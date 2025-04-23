Україна готова обговорювати мирну угоду з РФ, але тільки після припинення вогню, - Sky News
Україна готова говорити про мирну угоду з Росією, але тільки після припинення вогню.
Про це пише Sky News із посиланням на джерела в українському уряді, передає Цензор.НЕТ.
"Дивіться, у нас є кілька принципових моментів. Перший – поки щодня гинуть люди, вкрай дивно зосереджуватися на чомусь іншому, крім негайного повного і безумовного припинення вогню. Тим більше, що Великдень показав, що це можливо. По-друге, ми готові обговорювати все інше в будь-якому форматі після припинення вогню", - розповів співрозмовник видання.
Україна ніколи не визнає Крим російським, оскільки це суперечило б Конституції, додав він.
США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.
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P.S.
Демократия это когда у всех равные возможности: волки могут есть овец, а овцы так же свободно волков.
Мы пытались надавить на Украину, чтобы она капитулировала, но наша давилка оказалась очень слабой по сравнению с украинским характером. Спикер кремля Марк Рубио.
І самі відмовились від цього щоб вгодити путіну. сша це точно наддержава ? Бо виглядають як члени якогось брікс
25.03.2025, дерджеп США: Спочатку припинення вогню, потім деталі умов миру
https://www.dw.com/uk/derzdep-spocatku-pripinenna-vognu-potim-detali-umov-miru/a-72025555
По его словам, США сделали «очень четкое предложение» относительно пути к мирному соглашению.
"Хороший-плохой, Большой-маленький..."
@"🇺🇸⁉️
Гарант Конституції, що її продав на біржі.
Міністр закордонних справ, який не хоче вести міжнародні переговори.
Міністр оборони, який розкрив усі військові секрети.
Директор національної розвідки, що цілується у ясна з терористами.
Міністр внутрішньої безпеки, пограбований серед білого дня.
Це живі люди чи герої фантастичного роману?"
Следует к этому списку тупых и ограниченных особей добавить ещё и только что назначенную на должность огромной государственной важности, на пост Генерального прокурора США безмозглую, вечно смеющуюся блондинку Пом Бонди.
Пресс-секретаршу в стиле бимбо и пуш-ап ещё можно было бы как-то пережить, всё-таки она именно "лицом работает".
Но, ведь этот 80-летний "самовлюблённый необучаемый идиот"(термин Марка Солонина), совершенно ипанулся и на днях назначил на государственный пост колоссальной важности, на должность Генерального прокурора всея Америки точно такую же блондинку-бимбо Пэм Бонди с восторженно глупой физиономией, только постарше, чем кукольно-блондинистая пресс-секретарша Кэролайн Левитт.
Причём охрененный юридический и прокурорский опыт Пэм Бонди-Бимбо приобретала после окончания факультета права в должности пресс-секретарши прокурора округа Хиллсборо, потом была дикторшей на Фокс Ньюс...
Охрененно опытный и маститый правовед, обожающая бюстгальтеры и трусы модели пуш-ап, которые визуально увеличивают объём грудей и ягодиц...
Самое то, что нужно на посту Генерального прокурора гигантской супердержавы в эпоху глобального мирового кризиса.
Так про яку мирну угоду базікає тр? Кремлини відкрито голосно називають цю, господі прости, угоду КАПІТУЛЯЦІЄЙ!