США не поддерживают требование РФ по демилитаризации Украины, - Reuters

Некоторые идеи Вашингтона по мирному урегулированию, вероятно, не понравятся России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявили европейские дипломаты.

"Двое дипломатов заявили, что США не настаивают на требованиях России по демилитаризации Украины и не выступают против европейских сил как части будущих гарантий безопасности для Украины", - отметили там.

Также, по данным издания, европейские партнеры планируют сохранить санкции против РФ до завершения всего мирного процесса.

Ранее сообщалось, что США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

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