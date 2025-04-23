Украина готова обсуждать мирное соглашение с РФ, но только после прекращения огня, - Sky News
Украина готова говорить о мирном соглашении с Россией, но только после прекращения огня.
Об этом пишет Sky News со ссылкой на источники в украинском правительстве, передает Цензор.НЕТ.
"Смотрите, у нас есть несколько принципиальных моментов. Первый - пока ежедневно гибнут люди, крайне странно сосредотачиваться на чем-то другом, кроме немедленного полного и безусловного прекращения огня. Тем более, что Пасха показала, что это возможно. Во-вторых, мы готовы обсуждать все остальное в любом формате после прекращения огня", - рассказал собеседник издания.
Украина никогда не признает Крым российским, поскольку это противоречило бы Конституции, добавил он.
США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
P.S.
Демократия это когда у всех равные возможности: волки могут есть овец, а овцы так же свободно волков.
Мы пытались надавить на Украину, чтобы она капитулировала, но наша давилка оказалась очень слабой по сравнению с украинским характером. Спикер кремля Марк Рубио.
І самі відмовились від цього щоб вгодити путіну. сша це точно наддержава ? Бо виглядають як члени якогось брікс
25.03.2025, дерджеп США: Спочатку припинення вогню, потім деталі умов миру
https://www.dw.com/uk/derzdep-spocatku-pripinenna-vognu-potim-detali-umov-miru/a-72025555
По его словам, США сделали «очень четкое предложение» относительно пути к мирному соглашению.
"Хороший-плохой, Большой-маленький..."
@"🇺🇸⁉️
Гарант Конституції, що її продав на біржі.
Міністр закордонних справ, який не хоче вести міжнародні переговори.
Міністр оборони, який розкрив усі військові секрети.
Директор національної розвідки, що цілується у ясна з терористами.
Міністр внутрішньої безпеки, пограбований серед білого дня.
Це живі люди чи герої фантастичного роману?"
Следует к этому списку тупых и ограниченных особей добавить ещё и только что назначенную на должность огромной государственной важности, на пост Генерального прокурора США безмозглую, вечно смеющуюся блондинку Пом Бонди.
Пресс-секретаршу в стиле бимбо и пуш-ап ещё можно было бы как-то пережить, всё-таки она именно "лицом работает".
Но, ведь этот 80-летний "самовлюблённый необучаемый идиот"(термин Марка Солонина), совершенно ипанулся и на днях назначил на государственный пост колоссальной важности, на должность Генерального прокурора всея Америки точно такую же блондинку-бимбо Пэм Бонди с восторженно глупой физиономией, только постарше, чем кукольно-блондинистая пресс-секретарша Кэролайн Левитт.
Причём охрененный юридический и прокурорский опыт Пэм Бонди-Бимбо приобретала после окончания факультета права в должности пресс-секретарши прокурора округа Хиллсборо, потом была дикторшей на Фокс Ньюс...
Охрененно опытный и маститый правовед, обожающая бюстгальтеры и трусы модели пуш-ап, которые визуально увеличивают объём грудей и ягодиц...
Самое то, что нужно на посту Генерального прокурора гигантской супердержавы в эпоху глобального мирового кризиса.
Так про яку мирну угоду базікає тр? Кремлини відкрито голосно називають цю, господі прости, угоду КАПІТУЛЯЦІЄЙ!