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Новости Членство Украины в НАТО
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Россия не может накладывать вето на вступление Украины в НАТО, - Зеленский

Зеленский о требовании РФ не принимать Украину в НАТО

Россия не может накладывать вето на стремление Украины стать членом Североатлантического Альянса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Никто не может наложить вето, как страна вне НАТО, на членство Украины в НАТО. Россия - вне НАТО. Россия, кроме того, что преступник, агрессор, - участник этой войны, она не может говорить о гарантиях безопасности для Украины, она их нарушает. Есть ли диалог Америки и России относительно Украины в НАТО? Уверен, что есть. И если хотят зафиксировать, что Украина отказывается от НАТО, то у меня вопрос очень прямой: отказаться от НАТО - это гарантии безопасности?" - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что США фактически не поддерживали члентство Украины в НАТО, по крайней мере в ближайшее время.

Он добавил, что в диалоге с Вашингтоном относительно этого процесса со стороны США могут быть гарантии безопасности в случае отказа Украины от членства в Альянсе.

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"Если мы отказываемся от НАТО, от чего отказывается Россия? Раньше они говорили, что они пошли в Украину защищать безопасность своего государства, потому что НАТО приближается. Если НАТО не приближается, что будет предлагать Россия? Что они предлагают? "Вы откажитесь (от присоединения к НАТО. - ред.)" - это угроза. Угроз россиян не боимся", - сказал глава государства.

Ранее спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Украина не станет частью НАТО и вопрос ее вступления не обсуждается.

Читайте также: Вступление Украины в НАТО пока не обсуждается, - Келлог

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) НАТО (9984) россия (95546)


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Топ комментарии
+7
Там і без параші дуже мало шансів що нас приймуть.
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22.04.2025 20:20
+7
А Україна хіба вступає в НАТО? А що з цього приводу каже саме НАТО і його члени?
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22.04.2025 20:22
+5
Він прикидається?
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22.04.2025 20:20
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Там і без параші дуже мало шансів що нас приймуть.
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22.04.2025 20:20 Ответить
Він прикидається?
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22.04.2025 20:20 Ответить
на жаль ніт, він насправді ...нутий
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23.04.2025 07:29 Ответить
Зеленський ти упоротий, багато країн НАТО не бачать там України й без Росії.
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22.04.2025 20:21 Ответить
Ну не так вже й багато. І це може змінитись.
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22.04.2025 20:39 Ответить
А Україна хіба вступає в НАТО? А що з цього приводу каже саме НАТО і його члени?
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22.04.2025 20:22 Ответить
Знов прокапали та випустили вечірнього потужного)
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22.04.2025 20:23 Ответить
Все страньше и страньше (с) Алиса в стране чудес

*******, а нас хтось бере в те НАТО? Ну так перетвори це на якийсь бонус на переговорах або ще щось. Ну просто тупо смішно виходить - Зеленський обурюється, що кацапляндія не хоче, щоб Україна вступала в НАТО, куди Україну ніхто брати і не збирається
Кацапляндія зрозуміло що зараз внутрішній порядок готує, типу завдяки великому куйлу не дали вступити Україні в НАТО, а цей ведеться по повній
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22.04.2025 20:24 Ответить
Так уже наклала. Можна вважати що це вето.
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22.04.2025 20:31 Ответить
З вавою тільки в ОДКБ візьмуть
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22.04.2025 20:32 Ответить
Все правильно.Україна подала заявку на вступ і її не треба забирати.Хай саме НАТО в особі США нікчемиться і бере на себе позор того що рашка має право вето на вступ в цю організацію.
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22.04.2025 20:33 Ответить
Та вето накладывают когда уже произведены какие либо юридические действия и окончательно. О чём речь Вова? Нам обещают уже кажись лет 18 как!
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22.04.2025 20:40 Ответить
Ніхто не має права накладати якісь вето на нас. Обіцяти чи відмовляти можуть скільки завгодно, а от регулювати наше право подавати на вступ кудись чи ні, не можуть. Це питання суверенітету.
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22.04.2025 20:47 Ответить
Всё это детский лепет, никаких гарантий никто не может дать, ни Америка, ни НАТО, это факт и не

признавать его будет большой глупостью.

Нашу безопасность нам может дать только правильная внешняя и внутренняя политика, а для этого

нужны коренные изменения системы управления государством , которые в состоянии осуществить

только абсолютно новые люди, не замаранные ни властью, ни бизнесом.
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22.04.2025 21:23 Ответить
Ніхто Україну в НАТО протягом війни не прийме. Це ж очевидно! Ну от скільки можна зуйлу нести дурню! Набридла вже ця беззмістовна демагогія. НАТО не збирається вступати в війну, а саме це станеться якщо прийняти в НАТО Україну. Сьогодні планета воює з фашистським ****** і *********** українцями - ніхто не хоче воювати власними громадянами. І як виявилось зброї в Європі обмаль. Всі покладались на США, а США взяло і послало всіх нафуй. Тому нас будуть підтримувати, а ми будемо сумлінно знищувати і калічити кацапню по тисячі в день.
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22.04.2025 22:35 Ответить
 
 