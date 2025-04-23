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Новости Оккупация Крыма Территориальные уступки
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США могут признать оккупированный Крым российским, но не требовать этого от Украины, - WP

США не требуют от Украины признать Крым российским

Предложение США заключается в том, что именно они могут официально признать временно оккупированный Крым частью РФ, но Вашингтон не требует этого от Украины.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, ознакомленные с вопросом, передает Цензор.НЕТ.

"Предложение США, однако, касается только признания со стороны Вашингтона и не заставит Украину признать аннексию полуострова Россией в 2014 году", - говорится в материале.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получала официальных предложений по обмену или отказа от территорий. Он подчеркнул, что наше государство не признает юридически Крым российским.

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Ранее сообщалось, что мирные переговоры в Лондоне были сорваны из-за нежелания Украины отдать России свои территории.

Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.

Автор: 

Крым (26389) США (26672) территориальная целостность (220)


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Топ комментарии
+39
Клінічні ідіоти.
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23.04.2025 16:49
+25
Ну а ми повинні визнати Каліфорнію московитською. США можут не визнавати теж.
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23.04.2025 16:51
+19
Ага. А потім вимагати в ООН зробити всіх інших про те саме, тиснучі тариіами і іншою.х...ею
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23.04.2025 16:51
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Правила форума Совет форумчан
Клінічні ідіоти.
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23.04.2025 16:49 Ответить
Ага. А потім вимагати в ООН зробити всіх інших про те саме, тиснучі тариіами і іншою.х...ею
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23.04.2025 16:51 Ответить
Ну, то буде смерть тієї ООН. Бо усі почнуть з неї виходити.
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23.04.2025 17:00 Ответить
всі відсмокучуть і проглотять. Можу поспорити. Майже всі
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23.04.2025 23:47 Ответить
Ну то нехай - Турція не визнає уся Європа не визнає, навіть Китай думаю не визнає...

Вони ж ізоляціоністи - таки **** Задорнов був правий ...
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23.04.2025 17:35 Ответить
я думаю росія запропонувала хабар взятку сімейці трампа.

Надто американці добрі до росії, тут щось нечисто. Тут є особистий інтерес.
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23.04.2025 17:45 Ответить
Вашингтон пост як камбала. Швидко пристосовується до оточуючого ландшафту.
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23.04.2025 16:51 Ответить
Ну а ми повинні визнати Каліфорнію московитською. США можут не визнавати теж.
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23.04.2025 16:51 Ответить
І Аляску кацапською
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23.04.2025 17:02 Ответить
Отлично ! И каждый нарисует свою карту !!!
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23.04.2025 17:20 Ответить
Карта вже є, але без кацапів
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23.04.2025 17:43 Ответить
Краще Техас, Каліфорнія нормальна.
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23.04.2025 17:21 Ответить
До чого тут москалі? То була Мексика.
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23.04.2025 17:55 Ответить
Ще є сумніви чий стратегічний союзник Трамп?
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23.04.2025 16:51 Ответить
Дивно що від офіційних осіб США не було жодної згадки про визнання Криму російським, зате західні демократичні ЗМІ "з посиланням на джерела" наввипередки вигадують страшилки одна за одною, і якраз в той момент коли сторони тільки мають розпочинати переговори і висувати свою позицію.
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23.04.2025 16:51 Ответить
То чого тоді Рубліо всравсь і не поїхав до ВБ на переговори?
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23.04.2025 16:55 Ответить
Може тому що він ідіот і просто вирішили направити , туди , когось розумнішого ?
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23.04.2025 17:00 Ответить
Як варіант, але...
Нагадайте будь ласка, а то я забув, хто зараз в команді Трампа самий розумний?
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23.04.2025 17:04 Ответить
мубуть стіл в овальному кабінеті. але, здається, і того викинули.
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23.04.2025 17:10 Ответить
+++100
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23.04.2025 17:40 Ответить
що ви називаєте переговорами і де ви за ними слідкуєте ? Я чую тільки ультиматуми та вимагання та бачу істерію та дешевий нарцисизм трампоновської зграї гієн .
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23.04.2025 17:05 Ответить
https://censor.net/ua/news/3548315/terytorialni-postupky-mayut-zrobyty-********-ta-rf-zayava-vensa
А це що?
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23.04.2025 17:24 Ответить
За його словами, і Україна, і Росія повинні будуть відмовитися від деяких територій, які кожна зі сторін зараз контролює.
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23.04.2025 17:35 Ответить
https://censor.net/ua/news/3548263/tramp-peredav-********-ostatochnyyi-myrnyyi-plan-scho-vin-vklyuchaye
І це що ?…
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23.04.2025 17:26 Ответить
Про це розповіли американському виданню Axios джерела, які безпосередньо знайомі
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23.04.2025 17:36 Ответить
Схоже - трампістам треба дати кацапам хочаб якусь "перемогу" ... але - що б там не вигадував Тромб , але конгрес ніколи не підтримає таке рішення !
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23.04.2025 16:52 Ответить
В конгрессе нужно простое большинство, которое у них есть
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23.04.2025 17:00 Ответить
По цьому питанню - далеко не факт !
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23.04.2025 17:29 Ответить
Позиція сша полягає в тому, щоб зняти санкції з кремля чимшвидше і повністю вилизати пуйла до блиску. Це вже ясно, як божий день. Треба припиняти будь-яку участь рудої падли в переговорах.
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23.04.2025 16:55 Ответить
Здається Зеленський того зовсім не розуміє🤦
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23.04.2025 17:02 Ответить

