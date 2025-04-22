РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15264 посетителя онлайн
Новости Видео Зеленский о прекращении огня
1 702 29

Украина готова идти на безусловное прекращение огня,- Зеленский. ВИДЕО

На переговорах в Лондоне украинская делегация имеет мандат на обсуждение безусловного или частичного прекращения огня.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Украина в ближайшие дни будет значительно усиливать свою дипломатическую работу. Завтра встреча нашей команды в Лондоне в формате Европа, а именно Франция, Британия, Германия, Украина. Нашей команды, она завтра имеет мандат на обсуждение безусловного прекращения огня или частично прекращения огня. Мы готовы к этой стадии",с- сказал глава государства.

Он добавил, что прекращение огня - это "желание и предложение США, желание европейских коллег и поддержка со стороны Украины".

"Украина готова идти на безусловное прекращение огня. Именно в этом словосочетании есть и ответ. Безусловное, без каких-либо условий. Прекращение огня, значит, нет никаких ударов по нашей территории и, соответственно, нет зеркальных ответов. Если это прекращение огня частичное, тогда мы готовы к зеркальным мерам. Если не бьем по энергетике - не бьем по энергетике в ответ. И, соответственно, если Россия не использует дальнобойное оружие, Украина не использует дальнобойное оружие",- сказал Зеленский.

