И Украина, и Россия должны уступить некоторые территории, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Штаты сделали "очень четкое предложение" России и Украине, поэтому "пришло время для них или сказать "да", или для Соединенных Штатов отойти от этого процесса".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом он заявил во время визита в Индию.
По его словам, и Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует.
"Нужны будут определенные территориальные обмены", - сказал Вэнс.
Он отметил, что в итоге линия разграничения, вероятно, не будет точно совпадать с линией фронта, которая сложилась сейчас.
Вице-президент США считает, что обе стороны должны "положить оружие, заморозить это и продолжить настоящее строительство лучшей России и лучшей Украины".
Ранее сообщалось, что США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.
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- Україна чомусь має відмовитись від своїх територій
- росія має відмовитись від українських територій (чуть-чуть, бо путін образиться)
- гарантій 0, зброї 0
- ще платіть репарації за те, що не здавались раніше
- не дякуйте . спішіть, угода трампа дійсна лише 24 години !
натомість росія нехай поступається Україні окупованими територіями АР Крим, м. Севастополь, Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Миколаївської областей + територіями Брянської, Курської, Білгородської, Ростовської, Воронізької областей та Краснодарського краю.
ТРМП ПНХ
Посла для консультацій відкликати, всяких Віткоффів персонами нон-грата оголошувати . . .
У косатой свои планы по мобилизации в ад.
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Какими своими территориями?
Белгородской или Курской областями - россия, а Украина Крымом?
Если уступаешь, то своими, а не украденными территориями.
А так у вас получается, что Украина должна отдать свое - Крым, Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожские области., и получить от россии тоже свое, но в гораздо меньшем размере например кусочек Харьковской области.
Это не уступки. Это - на.баловка.
Лузери, ви ж казали якщо рашка не погодиться то накачаєте Україну зброєю. А тепер тупо злились, сцикуни.