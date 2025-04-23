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Новости Мирные переговоры Демилитаризация Украины
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США не поддерживают требование РФ по демилитаризации Украины, - Reuters

Какие требования России не поддерживают Соединенные Штаты

Некоторые идеи Вашингтона по мирному урегулированию, вероятно, не понравятся России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявили европейские дипломаты.

"Двое дипломатов заявили, что США не настаивают на требованиях России по демилитаризации Украины и не выступают против европейских сил как части будущих гарантий безопасности для Украины", - отметили там.

Также, по данным издания, европейские партнеры планируют сохранить санкции против РФ до завершения всего мирного процесса.

Ранее сообщалось, что США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Читайте: Демилитаризация Украины не должна состояться, это одна из целей России, - Шольц

Автор: 

демилитаризация (38) россия (95546) США (26672)


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Топ комментарии
+15
Після відмови Трампа виконувати гарантії безпеки України відповідно до домовленостей Будапештського саміту, підпис президента США більше нічого не вартий і нові домовленості гарантій безпеки теж нічого не варті. Україну вже так звані гаранти безпеки зрадили
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23.04.2025 11:08
+5
Воно вирішило, що є гегемоном світу. Роздав лакеям накази по тарифам, знюхався з нацистською державою, вирішив помогти пуйлу доламати нас. А чо? Хрясь- і зламав шию українцям. … А тут песдюлі полетіли з усіх сторін світу. Україна стоїть, не ламається. Тільки трохи кровʼю відхаркується… Сусіди як можуть підпирають її кілочками. Тримається Ненька, сили збирає!
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23.04.2025 11:21
+4
Безкінечні консультації та крайні рівні стурбованостей як аргумент проти вимог параші щодо "демілітаризації.
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23.04.2025 11:10
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Правила форума Совет форумчан
Після відмови Трампа виконувати гарантії безпеки України відповідно до домовленостей Будапештського саміту, підпис президента США більше нічого не вартий і нові домовленості гарантій безпеки теж нічого не варті. Україну вже так звані гаранти безпеки зрадили
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23.04.2025 11:08 Ответить
Нічого, визнання Криму і зняття всіх санкцій цілком варте того, щоб поступитись у деяких дрібницях.
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23.04.2025 11:09 Ответить
США можуть просто відкрити міжбанківську платіжну систему Visa, і тоді всі санкції Європи будуть помножена на нуль
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23.04.2025 11:28 Ответить
Яким чином санкції Європи можуть бути помножені на нуль? "Американський потік" побудують?)
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23.04.2025 11:31 Ответить
У них проблема з розрахунками з іншими державами. Їм і без Європи є куди продавати.
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23.04.2025 12:02 Ответить
скорочення та роззброєння ЗСУ одна з головних блакитних мрій та хтєлок ******* кремлядей задля усунення перешкод в окупації усієї України
цікаво чим аргументував рудий донні своєму другу ***** таку позицію?
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23.04.2025 11:28 Ответить
Якщо зняти санкції в повному обсязі, ВПК русні та її можливість наймати підорів по всьому світу улетять в космос, з висоти якого буде вже пофіг, скільки там у ЗСУ бригад і яке у них оснащення.
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23.04.2025 11:31 Ответить
без згоди Європи - unreal
рудий вже це вкурив, ото й вертиться як вуж на пательні між ******, Стармером, Макроном, а зараз ще й Мерцем
Європа на зняття санкцій ніколи не піде, бо чітко розуміють - вони наступні у черзі *****
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23.04.2025 11:39 Ответить
Так він і на Європу тиснути певно збирається. Наприклад, митами.
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23.04.2025 11:40 Ответить
ті мита нашкодять в обидва боки
йому втлумачили, певно ще й морально відкиздили, от і відклав їхнє введення
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23.04.2025 11:43 Ответить
Але Європа перелякалась більше, що дало привід Трампу вивалити сентенцію про п'яту точку.
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23.04.2025 11:46 Ответить
скасувати санкції проти ********** Європа боїться більше, ніж погроз рудого
та й у Європі вже пересвідчили, шо у рудого то більше піZдабольство та словесний понос, ніж щось реальне
рудий як партнер вкрай ненадійний

