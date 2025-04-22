Опубліковані у ЗМІ умови "мирної угоди" від США не є офіційною позицією Вашингтона, - Зеленський. ВIДЕО
Україна поки що не отримувала офіційних пропозицій від США щодо обміну чи відмови від територій у рамках "мирної угоди" з РФ, про які в останні дні повідомляли західні медіа.
Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, нібито пропозиції США, про які стало відомо з публікацій у медіа – "це пропозиції, це сигнали, це ідеї, це бачення", але "не офіційна пропозиція Україні".
"Важливо: якщо буде офіційна така пропозиція – ми одразу відреагуємо на це як на офіційну пропозицію і ви будете про це знати", - наголосив Зеленський.
Глава держави додав, що "такі сигнали" звучать, але незрозуміло, чи представляють вони позицію Росії, чи остаточну позицію США.
Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, включаючи визначення умов припинення бойових дій та послаблення санкцій проти Москви у разі тривалого припинення вогню.
Також видання WP з посиланням на джерела повідомило, що українські та європейські посадовці, які зустрінуться в Лондоні в середу, 23 квітня, мають відреагувати на пропозицію США офіційно визнати незаконну анексію Криму Росією і заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично російську окупацію Криму.
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Вигляда так що офіційна позиція Трампа це визнати російською всю Україну...
Я думаю, Україну хочуть вламати, це гра така від трампістів. Покер.
Санкції введені на 3 із 10 балів, значить, ще можна росію опустити, но спочатку спробують залякати Україну, якщо не вдасться, то тоді будуть ламати росію.
Скільки разів ( щоденно?) ловили на брехні!! Але маючи мономарафон можно сцяти в очі "до останнього українця"