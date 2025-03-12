Демілітаризація України не повинна відбутись, це одна із цілей Росії, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив демілітаризацію України, наголосивши на важливості сильної армії для її безпеки на тлі можливого припинення вогню з Росією.

Про це німецький політик сказав на спільній пресконференція з президентом Ради ЄС Антоніу Коштою в Берліні, пише Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

Шольц наголосив, що до досягнення миру Європа та США повинні продовжувати надавати Україні допомогу.

"Припинення вогню дає можливість вивчити шляхи до довгострокового миру, сказав Шольц. Це може стосуватися подальших кроків, таких як обмін полоненими або повернення викрадених людей", - сказав канцлер ФРН.

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Водночас він наголосив, що демілітаризація України не повинна відбутись.

"Демілітаризація України була однією з військових цілей Росії, і це не повинно бути досягнуто", - заявив Шольц.

Також політик наголосив на важливості сильної армії для України, назвавши її "найважливішою гарантією безпеки для країни". Окрім цього, він високо оцінив підтримку США, зокрема відновлення поставок зброї в Україну, зазначивши, що ця допомога є важливою для того, щоб РФ не могла виграти війну за рахунок ослаблення української оборони.

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