УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13481 відвідувач онлайн
Новини Членство України в НАТО
1 185 16

Росія не може накладати вето на вступ України до НАТО, - Зеленський

Зеленський про вимогу РФ не приймати Україну до НАТО

Росія не може накладати вето на прагнення України стати членом Північноатлантичного Альянсу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ніхто не може накласти вето, як країна поза НАТО, на членство України в НАТО. Росія - поза НАТО. Росія, окрім того, що злочинець, агресор, - учасник цієї війни, вона не може говорити про гарантії безпеки для України, вона їх порушує. Чи є діалог Америки і Росії щодо України в НАТО? Впевнений, що є. І якщо хочуть зафіксувати, що Україна відмовляється від НАТО, то у мене питання дуже пряме: відмовитися від НАТО - це гарантії безпеки?", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що США фактично не підтримували члентство України в НАТО, принаймні найближчим часом.

Він додав, що у діалозі з Вашингтоном щодо цього процесу зі сторони США можуть бути гарантії безпеки у разі відмови України від членства в Альянсі.

Читайте також: Ніхто не обіцяв, що членство України в НАТО буде частиною мирної угоди, - Рютте

"Якщо ми відмовляємось від НАТО, від чого відмовляється Росія? Раніше вони казали, що вони пішли в Україну захищати безпеку своєї держави, тому що НАТО наближається. Якщо НАТО не наближається, що буде пропонувати Росія? Що вони пропонують? "Ви відмовтесь (від приєднання до НАТО, - ред.)" - це погроза. Погроз руських не боїмось", - сказав очільник держави.

Раніше спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Україна не стане частиною НАТО і питання її вступу не обговорюється.

Читайте також: Вступ України до НАТО наразі не обговорюється, - Келлог

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) НАТО (6445) росія (65191)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Там і без параші дуже мало шансів що нас приймуть.
показати весь коментар
22.04.2025 20:20
+7
А Україна хіба вступає в НАТО? А що з цього приводу каже саме НАТО і його члени?
показати весь коментар
22.04.2025 20:22
+5
Він прикидається?
показати весь коментар
22.04.2025 20:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там і без параші дуже мало шансів що нас приймуть.
показати весь коментар
22.04.2025 20:20 Відповісти
Він прикидається?
показати весь коментар
22.04.2025 20:20 Відповісти
на жаль ніт, він насправді ...нутий
показати весь коментар
23.04.2025 07:29 Відповісти
Зеленський ти упоротий, багато країн НАТО не бачать там України й без Росії.
показати весь коментар
22.04.2025 20:21 Відповісти
Ну не так вже й багато. І це може змінитись.
показати весь коментар
22.04.2025 20:39 Відповісти
А Україна хіба вступає в НАТО? А що з цього приводу каже саме НАТО і його члени?
показати весь коментар
22.04.2025 20:22 Відповісти
Знов прокапали та випустили вечірнього потужного)
показати весь коментар
22.04.2025 20:23 Відповісти
Все страньше и страньше (с) Алиса в стране чудес

*******, а нас хтось бере в те НАТО? Ну так перетвори це на якийсь бонус на переговорах або ще щось. Ну просто тупо смішно виходить - Зеленський обурюється, що кацапляндія не хоче, щоб Україна вступала в НАТО, куди Україну ніхто брати і не збирається
Кацапляндія зрозуміло що зараз внутрішній порядок готує, типу завдяки великому куйлу не дали вступити Україні в НАТО, а цей ведеться по повній
показати весь коментар
22.04.2025 20:24 Відповісти
Так уже наклала. Можна вважати що це вето.
показати весь коментар
22.04.2025 20:31 Відповісти
З вавою тільки в ОДКБ візьмуть
показати весь коментар
22.04.2025 20:32 Відповісти
Все правильно.Україна подала заявку на вступ і її не треба забирати.Хай саме НАТО в особі США нікчемиться і бере на себе позор того що рашка має право вето на вступ в цю організацію.
показати весь коментар
22.04.2025 20:33 Відповісти
Та вето накладывают когда уже произведены какие либо юридические действия и окончательно. О чём речь Вова? Нам обещают уже кажись лет 18 как!
показати весь коментар
22.04.2025 20:40 Відповісти
Ніхто не має права накладати якісь вето на нас. Обіцяти чи відмовляти можуть скільки завгодно, а от регулювати наше право подавати на вступ кудись чи ні, не можуть. Це питання суверенітету.
показати весь коментар
22.04.2025 20:47 Відповісти
Всё это детский лепет, никаких гарантий никто не может дать, ни Америка, ни НАТО, это факт и не

признавать его будет большой глупостью.

Нашу безопасность нам может дать только правильная внешняя и внутренняя политика, а для этого

нужны коренные изменения системы управления государством , которые в состоянии осуществить

только абсолютно новые люди, не замаранные ни властью, ни бизнесом.
показати весь коментар
22.04.2025 21:23 Відповісти
Ніхто Україну в НАТО протягом війни не прийме. Це ж очевидно! Ну от скільки можна зуйлу нести дурню! Набридла вже ця беззмістовна демагогія. НАТО не збирається вступати в війну, а саме це станеться якщо прийняти в НАТО Україну. Сьогодні планета воює з фашистським ****** і *********** українцями - ніхто не хоче воювати власними громадянами. І як виявилось зброї в Європі обмаль. Всі покладались на США, а США взяло і послало всіх нафуй. Тому нас будуть підтримувати, а ми будемо сумлінно знищувати і калічити кацапню по тисячі в день.
показати весь коментар
22.04.2025 22:35 Відповісти
 
 