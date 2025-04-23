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И Украина, и Россия должны уступить некоторые территории, - Вэнс

Территориальные уступки должны сделать Украина и РФ. Заявление Вэнса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Штаты сделали "очень четкое предложение" России и Украине, поэтому "пришло время для них или сказать "да", или для Соединенных Штатов отойти от этого процесса".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом он заявил во время визита в Индию.

По его словам, и Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует.

"Нужны будут определенные территориальные обмены", - сказал Вэнс.

Он отметил, что в итоге линия разграничения, вероятно, не будет точно совпадать с линией фронта, которая сложилась сейчас.

Вице-президент США считает, что обе стороны должны "положить оружие, заморозить это и продолжить настоящее строительство лучшей России и лучшей Украины".

Ранее сообщалось, что США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Также читайте: Уиткофф обсуждал с Путиным вопрос украинских территорий: РФ может получить часть регионов, - WSJ

Автор: 

США (26672) территориальная целостность (220) Джей Ди Вэнс (87)


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Топ комментарии
+63
Після відмови Трампа виконувати гарантії безпеки України відповідно до домовленостей Будапештського меморандума, підпис президента США більше нічого не вартий і нові домовленості гарантій безпеки теж нічого не варті. Україну вже так звані гаранти безпеки зрадили
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23.04.2025 11:47
+55
Ми готові віддати Аляску
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23.04.2025 11:48
+52
І що ж кацаперди нам віддадуть? Рижий пошол на.уй.
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23.04.2025 11:46
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ну просто генії переговірники, надпосередники:

- Україна чомусь має відмовитись від своїх територій
- росія має відмовитись від українських територій (чуть-чуть, бо путін образиться)
- гарантій 0, зброї 0
- ще платіть репарації за те, що не здавались раніше
- не дякуйте . спішіть, угода трампа дійсна лише 24 години !
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23.04.2025 13:26 Ответить
безпредметне словоблудство!
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23.04.2025 13:29 Ответить
Україна готова поступитися росії територією Аляски і Форт Росс у Каліфорнії,

натомість росія нехай поступається Україні окупованими територіями АР Крим, м. Севастополь, Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Миколаївської областей + територіями Брянської, Курської, Білгородської, Ростовської, Воронізької областей та Краснодарського краю.
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23.04.2025 13:31 Ответить
ВНС ПНХ

