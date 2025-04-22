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Опубликованные в СМИ условия "мирного соглашения" от США не являются официальной позицией Вашингтона, - Зеленский. ВИДЕО

Украина пока не получала официальных предложений от США по обмену или отказу от территорий в рамках "мирного соглашения" с РФ, о которых в последние дни сообщали западные медиа.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, якобы предложения США, о которых стало известно из публикаций в медиа, - "это предложения, это сигналы, это идеи, это видение", но "не официальное предложение Украине".

"Важно: если будет официальное такое предложение, мы сразу отреагируем на это как на официальное предложение, и вы будете об этом знать", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что "такие сигналы" звучат, но непонятно, представляют ли они позицию России или окончательную позицию США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина готова идти на безусловное прекращение огня,- Зеленский. ВИДЕО

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая определение условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.

Также издание WP со ссылкой на источники сообщило, что украинские и европейские чиновники, которые встретятся в Лондоне в среду, 23 апреля, должны отреагировать на предложение США официально признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает юридически российскую оккупацию Крыма.

Также читайте: Россия не может накладывать вето на вступление Украины в НАТО, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) США (26672)


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Топ комментарии
+10
Знов вечірній бенефіс потужності...я же втомив...
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22.04.2025 20:36
+4
Боюся Україну остаточно приперли до стінки, або м'яка капітуляція зараз, або повна згодом без міжнародної допомоги.
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22.04.2025 20:36
+4
мені наприклад страшно за майбутнє України.
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22.04.2025 20:37
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Боюся Україну остаточно приперли до стінки, або м'яка капітуляція зараз, або повна згодом без міжнародної допомоги.
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22.04.2025 20:36 Ответить
Правда ще страшніша? трамплюки готові віддати по Дніпру?
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22.04.2025 20:39 Ответить
А ви не бійтесь. Ніхто Україну нікуди ні припер.
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22.04.2025 20:46 Ответить
А, як це назвати, 2 роки поразок на фронті, закінчення надання міжнародної допомоги, це не віяння катастрофи?
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22.04.2025 21:20 Ответить
Знов вечірній бенефіс потужності...я же втомив...
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22.04.2025 20:36 Ответить
Та хто ми такі без Зе!...
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22.04.2025 20:44 Ответить
Причому тут Зе?
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22.04.2025 21:21 Ответить
Голосував за Нього?
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22.04.2025 21:26 Ответить
Чесно признаю був такий грішок, не заперечує, піддався масовій істерії, але й Порошенко у мене ніколи симпатії не викликав.
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22.04.2025 21:35 Ответить
мені наприклад страшно за майбутнє України.
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22.04.2025 20:37 Ответить
Головне, панове ухилянти, шо ТЦК не буде. Зажівьотє...
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22.04.2025 20:45 Ответить
можу поділиться як правильно рити нори та робити інженерні облаштування позицій.
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22.04.2025 20:51 Ответить
Пан-антиухилянт з окопу пише такі мужні коменти чи з позицій під Варшавою?
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22.04.2025 21:08 Ответить
Мені страшно було на передодні минулих виборів. Сподівався лише на диво. Диво не сталося. Хіба тільки якщо вважати за диво те, що Україна попри все досі стоїть.
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23.04.2025 08:03 Ответить
якщо зєлю виберуть на другий термін-я покину Україну. з дебілами мені неподорозі.
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23.04.2025 08:05 Ответить
Шкода що зараз не 17 століття коли не було Сигналу і пролазливих газетярів, а був цар-батюшка і смерди. Так, зеля?
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22.04.2025 20:42 Ответить
Угу.
Вигляда так що офіційна позиція Трампа це визнати російською всю Україну...
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22.04.2025 20:43 Ответить
Звідки тобі вигляда? Хреститись не пробував?
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22.04.2025 21:10 Ответить
Ти дурачок чи тебе викрали прибульці і тільки сьогодні відпустили?
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22.04.2025 21:12 Ответить
Усім вже час зрозуміти, що для західних СМІ замовні статті це звичайне явище для продавлення якоїсь думки. Не звертаємо уваги.
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22.04.2025 20:48 Ответить
Вся надія на Європейських лідерів котрі пішлють ці пропозиції.

Я думаю, Україну хочуть вламати, це гра така від трампістів. Покер.

Санкції введені на 3 із 10 балів, значить, ще можна росію опустити, но спочатку спробують залякати Україну, якщо не вдасться, то тоді будуть ламати росію.
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22.04.2025 20:54 Ответить
вони не будуть її ламати в жодному випадку
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22.04.2025 22:48 Ответить
Можна зібрати ще 20 прес-конференцій, але від Шашличного мало залежить майбутнє України - десяток його потужних планів перемоги виявилися пустими балачками і маємо те, що маємо, коли не ми вирішуємо
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22.04.2025 21:39 Ответить
Виляє як завжди!!
Скільки разів ( щоденно?) ловили на брехні!! Але маючи мономарафон можно сцяти в очі "до останнього українця"
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23.04.2025 01:50 Ответить
 
 