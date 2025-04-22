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Новини Відео Зеленський про припинення вогню
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Україна готова йти на безумовне припинення вогню,- Зеленський. ВIДЕО

На переговорах у Лондоні українська делегація має мандат на обговорення безумовного або часткового припинення вогню. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна найближчими днями буде сильно посилювати свою дипломатичну роботу. Завтра зустріч нашої команди в Лондоні в форматі Європа, а саме Франція, Британія, Німеччина, Україна. Нашої команди, вона завтра має мандат на обговорення безумовного припинення вогню або частково припинення вогню. Ми готові до цієї стадії",- сказав глава держави.

Він додав, що припинення вогню - це "бажання і пропозиція США, бажання європейських колег і підтримка з боку України".

"Україна готова йти на безумовне припинення вогню. Саме в цьому словосполученні є і відповідь. Безумовне, без будь-яких умов. Припинення вогню, значить, немає ніяких ударів по нашій території і, відповідно, немає дзеркальних відповідей. Якщо це припинення вогню часткове, тоді ми готові до дзеркальних заходів. Якщо не б'ємо по енергетиці — не б'ємо по енергетиці у відповідь. І, відповідно, якщо Росія не використовує далекобійну зброю, Україна не використовує далекобійну зброю",- сказав Зеленський.

Читайте також: Є велика ймовірність того, що мирна угода між Росією та Україною буде укладена цього тижня, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) перемовини (2899) припинення вогню (150)


