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Новости Оккупация Крыма Мирные переговоры в Лондоне
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Украина никогда не признает юридически российскую оккупацию Крыма, - Зеленский. ВИДЕО

Украина никогда не признает юридически российскую оккупацию Крыма.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Это наша территория, территория народа Украины. Нам не о чем говорить на эту тему - это вне нашей Конституции", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что обсуждение вопроса Крыма и других временно оккупированных Россией территорий, ведет лишь к затягиванию войны.

"Как только мы начинаем говорить о Крыме, о наших суверенных территориях, мы заходим в формат затягивания войны - именно этого хочет Россия. Мы уже 12-й год воюем. Это и есть ответ на вопрос, можно ли с Россией договориться относительно территорий", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что быстро договориться с Россией невозможно, и без давления со стороны международного сообщества, прежде всего США, достичь результата не удастся.

"Давление нужно всего мира, прежде всего Америки. Мы поддержали инициативу президента Трампа относительно безусловного прекращения огня. Но попытка "договориться обо всем сразу в один день" не сработает", - резюмировал глава государства.

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Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США представили союзникам предложения относительно заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, включая определение условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, представители Украины, США, Великобритании и Франции встретятся в Лондоне на новый раунд переговоров. Стороны будут обсуждать условия прекращения огня.

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Крым (26389) оккупация (10144) россия (95546) США (26672) война в Украине (3864)


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Топ комментарии
+15
Ти ЯКОГО ХРІНА хочеш віддати США українські ресурси, підар ти зелений?! Це за те, що вони змушують Україну відмовитися від 20% територій?! Чи за те, що визнають Крим кацапським?!
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22.04.2025 19:54
+12
Мост треба зніщити,як би був зніщений міст,,не кричав би путін про переваги,нас би поважали.Чого ми так себе зневажаем? Чи договорняк?
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22.04.2025 19:47
+10
Фактично Крим зданий з 2014-го.
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22.04.2025 19:56
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Мост треба зніщити,як би був зніщений міст,,не кричав би путін про переваги,нас би поважали.Чого ми так себе зневажаем? Чи договорняк?
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22.04.2025 19:47 Ответить
Сто раз тогда печатал, так смеялись многие. Надо было после первой забитой сваи под мост, канал рыть судоходный через перешеек для портов Мариуполь и Бердянск. Японцы бы за полгода прокопали своими ,Камацу, и ещё за пол года забетонировали, там шлюзы не нужны. И был проект при совке кстати. Но море Азовское внутреннее было---не логично по цене было. Теперь гудбай. Догадались кому гудбай?
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22.04.2025 20:55 Ответить
Нєнєнє....

Не треба виступів та концертів. Подивимося на справи.
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22.04.2025 19:47 Ответить
А я б запросто - наши территории обратно нам, Крым расисянам, мир и долгосрочные гарантии безопасности, и СТО ЯДЕРНЫХ РАКЕТ, а так же беспрепятственное право вступления в ЕС и НАТО.
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22.04.2025 19:48 Ответить
Крим - татарам. Кримським. Він їхній.
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22.04.2025 19:52 Ответить
Та тут дело даже не в истории. Татар то уже почти и нет (как индейцев).
Просто мы на "суше" не может отвоевать свои земли, причём с множеством дорог снабжения. А как Крым отвоевать, если снабжать придётся через мост, который ещё надо пройти, отбить и защитить. Это бред.
Тут уж чисто сила - "прав" тот у кого она есть. А политика не удел.
Кроме того, сам Крым узурпатор путлер считает своим посмертным достижением, типа "сделал хоть что-то для государства" и потому даже думать о его возврате бессмысленно. Там ещё лет 200 после его сгниения, будет штормить рашку о "великой победе отхапе"
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22.04.2025 19:55 Ответить
"Мост" - в смысле дорога в Крым, а не рашисткий
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22.04.2025 19:56 Ответить
Крим звільеити легше, ніж Донбас. Знести міст і встанлвити блокаду, відкривши двері лише на вихід. І заходити ніккди не потрібно - самі вийдуть.
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22.04.2025 19:59 Ответить
Ну, я думал о таком, но не срослось.
Уничтожаем мост, затем с гигантскими потерями проходим дорогу в Крым, пока это происходит - рашка скидывает десант и по водным путям набрасывает мясо в Крым с другой стороны. Ну и дронами прикрывает. Как ни крути, а развернуться тем, кто уже в Крыму, гораздо проще, чем тем, кто будет туда пытаться зайти.
Ну это как я вижу ситуацию, а как оно было бы...
Та уже в принципе и не важно, учитывая как народ валит из страны и хрен кто вернётся в это вот... Наш народ слишком долго терпел беспредел, унижение, малюсенькие зарплаты, наплевательское отношение.
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22.04.2025 20:25 Ответить
Ви справді в цьому впевнені? 😉😊
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22.04.2025 21:12 Ответить
Сприймати що? Реальність, яку ви склали у власній голові? 😊 Десь на хмарці над вашою реальністю весело сміється Господь. 😊
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22.04.2025 22:43 Ответить
Мда всі мабуть щирі віруючі деніалісти. Але підозрюю що щиро віруючих не так і багато, більшість просто прилаштуванці які грішать і навіть не бояться пекла.
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23.04.2025 02:34 Ответить
Півострів, якраз, звільнити набагато простіше. З повітря
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23.04.2025 13:01 Ответить
дулю їм, а не крим
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22.04.2025 22:49 Ответить
...а так же беспрепятственное право вступления в ЕС и НАТО.

