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Новини Заява Рютте про членство України в НАТО
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Ніхто не обіцяв, що членство України в НАТО буде частиною мирної угоди, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Членство України в НАТО не буде частиною мирної угоди про закінчення війни.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Шлях України до НАТО незворотній. Таким був результат Вашингтонського саміту, і нічого не змінилося. Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми ніколи не обіцяли, що це буде частиною мирної угоди", - сказав Рютте.

"Звичайно, те над чим працює американський президент (…), це приведення України до міцного тривалого миру. Тобто не до Мінська-3, а до справжнього припинення вогню та мирної угоди. Але ніхто не обіцяв, що членство України в НАТО буде частиною мирної угоди. Проте коли йдеться про майбутнє, то рішення Вашингтонського саміту незмінне", - додав він.

На запитання журналістки, чи залишається членство України в НАТО на порядку денному, генеральний секретар Альянсу відповів: "Так, звичайно".

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Автор: 

НАТО (6441) членство в НАТО (1719) Рютте Марк (394)


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Топ коментарі
+12
Ти трохи не зрозумів про що мова, москворотіку.

Мова про те, що вступ України в НАТО не є предметом перемовин. Це відкидання чергової кацапської "хатєлкі".
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15.04.2025 21:25
+4
да ладно, это просто отговорки. НАТО вообще всё равно на коррупцию по большому счету. Та же Болгария и Румыния не далеко ушли от Украины в плане коррупции, и ничего, состоят в ЕС и НАТО и никого это не смущает. Была бы политическая воля, приняли бы Украину еще 20 лет назад.
Но вообще да, уже тошнит от ежедневных размусоливаний про НАТО, при том что реально перспектив вступления 0.
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15.04.2025 21:33
+4
Болгарію ж прийняли у НАТО, та й Румунію теж. А Угорщина? хіба там немає корупції? є. Проте ці країни прийняли у НАТО.
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15.04.2025 23:00
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Коррумпированную страну в НАТО не принимают.
Забудьте о НАТО.
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15.04.2025 21:18 Відповісти
Ти трохи не зрозумів про що мова, москворотіку.