шо того не розуміє?
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23.04.2025 17:20 Ответить
Мабуть його тримає за яйкі делаверський суд, може надіється, що виторгує в трампакса закриття справи.
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23.04.2025 17:59 Ответить
войдет позорно в историю как Кончита Трамп...
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23.04.2025 16:56 Ответить
)
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23.04.2025 17:01 Ответить
визнаю трампона довбойобом, США можуть цього не визнавати!
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23.04.2025 16:57 Ответить
За Будапештським договором США гарантують Україні територіальну цілісність , тобто зараз адміністрація Трампа порушує умови договору , впевнений що наступна влада США і нова влада України знайдуть можливість покарати трампістську шайку за зраду .
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23.04.2025 16:57 Ответить
Трампон письменник, а не читач, тому йому це непотрібно, він взагалі считает що то що було до него не рахується
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23.04.2025 17:01 Ответить
Ну прочитайте Вы уже когда-нибудь этот документ!
Просто прочитайте!
Это не трудно!
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23.04.2025 17:16 Ответить
А як бути з Аляскою, ми теж можемо визнати її ху...лостановскою
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23.04.2025 16:58 Ответить
За таких умов, той хто підпише угоду про копалини із недружньою країною, має нести кримінальну відповідальність.
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23.04.2025 16:59 Ответить
Щоб потім почати ,,приєднувати" Канаду і Гренландію.....
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23.04.2025 17:00 Ответить
Щоб мала зробити реально сильна, мудра, патріотична і РОЗУМНА влада, поважаючі народ, себе і міжнародне право, після таких заяв ?
Негайно і обрунтовуючі кожне слово ЗАСТЕРГТИ НЕ ТІЛЬКИ США, А ВСІХ ІНШИХ ділити чужі теріторії і визнавати захоплені росією українські теріторії, як і будь які інші теріторії захоплені агресором.
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23.04.2025 17:04 Ответить
Також визнати що Венс це наступний Папа і Трамп це імператор ,бог з богів ,фараон і що вони з ху@лом розділили світ
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23.04.2025 17:05 Ответить
В 2018р Трамп підписав документ що Крим український - шо зараз з ним не так?
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23.04.2025 17:05 Ответить
Діда попердолило
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23.04.2025 17:12 Ответить
портрет сафронова та казочка про похід пуйла в церку - дуже розчулили серце трампа...

