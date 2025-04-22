Украина готова идти на безусловное прекращение огня,- Зеленский. ВИДЕО
На переговорах в Лондоне украинская делегация имеет мандат на обсуждение безусловного или частичного прекращения огня.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
"Украина в ближайшие дни будет значительно усиливать свою дипломатическую работу. Завтра встреча нашей команды в Лондоне в формате Европа, а именно Франция, Британия, Германия, Украина. Нашей команды, она завтра имеет мандат на обсуждение безусловного прекращения огня или частично прекращения огня. Мы готовы к этой стадии",с- сказал глава государства.
Он добавил, что прекращение огня - это "желание и предложение США, желание европейских коллег и поддержка со стороны Украины".
"Украина готова идти на безусловное прекращение огня. Именно в этом словосочетании есть и ответ. Безусловное, без каких-либо условий. Прекращение огня, значит, нет никаких ударов по нашей территории и, соответственно, нет зеркальных ответов. Если это прекращение огня частичное, тогда мы готовы к зеркальным мерам. Если не бьем по энергетике - не бьем по энергетике в ответ. И, соответственно, если Россия не использует дальнобойное оружие, Украина не использует дальнобойное оружие",- сказал Зеленский.
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Про Трампа взагалі без коментарів. До нього вже був один потужний союзник "as long as it takes", правда кацапи як наступали тоді - так і наступають зараз.
Тому що нічого окрім "давайте просто воювати 5-10-20 років, а там воно якось буде" і "будь яка зупинка війни це капітуляція" я поки що нічого не читав.