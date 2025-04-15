Ніхто не обіцяв, що членство України в НАТО буде частиною мирної угоди, - Рютте
Членство України в НАТО не буде частиною мирної угоди про закінчення війни.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Шлях України до НАТО незворотній. Таким був результат Вашингтонського саміту, і нічого не змінилося. Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми ніколи не обіцяли, що це буде частиною мирної угоди", - сказав Рютте.
"Звичайно, те над чим працює американський президент (…), це приведення України до міцного тривалого миру. Тобто не до Мінська-3, а до справжнього припинення вогню та мирної угоди. Але ніхто не обіцяв, що членство України в НАТО буде частиною мирної угоди. Проте коли йдеться про майбутнє, то рішення Вашингтонського саміту незмінне", - додав він.
На запитання журналістки, чи залишається членство України в НАТО на порядку денному, генеральний секретар Альянсу відповів: "Так, звичайно".
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Забудьте о НАТО.
Мова про те, що вступ України в НАТО не є предметом перемовин. Це відкидання чергової кацапської "хатєлкі".
Я просто констатую факт,НАТО нам не бачити ще довго.
Но вообще да, уже тошнит от ежедневных размусоливаний про НАТО, при том что реально перспектив вступления 0.
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Ротом і язиком він працює . Та ще й так що й Саші Сєровій не снилось . Відполірував ***** до дзеркального блиску все , і ззаду і спереду .
Плять.
І цирк не поїхав, і клоуни -- як не ідіоти, то наскрізь куплені.
тепер просто всі чекають коли у політиків буде заміна памперсів і поки вони відвернуться Україну приймуть в НАТО.
я серйозно.
підлеглий зеленського сибіга сказав правильно - 110 обстріляних в боях бригад це гігантський внесок в НАТО і нам ще доплачувати за нього повинні.
так, він сказав не це але саме це між рядками читається.
ми в НАТО вже однією ногою точно, залишилося лише щоб ідіоти замовкли, які розказують що у нас чи реформи не такі чи корупція завелика.
- Мало ли чего я на тебе обещал! (с)
Поэтому если можно какую то плюшек взять за невступление в НАТО, берите и бегите.
Ещё раз вам всем говорю, никто в НАТО ни за кого по серьезному не впишется. НАТО это толпа дрыщавых ботаников-очкариков которые ни разу не то что не дрались но даже по уху не получали.
Хотите иметь шанс на безопасность, можно взять как нибудь наскоком ЗАЭС и заминировать ВСЕ реакторы в Украине, включая сгоревший Чернобыльский, паралельно делая тысячи грязных бомб, понятно что на нормальнуд ядерку нет времени.
Если с умом подойти к делу то бахнет так что почти вся европейская часть ерефии пойдет к писюнам собачьим. Половина Европы тоже но это уже будут их проблемы.