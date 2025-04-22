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Новини Окупація Криму Мирні перемовини в Лондоні
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Україна ніколи не визнає юридично російську окупацію Криму, - Зеленський. ВIДЕО

Україна ніколи не визнає юридично російську окупацію Криму.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням Суспільне.

"Україна не визнає юридично окупацію Криму. Це наша територія, територія народу України. Ми не маємо про що говорити на цю тему — це поза нашою Конституцією", - підкреслив глава держави.

Він додав, що обговорення питання Криму та інших тимчасово окупованих Росією, веде лише до затягування війни.

"Як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, ми заходимо в формат затягування війни — саме цього хоче Росія. Ми вже 12-й рік воюємо. Це і є відповідь на питання, чи можна з Росією домовитись по територіях", - сказав Зеленський.

Читайте: США на переговорах в Лондоні запропонують визнати Крим російським та заморозити лінію фронту, - WP

Він підкреслив, що швидко домовитись з Росією неможливо, і без тиску з боку міжнародної спільноти, передусім США, досягти результату не вдасться.

"Тиск потрібен всього світу, передусім Америки. Ми підтримали ініціативу президента Трампа щодо безумовного припинення вогню. Але спроба "домовитися про все одразу в один день" не спрацює", - резюмував глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС України Сибіга та Франції Барро скоординували позиції напередодні наступних кроків до відновлення миру

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, включаючи визначення умов припинення бойових дій та послаблення санкцій проти Москви у разі тривалого припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 23 квітня, представники України, США, Британії та Франції зустрінуться у Лондоні на новий раунд перемовин. Сторони обговорюватимуть умови припинення вогню.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Крим (14153) окупація (6695) росія (65191) США (22840) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+15
Ти ЯКОГО ХРІНА хочеш віддати США українські ресурси, підар ти зелений?! Це за те, що вони змушують Україну відмовитися від 20% територій?! Чи за те, що визнають Крим кацапським?!
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22.04.2025 19:54
+12
Мост треба зніщити,як би був зніщений міст,,не кричав би путін про переваги,нас би поважали.Чого ми так себе зневажаем? Чи договорняк?
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22.04.2025 19:47
+10
Фактично Крим зданий з 2014-го.
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22.04.2025 19:56
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Мост треба зніщити,як би був зніщений міст,,не кричав би путін про переваги,нас би поважали.Чого ми так себе зневажаем? Чи договорняк?
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22.04.2025 19:47 Відповісти
Сто раз тогда печатал, так смеялись многие. Надо было после первой забитой сваи под мост, канал рыть судоходный через перешеек для портов Мариуполь и Бердянск. Японцы бы за полгода прокопали своими ,Камацу, и ещё за пол года забетонировали, там шлюзы не нужны. И был проект при совке кстати. Но море Азовское внутреннее было---не логично по цене было. Теперь гудбай. Догадались кому гудбай?
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22.04.2025 20:55 Відповісти
Нєнєнє....

Не треба виступів та концертів. Подивимося на справи.
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22.04.2025 19:47 Відповісти
А я б запросто - наши территории обратно нам, Крым расисянам, мир и долгосрочные гарантии безопасности, и СТО ЯДЕРНЫХ РАКЕТ, а так же беспрепятственное право вступления в ЕС и НАТО.
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22.04.2025 19:48 Відповісти
Крим - татарам. Кримським. Він їхній.
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22.04.2025 19:52 Відповісти
Та тут дело даже не в истории. Татар то уже почти и нет (как индейцев).
Просто мы на "суше" не может отвоевать свои земли, причём с множеством дорог снабжения. А как Крым отвоевать, если снабжать придётся через мост, который ещё надо пройти, отбить и защитить. Это бред.
Тут уж чисто сила - "прав" тот у кого она есть. А политика не удел.
Кроме того, сам Крым узурпатор путлер считает своим посмертным достижением, типа "сделал хоть что-то для государства" и потому даже думать о его возврате бессмысленно. Там ещё лет 200 после его сгниения, будет штормить рашку о "великой победе отхапе"
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22.04.2025 19:55 Відповісти
"Мост" - в смысле дорога в Крым, а не рашисткий
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22.04.2025 19:56 Відповісти
Крим звільеити легше, ніж Донбас. Знести міст і встанлвити блокаду, відкривши двері лише на вихід. І заходити ніккди не потрібно - самі вийдуть.
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22.04.2025 19:59 Відповісти
Ну, я думал о таком, но не срослось.
Уничтожаем мост, затем с гигантскими потерями проходим дорогу в Крым, пока это происходит - рашка скидывает десант и по водным путям набрасывает мясо в Крым с другой стороны. Ну и дронами прикрывает. Как ни крути, а развернуться тем, кто уже в Крыму, гораздо проще, чем тем, кто будет туда пытаться зайти.
Ну это как я вижу ситуацию, а как оно было бы...
Та уже в принципе и не важно, учитывая как народ валит из страны и хрен кто вернётся в это вот... Наш народ слишком долго терпел беспредел, унижение, малюсенькие зарплаты, наплевательское отношение.
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22.04.2025 20:25 Відповісти
Ви справді в цьому впевнені? 😉😊
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22.04.2025 21:12 Відповісти
Сприймати що? Реальність, яку ви склали у власній голові? 😊 Десь на хмарці над вашою реальністю весело сміється Господь. 😊
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22.04.2025 22:43 Відповісти
Мда всі мабуть щирі віруючі деніалісти. Але підозрюю що щиро віруючих не так і багато, більшість просто прилаштуванці які грішать і навіть не бояться пекла.
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23.04.2025 02:34 Відповісти
Півострів, якраз, звільнити набагато простіше. З повітря
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23.04.2025 13:01 Відповісти
дулю їм, а не крим
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22.04.2025 22:49 Відповісти
...а так же беспрепятственное право вступления в ЕС и НАТО.

