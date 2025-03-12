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Новини Демілітаризація України
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Демілітаризація України не повинна відбутись, це одна із цілей Росії, - Шольц

Шольц категорично відкинув демілітаризацію України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив демілітаризацію України, наголосивши на важливості сильної армії для її безпеки на тлі можливого припинення вогню з Росією.

Про це німецький політик сказав на спільній пресконференція з президентом Ради ЄС Антоніу Коштою в Берліні, пише Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

Шольц наголосив, що до досягнення миру Європа та США повинні продовжувати надавати Україні допомогу.

"Припинення вогню дає можливість вивчити шляхи до довгострокового миру, сказав Шольц. Це може стосуватися подальших кроків, таких як обмін полоненими або повернення викрадених людей", - сказав канцлер ФРН.

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Водночас він наголосив, що демілітаризація України не повинна відбутись.

"Демілітаризація України була однією з військових цілей Росії, і це не повинно бути досягнуто", - заявив Шольц.

Також політик наголосив на важливості сильної армії для України, назвавши її "найважливішою гарантією безпеки для країни". Окрім цього, він високо оцінив підтримку США, зокрема відновлення поставок зброї в Україну, зазначивши, що ця допомога є важливою для того, щоб РФ не могла виграти війну за рахунок ослаблення української оборони.

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Автор: 

Німеччина (7320) демілітаризація (14) ЗСУ (7499) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+4
У Укрианы нет денег чтобы содержать армию, а теперь еще меньше чем до 22 года. Она за эти годы накопила огромный госдолг и не может вечно продолжать. Так что демилитаризация произойдет. Не такая как России хочется, когда армии не будет, но армия на таком уровне как сейчас для Украины просто недоступна.
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12.03.2025 23:16
+2
Наложить на неё санкции же. Если не сократите войска, то вам не дадут доступ к рынкам.
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12.03.2025 23:19
+2
то хня, французи капітулювали перед немчурами) в 2й світовій, тепер потомкі арійців просять про ядерну парасольку в любителів делікатесу, потужно? потужно
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12.03.2025 23:22
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Бачу ти вже депортувався у США, от там і сиди, ми тут самі розберемося.
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12.03.2025 23:18 Відповісти
8 млн і так виїхало, якщо депортувати то ще -15млн. , кожен 2й картавий, хітро виїб...й, чі ще щось подібне в цьому роді, в котрих тече кров єврейська, християни це тіж євереї, тількі що 1ші вірять в новий заповіт, а 2-гі в старий. Ісус єверей.
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12.03.2025 23:19 Відповісти
зайди на Х соцмережу чі на ФБ, подивись що робиться в д-ві
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12.03.2025 23:41 Відповісти
нєвьовіня, патякнув той хто тауруси жме, голова розвідки ФРН вже наговорив, ще це вилізло
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12.03.2025 23:15 Відповісти
У Укрианы нет денег чтобы содержать армию, а теперь еще меньше чем до 22 года. Она за эти годы накопила огромный госдолг и не может вечно продолжать. Так что демилитаризация произойдет. Не такая как России хочется, когда армии не будет, но армия на таком уровне как сейчас для Украины просто недоступна.
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12.03.2025 23:16 Відповісти
А как можно демилитаризовать сторону которая не проиграла ?
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12.03.2025 23:18 Відповісти
Наложить на неё санкции же. Если не сократите войска, то вам не дадут доступ к рынкам.
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12.03.2025 23:19 Відповісти
Типа не сократите армию не будем покупать ваше зерно ?)
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12.03.2025 23:22 Відповісти
Ага.
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12.03.2025 23:23 Відповісти
Так в рашку и так зерно не идёт , пусть налаживает санкции
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12.03.2025 23:27 Відповісти
то хня, французи капітулювали перед немчурами) в 2й світовій, тепер потомкі арійців просять про ядерну парасольку в любителів делікатесу, потужно? потужно
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12.03.2025 23:22 Відповісти
Трампу вдалося накласти репарації на жертву агресії - Україну на користь США за допомогу в захисті від нападу **********. Такого історія ще не знала!
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12.03.2025 23:23 Відповісти
Какие у Украины репарации ?
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12.03.2025 23:28 Відповісти
500 000 000 000$
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12.03.2025 23:41 Відповісти
Перед кем ?
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12.03.2025 23:55 Відповісти
USA
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13.03.2025 09:54 Відповісти
а они что воевали друг против друга ?)
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13.03.2025 19:44 Відповісти
********* зробив з України, якій було пофіг що там в ********** відбувається, омріяну ****** "Антироzzію". Тепер у кацапів є вічний ворог, на якого можна звалювати всі пройоби ***** і його холуїв. Те ж саме маємо і ми - у нас є зєлєнскій якого не можемо позбутися бо "воєнний час" і зелені гніди можуть красти до безкінечності "військового стану". Далі "мир" буде лише перервою між війнами до повної поразки однієї з сторін.
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12.03.2025 23:20 Відповісти
У России таких врагов целый континент.
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12.03.2025 23:24 Відповісти
Всю жизнь человечества мир это перерыв между войнами, зачем бояться новую войну если она все равно будет ? Не факт что с рф
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12.03.2025 23:24 Відповісти
- Куме! Ви чули в Іспанії на кориді бик москаля затоптав?
- З якого це дива Ви вирішили що то був москаль?
- А який ще мудак з червоним прапором буде на бика кидатися?
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12.03.2025 23:29 Відповісти
якщо не буде безпекових гарантій для України , то це буде країна в очікуванні слідуючої війни. на що перетвориться ця країна ? інвестори не будуть іти в цю країну , вони не будуть ризикувати . тому економіка розвиватись не буде. люди виїдуть з країни , тому що не захочуть чекати слідуючої війни. в першу чергу виїдуть чоловіки, тому що вони будуть знати , що якщо почнеться нова війна , то їх заблокують в країні.

