Україна готова йти на безумовне припинення вогню,- Зеленський. ВIДЕО
На переговорах у Лондоні українська делегація має мандат на обговорення безумовного або часткового припинення вогню.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
"Україна найближчими днями буде сильно посилювати свою дипломатичну роботу. Завтра зустріч нашої команди в Лондоні в форматі Європа, а саме Франція, Британія, Німеччина, Україна. Нашої команди, вона завтра має мандат на обговорення безумовного припинення вогню або частково припинення вогню. Ми готові до цієї стадії",- сказав глава держави.
Він додав, що припинення вогню - це "бажання і пропозиція США, бажання європейських колег і підтримка з боку України".
"Україна готова йти на безумовне припинення вогню. Саме в цьому словосполученні є і відповідь. Безумовне, без будь-яких умов. Припинення вогню, значить, немає ніяких ударів по нашій території і, відповідно, немає дзеркальних відповідей. Якщо це припинення вогню часткове, тоді ми готові до дзеркальних заходів. Якщо не б'ємо по енергетиці — не б'ємо по енергетиці у відповідь. І, відповідно, якщо Росія не використовує далекобійну зброю, Україна не використовує далекобійну зброю",- сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про Трампа взагалі без коментарів. До нього вже був один потужний союзник "as long as it takes", правда кацапи як наступали тоді - так і наступають зараз.
Тому що нічого окрім "давайте просто воювати 5-10-20 років, а там воно якось буде" і "будь яка зупинка війни це капітуляція" я поки що нічого не читав.