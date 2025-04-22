Україна ніколи не визнає юридично російську окупацію Криму, - Зеленський. ВIДЕО
Україна ніколи не визнає юридично російську окупацію Криму.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням Суспільне.
"Україна не визнає юридично окупацію Криму. Це наша територія, територія народу України. Ми не маємо про що говорити на цю тему — це поза нашою Конституцією", - підкреслив глава держави.
Він додав, що обговорення питання Криму та інших тимчасово окупованих Росією, веде лише до затягування війни.
"Як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, ми заходимо в формат затягування війни — саме цього хоче Росія. Ми вже 12-й рік воюємо. Це і є відповідь на питання, чи можна з Росією домовитись по територіях", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що швидко домовитись з Росією неможливо, і без тиску з боку міжнародної спільноти, передусім США, досягти результату не вдасться.
"Тиск потрібен всього світу, передусім Америки. Ми підтримали ініціативу президента Трампа щодо безумовного припинення вогню. Але спроба "домовитися про все одразу в один день" не спрацює", - резюмував глава держави.
Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, включаючи визначення умов припинення бойових дій та послаблення санкцій проти Москви у разі тривалого припинення вогню.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 23 квітня, представники України, США, Британії та Франції зустрінуться у Лондоні на новий раунд перемовин. Сторони обговорюватимуть умови припинення вогню.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не треба виступів та концертів. Подивимося на справи.
Просто мы на "суше" не может отвоевать свои земли, причём с множеством дорог снабжения. А как Крым отвоевать, если снабжать придётся через мост, который ещё надо пройти, отбить и защитить. Это бред.
Тут уж чисто сила - "прав" тот у кого она есть. А политика не удел.
Кроме того, сам Крым узурпатор путлер считает своим посмертным достижением, типа "сделал хоть что-то для государства" и потому даже думать о его возврате бессмысленно. Там ещё лет 200 после его сгниения, будет штормить рашку о "великой
победеотхапе"
Уничтожаем мост, затем с гигантскими потерями проходим дорогу в Крым, пока это происходит - рашка скидывает десант и по водным путям набрасывает мясо в Крым с другой стороны. Ну и дронами прикрывает. Как ни крути, а развернуться тем, кто уже в Крыму, гораздо проще, чем тем, кто будет туда пытаться зайти.
Ну это как я вижу ситуацию, а как оно было бы...
Та уже в принципе и не важно, учитывая как народ валит из страны и хрен кто вернётся в это вот... Наш народ слишком долго терпел беспредел, унижение, малюсенькие зарплаты, наплевательское отношение.
Так а хто ж проти? А ЄС та НАТО проти..
а "де-факто" було ще з мінських угод
Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»
01 лютого 2021, 14:42
Зеденський у черговому інтерв'ю зробив заяву щодо окупації Криму Росією
https://www.youtube.com/shorts/oB04XgzxC4E