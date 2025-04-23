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І Україна, і Росія мають поступитися деякими територіями, або США відійдуть від процесу, - Венс

Територіальні поступки мають зробити Україна та РФ. Заява Венса

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що Штати зробили "дуже чітку пропозицію" Росії та Україні, тому "настав час для них або сказати "так", або для Сполучених Штатів відійти від цього процесу".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це він заявив під час візиту до Індії.

За його словами, і Україна, і Росія повинні будуть відмовитися від деяких територій, які кожна зі сторін зараз контролює.

"Потрібні будуть певні територіальні обміни", - сказав Венс.

Він зазначив, що у підсумку лінія розмежування, ймовірно, не буде точно збігатися з лінією фронту, яка склалась зараз.

Віцепрезидент США вважає, що обидві сторони повинні "покласти зброю, заморозити це і продовжити справжнє будівництво кращої Росії та кращої України".

Раніше повідомлялось, що США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Читайте: США не підтримують вимогу РФ щодо демілітаризації України, - Reuters

Автор: 

США (22840) територіальна цілісність (160) Джей Ді Венс (89)


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Топ коментарі
+63
Після відмови Трампа виконувати гарантії безпеки України відповідно до домовленостей Будапештського меморандума, підпис президента США більше нічого не вартий і нові домовленості гарантій безпеки теж нічого не варті. Україну вже так звані гаранти безпеки зрадили
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23.04.2025 11:47
+55
Ми готові віддати Аляску
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23.04.2025 11:48
+52
І що ж кацаперди нам віддадуть? Рижий пошол на.уй.
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23.04.2025 11:46
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ну просто генії переговірники, надпосередники:

- Україна чомусь має відмовитись від своїх територій
- росія має відмовитись від українських територій (чуть-чуть, бо путін образиться)
- гарантій 0, зброї 0
- ще платіть репарації за те, що не здавались раніше
- не дякуйте . спішіть, угода трампа дійсна лише 24 години !
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23.04.2025 13:26 Відповісти
безпредметне словоблудство!
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23.04.2025 13:29 Відповісти
Україна готова поступитися росії територією Аляски і Форт Росс у Каліфорнії,

натомість росія нехай поступається Україні окупованими територіями АР Крим, м. Севастополь, Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Миколаївської областей + територіями Брянської, Курської, Білгородської, Ростовської, Воронізької областей та Краснодарського краю.
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23.04.2025 13:31 Відповісти
ВНС ПНХ

