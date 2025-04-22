Опубликованные в СМИ условия "мирного соглашения" от США не являются официальной позицией Вашингтона, - Зеленский. ВИДЕО

Украина пока не получала официальных предложений от США по обмену или отказу от территорий в рамках "мирного соглашения" с РФ, о которых в последние дни сообщали западные медиа.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, якобы предложения США, о которых стало известно из публикаций в медиа, - "это предложения, это сигналы, это идеи, это видение", но "не официальное предложение Украине".

"Важно: если будет официальное такое предложение, мы сразу отреагируем на это как на официальное предложение, и вы будете об этом знать", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что "такие сигналы" звучат, но непонятно, представляют ли они позицию России или окончательную позицию США.

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Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая определение условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.

Также издание WP со ссылкой на источники сообщило, что украинские и европейские чиновники, которые встретятся в Лондоне в среду, 23 апреля, должны отреагировать на предложение США официально признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает юридически российскую оккупацию Крыма.

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