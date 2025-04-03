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Новини Членство України в НАТО Гарантії безпеки для України
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Членство України в НАТО залишається на столі переговорів, - Зеленський

Зеленський про гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання членства України в НАТО залишається на столі переговорів, попри незгоду деяких країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви знаєте, хто поки що не підтримує членство України в НАТО, але у будь-якому випадку зі стола (переговорів), з майбутнього це питання поки що ніхто не прибирає. Принаймні ми говоримо про те, що якщо це навіть зараз хтось не хоче підтримувати (членство України в Альянсі – ред.), подивимося що буде в майбутньому", - розповів Зеленський.

Він відзначив, що на період, поки Україна не входитиме до безпекових альянсів, важливо мати співмірні гарантії безпеки.

"Важливо, щоб ми мали відповідні гарантії, схожі на НАТО, допоки ми не в союзі. Це говориться про контингенти, про зусилля наших партнерів, на яких ми можемо реально розраховувати", - сказав президент.

Читайте: США поки не підтримують вступ України до НАТО, - Зеленський

За його словами, сьогодні є кілька країн, з якими обговорюють розміщення в рамках контингенту флоту і авіації. Найскладніший момент у цих переговорах - сухопутний компонент. "Ми все одно, я впевнений в цьому, будемо мати ту чи іншу інфраструктуру підтримки західних армій в момент закінчення війни, а може навіть посередині, в момент припинення вогню", - зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що "до справедливого миру ми все одно дійдемо". "У нас є багато різних документів і напрацювань, але важливо, щоб ми були сильними за столом перемовин", - підсумував Зеленський.

Також читайте: Ми б хотіли, щоб зморожені активи РФ пішли на оснащення української армії. - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) членство в НАТО (1720) гарантії безпеки (117)


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Топ коментарі
+1
Членство України в НАТО залишається на столі переговорів

А на членство України в НАТО покладено інше членство!
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03.04.2025 16:39
+1
Треба прибрати, чтоб росіюшку нє раздражать попусту?
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03.04.2025 16:43
+1
Ну наші переговорники теж не за столом а під столом
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03.04.2025 16:43
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Треба прибрати, чтоб росіюшку нє раздражать попусту?
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03.04.2025 16:43 Відповісти
То таки прибрати?
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03.04.2025 17:00 Відповісти
Нейтральність - одна з трьох головних вимог, разом з роззброєнням та скороченням ЗСУ, і визнанням окупованих територій російськими.
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03.04.2025 17:12 Відповісти
Тобто ви за те, щоб погодитись на всі основні вимоги, які висуває русня.
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03.04.2025 17:44 Відповісти
Ви проти, але за те, щоб погодитись зараз, поки ще гірше не стало.
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03.04.2025 17:56 Відповісти
Членство України в НАТО залишається на столі переговорів

А на членство України в НАТО покладено інше членство!
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03.04.2025 16:39 Відповісти
А чому воно валяється десь на столі, а не в руках?
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03.04.2025 16:40 Відповісти
Ну наші переговорники теж не за столом а під столом
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03.04.2025 16:43 Відповісти
ЗЕ не президент!А якщо у нас не правова держава-у громадян нема ніяких обовязвів!
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03.04.2025 16:48 Відповісти
буратінка, побалакай про асфальт краще; твоїм 73%-м асфальт під час війни був більш до вподоби.
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03.04.2025 16:51 Відповісти
О-о-о, щось новеньке.....................................підвезли
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03.04.2025 16:57 Відповісти
Зараз здогадаюсь, чому ви так вважаєте: бо тільки псих може йти всупереч бажанням вєлікой россіі.
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03.04.2025 17:48 Відповісти
членство України в нато лежить на клавішах піаніно і по ньому ляпає членством один відомий гравець членством
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03.04.2025 17:23 Відповісти
Я вас умоляю, мол, играет. Ума у него даже на это нет. Плагиатит у братьев дрочунов - от 2005(2007) года сцъена полового акта. https://youtu.be/y9pJ2FlfW44 Даже конферансье в конце ролика считает западло поручкаться с дрочунами, которые елду наяривают о фано.
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03.04.2025 18:08 Відповісти
Популист
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03.04.2025 18:27 Відповісти
Там попроще - детский садик.
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03.04.2025 18:53 Відповісти
В дурці все стабільно)
Як звиздіти і не червоніти )))
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03.04.2025 20:37 Відповісти
 
 