Мова про те, що вступ України в НАТО не є предметом перемовин. Це відкидання чергової кацапської "хатєлкі".
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15.04.2025 21:25 Відповісти
Все Я зрозумів.
Я просто констатую факт,НАТО нам не бачити ще довго.
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15.04.2025 22:16 Відповісти
назви хоч одну країну НАТО де відсутня корупція
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15.04.2025 22:43 Відповісти
Болгарію ж прийняли у НАТО, та й Румунію теж. А Угорщина? хіба там немає корупції? є. Проте ці країни прийняли у НАТО.
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15.04.2025 23:00 Відповісти
Там як мінімум піймані на корупції йдуть у відставку
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16.04.2025 07:26 Відповісти
та.. то вже лірика. ) в нас он теж Льоху "золоте яйце" відправили у відставку. )
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16.04.2025 09:21 Відповісти
Ну сша при Байдене были очень даже коррумпированны. Но их не выгнали. Или то только принимать не принимают?
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15.04.2025 21:27 Відповісти
ґорбанщина щє корумпованіше за Україну, а також в НАТО
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15.04.2025 21:32 Відповісти
да ладно, это просто отговорки. НАТО вообще всё равно на коррупцию по большому счету. Та же Болгария и Румыния не далеко ушли от Украины в плане коррупции, и ничего, состоят в ЕС и НАТО и никого это не смущает. Была бы политическая воля, приняли бы Украину еще 20 лет назад.
Но вообще да, уже тошнит от ежедневных размусоливаний про НАТО, при том что реально перспектив вступления 0.
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15.04.2025 21:33 Відповісти
Всі країни корумповані. США в першу чергу, Маск роздає лями за голосування, це вам не гречка. Трамп займається inside trading як ********. Оця історія шо всі святі а ми погані вже трішки задовбала.
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15.04.2025 21:35 Відповісти
Ти вже забув?
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15.04.2025 21:44 Відповісти
С такой коррупцией как у нас,ни НАТО ни ЕС не видать нам.
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15.04.2025 22:11 Відповісти
Все зводити до корупції неправильно. ссср чого в НАТО не прийняли?
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15.04.2025 22:25 Відповісти
Уєнгри і Слимаки тому приклад ?!
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15.04.2025 21:51 Відповісти
Якщо немає корупції в святій Европі. то чого час від часу на поверхню виходять корупціійні скандали? Не дуже відслідковувала інщі країни. але в Греції кожен рік то щось з фармацевтичними компаніями. то великі откати на буді вництвах. Цей рік розкрили велику группу з високопосадовців з поліції. кришували наркоторгівлю. притони. збирали гроші з нічних клубів.... Так.шо...якось так...
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15.04.2025 21:54 Відповісти
зрівняли корупція корупції - різниця ! Де ще в Світі МАРоДеРять допомогу в мільярдних масштабах В Ізраїлі спитайте , там чомусь не закрили СМІ , перетворивши їх на обслугу нетаньяху , як Зеблоермак марафон , га який витрачають мільярди з бюджєту , а бійцям не вистачає на дрони, автівки…………
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16.04.2025 02:23 Відповісти
НАТО надо сосредоточиться не на гадании на кофейной гуще или на ромашке, а готовиться к полному и физическому уничтожению параши вместе со 100% населяющих её свинособак.
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15.04.2025 21:18 Відповісти
Якісь вологі москвороті мрії про гадання. Рютте достатньо однозначно спростував кацапське іпсо про те, що нібито невступ в НАТО є однією з умов мирних перемовин.
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15.04.2025 21:30 Відповісти
Москворотая Петрова, снимай вышиванку и одевай назад будённовку.
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15.04.2025 21:57 Відповісти
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15.04.2025 21:59 Відповісти
НАТО нам тільки сниться
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15.04.2025 21:21 Відповісти
Звичайно, те над чим працює американський президент (…), це приведення України до міцного тривалого миру. Джерело: https://censor.net/ua/n3547021
..
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15.04.2025 21:23 Відповісти
Ото діла. Ми синхронно відправили майже однакові коментарі
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15.04.2025 21:25 Відповісти
Слово працює просто різонуло слух , як ножем . Працівник млять , невтомний .
Ротом і язиком він працює . Та ще й так що й Саші Сєровій не снилось . Відполірував ***** до дзеркального блиску все , і ззаду і спереду .
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15.04.2025 21:32 Відповісти
>> те над чим працює американський президент (…), це приведення України до міцного тривалого миру.

Плять.

І цирк не поїхав, і клоуни -- як не ідіоти, то наскрізь куплені.
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15.04.2025 21:23 Відповісти
трампісти стали співучасниками ***** у вбивстві українців коли заблокували заяву G7 про удар по Сумах
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15.04.2025 21:25 Відповісти
армія яка реально а не вигадано убити за один день боїв стільки ж людей скільки є у всій армії члена НАТО люксембургу вже все довела і всі адекватні генерали НАТО згодні - Україна склала іспит.
тепер просто всі чекають коли у політиків буде заміна памперсів і поки вони відвернуться Україну приймуть в НАТО.
я серйозно.
підлеглий зеленського сибіга сказав правильно - 110 обстріляних в боях бригад це гігантський внесок в НАТО і нам ще доплачувати за нього повинні.
так, він сказав не це але саме це між рядками читається.
ми в НАТО вже однією ногою точно, залишилося лише щоб ідіоти замовкли, які розказують що у нас чи реформи не такі чи корупція завелика.
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15.04.2025 21:26 Відповісти
плюс.
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15.04.2025 23:04 Відповісти
ТАК І УКРАЇНА МОЖЕ ХЕР ПІТИ НА МИРНУ УГОДУ .БЕЗ ЧЛЕНСТВА В НАТО...
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15.04.2025 21:34 Відповісти
Хочеться сказати тільки одне: ,,Будьте ви усі прокляті"!
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15.04.2025 21:42 Відповісти
рютте такий …-а ми вам нічого конкретного не обіцяли.. вміє підтримати коли треба …. жалюгідно це все….
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15.04.2025 21:52 Відповісти
трампони швидше візьмуть росію в НАТО ніж Україну, щоб протистояти китайцям. Ось така реальність. У США з тим, щоб нагнути інших "членів" НАТО нема особливих проблем
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15.04.2025 21:54 Відповісти
- Ты же обещал на мне жениться!
- Мало ли чего я на тебе обещал! (с)
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15.04.2025 21:58 Відповісти
Поки не зміниться концепція заходу про те, що Україна - це сфера впливу підораши - в НАТО нам не бути.
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15.04.2025 22:45 Відповісти
ця концепція уже змінилась. інакше, не приймали би у НАТО вічнно нейтральних шведів. та й фінів також.
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15.04.2025 23:08 Відповісти
Забейте на НАТО. Или не примут, или примут и потом Украина первой узнает что 5й статьей можно задницу подтереть ( о чем прямо написано прямо там в статуте НАТО, почему людям до сих пор лень две строчки прочитать)
Поэтому если можно какую то плюшек взять за невступление в НАТО, берите и бегите.

