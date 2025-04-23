І Україна, і Росія мають поступитися деякими територіями, або США відійдуть від процесу, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що Штати зробили "дуже чітку пропозицію" Росії та Україні, тому "настав час для них або сказати "так", або для Сполучених Штатів відійти від цього процесу".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це він заявив під час візиту до Індії.
За його словами, і Україна, і Росія повинні будуть відмовитися від деяких територій, які кожна зі сторін зараз контролює.
"Потрібні будуть певні територіальні обміни", - сказав Венс.
Він зазначив, що у підсумку лінія розмежування, ймовірно, не буде точно збігатися з лінією фронту, яка склалась зараз.
Віцепрезидент США вважає, що обидві сторони повинні "покласти зброю, заморозити це і продовжити справжнє будівництво кращої Росії та кращої України".
Раніше повідомлялось, що США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.
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- Україна чомусь має відмовитись від своїх територій
- росія має відмовитись від українських територій (чуть-чуть, бо путін образиться)
- гарантій 0, зброї 0
- ще платіть репарації за те, що не здавались раніше
- не дякуйте . спішіть, угода трампа дійсна лише 24 години !
натомість росія нехай поступається Україні окупованими територіями АР Крим, м. Севастополь, Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Миколаївської областей + територіями Брянської, Курської, Білгородської, Ростовської, Воронізької областей та Краснодарського краю.
ТРМП ПНХ
Посла для консультацій відкликати, всяких Віткоффів персонами нон-грата оголошувати . . .
У косатой свои планы по мобилизации в ад.
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Какими своими территориями?
Белгородской или Курской областями - россия, а Украина Крымом?
Если уступаешь, то своими, а не украденными территориями.
А так у вас получается, что Украина должна отдать свое - Крым, Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожские области., и получить от россии тоже свое, но в гораздо меньшем размере например кусочек Харьковской области.
Это не уступки. Это - на.баловка.
Лузери, ви ж казали якщо рашка не погодиться то накачаєте Україну зброєю. А тепер тупо злились, сцикуни.