Так а хто ж проти? А ЄС та НАТО проти..
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22.04.2025 22:10 Відповісти
"Я неодноразово заявляв, що Україна ніколи не визнає окупацію Криму, яку ми підпишемо!"
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22.04.2025 19:48 Відповісти
Та да, Україна не визнає, а ці - можуть. Вони себе з Украєною не ототожнюють, навіть на вибори йшли під зеленим прапором
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22.04.2025 19:54 Відповісти
Так він казав ?
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22.04.2025 20:08 Відповісти
А як визнає? Де-факто? 🤔 Навіщо тулити сюди слово "юридично"? Правильно сказати "ніяк і ніколи не визнає... "
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22.04.2025 19:51 Відповісти
тому і тулить, що нібито сША просуває саме таку ідею - визнати офіційно. Принаймні якщо вірити їх пресі.
а "де-факто" було ще з мінських угод
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22.04.2025 19:53 Відповісти
Не було з Мінських угод. Були кримська платформа, Прокуратура АР Крим, Ялтинська стратегія, Представник президента в Криму і інше. Тепер про це не чути.
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22.04.2025 19:57 Відповісти
Так він ж мля юрист по освіті. От одне слово з назви підручника (юридично) і запам'ятав. І пихає його скрізь.
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22.04.2025 20:16 Відповісти
Відімо готується Зельман сдать Крим фактично. Не хоче затягувать війну.
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22.04.2025 19:53 Відповісти
Фактично Крим зданий з 2014-го.
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22.04.2025 19:56 Відповісти
Тобто, таке саме формулювання справедливе і щодо 20% України, окупованих на початку 2022?
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22.04.2025 20:00 Відповісти
Так
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23.04.2025 13:02 Відповісти
а тепер українці готові ще здати шматок території, лише б помріяти про халяву. Наступного разу вже і половини територій не буде під контролем. І ще раз підпишемо. Ну якщо лохи, то що поробиш.
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22.04.2025 20:10 Відповісти
Останні події показали тріумф його сокрушительного фіаско.
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23.04.2025 08:46 Відповісти
Ти ЯКОГО ХРІНА хочеш віддати США українські ресурси, підар ти зелений?! Це за те, що вони змушують Україну відмовитися від 20% територій?! Чи за те, що визнають Крим кацапським?!
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22.04.2025 19:54 Відповісти
Думаю що за гарантії особистої безпеки та безпеки своїх родичів
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23.04.2025 08:56 Відповісти
откуда у вас эта информация? команда трампа? фокс ньюз? путин? Зеленский в Белом доме защищал интересы Украины как мог неумело но в одиночку перед самым могущественным президентом земли....забыли? и он не подписал кабальных ресурсных угод!..... как бы Зеленский не облажался до 2022 в том что он на стороне Украины я уверен на 100% а вот вы на своей стороне "моя хата с краю" эта та причина из-за которой мы проигрываем рф столетиями!
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23.04.2025 09:26 Відповісти
отведёт войска и сайдьомся посредине (Днепра)
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23.04.2025 12:11 Відповісти
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22.04.2025 20:04 Відповісти
Зеленський має під Ялтою свою хатинку тому тому не згодився віддавати Крим.
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22.04.2025 20:04 Відповісти
півень ,а нах* я тоді ти 🤡 здав пів України ?! Стамбул попутав ?!!!
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22.04.2025 20:05 Відповісти
треба фактично не визнавати, а не юридично
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22.04.2025 20:09 Відповісти
Если правильно понимаю, это то, как Ю. Корея не признала, и вот уже пол столетия живут бок о бок даже не подписав мирный договр.
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22.04.2025 20:12 Відповісти
Подумай сам, який маразм ти написав, порівнюючи Крим з північною кореєю.
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22.04.2025 21:09 Відповісти
Вот и подумай, правильно ли ты понял что я написал... и у кого тут маразм
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22.04.2025 21:34 Відповісти
Крим, це як північна корея, окрема держава, що з нею маємо підписати мирний договір? чи північна корея потрапила у склад іншої держави?
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22.04.2025 21:40 Відповісти
Я так и думал, ты неправильно понял: речь шла, даже не столько о Крыме, а о словах Зе юридического непризнания оккупированных территорий.
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22.04.2025 21:46 Відповісти
І ФСЬО ?!? А якже "СПРАВЄДЛІВИЙ МІР" ???
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22.04.2025 20:17 Відповісти
помирай !

Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»

01 лютого 2021, 14:42



Зеденський у черговому інтерв'ю зробив заяву щодо окупації Криму Росією
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22.04.2025 20:30 Відповісти
Ми ще всі встигнемо померти за час його царювання
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23.04.2025 13:04 Відповісти
До 1774 року Крим і все Причорномор"я і Приазов"я , входило до складу Османської імперії ,тоді ж після кацапсько-турецької війни в турків ці території забрали кацапи ,до речі ,з допомогою українців ,потім почалося заселення Північного Причорномор"я і Приазов"я українцями і кацапами ,в Криму ж україці в основному селисись в північному Криму ,але в дуже невеликій кількості ,за переписами населення 1897 і 1926 років українці складали лише біля 10-11% від загальної кількості населення Криму ,після Другої світової війни за рахунок депортації кримців та інших народів Криму ,відсоток українців трохи збільшився і налічував біля 14 % на початку 50-х років почалось масове переселення українців до Криму , і відсоток українців поступово виріс до 25 % ,в той же час відсоток кацапів складав понад 70 % ,так що Крим, попри його передачу до складу тодішньої УССР ( до речі, через економічні .а не етнічні причини ) так і залишився в своїй масі ментально кацапським ,що й відгукнулось на рефендумі за Незалежність України ,де в Криму за неї проголосували лише трохи більше ніж половина мешканців.,а тим більше за роки окупації Крим ще більше окацапився ,так що ось така от сумна історія ,і чи визнає Україна Крим кацапським ,чи не визнає , це вже нічого не змінить ,всерівно його кацапи ніколи вже не повернуть ( так само і інші окуповані теритрорії ) ,за будь -якої влади і президента і з путлєром чи з його наступниками.
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22.04.2025 20:43 Відповісти
Там была и осталась особая прослойка касабов---отставники с правом жить в Крыму на пенсии. Причём от генералов и адмиралов. И кто с заполярного круга и приравненого к такому. Забайкалье например. Там калиброваные политруки в 5 поколении были. Японцы вон уже почти 80 лет не признают острова и толку? Забываем лучше сразу. Финны же молчат, немцы тоже. Хотя там чуть иная конфигурация.
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22.04.2025 21:03 Відповісти
Не юридично а як готовий визнати? Придурок, ти не повинен ніяк не визнавати і даже не обговорювати це.
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22.04.2025 21:09 Відповісти
Так Захід теж не визнавав окупацію совітами країн Балтії в 1940 році ,і що це змінило ?
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22.04.2025 21:17 Відповісти
Якшо штати та Європка знімуть санкціїї з Криму то срати буде всім, визнаний він там кимось чи ні.
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22.04.2025 22:01 Відповісти
а хто сказав, що штати і ЄС визнають? окрім трампа і його шобли, ні від кого не звучало цього.
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23.04.2025 09:24 Відповісти
О, з'явився шанс померти, але Крим не віддати. Слово не горобець, вилітило не спіймкаєш.
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22.04.2025 22:36 Відповісти
Померти - для пересічних, не віддати- для пересидента.
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23.04.2025 10:23 Відповісти
ЗЕ - оманський капітулянт незрозуміло заявив… Що Україна не визнає юридично окупацію Криму, а фактично що визнає? Не визнає поки що не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмові від територій... Якось усе це каламутно, просто паРаша має забратися з усіх тимчасово окупованих фашистським кремлем українських територій. Забратися а не злочинно торгувати з нами (владою) долею і не своєю а нашою рідною українською землею.
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23.04.2025 04:06 Відповісти
Але вона цього не зробить.
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23.04.2025 13:06 Відповісти
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23.04.2025 10:12 Відповісти
Віталій Портніков
https://www.youtube.com/shorts/oB04XgzxC4E
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23.04.2025 10:22 Відповісти
Судячи з усього зебоба зірве мирний план Трампа і українці залишаться ні з чим як та бабка із казки про золоту рибку. Через пів року вже 6 областей будуть вимагати кацапи. Фронт рухається не в ту сторону щоб надувати щоки і щось вимагати. Можливо я дурний і чогось не знаю, добре що всі наші ура-патріоти знають наш план перемоги, тілько мовчать про нього щоб кацапи не дізнались.
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23.04.2025 10:58 Відповісти
Півтора року тому - перемога, перемога, перемога. Пів року тому - мир, мир, мир. Всі вже і так знають що крим буде російським, ще щось тявкає...
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23.04.2025 23:16 Відповісти
 
 