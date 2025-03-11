Франція відмовляється від демілітаризації України, - Лекорню

Французький міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив, що Європа має відкинути заклики до демілітаризації України.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, добре озброєна Україна стане важливою частиною майбутньої архітектури безпеки. Франція відмовляється від будь-яких спроб демілітаризації української армії, оскільки це може зашкодити її здатності захищатися.

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Лекорню висловив ці думки під час відкриття Паризького форуму з оборони і стратегії 11 березня, де зібралися понад 30 голів армій для обговорення підтримки України в рамках мирного врегулювання конфлікту з Росією. Форум став важливим майданчиком для обговорення того, як Європа та Захід можуть забезпечити мир і безпеку в Україні.

Міністр зазначив, що Європа переживає "новий період" у своїй історії, який відрізняється як від часу холодної війни, так і від "періоду мирних дивідендів", коли світові держави активно борються за вплив.

Лекорню також звернув увагу на роль нової адміністрації США та важливість обговорення того, як НАТО і Захід можуть захистити східний фланг, особливо якщо деякі країни скоротять свій внесок у безпеку Європи.

Щодо майбутнього припинення вогню в Україні, Лекорню підкреслив необхідність ретельного планування, оскільки Росія має досвід недотримання мирних угод.

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