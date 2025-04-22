Росія не може накладати вето на вступ України до НАТО, - Зеленський
Росія не може накладати вето на прагнення України стати членом Північноатлантичного Альянсу.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ніхто не може накласти вето, як країна поза НАТО, на членство України в НАТО. Росія - поза НАТО. Росія, окрім того, що злочинець, агресор, - учасник цієї війни, вона не може говорити про гарантії безпеки для України, вона їх порушує. Чи є діалог Америки і Росії щодо України в НАТО? Впевнений, що є. І якщо хочуть зафіксувати, що Україна відмовляється від НАТО, то у мене питання дуже пряме: відмовитися від НАТО - це гарантії безпеки?", - сказав глава держави.
Зеленський зазначив, що США фактично не підтримували члентство України в НАТО, принаймні найближчим часом.
Він додав, що у діалозі з Вашингтоном щодо цього процесу зі сторони США можуть бути гарантії безпеки у разі відмови України від членства в Альянсі.
"Якщо ми відмовляємось від НАТО, від чого відмовляється Росія? Раніше вони казали, що вони пішли в Україну захищати безпеку своєї держави, тому що НАТО наближається. Якщо НАТО не наближається, що буде пропонувати Росія? Що вони пропонують? "Ви відмовтесь (від приєднання до НАТО, - ред.)" - це погроза. Погроз руських не боїмось", - сказав очільник держави.
Раніше спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Україна не стане частиною НАТО і питання її вступу не обговорюється.
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*******, а нас хтось бере в те НАТО? Ну так перетвори це на якийсь бонус на переговорах або ще щось. Ну просто тупо смішно виходить - Зеленський обурюється, що кацапляндія не хоче, щоб Україна вступала в НАТО, куди Україну ніхто брати і не збирається
Кацапляндія зрозуміло що зараз внутрішній порядок готує, типу завдяки великому куйлу не дали вступити Україні в НАТО, а цей ведеться по повній
признавать его будет большой глупостью.
Нашу безопасность нам может дать только правильная внешняя и внутренняя политика, а для этого
нужны коренные изменения системы управления государством , которые в состоянии осуществить
только абсолютно новые люди, не замаранные ни властью, ни бизнесом.