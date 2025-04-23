И Украина, и Россия должны уступить некоторые территории, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Штаты сделали "очень четкое предложение" России и Украине, поэтому "пришло время для них или сказать "да", или для Соединенных Штатов отойти от этого процесса".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом он заявил во время визита в Индию.

По его словам, и Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует.

"Нужны будут определенные территориальные обмены", - сказал Вэнс.

Он отметил, что в итоге линия разграничения, вероятно, не будет точно совпадать с линией фронта, которая сложилась сейчас.

Вице-президент США считает, что обе стороны должны "положить оружие, заморозить это и продолжить настоящее строительство лучшей России и лучшей Украины".

Ранее сообщалось, что США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

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