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Опубліковані у ЗМІ умови "мирної угоди" від США не є офіційною позицією Вашингтона, - Зеленський. ВIДЕО

Україна поки що не отримувала офіційних пропозицій від США щодо обміну чи відмови від територій у рамках "мирної угоди" з РФ, про які в останні дні повідомляли західні медіа.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, нібито пропозиції США, про які стало відомо з публікацій у медіа – "це пропозиції, це сигнали, це ідеї, це бачення", але "не офіційна пропозиція Україні".

"Важливо: якщо буде офіційна така пропозиція – ми одразу відреагуємо на це як на офіційну пропозицію і ви будете про це знати", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що "такі сигнали" звучать, але незрозуміло, чи представляють вони позицію Росії, чи остаточну позицію США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна готова йти на безумовне припинення вогню,- Зеленський. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, включаючи визначення умов припинення бойових дій та послаблення санкцій проти Москви у разі тривалого припинення вогню.

Також видання WP з посиланням на джерела повідомило, що українські та європейські посадовці, які зустрінуться в Лондоні в середу, 23 квітня, мають відреагувати на пропозицію США офіційно визнати незаконну анексію Криму Росією і заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично російську окупацію Криму.

Також читайте: Росія не може накладати вето на вступ України до НАТО, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) США (22840)


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Топ коментарі
+10
Знов вечірній бенефіс потужності...я же втомив...
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22.04.2025 20:36
+4
Боюся Україну остаточно приперли до стінки, або м'яка капітуляція зараз, або повна згодом без міжнародної допомоги.
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22.04.2025 20:36
+4
мені наприклад страшно за майбутнє України.
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22.04.2025 20:37
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Боюся Україну остаточно приперли до стінки, або м'яка капітуляція зараз, або повна згодом без міжнародної допомоги.
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22.04.2025 20:36 Відповісти
Правда ще страшніша? трамплюки готові віддати по Дніпру?
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22.04.2025 20:39 Відповісти
А ви не бійтесь. Ніхто Україну нікуди ні припер.
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22.04.2025 20:46 Відповісти
А, як це назвати, 2 роки поразок на фронті, закінчення надання міжнародної допомоги, це не віяння катастрофи?
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22.04.2025 21:20 Відповісти
Знов вечірній бенефіс потужності...я же втомив...
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22.04.2025 20:36 Відповісти
Та хто ми такі без Зе!...
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22.04.2025 20:44 Відповісти
Причому тут Зе?
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22.04.2025 21:21 Відповісти
Голосував за Нього?
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22.04.2025 21:26 Відповісти
Чесно признаю був такий грішок, не заперечує, піддався масовій істерії, але й Порошенко у мене ніколи симпатії не викликав.
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22.04.2025 21:35 Відповісти
мені наприклад страшно за майбутнє України.
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22.04.2025 20:37 Відповісти
Головне, панове ухилянти, шо ТЦК не буде. Зажівьотє...
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22.04.2025 20:45 Відповісти
можу поділиться як правильно рити нори та робити інженерні облаштування позицій.
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22.04.2025 20:51 Відповісти
Пан-антиухилянт з окопу пише такі мужні коменти чи з позицій під Варшавою?
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22.04.2025 21:08 Відповісти
Мені страшно було на передодні минулих виборів. Сподівався лише на диво. Диво не сталося. Хіба тільки якщо вважати за диво те, що Україна попри все досі стоїть.
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23.04.2025 08:03 Відповісти
якщо зєлю виберуть на другий термін-я покину Україну. з дебілами мені неподорозі.
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23.04.2025 08:05 Відповісти
Шкода що зараз не 17 століття коли не було Сигналу і пролазливих газетярів, а був цар-батюшка і смерди. Так, зеля?
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22.04.2025 20:42 Відповісти
Угу.
Вигляда так що офіційна позиція Трампа це визнати російською всю Україну...
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22.04.2025 20:43 Відповісти
Звідки тобі вигляда? Хреститись не пробував?
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22.04.2025 21:10 Відповісти
Ти дурачок чи тебе викрали прибульці і тільки сьогодні відпустили?
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22.04.2025 21:12 Відповісти
Усім вже час зрозуміти, що для західних СМІ замовні статті це звичайне явище для продавлення якоїсь думки. Не звертаємо уваги.
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22.04.2025 20:48 Відповісти
Вся надія на Європейських лідерів котрі пішлють ці пропозиції.

Я думаю, Україну хочуть вламати, це гра така від трампістів. Покер.

Санкції введені на 3 із 10 балів, значить, ще можна росію опустити, но спочатку спробують залякати Україну, якщо не вдасться, то тоді будуть ламати росію.
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22.04.2025 20:54 Відповісти
вони не будуть її ламати в жодному випадку
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22.04.2025 22:48 Відповісти
Можна зібрати ще 20 прес-конференцій, але від Шашличного мало залежить майбутнє України - десяток його потужних планів перемоги виявилися пустими балачками і маємо те, що маємо, коли не ми вирішуємо
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22.04.2025 21:39 Відповісти
Виляє як завжди!!
Скільки разів ( щоденно?) ловили на брехні!! Але маючи мономарафон можно сцяти в очі "до останнього українця"
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23.04.2025 01:50 Відповісти
 
 