ТРМП ПНХ
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23.04.2025 13:33 Ответить
І взагалі, обсяги допомоги від США (виділені ще адміністрацією Байдена) закінчуються, Трамп нових не дасть - ані патрона, ані цента - то може вже пора жорсткіше реагувати на такі "пропозиції" ???
Посла для консультацій відкликати, всяких Віткоффів персонами нон-грата оголошувати . . .
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23.04.2025 13:42 Ответить
Женуть його, він ніхто навіть у Вашингтоні.
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23.04.2025 13:35 Ответить
Судя по комментам под этой темой, у ТЦК одна проблема- сдерживать толпы добровольцев на входе
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23.04.2025 14:03 Ответить
Проблема у нас одна-наявність такої *********** як ти.
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23.04.2025 17:09 Ответить
Уровень Вашего воспитания понятен. По сути что-то возразить можете? Если пишите из окопов, или недалеко от 0 - огромное Вам уважение
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23.04.2025 18:14 Ответить
Коли справа стосується кацапа-у мене зникає вся шляхетність,етикет,решту "пардонів" набутих по життю.Залишається тільки злоба,ненависть і бажання помсти-що я і роблю в міру свого віку і можливостей.
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23.04.2025 22:00 Ответить
Ну, то есть, получается, что пишите Вы все же не из окопа
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24.04.2025 14:42 Ответить
И по поводу кацапа. Это Вы уважаемый из-за того, что пишу не на рідній мові? Вы бы это моему троюродному абсолютно русскоязычному брату рассказали, который с 2014 воюет. И, уж во всяком случае, русскоязычный воин ЗСУ намного лучше тылового україномовного філолога
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24.04.2025 15:05 Ответить
може натовпів і немає, але добровольці є і досі. крім того , війни не добровольцями ведуться а професіоналами
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23.04.2025 17:30 Ответить
Ну да, дело такое. Натовп або є, або його не має
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23.04.2025 18:18 Ответить
До чого цей комент? Ви працюєте в ТЦК і в Вас проблеми або є бажання лити гній в коментах?
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24.04.2025 09:24 Ответить
У меня желание, чтобы вместо написания героических комментов из теплой квартиры и удобного кресла , люди что-то делали, если у них есть убеждения.
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24.04.2025 14:44 Ответить
…також Венс додав, що і він поступається дружиною і тепер вона їде обслуговувати бурятську бригаду.
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23.04.2025 14:07 Ответить
діджеї мають платівки терти, а не розмови політичні...
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23.04.2025 14:07 Ответить
Україна готова поступитися територіями РФ, які контролює - це на сььгодні пару сел у Курській і Білгородський областях РФ. Жодного метра території України, Україна, звісно, віддавати кацапам не буде - це - нонсенс. Цей придурок венс ставить на однакові чаші вагів законного власника територій і агресора-окупанта, який вдерся на чужу територію..
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23.04.2025 14:16 Ответить
і справді вони мають поступитись курськом і кубанью тоді буде мир
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23.04.2025 14:20 Ответить
Ну звісно!!! Ми згодні віддати Аляску.
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23.04.2025 14:29 Ответить
Іди на к*й чорт крашений! губки ще не забудь під малювати після того як у трампона від смокчеш
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23.04.2025 14:39 Ответить
Хай Венс жінкою своєю поступиться якомусь волохатому брудному негру. Може навіть не усією, а часткою.
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23.04.2025 14:47 Ответить
Венс, засунь свої пропозиції разом з трампом собі в сраку!!! Як тобі такі пропозиції??? Віддай свій дім мексиканцям як тобі таке??? Довбойоби!!!
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23.04.2025 14:59 Ответить
Я тебе открою тайну-Венс не читает Цензор. )))
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23.04.2025 17:02 Ответить
може він особисто і не читає але госдеп точно моніторить настрої
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23.04.2025 17:32 Ответить
Повір, де в світі в пабліках пишуть призвища адміністрації цих довбойобів, все одразу іде на огляд!!! Читають ще і як читають!!!
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23.04.2025 18:29 Ответить
Шулери одним словом! Ці пани грають в російську рулетку і весь час коли йде їх черга робити постріл вони передають револьвер знову українській стороні...
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23.04.2025 15:08 Ответить
Хрен с ним. мы отдаём за Крым и Донбасс Кубань с Таганрогом.
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23.04.2025 15:31 Ответить
а сколько лет пуйлу осталось?
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23.04.2025 15:37 Ответить
дней или месяцев.
У косатой свои планы по мобилизации в ад.
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23.04.2025 16:10 Ответить
Може на 9-те майа на Красній площі під час засоса з Трампом обох вхопить кіндратій.
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23.04.2025 19:12 Ответить
Ідіть собі з богом, бізнесмени на крові! Ви досить тупуваті, щоб зрозуміти всі негативні наслідки ваших дій...
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23.04.2025 15:53 Ответить
пусть флариду забирут и аляску можна. нам не жалко.
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23.04.2025 16:00 Ответить
І Україна, і Росія мають поступитися деякими територіями ...
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Какими своими территориями?
Белгородской или Курской областями - россия, а Украина Крымом?
Если уступаешь, то своими, а не украденными территориями.
А так у вас получается, что Украина должна отдать свое - Крым, Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожские области., и получить от россии тоже свое, но в гораздо меньшем размере например кусочек Харьковской области.
Это не уступки. Это - на.баловка.
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23.04.2025 16:09 Ответить
надеюсь всем понятно кроме отупевших зелеДрочеров , что было бы сейчас с Украиной если бы в 21 году к власти пришел рыжий Дегенерат....слабоумный тампон больной нарциссизмом он же агент краснов и бенин Оманский Нарик он же проект Буратино, это два козыря ботаксного шныря, яйца которых в кремле...
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23.04.2025 16:10 Ответить
Можете йти Україна залучить до процесу ісламських терористів і картелі латинської Америки а там, ще глянемо що з США буде
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23.04.2025 16:14 Ответить
Ніяк не можу зрозуміти, що вірно: Ця трампівська шобла видає з себе збіговисьно дурників чи вони ними і є. Все більше схилясь до о другої опції.
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23.04.2025 16:34 Ответить
пошёл на ***,прокацапская *******!отдайте ваши земли индейцам!
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23.04.2025 16:35 Ответить
ну, якщо трамп дивиться в 1954 рік коли "рф передала крим Україні", то за цим потім настане карибська криза і "орєшнік" заквітне на кубі, на батьківщині рубіо
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23.04.2025 16:39 Ответить
Перш ніж сьогодні зарегатись на Цензор.нет тупий кацапе,ти б мав передбачити,що ***** будеш посланий кожен день багато разів аж до самого бану.
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23.04.2025 17:19 Ответить
Напугали рашку голой сракой.
Лузери, ви ж казали якщо рашка не погодиться то накачаєте Україну зброєю. А тепер тупо злились, сцикуни.
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23.04.2025 17:31 Ответить
пдр
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23.04.2025 18:38 Ответить
Це адміністрація Білого дому неадекватна. Нехай просто не заважають і йдуть собі найух займатись мексиканським кордоном і китайськими митами.
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23.04.2025 19:10 Ответить
відай Аляску кацапам,венс і іди *****!
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23.04.2025 21:08 Ответить
Після цієї мантри Венс забув, що має йти до літака і пішов взад до автівки. Якийсь кришнаїт з протоколу ледь завернув, схопивши за рукав - неадекват, однако.
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24.04.2025 12:22 Ответить
Так само Рудий бордельний лев приїхав з аутистом на фотосесію Тесли-мали покрасуватись біля червоної автівки, а Донні зразу ж по приїзді піжонисто поправив свій кіс-кіс і став поряд з чорною. Аутист повернувся і забрав бордельного лева. Для них головне - сдєлать морду ліца.
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24.04.2025 12:33 Ответить
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