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23.04.2025 11:50 Ответить
Так це забаганки Трампа, які з дійсністю погано узгоджуються.
Щось він там зі свого боку може скасувати, і десь почати налагоджувати економічні зв'язки, що теж додасть сили російській економіці, а нам то згубно. Навіть поточний рівень санкцій вже робить свою справу.
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23.04.2025 11:52 Ответить
ще не вечір
СК та Франція наразі тягар захисту інтересів України взяли на себе, Німеччина також включилася
з усього того, шо назвиздів рудий до цього часу включно - ніц не вийшло, тіко собі насрав
за умови припинення вогню співпраця ********** із Заходом відновиться, це очевидно, проте Захід однозначно зважатиме перш за все на інтереси України, чого, на жаль, не було до лютого 22-го
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23.04.2025 11:56 Ответить
Навіть просто зупинка БД по поточній лінії дає русні час на підготовку нового наступу.
30 годин вистачило, щоб наступного дня атаки подвоїлись. Що буде за півроку тиші - здогадуєтесь.
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23.04.2025 11:58 Ответить
усе йде до зупинки, такі реалії на полі бою, за які Залужний ще у 23-ому відкрито казав
що нам заважає використати зупинку на свою користь? а від зупинки ні ми, ні кацапи нікуди не подінемося
до того ж під час зупинки мирняк не буде гинути, бо підари наразі більшість ударів в тилу наносять тупо по мирних
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23.04.2025 12:02 Ответить
Заважає зєля і його кодло, а також брак ресурсів.
У той час як на росії з цими - повний порядок.
Тож зупинку вони використають на 143%.
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23.04.2025 12:05 Ответить
нелох не вічний, як і ото кодло
tempo mutanto
нарахунок ресурсів - не було б їх, ми б не вистояли
впк працює, виробництво зброї зростає та її номенклатура збільшується
ми повинні використати зупинку на свою користь
війна з кацапами не завершиться завтра-післязавтра, ця біда надовго, на жаль
"Si vis pacem, para bellum"
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23.04.2025 12:09 Ответить
У русні все вже є і працює все швидше.
Нам - тільки налагоджувати. Випуск тих же балістичних ракет, які русня щодня по декілька робить.
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23.04.2025 12:13 Ответить
підняти догори лапки, лягти та вмерти?
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23.04.2025 12:16 Ответить
Максимум, на що можна погодитись - визнати фактичний (не юридичний) контроль над окупованими територіями, і тоді вже припинити вогонь. Жодних обмежень для нас, і залишати чинні обмеження для русні. Тоді ще є якийсь примарний шанс.
Але такий варіант русні не підходить.
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23.04.2025 12:19 Ответить
вогонь можна припинити і без визнання, така опція реально існує, той самий рудий за неї топить
усі решта питання - розгляд та вирішення за наслідками перемовин, а от скільки вони триватимуть та який результат - ото наразі зарано щось прогнозувати, оссобливо під час перемовин із підарами
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23.04.2025 12:22 Ответить
Ми вже бачимо, як ***** припиняє вогонь.
Погане те, що рудого це цілком влаштовує.
Пєрєстал дрони і ракєти на одін дєнь запускать? Давайтє, хохли, в отвєт прізнавайтє Крим россійскім.
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23.04.2025 12:24 Ответить
