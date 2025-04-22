Россия не может накладывать вето на вступление Украины в НАТО, - Зеленский

Россия не может накладывать вето на стремление Украины стать членом Североатлантического Альянса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Никто не может наложить вето, как страна вне НАТО, на членство Украины в НАТО. Россия - вне НАТО. Россия, кроме того, что преступник, агрессор, - участник этой войны, она не может говорить о гарантиях безопасности для Украины, она их нарушает. Есть ли диалог Америки и России относительно Украины в НАТО? Уверен, что есть. И если хотят зафиксировать, что Украина отказывается от НАТО, то у меня вопрос очень прямой: отказаться от НАТО - это гарантии безопасности?" - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что США фактически не поддерживали члентство Украины в НАТО, по крайней мере в ближайшее время.

Он добавил, что в диалоге с Вашингтоном относительно этого процесса со стороны США могут быть гарантии безопасности в случае отказа Украины от членства в Альянсе.

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"Если мы отказываемся от НАТО, от чего отказывается Россия? Раньше они говорили, что они пошли в Украину защищать безопасность своего государства, потому что НАТО приближается. Если НАТО не приближается, что будет предлагать Россия? Что они предлагают? "Вы откажитесь (от присоединения к НАТО. - ред.)" - это угроза. Угроз россиян не боимся", - сказал глава государства.

Ранее спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Украина не станет частью НАТО и вопрос ее вступления не обсуждается.

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