Так а хто ж проти? А ЄС та НАТО проти..
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22.04.2025 22:10 Ответить
"Я неодноразово заявляв, що Україна ніколи не визнає окупацію Криму, яку ми підпишемо!"
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22.04.2025 19:48 Ответить
Та да, Україна не визнає, а ці - можуть. Вони себе з Украєною не ототожнюють, навіть на вибори йшли під зеленим прапором
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22.04.2025 19:54 Ответить
Так він казав ?
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22.04.2025 20:08 Ответить
А як визнає? Де-факто? 🤔 Навіщо тулити сюди слово "юридично"? Правильно сказати "ніяк і ніколи не визнає... "
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22.04.2025 19:51 Ответить
тому і тулить, що нібито сША просуває саме таку ідею - визнати офіційно. Принаймні якщо вірити їх пресі.
а "де-факто" було ще з мінських угод
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22.04.2025 19:53 Ответить
Не було з Мінських угод. Були кримська платформа, Прокуратура АР Крим, Ялтинська стратегія, Представник президента в Криму і інше. Тепер про це не чути.
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22.04.2025 19:57 Ответить
Так він ж мля юрист по освіті. От одне слово з назви підручника (юридично) і запам'ятав. І пихає його скрізь.
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22.04.2025 20:16 Ответить
Відімо готується Зельман сдать Крим фактично. Не хоче затягувать війну.
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22.04.2025 19:53 Ответить
Фактично Крим зданий з 2014-го.
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22.04.2025 19:56 Ответить
Тобто, таке саме формулювання справедливе і щодо 20% України, окупованих на початку 2022?
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22.04.2025 20:00 Ответить
Так
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23.04.2025 13:02 Ответить
а тепер українці готові ще здати шматок території, лише б помріяти про халяву. Наступного разу вже і половини територій не буде під контролем. І ще раз підпишемо. Ну якщо лохи, то що поробиш.
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22.04.2025 20:10 Ответить
Останні події показали тріумф його сокрушительного фіаско.
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23.04.2025 08:46 Ответить
Ти ЯКОГО ХРІНА хочеш віддати США українські ресурси, підар ти зелений?! Це за те, що вони змушують Україну відмовитися від 20% територій?! Чи за те, що визнають Крим кацапським?!
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22.04.2025 19:54 Ответить
Думаю що за гарантії особистої безпеки та безпеки своїх родичів
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23.04.2025 08:56 Ответить
откуда у вас эта информация? команда трампа? фокс ньюз? путин? Зеленский в Белом доме защищал интересы Украины как мог неумело но в одиночку перед самым могущественным президентом земли....забыли? и он не подписал кабальных ресурсных угод!..... как бы Зеленский не облажался до 2022 в том что он на стороне Украины я уверен на 100% а вот вы на своей стороне "моя хата с краю" эта та причина из-за которой мы проигрываем рф столетиями!
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23.04.2025 09:26 Ответить
отведёт войска и сайдьомся посредине (Днепра)
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23.04.2025 12:11 Ответить
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22.04.2025 20:04 Ответить
Зеленський має під Ялтою свою хатинку тому тому не згодився віддавати Крим.
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22.04.2025 20:04 Ответить
півень ,а нах* я тоді ти 🤡 здав пів України ?! Стамбул попутав ?!!!
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22.04.2025 20:05 Ответить
треба фактично не визнавати, а не юридично
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22.04.2025 20:09 Ответить
Если правильно понимаю, это то, как Ю. Корея не признала, и вот уже пол столетия живут бок о бок даже не подписав мирный договр.
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22.04.2025 20:12 Ответить
Подумай сам, який маразм ти написав, порівнюючи Крим з північною кореєю.
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22.04.2025 21:09 Ответить
Вот и подумай, правильно ли ты понял что я написал... и у кого тут маразм
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22.04.2025 21:34 Ответить
Крим, це як північна корея, окрема держава, що з нею маємо підписати мирний договір? чи північна корея потрапила у склад іншої держави?
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22.04.2025 21:40 Ответить
Я так и думал, ты неправильно понял: речь шла, даже не столько о Крыме, а о словах Зе юридического непризнания оккупированных территорий.
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22.04.2025 21:46 Ответить
І ФСЬО ?!? А якже "СПРАВЄДЛІВИЙ МІР" ???
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22.04.2025 20:17 Ответить
помирай !

Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»

01 лютого 2021, 14:42



Зеденський у черговому інтерв'ю зробив заяву щодо окупації Криму Росією
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22.04.2025 20:30 Ответить
Ми ще всі встигнемо померти за час його царювання
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23.04.2025 13:04 Ответить
До 1774 року Крим і все Причорномор"я і Приазов"я , входило до складу Османської імперії ,тоді ж після кацапсько-турецької війни в турків ці території забрали кацапи ,до речі ,з допомогою українців ,потім почалося заселення Північного Причорномор"я і Приазов"я українцями і кацапами ,в Криму ж україці в основному селисись в північному Криму ,але в дуже невеликій кількості ,за переписами населення 1897 і 1926 років українці складали лише біля 10-11% від загальної кількості населення Криму ,після Другої світової війни за рахунок депортації кримців та інших народів Криму ,відсоток українців трохи збільшився і налічував біля 14 % на початку 50-х років почалось масове переселення українців до Криму , і відсоток українців поступово виріс до 25 % ,в той же час відсоток кацапів складав понад 70 % ,так що Крим, попри його передачу до складу тодішньої УССР ( до речі, через економічні .а не етнічні причини ) так і залишився в своїй масі ментально кацапським ,що й відгукнулось на рефендумі за Незалежність України ,де в Криму за неї проголосували лише трохи більше ніж половина мешканців.,а тим більше за роки окупації Крим ще більше окацапився ,так що ось така от сумна історія ,і чи визнає Україна Крим кацапським ,чи не визнає , це вже нічого не змінить ,всерівно його кацапи ніколи вже не повернуть ( так само і інші окуповані теритрорії ) ,за будь -якої влади і президента і з путлєром чи з його наступниками.
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22.04.2025 20:43 Ответить
Там была и осталась особая прослойка касабов---отставники с правом жить в Крыму на пенсии. Причём от генералов и адмиралов. И кто с заполярного круга и приравненого к такому. Забайкалье например. Там калиброваные политруки в 5 поколении были. Японцы вон уже почти 80 лет не признают острова и толку? Забываем лучше сразу. Финны же молчат, немцы тоже. Хотя там чуть иная конфигурация.
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22.04.2025 21:03 Ответить
Не юридично а як готовий визнати? Придурок, ти не повинен ніяк не визнавати і даже не обговорювати це.
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22.04.2025 21:09 Ответить
Так Захід теж не визнавав окупацію совітами країн Балтії в 1940 році ,і що це змінило ?
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22.04.2025 21:17 Ответить
Якшо штати та Європка знімуть санкціїї з Криму то срати буде всім, визнаний він там кимось чи ні.
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22.04.2025 22:01 Ответить
а хто сказав, що штати і ЄС визнають? окрім трампа і його шобли, ні від кого не звучало цього.
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23.04.2025 09:24 Ответить
О, з'явився шанс померти, але Крим не віддати. Слово не горобець, вилітило не спіймкаєш.
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22.04.2025 22:36 Ответить
Померти - для пересічних, не віддати- для пересидента.
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23.04.2025 10:23 Ответить
ЗЕ - оманський капітулянт незрозуміло заявив… Що Україна не визнає юридично окупацію Криму, а фактично що визнає? Не визнає поки що не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмові від територій... Якось усе це каламутно, просто паРаша має забратися з усіх тимчасово окупованих фашистським кремлем українських територій. Забратися а не злочинно торгувати з нами (владою) долею і не своєю а нашою рідною українською землею.
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23.04.2025 04:06 Ответить
Але вона цього не зробить.
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23.04.2025 13:06 Ответить
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23.04.2025 10:12 Ответить
Віталій Портніков
https://www.youtube.com/shorts/oB04XgzxC4E
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23.04.2025 10:22 Ответить
Судячи з усього зебоба зірве мирний план Трампа і українці залишаться ні з чим як та бабка із казки про золоту рибку. Через пів року вже 6 областей будуть вимагати кацапи. Фронт рухається не в ту сторону щоб надувати щоки і щось вимагати. Можливо я дурний і чогось не знаю, добре що всі наші ура-патріоти знають наш план перемоги, тілько мовчать про нього щоб кацапи не дізнались.
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23.04.2025 10:58 Ответить
Півтора року тому - перемога, перемога, перемога. Пів року тому - мир, мир, мир. Всі вже і так знають що крим буде російським, ще щось тявкає...
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23.04.2025 23:16 Ответить
 
 