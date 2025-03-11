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Новини Демілітаризація України
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Франція відмовляється від демілітаризації України, - Лекорню

Лекорню про інвестиції Європи у свою безпеку

Французький міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив, що Європа має відкинути заклики до демілітаризації України.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, добре озброєна Україна стане важливою частиною майбутньої архітектури безпеки. Франція відмовляється від будь-яких спроб демілітаризації української армії, оскільки це може зашкодити її здатності захищатися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція виділить Україні 195 млн євро з відсотків заморожених росактивів: кошти підуть на постачання снарядів і авіабомб для Mirage 2000

Лекорню висловив ці думки під час відкриття Паризького форуму з оборони і стратегії 11 березня, де зібралися понад 30 голів армій для обговорення підтримки України в рамках мирного врегулювання конфлікту з Росією. Форум став важливим майданчиком для обговорення того, як Європа та Захід можуть забезпечити мир і безпеку в Україні.

Міністр зазначив, що Європа переживає "новий період" у своїй історії, який відрізняється як від часу холодної війни, так і від "періоду мирних дивідендів", коли світові держави активно борються за вплив.

Лекорню також звернув увагу на роль нової адміністрації США та важливість обговорення того, як НАТО і Захід можуть захистити східний фланг, особливо якщо деякі країни скоротять свій внесок у безпеку Європи.

Щодо майбутнього припинення вогню в Україні, Лекорню підкреслив необхідність ретельного планування, оскільки Росія має досвід недотримання мирних угод.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністри оборони Європи зустрінуться в Парижі для координації підтримки України, - Le Monde

Автор: 

демілітаризація (14) Франція (3044) Лекорню Себастьєн (76)


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Топ коментарі
+23
Тільки смерть кацапії зробить світ кращим.
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11.03.2025 13:25
+14
Логично, уже была денуклеаризация Украины, и это привело к открытой вооружённой агрессии Рашки под выдуманными предлогами в нарушении всех норм международного права
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11.03.2025 13:23
+9
а для тебе - повернутися в Україну й також йти до ТЦК.
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11.03.2025 13:24
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русня відмовляється від мілітаризації України.
Сойтісь посєрєдінє?
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11.03.2025 13:21 Відповісти
а для тебе - повернутися в Україну й також йти до ТЦК.
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11.03.2025 13:24 Відповісти
Та він в Україні. Тільки в правільной. Ну, ви зрозуміли.
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11.03.2025 13:25 Відповісти
а ми ж тоді в якій?)))
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11.03.2025 13:26 Відповісти
В нєправільной.
Яка всупереч твердженню нашєго дорогого ввп про жєланіє воссоєдінєнія бачить в росії екзистенційну загрозу.
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11.03.2025 13:28 Відповісти
хай ідуть на рашку!
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11.03.2025 13:58 Відповісти
Вони вже там, за фактом.
Абсолютна більшість україномовних (і російськомовних) розповсюджувачів руснявих наративів - це заробітчани з ТОТ.
Етнічної русні на Цензорі дуже мало, і буває вона тут досить рідко.
Вирахувати можна не по прапорцю (це не проблема його змінити за допомогою VPN або ботмереж), а по манері спілкування.
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11.03.2025 14:03 Відповісти
ні, хай фізично переміщуються. Тим більше що на рашці демографічна криза після сво, та й мусульмани з недовизволених регіонів поступово витискають "європеїдних" кацапів)
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11.03.2025 14:21 Відповісти
Вони нічого не вирішують. Куратор вирішує. Вони там всі обліковані, на відміну від тут. Спробують рипнутись - бронь мінус і в штурма. Тому так несамовито "працюють". Бо якщо ККД впаде - то змінять стілець на ішака і клавіатуру на милиці.
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11.03.2025 14:30 Відповісти
А ви думаєте, що виборці ригів кудись зникли? Шифруються поки, але при нагоді відразу повилазять.
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11.03.2025 13:31 Відповісти
Хай їдуть на рашку.
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11.03.2025 13:59 Відповісти
Я там вже був, і не раз.
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11.03.2025 13:24 Відповісти
Так приїжджайте, перевірите. Заодно і наплічник.
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11.03.2025 13:26 Відповісти
Звичайний закордонний патріот. Таких, що снігу взимку років 30-40 тому.
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11.03.2025 13:32 Відповісти
Как пагодка в сизранє?
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11.03.2025 13:26 Відповісти
Кацап, тебе пуйло теж кине на штурм Вовчанська верхи на віслюку
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11.03.2025 13:53 Відповісти
ну от скажи мені кацапе-чому у вас у всіх сраних ботів дата реєстрації максимум 2 місяці?
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11.03.2025 13:29 Відповісти
Куратор нові "станки" закупив.
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11.03.2025 13:32 Відповісти
Ну авжеж, блін
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12.03.2025 20:16 Відповісти
Логично, уже была денуклеаризация Украины, и это привело к открытой вооружённой агрессии Рашки под выдуманными предлогами в нарушении всех норм международного права
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11.03.2025 13:23 Відповісти
Тільки смерть кацапії зробить світ кращим.
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11.03.2025 13:25 Відповісти
Якби це Франція казала в кінці 2022 року, тоді це було б одне.
Але на початку 2025 року це звучить м'яко кажучи по дурному.
За три роки "допомоги від Європи та США" українці розуміють що навіть нема чим розхерачить Кримський міст, так напомогали..
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11.03.2025 13:25 Відповісти
Тільки навскидку - ракети "Scalp", гаубиці "Цезар", колісні танки, навчання і повне озброєння як мінімум однієї бригади. Якщо комнути глибше - напевне буде багото чого ще. Невже мало?
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11.03.2025 13:29 Відповісти
Нахабство то є друге щастя. Але з рівними, а не з дорослими дядьками
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11.03.2025 13:34 Відповісти
Пошукайте решту озброєння під асфальтом.
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11.03.2025 13:41 Відповісти
Порахуй скільки скижжено на великому крадівництві.
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11.03.2025 13:48 Відповісти
Ми за все це, звісно, дуже вдячні, але, якщо порівнювати, та ж бідна Північна Корея поставила до Московії у багато раз більше...
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11.03.2025 13:32 Відповісти
Я впевнений, шо ви розумієте різницю між Францією і Півн Кореєю, шоб це порівняння було не релевантним.
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11.03.2025 13:40 Відповісти
Я розумію різницю, але коли одна малесенька бідна Північна Корея надає нашому ворогові більше снарядів, ніж нам все НАТО сумарно - це сумно.
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11.03.2025 14:05 Відповісти
Так, НАТО може більше. Але я вважаю, що більше проблема не в НАТО, а у всратій українській дипломатії. Коли розставляєш на дипломатичні посади корабельних сосен, корупціонерів і інших непрофесіоналів, то десь так і виходить.
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11.03.2025 14:11 Відповісти
Ракет - сколько? Столько сколько русня выпускает по нам за неделю?
Гаубиц сколько и за какой период? По штуке в месяц?

