Франція відмовляється від демілітаризації України, - Лекорню
Французький міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив, що Європа має відкинути заклики до демілітаризації України.
Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, добре озброєна Україна стане важливою частиною майбутньої архітектури безпеки. Франція відмовляється від будь-яких спроб демілітаризації української армії, оскільки це може зашкодити її здатності захищатися.
Лекорню висловив ці думки під час відкриття Паризького форуму з оборони і стратегії 11 березня, де зібралися понад 30 голів армій для обговорення підтримки України в рамках мирного врегулювання конфлікту з Росією. Форум став важливим майданчиком для обговорення того, як Європа та Захід можуть забезпечити мир і безпеку в Україні.
Міністр зазначив, що Європа переживає "новий період" у своїй історії, який відрізняється як від часу холодної війни, так і від "періоду мирних дивідендів", коли світові держави активно борються за вплив.
Лекорню також звернув увагу на роль нової адміністрації США та важливість обговорення того, як НАТО і Захід можуть захистити східний фланг, особливо якщо деякі країни скоротять свій внесок у безпеку Європи.
Щодо майбутнього припинення вогню в Україні, Лекорню підкреслив необхідність ретельного планування, оскільки Росія має досвід недотримання мирних угод.
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Сойтісь посєрєдінє?
Яка всупереч твердженню нашєго дорогого ввп про жєланіє воссоєдінєнія бачить в росії екзистенційну загрозу.
Абсолютна більшість україномовних (і російськомовних) розповсюджувачів руснявих наративів - це заробітчани з ТОТ.
Етнічної русні на Цензорі дуже мало, і буває вона тут досить рідко.
Вирахувати можна не по прапорцю (це не проблема його змінити за допомогою VPN або ботмереж), а по манері спілкування.
Але на початку 2025 року це звучить м'яко кажучи по дурному.
За три роки "допомоги від Європи та США" українці розуміють що навіть нема чим розхерачить Кримський міст, так напомогали..
Гаубиц сколько и за какой период? По штуке в месяц?
Поймите, оружие не измеряется в штуках, оружие измеряется в эффективном результате.
Если вы сломаете ногу, а врач даст вам бинтик и йод - это помощь? Ну конечно помощь.
якщо бажаєш вбивств українців то що важко признасися це ж с твого поста однозначто видно
админ обрати внимание на провокатора
сов'єтская власть єсть комунізм МІНУС елєктріфікація всєй страни (с) труп мавзолєйний
2014 рік - 20 лютого росія наала на Україну.
2022 рік - 22 лютого рососія повномасштабно напала на Україну.