание, где надо клеймить врагов народа. У нас клеймить будут "национал-предателей". Лично Путин изобрел. "На каждого умного по ярлыку повешено было однажды..." (Булат Окуджава). Путина Виктор Шендерович недооценил. Он думал, что это Крошка Цахес. А это Дракон. Помните начало пьесы Шварца? Ланцелот решает защищать Эльзу, а тут является Дракон: прилично одетый седеющий блондин. А когда он понимает, что поединок с Ланцелотом неизбежен, то теряет выдержку, выскакивает за дверь и раздается рев, в котором нет ничего человеческого. Ремарка Шварца: "Это ревет огромное, древнее, злобное чудовище".

Шквал фашизма, гитлеровского и сталинского, в мелких, трусливых, пустых советских душонках. Ритуальное пиршество на Васильевском спуске. Концерт и фейерверки. Спрашивают: куда Путин так торопился, глотая юридические процедуры, как будто за ним гонятся? За ним и правда гонятся. Гонится история, гонится XXI век. Мезозой в России не будет вечно терпим Западом. Потому что, в отличие от Китая, российские динозавры лезут в чужие дела очень грубо, с клыками и когтями. Но Дракон чует всей чешуей, что его время ограничено. Времена драконов и динозавров прошли. Можно, конечно, появиться в отдельно взятом ужастике, пользуясь тем, что Запад давно отвык от борьбы с динозаврами. Но не вовремя ожившие динозавры имеют все шансы закончить жизнь в бункере с ампулой цианистого калия в руках. А чем кончают их страны? Их разносят в клочья "летающие крепости", союзники их делят пополам... А нас, наверное, разделят на 15-20 частей. И тут еще ядерное оружие! Небо над планетой начинает темнеть. Что это, казни египетские или предчувствие ядерной зимы? До сих пор мир худо-бедно держался на одной гарантии, записанной на планетарных скрижалях ракетами "Томагавк": на американской военной мощи. Наши страхи убаюкивали широкие палубы американских авианосцев. И надо же было так этому совпасть: Дракон в Кремле и сурок Фил в Вашингтоне! Буш остановил Путина в 2008 году за 40 километров от Тбилиси. И не словами: поплыли кораблики, полетели транспортные самолеты с личным составом. Обама страшно опаздывает на свидание с вызовами времени. Фашизм же до сих пор изучали по учебникам. А тут наглядное пособие в виде огромной страны.

Фашизм - это даже не Гитлер, это Хрустальная ночь №2 с 18 на 19 марта, это "колорадские жуки" с полосатыми ленточками, это толпы охлоса на "путингах", это перманентный Нюрнберг - не времен процесса, а времен съезда НСДАП 1933 года. Можно и без свастики, главное восторг и дележ неважно чего: еврейских магазинов, церковной собственности, как в начале 1920-х годов, чужих коней и чужих курей, как в начале 30-х, "ЮКОСа" или украинской территории.

Пираты были честные люди, за свои пиастры они рисковали собственной жизнью. А эти толпы и эти фюреры рискуют только чужой. "Хайль Гитлер!" - обезумевшие гретхен визжат в кудряшках, взбитых, словно крем, и Гитлер говорит с пожатьем крепким: "Какая ночь, партайгеноссе Рем..." (Евгений Евтушенко). Нам нечем крыть: до путинской России, наконец нашедшей свою национальную идею в завоевании "жизненного пространства", у нас была советская Империя Зла. Даже в благие ельцинские времена мы провалились на два года в чеченскую войну. А что было до Империи Зла? Российская тюрьма народов, где делили Польшу и подавляли польские восстания, где завоевывали два царствования несчастный Кавказ и повесили чеченского героя Байсангура. Получается, что наша Родина - в Новгороде и что она перестала существовать в 1470 году. Давненько мы ходим без Родины...

Конечно, нас недолго будут терпеть. Вот поспеют в апреле госдурацкие законы об обожествлении Красной Армии и запрете неизвестной никому "коллаборационистской символики". А 9 мая вступят в силу поправки в закон об экстремизме - и несогласие с расчленением Украины будет считаться сепаратизмом стоимостью в 5 лет.

Нам останется только достойно умереть вместе с нашими любимыми книгами и напрасными мечтами получить Родину, которую можно не проклинать. По крайней мере развязки не увидим... Развязку увидят наш Повелитель Мух и его "колорадские жуки". История таким всегда говорит: "Ты все пела? Это дело. Так поди же, попляши". И еще нам надо учиться переводу. Когда Путин заявляет, что Крым никогда не будет бандеровским (почему-то называя его "бендеровским"), он имеет в виду не давно погибших в боях с гитлеровцами или с советской армией членов УПА и ОУН. Те же, кто выжил, давно уже в лучшем мире. Он имеет в виду другое: что никто не посмеет оказать его полчищам вооруженное сопротивление, что все поднимут лапки. Дай Бог чтобы он ошибся. Мы не сумели защитить свою страну ни в 1920-м, ни в 2000-м. Пусть хоть Украина спасется.

Говорят, что внуки перестанут верить в СССР и в советский фашизм тогда, когда вымрут последние советские бабушки. Бабушки бывают разные. Одна бабушка в Харькове в 70 лет записалась на курсы украинского языка. А один "внучек" в Севастополе, напротив, считает, что надо воссоздать СССР, и искренне верит, неуч, что Аляска тоже была его частью. Но общая тенденция верна. Красные Шапочки! Не слушайте бабушек, которые вам говорят, что в СССР было хорошо жить и что Крым - российская территория. Такая бабушка - наверняка переодетый серый волк. У нее такие большие зубы".

ВАЛЕРИЯ НОВОДВОРСКАЯ "Крымодеры".ФБ Valeria Ivanenko

21 март 2014 г. ·
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23.04.2025 14:28 Ответить
Він любить картини... Надішліть йому з кораблем!
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23.04.2025 14:47 Ответить
Хоче притиснути Україну в куток, хоча рф раніше вже відказалася від його плану...
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23.04.2025 14:50 Ответить
Ржавая скотина страстно желает обрадовать своего кремлёвского хозяина новостью о новых территориях.
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23.04.2025 15:24 Ответить
Можно кого завгодно звинувачувати у тому, що відбувається сьогодні з Україною, але падіння України почалося у 2019 році, коли мудрий нарід вибрав президентом людину , яка нездатна нєю бути.

І чуда не сталося - він підвів Україну до прірви

У любий момент він може покинути Україну, бо він "вам ничего не должен"
Да и "какая ему разница", що вибудете робити і що з нами зроблять рашисти.

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23.04.2025 16:10 Ответить
Ось воно обличчя нашої біди,кого б там хто не вишукував, замість нього

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23.04.2025 16:19 Ответить
Цей план повне фуфло.І трампони знають що на це не піде Україна.Їм просто треба причина щоб зіскочити з цих переговорів,бо вони реально розуміють що вони зі своїм миротворством обісрались,а на загострення з рашкою рижа пакля йти не буде.
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23.04.2025 19:00 Ответить
Виглядає так, що хто має ядерну зброю, може витворяти, що хоче. Наша вина у тому, що ми терпіли та продовжуємо терпіти корупцію на всіх щаблях влади. Корупція з'їла країну зсередини, продовжує її їсти, а зовнішні наслідки не забарилися. Ясно, як білий день - не справився Зе з корупцією - у відставку. Ні в якому разі за нього не голрсувати.
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24.04.2025 04:18 Ответить
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