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Новини Членство України в НАТО
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Вступ України до НАТО наразі не обговорюється, - Келлог

Келлог про члентство УКраїни в НАТО

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Україна не стане частиною НАТО і питання її вступу не обговорюється.

Про це він сказав в ефірі Fox News, передає NV, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Келлога, те, що Україна не стане членом НАТО, США говорили з 2008 року.

"Дозвольте мені навести вам один приклад. Приклад того, що ми були дуже чіткі. НАТО не обговорюється. Ви не будете частиною НАТО. Це не є чимось новим. Ми говоримо про це з лютого 2008 року, коли посол (США в Росії, - ред.) Бернс сказав (тодішньому державному секретарю США, - ред.) Кондолізі Райс, що це занадто. Я писав про це у 2013 році",- сказав американський посадовець.

Водночас він розповів про "обхідні шляхи", над якими може працювати Україна. Також Келлог очікує на хороші результати майбутніх мирних перемовин в Лондоні.

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"Є обхідні шляхи, з якими можна працювати. Тому не варто починати з проблеми, просто озвучивши її й не мати рішення, а ми його маємо. І це охоплює все, про що ми говоримо. Наступного тижня в Лондоні ми повинні отримати досить хороші результати. Принаймні я в це вірю",- сказав спецпредставник Трампа.

Келлог також прокоментував заяву держсекретаря Марко Рубіо про те, що США можуть вийти з мирних переговорів між РФ і Україною, якщо війну не вдасться завершити. Він заявив, що "ці слова звучать жорстко, але вони й повинні були бути жорсткими".

"Тому що ми втомилися від того, що відбувається. У світі занадто багато інших проблем, в які Сполучені Штати повинні бути залучені, і ця війна триває занадто довго. Але я думаю, що є можливість. Ми представили те, що я б назвав технічним завданням", - заявив спецпредставник глави Білого дому.

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Автор: 

НАТО (6443) США (22818) Келлог Кіт (120)


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Топ коментарі
+10
Он як, ще виявляється з 2008 року "чітко заявляли". Можна привести сотню офіційних заяв офіційної влади США з 2008 року де членство України в НАТО гарантувалось безумовно.

Яка ж брехлива , ница, лицемірна погань...
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19.04.2025 20:35
+6
Так выглядит обтекание НАТО и всей хвалёной западной демократии.
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19.04.2025 20:28
+5
Час цих людей мине, буде інша розмова з іншими людьми.
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19.04.2025 21:02
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я б сказав, що вже пора обговорювати питання щодо вступу НАТО в Україну аби припинити цю балаканину )(уйлоТрампонів.
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19.04.2025 20:27 Відповісти
Так выглядит обтекание НАТО и всей хвалёной западной демократии.
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19.04.2025 20:28 Відповісти
Наявність притомних людей серед трампонів не обговорюється через відсутність таких.
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19.04.2025 20:28 Відповісти
Обов'язково треба це тисячу разів повторити, щоб до ***** дійшло.
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19.04.2025 20:30 Відповісти
Ви зробили це разом у 2019. Тепер фортеця Бахмут вам з відірваними ногами, зебіли.
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19.04.2025 20:30 Відповісти
Вступ білорусіі до НАТО наразі також не обговорюється.
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19.04.2025 20:32 Відповісти
Обісралась Америка, так і напиши Келлог. З вашими всіма папірцями, договорами і т.п.
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19.04.2025 20:34 Відповісти
Он як, ще виявляється з 2008 року "чітко заявляли". Можна привести сотню офіційних заяв офіційної влади США з 2008 року де членство України в НАТО гарантувалось безумовно.