хто буде щось там одразу визнавати? нелох?
у нього немає таких повноважень, бо це потягне зміни до Конституції
а ВРУ проголосує за такі зміни? - не факт, ніхто не бажає під ст.111 ККУ потрапити
вихід один (незважаючи на палке бажання ***** до 09.05 проголосити "велику перемогу") - реальне припинення вогню на усіх напрямах, горизонтах та вертикалях
погодитися із тим, що є захоплена *********** територія України
потім перемовини щодо статусу та порядків у т.ч. на цих окупованих територіях
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23.04.2025 12:28 Ответить
Ну поки що бачимо спроби прогинання саме на юридичне відчуження Криму.
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23.04.2025 12:34 Ответить
штати прямо сказали - це пропозиція, а вирішувати вам
такі прогибання вже були із припиненням допомоги та обміном розвідданими
результат відомий
повідомлений - попереджений
ото має бути у нас тактика та стратегія
одним договором усіх питань не вирішити
цей цирк надовго
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23.04.2025 12:37 Ответить
Тут головне - щоб кловани не прогнулись.
Бо США що так, що інакше допомагати навіть по-байденівськи не збирається, тому що нам, фактично, до них, коли пакети остаточно вичерпаються?
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23.04.2025 12:40 Ответить
блазеням віри немає
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23.04.2025 12:45 Ответить
Безкінечні консультації та крайні рівні стурбованостей як аргумент проти вимог параші щодо "демілітаризації.
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23.04.2025 11:10 Ответить
хоч на цьому дякуємо
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23.04.2025 11:10 Ответить
Та вже похер.
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23.04.2025 11:16 Ответить
Новини шо від США шо від ЄС - санкції - санкції - санкції - всі вже на низькому старті - щоб ломанутись на рашку
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23.04.2025 11:20 Ответить
Хто це всі? Можна перелік побачити
А тим часом
Влада Німеччини проти перезапуску "Північного потоку - 2"
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23.04.2025 11:23 Ответить
Окрім газу на рашці ще є багато няшок для Європи - фірми і капітал який вийшов аж пищить щоб знову зайти на надбрибутки
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23.04.2025 11:34 Ответить
Так санкції Європа і не збирається знимати, тільки додавати.
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23.04.2025 11:35 Ответить
Під час війни так - а тільки наступить мир побіжать заробляти гроші в рашці
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23.04.2025 11:38 Ответить
Воно вирішило, що є гегемоном світу. Роздав лакеям накази по тарифам, знюхався з нацистською державою, вирішив помогти пуйлу доламати нас. А чо? Хрясь- і зламав шию українцям. … А тут песдюлі полетіли з усіх сторін світу. Україна стоїть, не ламається. Тільки трохи кровʼю відхаркується… Сусіди як можуть підпирають її кілочками. Тримається Ненька, сили збирає!
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23.04.2025 11:21 Ответить
Конечно, иначе было бы уж совсем палевно - не поддерживать то, что не имеет вообще никаких шансов на согласие со стороны Украины.
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23.04.2025 11:22 Ответить
Україна повинна негайно заявити про невиконання угоди з США та РФ які не виконали зобов'язання зі свого боку по СНО-І!

