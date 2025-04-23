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Новини Мирні перемовини
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Україна готова обговорювати мирну угоду з РФ, але тільки після припинення вогню, - Sky News

Мирні перемовини з РФ. Україна назвала умову

Україна готова говорити про мирну угоду з Росією, але тільки після припинення вогню.

Про це пише Sky News із посиланням на джерела в українському уряді, передає Цензор.НЕТ.

"Дивіться, у нас є кілька принципових моментів. Перший – поки щодня гинуть люди, вкрай дивно зосереджуватися на чомусь іншому, крім негайного повного і безумовного припинення вогню. Тим більше, що Великдень показав, що це можливо. По-друге, ми готові обговорювати все інше в будь-якому форматі після припинення вогню", - розповів співрозмовник видання.

Україна ніколи не визнає Крим російським, оскільки це суперечило б Конституції, додав він.

США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Читайте: І Україна, і Росія мають поступитися деякими територіями, - Венс

Автор: 

перемовини (2899) переговори з Росією (1088)


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Топ коментарі
+10
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23.04.2025 15:03
+10
@ (мова оригіналу):
Мы пытались надавить на Украину, чтобы она капитулировала, но наша давилка оказалась очень слабой по сравнению с украинским характером. Спикер кремля Марк Рубио.
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23.04.2025 15:11
+7
Венс - это тупой рэднэк из глухой провинции. Он вообще не знает даже школьный курс географии Европы... Его рыжий босс - такой же безграмотный идиот, у которого весь запас прилагательных это:

"Хороший-плохой, Большой-маленький..."
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23.04.2025 15:40
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23.04.2025 15:03 Відповісти
Вампиры пьют твою кровь ради витамина D, потому что не могут получать его от солнца. Ты когда-нибудь думал об этом? Нет. Ты ведь только о себе думаешь.
P.S.
Демократия это когда у всех равные возможности: волки могут есть овец, а овцы так же свободно волков.
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23.04.2025 15:08 Відповісти
@ (мова оригіналу):
Мы пытались надавить на Украину, чтобы она капитулировала, но наша давилка оказалась очень слабой по сравнению с украинским характером. Спикер кремля Марк Рубио.
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23.04.2025 15:11 Відповісти
Марк голова. Двоє вже пішли. ДЖ Венс і Степа Вітьков наступні. А Рубіо тромб буде тримати до останнього. Щоб самих жирних собак на нього повісити.
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23.04.2025 15:17 Відповісти
ты так в вампирах разбираешься )) как же они віживают в лесу, где на 10 квадратных км нет ни одной души? )00
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24.04.2025 14:31 Відповісти
Картинку малював ідіот .Зеленському нічого не загрожує.Він заробив статки на москальщині.
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23.04.2025 23:49 Відповісти
Так це навіть не так Україна, а самі сша придумали принцип "все інше після зупинки вогню" .

І самі відмовились від цього щоб вгодити путіну. сша це точно наддержава ? Бо виглядають як члени якогось брікс
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23.04.2025 15:06 Відповісти
Та яка там нафік "наддержава". - Колосс на глиняних ногах.
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23.04.2025 15:17 Відповісти
Ти особисто знаєш того, хто придумав, чи тобі наснилось?
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24.04.2025 12:16 Відповісти
serhiy ivanov #582203 , не будь ідіотом .

25.03.2025, дерджеп США: Спочатку припинення вогню, потім деталі умов миру

https://www.dw.com/uk/derzdep-spocatku-pripinenna-vognu-potim-detali-umov-miru/a-72025555
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24.04.2025 17:38 Відповісти
це вже .чи ще ні "ЗЕЛЕНИЙ МІНСЬК -3"???країна готова обговорювати мирну угоду з РФ, ТАКА КУЙНЯ ВЖЕ БУЛА ПІСЛЯ ОКУПАЦІЇ КРИМУ
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23.04.2025 15:10 Відповісти
або до повної окупації куйлом України у випадку "миру по ініціативі американо-рашистських ворогів України і її народу....
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23.04.2025 18:50 Відповісти
А вогонь не буде припинено,бо Москва ще не зайняла всі території,які записала собі в конституцію.А якщо додати,що в них з'явився новий союзник Трамп,їх апетити збільшились.
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23.04.2025 15:10 Відповісти
Вице-президент США Джей Ди Венс во время разговора с журналистами в Индии заявил, что администрация Трампа ожидает территориальных уступок от Украины и России и выйдут из переговоров, если не получат согласия.