Яка ж брехлива , ница, лицемірна погань...
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19.04.2025 20:35 Відповісти
Вони вже втомилися - та ви ще й не починали - Келлог!
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19.04.2025 20:36 Відповісти
Так скажи трумпу щось на кшталт "бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе", чмо за 24 години, блджад!
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19.04.2025 20:36 Відповісти
Да ПНХ чорт. Сша вже майже ніхто. Не буде НАТО в Україні буде ядерна зброя
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19.04.2025 20:47 Відповісти
НАТО уже умерло. ЕС уже давно пора начать строить свой аналог НАТО , но чисто в ЕС . Других вариантов для ЕС нет. Не стои надеятся на США .
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19.04.2025 20:49 Відповісти
НАТО ще до України скоро попроситься.
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19.04.2025 20:52 Відповісти
Водночас він розповів про "обхідні шляхи", над якими може працювати Україна. "ОБХІДНІ АМЕРИКАНСЬКІ ШЛЯХИ" З 208 РОКУ Є ОСНОВОЮ НИНІШНЬОГО КРОВОПРОЛИТТЯ В УКРАЇНІ.СОТЕНЬ ТИСЯЧ ВБИТИХ УКРАЇНЦІВ І РУЙНАЦІЇ УКРАЇНИ РАШИСТОМ....ПОТВОРИ
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19.04.2025 20:52 Відповісти
щось мені здається, невдовзі ми побачимо як НАТО вррятує Литву
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19.04.2025 21:00 Відповісти
Час цих людей мине, буде інша розмова з іншими людьми.
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19.04.2025 21:02 Відповісти
але це 4 роки!!!
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20.04.2025 00:02 Відповісти
не обов'язково
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20.04.2025 00:19 Відповісти
зачем об этом писать? ведь война и началась за этого,
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19.04.2025 21:07 Відповісти
а шо обговорюється?
виступ США з НАТО?
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19.04.2025 21:08 Відповісти
Унтерменшам ніззя мати ядерку та вступати в НАТО. Пакістану можно мати ядерку, це поважні люди, в них не було переворотів... А стоп, були..... І конфліктів повно.... Ну такє. Іншою причини, крім шовінізму та фашизму у відношенні до нас, немає.
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19.04.2025 21:08 Відповісти
Чому завжди якісь облупки приходячи до влади , починають брехати про минулі подіі, і своі слова і рішення видавати за те що цього завжди хотіла іх вся краіна.... І так , 2008 рік ,,За словами американського президента Буша, він «багато працює», щоб переконати Німеччину і Францію зняти свої заперечення проти того, щоб надати Україні, а також Грузії План дій для членства в НАТО на саміті Північноатлантичного союзу 2-4 квітня в Бухаресті."...«Я багато над цим працюю, бо дійсно думаю, що дуже важливо, щоб після Бухареста, де ухвалюватимуть рішення, майбутнє України та Грузії було б чітко окреслене. Я чітко висловив свої наміри, і я над цим працюю», - заявив Буш" І це той самий 2008 рік.....І після того було багато офіційних заяв США про зацікавленість США у членстві в НАТО Украіни... Але приходять ,,новые лица" до влади і кажуть ,,что єта совсем другоє, и мы говорили про єта давно".... Келлог забув додати що, те, що Україна не стане членом НАТО завжди казала роZZія, і що він просто зараз стелючись під неі просто пвторює іі слова......
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19.04.2025 21:11 Відповісти
В 100500й раз говорю вам всем что никто ни за кого в НАТО воевать не будет по серьезному. Максимум это какие нибудь бомбардировки для приличия, по предварительной договорённости с кацапами.

Вот просто представьте себе что начинается заварушка в Литве и полиция Португалии и Испании ищет пьянчужек для мобилизации хотя бы, или отправляют своих собственных квиточок.
Поэтому рассчитывайте только на себя, фортификации, собственные производства оружия, грязные бомбы, минирование атомных реакторов и самое главное милитаризацию всего общества.
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19.04.2025 21:12 Відповісти
Ось воно що, директор ЦРУ Бернс раніше був послом на болотах. Завербований. "До НАТО - занадто" , і зараз деескалатор-кріптопереговірник разом із Жєнєю Селівановим.
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19.04.2025 21:34 Відповісти
А ще цей муділа вже старий і обов'язково помре, дане "питання не обговорюється", цей дід "не є чимось новим", він вже давно старий, "ми давно про це казали".
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19.04.2025 21:43 Відповісти
скоріше б ці всі старпери там сдохли
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20.04.2025 00:04 Відповісти
"Обхідний шлях" тут один єдиний--розвалити країну-бензоколонку та відібрати ЯЗ. Тоді й НАТО нам не знадобиться, принаймні років на 50.
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20.04.2025 07:36 Відповісти
 
 