на що перетвориться ця країна? на безлюдний пустир, який не розвивається.

і тоді Росія бистро прибере цю територію до своїх рук.

і тоді Росія вже приблизиться до кордонів Польщі , словакії ,Румунії, венгрії. і тоді вони стануть вже слідуючими цілями цієї золотої орди. а у золотої орди одна мета - захвачувати.

так що Європі не вигідно нам зараз не надати гарантії безпеки. вони повинні це зрозуміти. а також уговорити США надати гарантії совмєстно з ними.

якщо Європа і США будуть разом, будуть одним цілим, Росія точно не нападе знову.
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12.03.2025 23:33 Відповісти
Ну так ЗеРмак над цим працюють, що не так?
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12.03.2025 23:53 Відповісти
ВСУ сильно сильно убудут в численности сами собой. 80+% личного состава мобилизованные из которых на контракт пойдут 10-20%. Это "после войны", о чем еще рано говорить.
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12.03.2025 23:37 Відповісти
всі світові. розвідкі знали про плани московії , шо кремль Україну буде всіма силами утримувати біля себе ,ще до балканських подій ...та розвалу ссср, а потім захоче знову і весь Захід ...де тоді були західні мізкі ,шо вони їшли на цей авось ? просто круглі ідіоти з 1990р. поголовно !!!
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13.03.2025 00:38 Відповісти
Пожалуй, даже если в самом сверхужасном варианте Украине пришлось бы пойти на многое, то на уменьшение армии пойти - нельзя , никогда
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13.03.2025 02:26 Відповісти
Банкова ще до вторгнення слідувала плану х.... - заборонила стріляти, скорочувала військо, відводила війська, припинили розбудову ракетних військ, звязок та все інше. На Півночі і Півдні зробила демілітаризовані зони. Оманські хотєлки переросли в Стамбульські похорони. Саллівен напряму через Дерьмака керував Банковою. Все стало ясно після вояжу Дуету у Вільнюс і його хамська тєлєга щодо міністра оборони Британії. А зараз Дует вимагає гарантій тільки для себе, як вимагав у бувшого прем'єраІзраїлю вимолити у х....власну безпеку.
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13.03.2025 04:43 Відповісти
Пусть упырь помечтает напоследок, скоро ему подыхать, бабушка с косой уже у кровати стоит, заждалась.
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13.03.2025 08:12 Відповісти
Звісно не повинна. Демілітаризація України означає рашистів у Європі. Шольц це розуміє
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13.03.2025 15:57 Відповісти
 
 