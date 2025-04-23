Украина готова обсуждать мирное соглашение с РФ, но только после прекращения огня, - Sky News

Украина готова говорить о мирном соглашении с Россией, но только после прекращения огня.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на источники в украинском правительстве, передает Цензор.НЕТ.

"Смотрите, у нас есть несколько принципиальных моментов. Первый - пока ежедневно гибнут люди, крайне странно сосредотачиваться на чем-то другом, кроме немедленного полного и безусловного прекращения огня. Тем более, что Пасха показала, что это возможно. Во-вторых, мы готовы обсуждать все остальное в любом формате после прекращения огня", - рассказал собеседник издания.

Украина никогда не признает Крым российским, поскольку это противоречило бы Конституции, добавил он.

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

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