Вступ України до НАТО наразі не обговорюється, - Келлог
Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Україна не стане частиною НАТО і питання її вступу не обговорюється.
Про це він сказав в ефірі Fox News, передає NV, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Келлога, те, що Україна не стане членом НАТО, США говорили з 2008 року.
"Дозвольте мені навести вам один приклад. Приклад того, що ми були дуже чіткі. НАТО не обговорюється. Ви не будете частиною НАТО. Це не є чимось новим. Ми говоримо про це з лютого 2008 року, коли посол (США в Росії, - ред.) Бернс сказав (тодішньому державному секретарю США, - ред.) Кондолізі Райс, що це занадто. Я писав про це у 2013 році",- сказав американський посадовець.
Водночас він розповів про "обхідні шляхи", над якими може працювати Україна. Також Келлог очікує на хороші результати майбутніх мирних перемовин в Лондоні.
"Є обхідні шляхи, з якими можна працювати. Тому не варто починати з проблеми, просто озвучивши її й не мати рішення, а ми його маємо. І це охоплює все, про що ми говоримо. Наступного тижня в Лондоні ми повинні отримати досить хороші результати. Принаймні я в це вірю",- сказав спецпредставник Трампа.
Келлог також прокоментував заяву держсекретаря Марко Рубіо про те, що США можуть вийти з мирних переговорів між РФ і Україною, якщо війну не вдасться завершити. Він заявив, що "ці слова звучать жорстко, але вони й повинні були бути жорсткими".
"Тому що ми втомилися від того, що відбувається. У світі занадто багато інших проблем, в які Сполучені Штати повинні бути залучені, і ця війна триває занадто довго. Але я думаю, що є можливість. Ми представили те, що я б назвав технічним завданням", - заявив спецпредставник глави Білого дому.
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Яка ж брехлива , ница, лицемірна погань...
виступ США з НАТО?
Вот просто представьте себе что начинается заварушка в Литве и полиция Португалии и Испании ищет пьянчужек для мобилизации хотя бы, или отправляют своих собственных квиточок.
Поэтому рассчитывайте только на себя, фортификации, собственные производства оружия, грязные бомбы, минирование атомных реакторов и самое главное милитаризацию всего общества.