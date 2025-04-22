Украина никогда не признает юридически российскую оккупацию Крыма, - Зеленский. ВИДЕО

Украина никогда не признает юридически российскую оккупацию Крыма.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Это наша территория, территория народа Украины. Нам не о чем говорить на эту тему - это вне нашей Конституции", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что обсуждение вопроса Крыма и других временно оккупированных Россией территорий, ведет лишь к затягиванию войны.

"Как только мы начинаем говорить о Крыме, о наших суверенных территориях, мы заходим в формат затягивания войны - именно этого хочет Россия. Мы уже 12-й год воюем. Это и есть ответ на вопрос, можно ли с Россией договориться относительно территорий", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что быстро договориться с Россией невозможно, и без давления со стороны международного сообщества, прежде всего США, достичь результата не удастся.

"Давление нужно всего мира, прежде всего Америки. Мы поддержали инициативу президента Трампа относительно безусловного прекращения огня. Но попытка "договориться обо всем сразу в один день" не сработает", - резюмировал глава государства.

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Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США представили союзникам предложения относительно заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, включая определение условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, представители Украины, США, Великобритании и Франции встретятся в Лондоне на новый раунд переговоров. Стороны будут обсуждать условия прекращения огня.