Ніхто не обіцяв, що членство України в НАТО буде частиною мирної угоди, - Рютте

Членство України в НАТО не буде частиною мирної угоди про закінчення війни.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Шлях України до НАТО незворотній. Таким був результат Вашингтонського саміту, і нічого не змінилося. Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми ніколи не обіцяли, що це буде частиною мирної угоди", - сказав Рютте.

"Звичайно, те над чим працює американський президент (…), це приведення України до міцного тривалого миру. Тобто не до Мінська-3, а до справжнього припинення вогню та мирної угоди. Але ніхто не обіцяв, що членство України в НАТО буде частиною мирної угоди. Проте коли йдеться про майбутнє, то рішення Вашингтонського саміту незмінне", - додав він.

На запитання журналістки, чи залишається членство України в НАТО на порядку денному, генеральний секретар Альянсу відповів: "Так, звичайно".

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