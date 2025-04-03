Членство України в НАТО залишається на столі переговорів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання членства України в НАТО залишається на столі переговорів, попри незгоду деяких країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви знаєте, хто поки що не підтримує членство України в НАТО, але у будь-якому випадку зі стола (переговорів), з майбутнього це питання поки що ніхто не прибирає. Принаймні ми говоримо про те, що якщо це навіть зараз хтось не хоче підтримувати (членство України в Альянсі – ред.), подивимося що буде в майбутньому", - розповів Зеленський.

Він відзначив, що на період, поки Україна не входитиме до безпекових альянсів, важливо мати співмірні гарантії безпеки.

"Важливо, щоб ми мали відповідні гарантії, схожі на НАТО, допоки ми не в союзі. Це говориться про контингенти, про зусилля наших партнерів, на яких ми можемо реально розраховувати", - сказав президент.

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За його словами, сьогодні є кілька країн, з якими обговорюють розміщення в рамках контингенту флоту і авіації. Найскладніший момент у цих переговорах - сухопутний компонент. "Ми все одно, я впевнений в цьому, будемо мати ту чи іншу інфраструктуру підтримки західних армій в момент закінчення війни, а може навіть посередині, в момент припинення вогню", - зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що "до справедливого миру ми все одно дійдемо". "У нас є багато різних документів і напрацювань, але важливо, щоб ми були сильними за столом перемовин", - підсумував Зеленський.

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