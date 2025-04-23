США не підтримують вимогу РФ щодо демілітаризації України, - Reuters
Деякі ідеї Вашингтона щодо мирного врегулювання, ймовірно, не сподобаються Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявили європейські дипломати.
"Двоє дипломатів заявили, що США не наполягають на вимогах Росії щодо демілітаризації України і не виступають проти європейських сил як частини майбутніх гарантій безпеки для України", - зазначили там.
Також, за даними видання, європейські партнери планують зберегти санкції проти РФ до завершення всього мирного процесу.
Раніше повідомлялось, що США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.
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цікаво чим аргументував рудий донні своєму другу ***** таку позицію?
рудий вже це вкурив, ото й вертиться як вуж на пательні між ******, Стармером, Макроном, а зараз ще й Мерцем
Європа на зняття санкцій ніколи не піде, бо чітко розуміють - вони наступні у черзі *****
йому втлумачили, певно ще й морально відкиздили, от і відклав їхнє введення
та й у Європі вже пересвідчили, шо у рудого то більше піZдабольство та словесний понос, ніж щось реальне
рудий як партнер вкрай ненадійний
Щось він там зі свого боку може скасувати, і десь почати налагоджувати економічні зв'язки, що теж додасть сили російській економіці, а нам то згубно. Навіть поточний рівень санкцій вже робить свою справу.
СК та Франція наразі тягар захисту інтересів України взяли на себе, Німеччина також включилася
з усього того, шо назвиздів рудий до цього часу включно - ніц не вийшло, тіко собі насрав
за умови припинення вогню співпраця ********** із Заходом відновиться, це очевидно, проте Захід однозначно зважатиме перш за все на інтереси України, чого, на жаль, не було до лютого 22-го
30 годин вистачило, щоб наступного дня атаки подвоїлись. Що буде за півроку тиші - здогадуєтесь.
що нам заважає використати зупинку на свою користь? а від зупинки ні ми, ні кацапи нікуди не подінемося
до того ж під час зупинки мирняк не буде гинути, бо підари наразі більшість ударів в тилу наносять тупо по мирних
У той час як на росії з цими - повний порядок.
Тож зупинку вони використають на 143%.
tempo mutanto
нарахунок ресурсів - не було б їх, ми б не вистояли
впк працює, виробництво зброї зростає та її номенклатура збільшується
ми повинні використати зупинку на свою користь
війна з кацапами не завершиться завтра-післязавтра, ця біда надовго, на жаль
"Si vis pacem, para bellum"
Нам - тільки налагоджувати. Випуск тих же балістичних ракет, які русня щодня по декілька робить.
Але такий варіант русні не підходить.
усі решта питання - розгляд та вирішення за наслідками перемовин, а от скільки вони триватимуть та який результат - ото наразі зарано щось прогнозувати, оссобливо під час перемовин із підарами
Погане те, що рудого це цілком влаштовує.
Пєрєстал дрони і ракєти на одін дєнь запускать? Давайтє, хохли, в отвєт прізнавайтє Крим россійскім.
у нього немає таких повноважень, бо це потягне зміни до Конституції
а ВРУ проголосує за такі зміни? - не факт, ніхто не бажає під ст.111 ККУ потрапити
вихід один (незважаючи на палке бажання ***** до 09.05 проголосити "велику перемогу") - реальне припинення вогню на усіх напрямах, горизонтах та вертикалях
погодитися із тим, що є захоплена *********** територія України
потім перемовини щодо статусу та порядків у т.ч. на цих окупованих територіях
такі прогибання вже були із припиненням допомоги та обміном розвідданими
результат відомий
повідомлений - попереджений
ото має бути у нас тактика та стратегія
одним договором усіх питань не вирішити
цей цирк надовго
Бо США що так, що інакше допомагати навіть по-байденівськи не збирається, тому що нам, фактично, до них, коли пакети остаточно вичерпаються?