Поймите, оружие не измеряется в штуках, оружие измеряется в эффективном результате.

Если вы сломаете ногу, а врач даст вам бинтик и йод - это помощь? Ну конечно помощь.
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11.03.2025 15:13 Відповісти
Не подобається шо дає Франція - робіть своє.
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11.03.2025 15:26 Відповісти
мало.
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11.03.2025 15:17 Відповісти
Не подобається шо дає Франція - робіть своє.
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11.03.2025 15:27 Відповісти
Мало.
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11.03.2025 15:19 Відповісти
Не подобається шо дає Франція - робіть своє.
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11.03.2025 15:30 Відповісти
Ага, робіть танки та ракети коли всі виробництва знищені кацапськими ракетами. І чому ми до цього раніше не додумалися?
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11.03.2025 16:09 Відповісти
путін бере в Ірана і в Креї то ти ще гірше путіна так радієш вбивствам українських жінок і дітей
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12.03.2025 13:16 Відповісти
Іди проспись, чмо.
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12.03.2025 14:23 Відповісти
не перенось образ свого життя на других людей я не пью алкоголю вже 20 років навть пива
якщо бажаєш вбивств українців то що важко признасися це ж с твого поста однозначто видно
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12.03.2025 19:57 Відповісти
Ти ще тут, чмиряка? Змийся в унітаз.
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12.03.2025 21:15 Відповісти
наконец ты засветил свою пику кацапе з ФСБ пишу па русски не нада через ВПН выставлять французский флаг и пытаться вбить клин между украинцами и французами
админ обрати внимание на провокатора
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13.03.2025 00:40 Відповісти
Сподіваюся, від "денаціфікації" теж? А ще ху?ло називає "справжньою декомунізацією" знищення наших електростанцій та інших совкових об'єктів.
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11.03.2025 13:25 Відповісти
"Комунізм єсть сов'єтская власть плюс елєктріфікація всєй страни". Звідси
сов'єтская власть єсть комунізм МІНУС елєктріфікація всєй страни (с) труп мавзолєйний
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11.03.2025 14:31 Відповісти
Та його цитата - люта маячня, не треба його цитувати.
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11.03.2025 14:33 Відповісти
Якщо Україна підпише позорну капітуляцію то це тільки діло часу коли Україну будуть роззброювати і роздівати догола.
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11.03.2025 13:31 Відповісти
ну чувак дружит с логикой...в отличии от трампистов....
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11.03.2025 13:33 Відповісти
Демілітаризувати потрібно в першу чергу Ху.йла, бо від Ху.йла з ракетою можливо очікувати, що завгодно, бо ні моралі, ні принципів немає.
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11.03.2025 13:36 Відповісти
2010 рік - Рада проголосовала за внеблоковый статус Украины..
2014 рік - 20 лютого росія наала на Україну.
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11.03.2025 13:41 Відповісти
2021 рік - Рада провалила голосування за статус союзника США поза НАТО
2022 рік - 22 лютого рососія повномасштабно напала на Україну.
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11.03.2025 13:50 Відповісти
Спасибо Франции, теперь осталось, чтобы украинская власть не сотворила такую глупость!
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11.03.2025 13:56 Відповісти
не виключено . що "трампло" буде наполягати на виключенні нащадків Наполеона із НАТО???
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11.03.2025 14:08 Відповісти
так Хранція вже була без НАТи і єдина має повний цикл ядерки в ЄС бо в Німеччині агенти путіна закрили ядерку нанесли трильйонні збитки і встановили енергетичну залежність чи від х чи від Тр чи від арабів. Хтось чужий триматиме Німеччину за крашанки.
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12.03.2025 13:18 Відповісти
а чому тоді мілітаризацією не займається в достатньому обсязі?
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11.03.2025 14:19 Відповісти
 
 