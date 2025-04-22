Опубликованные в СМИ условия "мирного соглашения" от США не являются официальной позицией Вашингтона, - Зеленский. ВИДЕО
Украина пока не получала официальных предложений от США по обмену или отказу от территорий в рамках "мирного соглашения" с РФ, о которых в последние дни сообщали западные медиа.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, якобы предложения США, о которых стало известно из публикаций в медиа, - "это предложения, это сигналы, это идеи, это видение", но "не официальное предложение Украине".
"Важно: если будет официальное такое предложение, мы сразу отреагируем на это как на официальное предложение, и вы будете об этом знать", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства добавил, что "такие сигналы" звучат, но непонятно, представляют ли они позицию России или окончательную позицию США.
Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая определение условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.
Также издание WP со ссылкой на источники сообщило, что украинские и европейские чиновники, которые встретятся в Лондоне в среду, 23 апреля, должны отреагировать на предложение США официально признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает юридически российскую оккупацию Крыма.
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Вигляда так що офіційна позиція Трампа це визнати російською всю Україну...
Я думаю, Україну хочуть вламати, це гра така від трампістів. Покер.
Санкції введені на 3 із 10 балів, значить, ще можна росію опустити, но спочатку спробують залякати Україну, якщо не вдасться, то тоді будуть ламати росію.
Скільки разів ( щоденно?) ловили на брехні!! Але маючи мономарафон можно сцяти в очі "до останнього українця"