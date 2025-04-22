Опубліковані у ЗМІ умови "мирної угоди" від США не є офіційною позицією Вашингтона, - Зеленський. ВIДЕО

Україна поки що не отримувала офіційних пропозицій від США щодо обміну чи відмови від територій у рамках "мирної угоди" з РФ, про які в останні дні повідомляли західні медіа.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, нібито пропозиції США, про які стало відомо з публікацій у медіа – "це пропозиції, це сигнали, це ідеї, це бачення", але "не офіційна пропозиція Україні".

"Важливо: якщо буде офіційна така пропозиція – ми одразу відреагуємо на це як на офіційну пропозицію і ви будете про це знати", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що "такі сигнали" звучать, але незрозуміло, чи представляють вони позицію Росії, чи остаточну позицію США.

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Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, включаючи визначення умов припинення бойових дій та послаблення санкцій проти Москви у разі тривалого припинення вогню.

Також видання WP з посиланням на джерела повідомило, що українські та європейські посадовці, які зустрінуться в Лондоні в середу, 23 квітня, мають відреагувати на пропозицію США офіційно визнати незаконну анексію Криму Росією і заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично російську окупацію Криму.

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