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Топ коментарі
+5
потужно курва бібер
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22.04.2025 19:57
+4
Ну отдашь Крым и территории, не юридично, а фактично. Вырастут в стойбищах новые буряты с якутами, наклепают ракет с дронами и вперед. на Киев. А у нас территория стала меньше и нас стало меньше, и будет еще меньше. И ракет у нас не будет, ты позаботишься. Мир это хорошо, но надолго ли.....
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22.04.2025 20:00
+3
А коли здохне путін - є гарантія що його наступник все віддасть Україні? Чи до того часу зміниться співвідношення сил на фронті для звільнення територій військовим шляхом?
Про Трампа взагалі без коментарів. До нього вже був один потужний союзник "as long as it takes", правда кацапи як наступали тоді - так і наступають зараз.
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22.04.2025 20:11
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потужно курва бібер
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22.04.2025 19:57 Відповісти
тебе нагнули через коліно з припиненням вогню, так не позорся - постійно говорюче про це і не згадуючи вже про справедливий мир
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22.04.2025 20:45 Відповісти
кацапня не піде на безумовне припинення вогню.
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22.04.2025 19:58 Відповісти
або сьогодны піде, а завтра не піде. делов-то.
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22.04.2025 20:02 Відповісти
все Україну в стойло загнали. В любий момент піде- тоді шаг і мат. +100 кв км землі до РФ в кошик
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22.04.2025 20:46 Відповісти
iз статтi-ייУкраiна буде сильно посилювати свою дипломатичну роботуיי.зеля знайдiть засiб повернути ядерну зброю,i дипломатична робота пiдсилиться сама по собi так,як ти й не мрiяв!
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22.04.2025 20:00 Відповісти
І шо буде? Ну ось у РФ є ядерка і шо? Завадило це зайти в Курську область?
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22.04.2025 20:43 Відповісти
Безумовне припинення вогню - це заморозка війни, ще пів року тому Зеленський казав, що заморозка вигідна Росії, що зараз змінилося?
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22.04.2025 20:00 Відповісти
Выбрали Трампа а он больше не хочет давать денег зеленым на бесконечную войну
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22.04.2025 20:02 Відповісти
Так, до цього все йшло ще пів року тому, навіщо людей класти було?
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22.04.2025 20:19 Відповісти
Зеленые свято верили что Трамп разочаруется в путлере и завалит их оружием и деньгами и они и дальше смогут выпускать планы потужности весело пиля зарубежные деньги
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22.04.2025 20:38 Відповісти
Це вже 2 роки зрозуміло, якщо не більше.
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22.04.2025 21:25 Відповісти
Ну отдашь Крым и территории, не юридично, а фактично. Вырастут в стойбищах новые буряты с якутами, наклепают ракет с дронами и вперед. на Киев. А у нас территория стала меньше и нас стало меньше, и будет еще меньше. И ракет у нас не будет, ты позаботишься. Мир это хорошо, но надолго ли.....
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22.04.2025 20:00 Відповісти
А яка альтернатива?
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22.04.2025 20:01 Відповісти
Обороняться, пока Трамп и Путин не сдохнут. Впрочем, пока Путин продвигается, на перемирие он не пойдет, ему это нафиг не надо. Он даже конституцию с Запорожьем и Херсоном менять не будет.
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22.04.2025 20:04 Відповісти
А коли здохне путін - є гарантія що його наступник все віддасть Україні? Чи до того часу зміниться співвідношення сил на фронті для звільнення територій військовим шляхом?
Про Трампа взагалі без коментарів. До нього вже був один потужний союзник "as long as it takes", правда кацапи як наступали тоді - так і наступають зараз.
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22.04.2025 20:11 Відповісти
Делай что должно и будь что будет. Хотя это принцип христианский, а не аметистов. У нас и самих есть Конституция, там все написано, что делать. Вьетнам и Афган проиграли вообще ВСЕ сражения, но тем не менее.
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22.04.2025 21:06 Відповісти
Ещё раз спрашиваю что ТЫ и твоя редакция предлагаете? Или на это методичку не написали тебе? Ты всепропальщину и капитуляцию рекламируешь месяцами уже тут, так напиши подробнее как именно тебе хотелось бы что бы cдалась Украина
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22.04.2025 20:27 Відповісти
Ну раз заморозка війни і припинення вогню це "капітуляція" - то давай розписуй як і за рахунок чого Україна збирається повертати кордони 1991 року і убезпечувати себе від обістрілів майбутнього повторного нападу?
Тому що нічого окрім "давайте просто воювати 5-10-20 років, а там воно якось буде" і "будь яка зупинка війни це капітуляція" я поки що нічого не читав.
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22.04.2025 20:34 Відповісти
А что Украине кто то предлагает заморозить войну и остановить огонь? Кто, если не секрет? Насколько я знаю, твой барин требует сдать БЕЗ БОЯ больше территорий чем свинособаки ваши захватили за 38 месяцев, для того что бы НАЧАТЬ переговоры. И о чем тогда переговариваться? Сколько ещё областей отдать нужно или как?
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22.04.2025 20:45 Відповісти
А що, початок будь-яких переговорів і вступ туди України вже автоматично означають виконання забаганок іншої сторони? Чи забаганки іншої сторони пересмикуються як доконаний результат переговорів, а тому і починати їх не потрібно?
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22.04.2025 20:53 Відповісти
О чем ты вообще? Какие переговоры? Твой барин был предельно ясен-- для начала переговоров и остановки огня ему нужно без боя сдать больше территорий чем он захватил за 38 месяцев. Что тут непонятного? Или мы уже за рамки твоей методички вышли
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23.04.2025 01:34 Відповісти
кацапи під переміріє завжди зтягують все що є до ЛБЗ, потім це все кидають проти нас. А в нас по суті зтягувать нема чого. Треба дуже обережно з такими "безумовними перемирниками" як зє
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22.04.2025 20:02 Відповісти
для закрепления желания прекращения огня надо еще пару складов грау ипануть,так желание проявляться у кацапов будет больше
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22.04.2025 20:22 Відповісти
нащо?
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22.04.2025 20:25 Відповісти
Годі вже на 12-й рік війни вводити себе в оману та інших. Ніколи москалі не підуть на безумовне припинення вогню. А якщо ху..ло оголошує в односторонньому порядку перемир'я - не треба наказувати своїм військам припиняти вогонь і дозволяти під..рам розміновувати проходи і облаштовувати позиції. Саме це і призвело до повномасштабки. **..ть тварюк, висунулись - тримай, ****, пиз..ль, як каже Мадяр.
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22.04.2025 20:34 Відповісти
І якщо ти кажеш, що Україна готова піти на безумовне припинення вогню - це означає, що Україна не висуватиме жодних умов. Висловлюй свою думку грамотно.
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22.04.2025 20:51 Відповісти
Plan!
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22.04.2025 22:11 Відповісти
 
 