Тристороння заява
Президентів України, США та Росії



Дата підписання: 14.01.1994

Дата набуття чинності: 14.01.1994

14 січня ц. р. у Москві зустрілися Президенти Л. Кравчук, Б.
Клінтон та Б. Єльцин. Три Президенти підтвердили те, що вони
співпрацюватимуть між собою як повноправні та рівноправні партнери
і що відносини між їх країнами повинні будуватись на засадах
поваги до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності
кожної держави.

Три Президенти погодились щодо важливості розвитку
взаємовигідних і всебічних відносин економічного співробітництва.
У цьому зв'язку вони вітали намір США надати допомогу Україні та
Росії з метою підтримки створення ефективної ринкової економіки.

Три Президенти розглянули прогрес, досягнутий у галузі
скорочення ядерних сил. Деактивація стратегічних сил вже
здійснюється у США, Росії та Україні. Президенти вітали
деактивацію ракет РС-18 (СС-19) і РС-22 (СС-24), що проводиться на
території України, шляхом зняття з них боєзарядів.

Президенти прагнуть, щоб Договір про СНО-I ( 840_050 ) набрав
чинності, включаючи Лісабонський протокол ( 998_070 ) і пов'язані
з ним документи, і Президент Л. Кравчук підтвердив свою відданість
тому, щоб Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ) як держава, що не володіє ядерною
зброєю, в якомога коротший можливий час. Президенти Б. Клінтон і
Б. Єльцин зазначили, що набрання чинності Договором про СНО-I
дозволить їм домагатися скорішої ратифікації Договору про СНО-II.
У зв'язку з цим Президенти обговорили кроки, які здійснять їхні
країни з метою вирішення певних питань у галузі ядерної зброї.

Президенти наголосили на важливості забезпечення безпеки та
надійного зберігання ядерної зброї до її розукомплектування.

Президенти визнають важливість надання компенсації Україні,
Казахстану та Бєларусі за вартість високозбагаченого урану, що
міститься у ядерних боєзарядах, розташованих на територіях цих
країн. Були вироблені домовленості щодо надання справедливої та
своєчасної компенсації Україні, Казахстану та Бєларусі по мірі
того, як ядерні боєзаряди, розташовані на їх територіях,
вивозитимуться до Росії для розукомплектування.

Президенти Б. Клінтон та Б. Єльцин висловили задоволення
завершенням роботи над контрактом щодо високозбагаченого урану,
який був підписаний відповідними представниками США та Росії.
Оскільки угода про високозбагачений уран передбачає переробку
збройового урану в уран, який може використовуватися лише в мирних
цілях, вона є вагомим кроком у напрямку досягнення взаємних цілей
сторін у галузі нерозповсюдження.

Три Президенти дійшли рішення про вжиття одночасних дій щодо
вивезення ядерних боєзарядів з України і надання компенсації
Україні у формі тепловиділяючих зборок для атомних електростанцій.

Президенти Б. Клінтон і Б. Єльцин поінформували Президента Л.
Кравчука, що США і Росія готові надати Україні гарантії безпеки.
Зокрема, як тільки Договір про СНО-I ( 840_050 ) набере чинності і
Україна стане учасником Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ) (ДНЯЗ) як держава, що не володіє ядерною зброєю,
США і Росія:

- підтвердять Україні їх зобов'язання, у відповідності з
принципами Заключного Акта НБСЄ ( 994_055 ), поважати незалежність
і суверенітет та існуючі кордони держав-учасниць НБСЄ і визнавати,
що зміна кордонів може бути здійснена тільки мирним шляхом за
взаємною згодою; і підтвердять їх зобов'язання утримуватися від
загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності
чи політичної незалежності будь-якої держави, і що ніяка їхня
зброя ніколи не буде використовуватися крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 );


За Україну За Сполучені Штати Америки

(підпис) (підпис)


За Російську Федерацію

(підпис)


Москва, 14 січня 1994 року
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23.04.2025 11:33 Ответить
Зміна кордонів тільки мирним шляхом за взаємної згоди і під цим стоїть підпис й президента США Білла Клінтона. Покажить це Трампу, якщо він представляє США як президент, то має визнавати та виконувати раніше прийняті зобов'язання його країни .
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23.04.2025 11:43 Ответить
Трамп поважає лише одного президента - себе самого. Але й про його зобов'язання може забути.
"Хіба це я сказав? Не можу повірити, що я міг це сказати. Наступне питання"
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23.04.2025 11:54 Ответить
Так,потрібні офіційні заяви української влади щодо того ,що угоду по договору СНВ-І не виконали саме США та РФ вони порушники. І США є стороною угоди, тому казати, що вони нідочого не правильно.
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23.04.2025 12:12 Ответить
А денацифікацію підтримують?
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23.04.2025 12:34 Ответить
європейські партнери планують зберегти санкції проти РФ до завершення всього мирного процесу.
тобто після буде ез южал. прєкратілі стрєлять - і добре.
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23.04.2025 12:40 Ответить
 
 