США не підтримують вимогу РФ щодо демілітаризації України, - Reuters

Деякі ідеї Вашингтона щодо мирного врегулювання, ймовірно, не сподобаються Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявили європейські дипломати.

"Двоє дипломатів заявили, що США не наполягають на вимогах Росії щодо демілітаризації України і не виступають проти європейських сил як частини майбутніх гарантій безпеки для України", - зазначили там.

Також, за даними видання, європейські партнери планують зберегти санкції проти РФ до завершення всього мирного процесу.

Раніше повідомлялось, що США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

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