Ещё раз вам всем говорю, никто в НАТО ни за кого по серьезному не впишется. НАТО это толпа дрыщавых ботаников-очкариков которые ни разу не то что не дрались но даже по уху не получали.
Хотите иметь шанс на безопасность, можно взять как нибудь наскоком ЗАЭС и заминировать ВСЕ реакторы в Украине, включая сгоревший Чернобыльский, паралельно делая тысячи грязных бомб, понятно что на нормальнуд ядерку нет времени.
Если с умом подойти к делу то бахнет так что почти вся европейская часть ерефии пойдет к писюнам собачьим. Половина Европы тоже но это уже будут их проблемы.
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16.04.2025 01:54 Відповісти
Многие тут пишут про отговорки про прием в НАТО. Именно так, отговорки и ничего больше. Тоже касается и ЕС. Обращаю внимание всех кто читает. Вспомните что стать официальным кандидатом в члены ЕС Украине предложили только после начала войны и неудачной попытки быстрого захвата Киева и страны в целом. До этого от наших дипломатов в Брюсселе три десятка лет отмахивались как от назойливых мух, тыкая в глаза пресловутой коррупцией и неготовностью, давая понять что высший предел для Украины это Договор про Ассоциацию и "вечное" соседство как у Алжира или Туниса, как будто Украина это не европейская страна а украинцы не европейский народ. О чем это говорит? На мой взгляд о том, что начав войну против Украины путлер нарушил негласную договоренность о разделе сфер влияния в Европе. За то что Советский Союз и россия ушли из Восточной Европы и распустили "Варшавский Договор" Брюссель и тогдашний "нормальный" Вашингтон "расплатился" странами бывшего СССР. И договоренность эта скорее всего была еще с начала 90-х, сразу после развала совка, еще с Ельциным или может даже Горбачевым и тогдашним руководством КГБ-ФСБ, иначе как объяснить что 30 лет Украину мариновали? Если бы маньяк путлер не развязал войну, а мирно торговал, то Брюссель наверное и дальше выполнял бы свои обещания не принимать в ЕС страны бывшего СССР. Когда началась война ЕС просто освободился от этих тайных обязательств. Тоже самое и с НАТО, но тут приглашению прямо сейчас мешает война. Чистая логика.
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16.04.2025 02:49 Відповісти
Тому що так звана мирна угода це ніщо інше як завуальована капітуляція. А після капітуляції нічого в України не буде і навіть самої України не буде.
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16.04.2025 08:22 Відповісти
Єдине що Україну може спасти це ядерна зброя. Україна повинна до осені зробити ядерну зброю а потім поставити весь світ перед фактом. Або нас беруть в НАТО і нас завалюють зброєю для оборони, або ми будемо захищатися самі як зможемо і чим зможемо. Бо вибору в нас нема або ми будемо захищатися або ми будемо знищені. Рашисти відверто розказують як вони винищать всіх українців в концтаборах
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16.04.2025 08:26 Відповісти
 
 