По его словам, США сделали «очень четкое предложение» относительно пути к мирному соглашению.
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23.04.2025 15:15 Відповісти
Венс - это тупой рэднэк из глухой провинции. Он вообще не знает даже школьный курс географии Европы... Его рыжий босс - такой же безграмотный идиот, у которого весь запас прилагательных это:

"Хороший-плохой, Большой-маленький..."
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23.04.2025 15:40 Відповісти
Він та вся ця команда, що на чолі з Тромбом засіла в Білому домі, стала водночас і посміховиськом і жахіттям для всього Світу.

@"🇺🇸⁉️
Гарант Конституції, що її продав на біржі.
Міністр закордонних справ, який не хоче вести міжнародні переговори.
Міністр оборони, який розкрив усі військові секрети.
Директор національної розвідки, що цілується у ясна з терористами.
Міністр внутрішньої безпеки, пограбований серед білого дня.

Це живі люди чи герої фантастичного роману?"
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23.04.2025 15:57 Відповісти
Тонкая красная линия, Вы сделали очень яркий саркастический жарж о придурашной команде Тромба: респект.

Следует к этому списку тупых и ограниченных особей добавить ещё и только что назначенную на должность огромной государственной важности, на пост Генерального прокурора США безмозглую, вечно смеющуюся блондинку Пом Бонди.



Пресс-секретаршу в стиле бимбо и пуш-ап ещё можно было бы как-то пережить, всё-таки она именно "лицом работает".

Но, ведь этот 80-летний "самовлюблённый необучаемый идиот"(термин Марка Солонина), совершенно ипанулся и на днях назначил на государственный пост колоссальной важности, на должность Генерального прокурора всея Америки точно такую же блондинку-бимбо Пэм Бонди с восторженно глупой физиономией, только постарше, чем кукольно-блондинистая пресс-секретарша Кэролайн Левитт.

Причём охрененный юридический и прокурорский опыт Пэм Бонди-Бимбо приобретала после окончания факультета права в должности пресс-секретарши прокурора округа Хиллсборо, потом была дикторшей на Фокс Ньюс...

Охрененно опытный и маститый правовед, обожающая бюстгальтеры и трусы модели пуш-ап, которые визуально увеличивают объём грудей и ягодиц...
 Самое то, что нужно на посту Генерального прокурора гигантской супердержавы в эпоху глобального мирового кризиса.
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23.04.2025 18:51 Відповісти
Прекрасно понимая что это только продолжит войну и что россия никогда не пойдет на остановку огня сейчас потому что у нее есть преимущество на поле боя и за ними инициатива. А если ещё и Штаты сейчас выйдут из этого всего то для росии вообще всё отлично складывается
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23.04.2025 15:35 Відповісти
Боневтік і його антимайданна команда ведуть Україну до знищення. Невже до цього часу зебіли не зрозуміли, що його обіцянкии і гарні слова протилежні його діям. Він сьогодні вирішив розсваритися зі США і чим буде воювати, якщо Трамп відмовиться давати розвідданні і зброю? Направить своїх мародерів на фронт? І толку там з них, хоча цього ніколи не буде. Де наші ракети Боневтіке Позорний? Де наші дрони і РЕБ?
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23.04.2025 16:11 Відповісти
до чого тут "розсваритися" зі США? тобто по твоєму боневтіку треба погодитися на умови агресора, садиста і вбивці? бо так хоче США, щоби ні за що не відповідати?
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24.04.2025 14:34 Відповісти
Україна нічого не повинна обговорювати до повного звільнення усії своїх території!
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23.04.2025 20:39 Відповісти
Так звільняй, чого не звільняєш, 11 років уже війна. Ідіот.
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24.04.2025 12:17 Відповісти
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти *****!
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24.04.2025 12:22 Відповісти
********* понимают только силу. Говорить с ними можно только о том, когда они будут выводить свои полчище с территории Украины.
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23.04.2025 22:47 Відповісти
Вот шойгу подав голос, заявівши, що расєя не потерпить ніяких західних миротворців на ІСТОРИЧНИХ РАСЄЙСЬКИХ територіях?!
Так про яку мирну угоду базікає тр? Кремлини відкрито голосно називають цю, господі прости, угоду КАПІТУЛЯЦІЄЙ!
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24.04.2025 15:01 Відповісти
 
 