ТРМП ПНХ
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23.04.2025 13:33 Відповісти
І взагалі, обсяги допомоги від США (виділені ще адміністрацією Байдена) закінчуються, Трамп нових не дасть - ані патрона, ані цента - то може вже пора жорсткіше реагувати на такі "пропозиції" ???
Посла для консультацій відкликати, всяких Віткоффів персонами нон-грата оголошувати . . .
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23.04.2025 13:42 Відповісти
Женуть його, він ніхто навіть у Вашингтоні.
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23.04.2025 13:35 Відповісти
Судя по комментам под этой темой, у ТЦК одна проблема- сдерживать толпы добровольцев на входе
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23.04.2025 14:03 Відповісти
Проблема у нас одна-наявність такої *********** як ти.
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23.04.2025 17:09 Відповісти
Уровень Вашего воспитания понятен. По сути что-то возразить можете? Если пишите из окопов, или недалеко от 0 - огромное Вам уважение
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23.04.2025 18:14 Відповісти
Коли справа стосується кацапа-у мене зникає вся шляхетність,етикет,решту "пардонів" набутих по життю.Залишається тільки злоба,ненависть і бажання помсти-що я і роблю в міру свого віку і можливостей.
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23.04.2025 22:00 Відповісти
може натовпів і немає, але добровольці є і досі. крім того , війни не добровольцями ведуться а професіоналами
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23.04.2025 17:30 Відповісти
Ну да, дело такое. Натовп або є, або його не має
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23.04.2025 18:18 Відповісти
До чого цей комент? Ви працюєте в ТЦК і в Вас проблеми або є бажання лити гній в коментах?
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24.04.2025 09:24 Відповісти
…також Венс додав, що і він поступається дружиною і тепер вона їде обслуговувати бурятську бригаду.
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23.04.2025 14:07 Відповісти
діджеї мають платівки терти, а не розмови політичні...
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23.04.2025 14:07 Відповісти
Україна готова поступитися територіями РФ, які контролює - це на сььгодні пару сел у Курській і Білгородський областях РФ. Жодного метра території України, Україна, звісно, віддавати кацапам не буде - це - нонсенс. Цей придурок венс ставить на однакові чаші вагів законного власника територій і агресора-окупанта, який вдерся на чужу територію..
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23.04.2025 14:16 Відповісти
і справді вони мають поступитись курськом і кубанью тоді буде мир
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23.04.2025 14:20 Відповісти
Ну звісно!!! Ми згодні віддати Аляску.
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23.04.2025 14:29 Відповісти
Іди на к*й чорт крашений! губки ще не забудь під малювати після того як у трампона від смокчеш
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23.04.2025 14:39 Відповісти
Хай Венс жінкою своєю поступиться якомусь волохатому брудному негру. Може навіть не усією, а часткою.
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23.04.2025 14:47 Відповісти
Венс, засунь свої пропозиції разом з трампом собі в сраку!!! Як тобі такі пропозиції??? Віддай свій дім мексиканцям як тобі таке??? Довбойоби!!!
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23.04.2025 14:59 Відповісти
Я тебе открою тайну-Венс не читает Цензор. )))
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23.04.2025 17:02 Відповісти
може він особисто і не читає але госдеп точно моніторить настрої
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23.04.2025 17:32 Відповісти
Повір, де в світі в пабліках пишуть призвища адміністрації цих довбойобів, все одразу іде на огляд!!! Читають ще і як читають!!!
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23.04.2025 18:29 Відповісти
Шулери одним словом! Ці пани грають в російську рулетку і весь час коли йде їх черга робити постріл вони передають револьвер знову українській стороні...
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23.04.2025 15:08 Відповісти
Хрен с ним. мы отдаём за Крым и Донбасс Кубань с Таганрогом.
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23.04.2025 15:31 Відповісти
а сколько лет пуйлу осталось?
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23.04.2025 15:37 Відповісти
дней или месяцев.
У косатой свои планы по мобилизации в ад.
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23.04.2025 16:10 Відповісти
Може на 9-те майа на Красній площі під час засоса з Трампом обох вхопить кіндратій.
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23.04.2025 19:12 Відповісти
Ідіть собі з богом, бізнесмени на крові! Ви досить тупуваті, щоб зрозуміти всі негативні наслідки ваших дій...
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23.04.2025 15:53 Відповісти
пусть флариду забирут и аляску можна. нам не жалко.
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23.04.2025 16:00 Відповісти
І Україна, і Росія мають поступитися деякими територіями ...
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Какими своими территориями?
Белгородской или Курской областями - россия, а Украина Крымом?
Если уступаешь, то своими, а не украденными территориями.
А так у вас получается, что Украина должна отдать свое - Крым, Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожские области., и получить от россии тоже свое, но в гораздо меньшем размере например кусочек Харьковской области.
Это не уступки. Это - на.баловка.
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23.04.2025 16:09 Відповісти
надеюсь всем понятно кроме отупевших зелеДрочеров , что было бы сейчас с Украиной если бы в 21 году к власти пришел рыжий Дегенерат....слабоумный тампон больной нарциссизмом он же агент краснов и бенин Оманский Нарик он же проект Буратино, это два козыря ботаксного шныря, яйца которых в кремле...
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23.04.2025 16:10 Відповісти
Можете йти Україна залучить до процесу ісламських терористів і картелі латинської Америки а там, ще глянемо що з США буде
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23.04.2025 16:14 Відповісти
Ніяк не можу зрозуміти, що вірно: Ця трампівська шобла видає з себе збіговисьно дурників чи вони ними і є. Все більше схилясь до о другої опції.
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23.04.2025 16:34 Відповісти
пошёл на ***,прокацапская *******!отдайте ваши земли индейцам!
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23.04.2025 16:35 Відповісти
ну, якщо трамп дивиться в 1954 рік коли "рф передала крим Україні", то за цим потім настане карибська криза і "орєшнік" заквітне на кубі, на батьківщині рубіо
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23.04.2025 16:39 Відповісти
Перш ніж сьогодні зарегатись на Цензор.нет тупий кацапе,ти б мав передбачити,що ***** будеш посланий кожен день багато разів аж до самого бану.
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23.04.2025 17:19 Відповісти
Напугали рашку голой сракой.
Лузери, ви ж казали якщо рашка не погодиться то накачаєте Україну зброєю. А тепер тупо злились, сцикуни.
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23.04.2025 17:31 Відповісти
пдр
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23.04.2025 18:38 Відповісти
Це адміністрація Білого дому неадекватна. Нехай просто не заважають і йдуть собі найух займатись мексиканським кордоном і китайськими митами.
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23.04.2025 19:10 Відповісти
відай Аляску кацапам,венс і іди *****!
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23.04.2025 21:08 Відповісти
Після цієї мантри Венс забув, що має йти до літака і пішов взад до автівки. Якийсь кришнаїт з протоколу ледь завернув, схопивши за рукав - неадекват, однако.
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24.04.2025 12:22 Відповісти
Так само Рудий бордельний лев приїхав з аутистом на фотосесію Тесли-мали покрасуватись біля червоної автівки, а Донні зразу ж по приїзді піжонисто поправив свій кіс-кіс і став поряд з чорною. Аутист повернувся і забрав бордельного лева. Для них головне - сдєлать морду ліца.
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24.04.2025 12:33 Відповісти
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