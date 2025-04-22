Україна ніколи не визнає юридично російську окупацію Криму, - Зеленський. ВIДЕО

Україна ніколи не визнає юридично російську окупацію Криму.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням Суспільне.

"Україна не визнає юридично окупацію Криму. Це наша територія, територія народу України. Ми не маємо про що говорити на цю тему — це поза нашою Конституцією", - підкреслив глава держави.

Він додав, що обговорення питання Криму та інших тимчасово окупованих Росією, веде лише до затягування війни.

"Як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, ми заходимо в формат затягування війни — саме цього хоче Росія. Ми вже 12-й рік воюємо. Це і є відповідь на питання, чи можна з Росією домовитись по територіях", - сказав Зеленський.

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Він підкреслив, що швидко домовитись з Росією неможливо, і без тиску з боку міжнародної спільноти, передусім США, досягти результату не вдасться.

"Тиск потрібен всього світу, передусім Америки. Ми підтримали ініціативу президента Трампа щодо безумовного припинення вогню. Але спроба "домовитися про все одразу в один день" не спрацює", - резюмував глава держави.

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Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, включаючи визначення умов припинення бойових дій та послаблення санкцій проти Москви у разі тривалого припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 23 квітня, представники України, США, Британії та Франції зустрінуться у Лондоні на новий раунд перемовин. Сторони обговорюватимуть умови припинення вогню.