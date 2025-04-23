Україна готова обговорювати мирну угоду з РФ, але тільки після припинення вогню, - Sky News

Україна готова говорити про мирну угоду з Росією, але тільки після припинення вогню.

Про це пише Sky News із посиланням на джерела в українському уряді, передає Цензор.НЕТ.

"Дивіться, у нас є кілька принципових моментів. Перший – поки щодня гинуть люди, вкрай дивно зосереджуватися на чомусь іншому, крім негайного повного і безумовного припинення вогню. Тим більше, що Великдень показав, що це можливо. По-друге, ми готові обговорювати все інше в будь-якому форматі після припинення вогню", - розповів співрозмовник видання.

Україна ніколи не визнає Крим російським, оскільки це суперечило б Конституції, додав він.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

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