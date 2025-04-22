Украина никогда не признает юридически российскую оккупацию Крыма, - Зеленский. ВИДЕО
Украина никогда не признает юридически российскую оккупацию Крыма.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Это наша территория, территория народа Украины. Нам не о чем говорить на эту тему - это вне нашей Конституции", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что обсуждение вопроса Крыма и других временно оккупированных Россией территорий, ведет лишь к затягиванию войны.
"Как только мы начинаем говорить о Крыме, о наших суверенных территориях, мы заходим в формат затягивания войны - именно этого хочет Россия. Мы уже 12-й год воюем. Это и есть ответ на вопрос, можно ли с Россией договориться относительно территорий", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что быстро договориться с Россией невозможно, и без давления со стороны международного сообщества, прежде всего США, достичь результата не удастся.
"Давление нужно всего мира, прежде всего Америки. Мы поддержали инициативу президента Трампа относительно безусловного прекращения огня. Но попытка "договориться обо всем сразу в один день" не сработает", - резюмировал глава государства.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США представили союзникам предложения относительно заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, включая определение условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, представители Украины, США, Великобритании и Франции встретятся в Лондоне на новый раунд переговоров. Стороны будут обсуждать условия прекращения огня.
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Не треба виступів та концертів. Подивимося на справи.
Просто мы на "суше" не может отвоевать свои земли, причём с множеством дорог снабжения. А как Крым отвоевать, если снабжать придётся через мост, который ещё надо пройти, отбить и защитить. Это бред.
Тут уж чисто сила - "прав" тот у кого она есть. А политика не удел.
Кроме того, сам Крым узурпатор путлер считает своим посмертным достижением, типа "сделал хоть что-то для государства" и потому даже думать о его возврате бессмысленно. Там ещё лет 200 после его сгниения, будет штормить рашку о "великой
победеотхапе"
Уничтожаем мост, затем с гигантскими потерями проходим дорогу в Крым, пока это происходит - рашка скидывает десант и по водным путям набрасывает мясо в Крым с другой стороны. Ну и дронами прикрывает. Как ни крути, а развернуться тем, кто уже в Крыму, гораздо проще, чем тем, кто будет туда пытаться зайти.
Ну это как я вижу ситуацию, а как оно было бы...
Та уже в принципе и не важно, учитывая как народ валит из страны и хрен кто вернётся в это вот... Наш народ слишком долго терпел беспредел, унижение, малюсенькие зарплаты, наплевательское отношение.
Так а хто ж проти? А ЄС та НАТО проти..
а "де-факто" було ще з мінських угод
Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»
01 лютого 2021, 14:42
Зеденський у черговому інтерв'ю зробив заяву щодо окупації Криму Росією
https://www.youtube.com/shorts/oB04XgzxC4E