І Україна, і Росія мають поступитися деякими територіями, або США відійдуть від процесу, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що Штати зробили "дуже чітку пропозицію" Росії та Україні, тому "настав час для них або сказати "так", або для Сполучених Штатів відійти від цього процесу".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це він заявив під час візиту до Індії.

За його словами, і Україна, і Росія повинні будуть відмовитися від деяких територій, які кожна зі сторін зараз контролює.

"Потрібні будуть певні територіальні обміни", - сказав Венс.

Він зазначив, що у підсумку лінія розмежування, ймовірно, не буде точно збігатися з лінією фронту, яка склалась зараз.

Віцепрезидент США вважає, що обидві сторони повинні "покласти зброю, заморозити це і продовжити справжнє будівництво кращої Росії та кращої України".

Раніше повідомлялось, що США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

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