А тим часом
Влада Німеччини проти перезапуску "Північного потоку - 2"
Тристороння заява
Президентів України, США та Росії
Дата підписання: 14.01.1994
Дата набуття чинності: 14.01.1994
14 січня ц. р. у Москві зустрілися Президенти Л. Кравчук, Б.
Клінтон та Б. Єльцин. Три Президенти підтвердили те, що вони
співпрацюватимуть між собою як повноправні та рівноправні партнери
і що відносини між їх країнами повинні будуватись на засадах
поваги до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності
кожної держави.
Три Президенти погодились щодо важливості розвитку
взаємовигідних і всебічних відносин економічного співробітництва.
У цьому зв'язку вони вітали намір США надати допомогу Україні та
Росії з метою підтримки створення ефективної ринкової економіки.
Три Президенти розглянули прогрес, досягнутий у галузі
скорочення ядерних сил. Деактивація стратегічних сил вже
здійснюється у США, Росії та Україні. Президенти вітали
деактивацію ракет РС-18 (СС-19) і РС-22 (СС-24), що проводиться на
території України, шляхом зняття з них боєзарядів.
Президенти прагнуть, щоб Договір про СНО-I ( 840_050 ) набрав
чинності, включаючи Лісабонський протокол ( 998_070 ) і пов'язані
з ним документи, і Президент Л. Кравчук підтвердив свою відданість
тому, щоб Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ) як держава, що не володіє ядерною
зброєю, в якомога коротший можливий час. Президенти Б. Клінтон і
Б. Єльцин зазначили, що набрання чинності Договором про СНО-I
дозволить їм домагатися скорішої ратифікації Договору про СНО-II.
У зв'язку з цим Президенти обговорили кроки, які здійснять їхні
країни з метою вирішення певних питань у галузі ядерної зброї.
Президенти наголосили на важливості забезпечення безпеки та
надійного зберігання ядерної зброї до її розукомплектування.
Президенти визнають важливість надання компенсації Україні,
Казахстану та Бєларусі за вартість високозбагаченого урану, що
міститься у ядерних боєзарядах, розташованих на територіях цих
країн. Були вироблені домовленості щодо надання справедливої та
своєчасної компенсації Україні, Казахстану та Бєларусі по мірі
того, як ядерні боєзаряди, розташовані на їх територіях,
вивозитимуться до Росії для розукомплектування.
Президенти Б. Клінтон та Б. Єльцин висловили задоволення
завершенням роботи над контрактом щодо високозбагаченого урану,
який був підписаний відповідними представниками США та Росії.
Оскільки угода про високозбагачений уран передбачає переробку
збройового урану в уран, який може використовуватися лише в мирних
цілях, вона є вагомим кроком у напрямку досягнення взаємних цілей
сторін у галузі нерозповсюдження.
Три Президенти дійшли рішення про вжиття одночасних дій щодо
вивезення ядерних боєзарядів з України і надання компенсації
Україні у формі тепловиділяючих зборок для атомних електростанцій.
Президенти Б. Клінтон і Б. Єльцин поінформували Президента Л.
Кравчука, що США і Росія готові надати Україні гарантії безпеки.
Зокрема, як тільки Договір про СНО-I ( 840_050 ) набере чинності і
Україна стане учасником Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ) (ДНЯЗ) як держава, що не володіє ядерною зброєю,
США і Росія:
- підтвердять Україні їх зобов'язання, у відповідності з
принципами Заключного Акта НБСЄ ( 994_055 ), поважати незалежність
і суверенітет та існуючі кордони держав-учасниць НБСЄ і визнавати,
що зміна кордонів може бути здійснена тільки мирним шляхом за
взаємною згодою; і підтвердять їх зобов'язання утримуватися від
загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності
чи політичної незалежності будь-якої держави, і що ніяка їхня
зброя ніколи не буде використовуватися крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 );
За Україну За Сполучені Штати Америки
(підпис) (підпис)
За Російську Федерацію
(підпис)
Москва, 14 січня 1994 року
"Хіба це я сказав? Не можу повірити, що я міг це сказати. Наступне питання"
тобто після буде ез южал. прєкратілі стрєлять - і добре.