Читайте также: Есть большая вероятность того, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено на этой неделе, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) переговоры (4961) прекращения огня (150)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
потужно курва бібер
показать весь комментарий
22.04.2025 19:57
+4
Ну отдашь Крым и территории, не юридично, а фактично. Вырастут в стойбищах новые буряты с якутами, наклепают ракет с дронами и вперед. на Киев. А у нас территория стала меньше и нас стало меньше, и будет еще меньше. И ракет у нас не будет, ты позаботишься. Мир это хорошо, но надолго ли.....
показать весь комментарий
22.04.2025 20:00
+3
А коли здохне путін - є гарантія що його наступник все віддасть Україні? Чи до того часу зміниться співвідношення сил на фронті для звільнення територій військовим шляхом?
Про Трампа взагалі без коментарів. До нього вже був один потужний союзник "as long as it takes", правда кацапи як наступали тоді - так і наступають зараз.
показать весь комментарий
22.04.2025 20:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
потужно курва бібер
показать весь комментарий
22.04.2025 19:57 Ответить
тебе нагнули через коліно з припиненням вогню, так не позорся - постійно говорюче про це і не згадуючи вже про справедливий мир
показать весь комментарий
22.04.2025 20:45 Ответить
кацапня не піде на безумовне припинення вогню.
показать весь комментарий
22.04.2025 19:58 Ответить
або сьогодны піде, а завтра не піде. делов-то.
показать весь комментарий
22.04.2025 20:02 Ответить
все Україну в стойло загнали. В любий момент піде- тоді шаг і мат. +100 кв км землі до РФ в кошик
показать весь комментарий
22.04.2025 20:46 Ответить
iз статтi-ייУкраiна буде сильно посилювати свою дипломатичну роботуיי.зеля знайдiть засiб повернути ядерну зброю,i дипломатична робота пiдсилиться сама по собi так,як ти й не мрiяв!
показать весь комментарий
22.04.2025 20:00 Ответить
І шо буде? Ну ось у РФ є ядерка і шо? Завадило це зайти в Курську область?
показать весь комментарий
22.04.2025 20:43 Ответить
Безумовне припинення вогню - це заморозка війни, ще пів року тому Зеленський казав, що заморозка вигідна Росії, що зараз змінилося?
показать весь комментарий
22.04.2025 20:00 Ответить
Выбрали Трампа а он больше не хочет давать денег зеленым на бесконечную войну
показать весь комментарий
22.04.2025 20:02 Ответить
Так, до цього все йшло ще пів року тому, навіщо людей класти було?
показать весь комментарий
22.04.2025 20:19 Ответить
Зеленые свято верили что Трамп разочаруется в путлере и завалит их оружием и деньгами и они и дальше смогут выпускать планы потужности весело пиля зарубежные деньги
показать весь комментарий
22.04.2025 20:38 Ответить
Це вже 2 роки зрозуміло, якщо не більше.
показать весь комментарий
22.04.2025 21:25 Ответить
Ну отдашь Крым и территории, не юридично, а фактично. Вырастут в стойбищах новые буряты с якутами, наклепают ракет с дронами и вперед. на Киев. А у нас территория стала меньше и нас стало меньше, и будет еще меньше. И ракет у нас не будет, ты позаботишься. Мир это хорошо, но надолго ли.....
показать весь комментарий
22.04.2025 20:00 Ответить
А яка альтернатива?
показать весь комментарий
22.04.2025 20:01 Ответить
Обороняться, пока Трамп и Путин не сдохнут. Впрочем, пока Путин продвигается, на перемирие он не пойдет, ему это нафиг не надо. Он даже конституцию с Запорожьем и Херсоном менять не будет.
показать весь комментарий
22.04.2025 20:04 Ответить
А коли здохне путін - є гарантія що його наступник все віддасть Україні? Чи до того часу зміниться співвідношення сил на фронті для звільнення територій військовим шляхом?
Про Трампа взагалі без коментарів. До нього вже був один потужний союзник "as long as it takes", правда кацапи як наступали тоді - так і наступають зараз.
показать весь комментарий
22.04.2025 20:11 Ответить
Делай что должно и будь что будет. Хотя это принцип христианский, а не аметистов. У нас и самих есть Конституция, там все написано, что делать. Вьетнам и Афган проиграли вообще ВСЕ сражения, но тем не менее.
показать весь комментарий
22.04.2025 21:06 Ответить
Ещё раз спрашиваю что ТЫ и твоя редакция предлагаете? Или на это методичку не написали тебе? Ты всепропальщину и капитуляцию рекламируешь месяцами уже тут, так напиши подробнее как именно тебе хотелось бы что бы cдалась Украина
показать весь комментарий
22.04.2025 20:27 Ответить
Ну раз заморозка війни і припинення вогню це "капітуляція" - то давай розписуй як і за рахунок чого Україна збирається повертати кордони 1991 року і убезпечувати себе від обістрілів майбутнього повторного нападу?
Тому що нічого окрім "давайте просто воювати 5-10-20 років, а там воно якось буде" і "будь яка зупинка війни це капітуляція" я поки що нічого не читав.
показать весь комментарий
22.04.2025 20:34 Ответить
А что Украине кто то предлагает заморозить войну и остановить огонь? Кто, если не секрет? Насколько я знаю, твой барин требует сдать БЕЗ БОЯ больше территорий чем свинособаки ваши захватили за 38 месяцев, для того что бы НАЧАТЬ переговоры. И о чем тогда переговариваться? Сколько ещё областей отдать нужно или как?
показать весь комментарий
22.04.2025 20:45 Ответить
А що, початок будь-яких переговорів і вступ туди України вже автоматично означають виконання забаганок іншої сторони? Чи забаганки іншої сторони пересмикуються як доконаний результат переговорів, а тому і починати їх не потрібно?
показать весь комментарий
22.04.2025 20:53 Ответить
О чем ты вообще? Какие переговоры? Твой барин был предельно ясен-- для начала переговоров и остановки огня ему нужно без боя сдать больше территорий чем он захватил за 38 месяцев. Что тут непонятного? Или мы уже за рамки твоей методички вышли
показать весь комментарий
23.04.2025 01:34 Ответить
кацапи під переміріє завжди зтягують все що є до ЛБЗ, потім це все кидають проти нас. А в нас по суті зтягувать нема чого. Треба дуже обережно з такими "безумовними перемирниками" як зє
показать весь комментарий
22.04.2025 20:02 Ответить
для закрепления желания прекращения огня надо еще пару складов грау ипануть,так желание проявляться у кацапов будет больше
показать весь комментарий
22.04.2025 20:22 Ответить
нащо?
показать весь комментарий
22.04.2025 20:25 Ответить
Годі вже на 12-й рік війни вводити себе в оману та інших. Ніколи москалі не підуть на безумовне припинення вогню. А якщо ху..ло оголошує в односторонньому порядку перемир'я - не треба наказувати своїм військам припиняти вогонь і дозволяти під..рам розміновувати проходи і облаштовувати позиції. Саме це і призвело до повномасштабки. **..ть тварюк, висунулись - тримай, ****, пиз..ль, як каже Мадяр.
показать весь комментарий
22.04.2025 20:34 Ответить
І якщо ти кажеш, що Україна готова піти на безумовне припинення вогню - це означає, що Україна не висуватиме жодних умов. Висловлюй свою думку грамотно.
показать весь комментарий
22.04.2025 20:51 Ответить
Plan!
показать весь комментарий
22.04.2025 22:11 Ответить
 
 