зараз ще якщо трампу пообіцяють "трамп тавер москов" та "кілька лярдів баксів без мічених купюр на вертольотах" , то рижий клієнт чекістів остаточно впаде в обійми росіян .
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23.04.2025 17:16 Ответить
Шо вони в команді Трампа курять?Мабуть Ілон Маск забезпечує?Є міжнародновизнані кордони держав,є договір 1997 року між Україною і ерефієй.Є ратифікація ВР України і госдурой рефе про признання кордонів. Тепер що?
Тепер США визнають,що Крим раші.Ху-хо не хо-хо?
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23.04.2025 17:06 Ответить
Хай пишуть це в конституцію кожного штату, чи принаймі Аляски.
Бумага все витерпить, недовго трампу гуляти...
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23.04.2025 17:08 Ответить
Навіть Білорусь не визнала Крим.

Конгрес США не буде за це навіть голосувати, Трамп переоцінює себе.
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23.04.2025 17:08 Ответить
Тогда надо приостановить дипотношения с США, пока у власти это психанутая шайка
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23.04.2025 17:11 Ответить
Співучасники х*йла яких теж колись будуть судити в МКС
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23.04.2025 17:11 Ответить
Ну тоді можна тим папірцем про копалини підтерти сраку - бо там прямо вказано що США визнають Будапештський меморандум.
Дебіли клінічні, такі ж як наші зелені.
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23.04.2025 17:13 Ответить
Гандони Трампа прямо говорять те ,до чого три роки тихенько вели Україну імпотенти Байдена.

Ніхто не за Україну воювати не буде і зброї та грошей для перемоги не дасть.

Як і не видно черг у ТЦК самих українців..

Українцям варто перстати жити в ілюзіях - і прикласти зусиллля ,щоб витиснути максимум з цієї невигідної угоди .

Українцям потрібно зосередитися не на втрачених по факту територіях ( не визнаючи це юридично ) - а на тому ,щоб створити нормальне для людей життя на тих землях ,що залишилися .
Інакше похєр скільки в нас буде територій - якщо збережеться ця сама корупція та владна гнилота - люди виїдуть з цієї країни .
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23.04.2025 17:14 Ответить
Не буде Криму та окупованих територій, корупція все одно буде.
Щоб хоч зменшити корупцію треба щоб змінилось пару поколінь.
Тому території України не можна розбазарювати.
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23.04.2025 17:21 Ответить
Правильно -навеземо сюди арабів та бангладешців - їхні баби нарожают іщо українців
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23.04.2025 17:23 Ответить
Ти наївний,- дотепер віриш в документи підписані ****** і затверджені трампоном.Справжню мету війни кацапорилих не розуміють тільки тупаки.
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23.04.2025 17:38 Ответить
Дебіли - це ті які хочуть вести війни не маючи власних ресурсів , з економікою в сраці , зі злодіями -мародерами на чолі. Розумні люди підписують мир ,для того ,щоб провести реформи - посадити злодіїв ,укріпити економіку та ВПК . І чекати на зручний момент . Як це зробив Азербайжан .
Але жертвам телемарофону - думати нічим.. Вони далі сидять в тилу - і з пивом на дивані мріють про перемоги ...
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23.04.2025 17:46 Ответить
Навіть союзники рашки Іран та Китай не визнають Крим рашистським.
А тут Трамп вирішив лизнути поглибше пуйла та визнати Крим рашистським.
Ну тоді з нинішньої Америкою Трампа треба буде розривати дипломатичні відносини. Як це зробили з Сирією Асада, коли той визнав Крим рашистським.
Америка тоді буде вже навіть не нейтральна країна а союзник рашки, коли Трамп визнає Крим рашистським.
Трамп і так не збирається надавати ніякої військової допомоги Україні.
Наступним етапом буде постачання зброї вже рашці від Трампа.
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23.04.2025 17:16 Ответить
Сербія теж не визнає Крим за паРашею.
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23.04.2025 17:42 Ответить
якийсь сюр бл... у 2018-му році саме адміністрація Рудого в особі Майка Помпео прийняла Кримську декларацію, де чітко зазначили, що США ніколи не визнають анексію Криму руснею. якщо тепер Рудий це похєрить, то це буде приниження самих Штатів. їпанутись..
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23.04.2025 17:17 Ответить
Запад и США намерены бесконечно затягивать и поддерживать войну в тлеющем состоянии.
Украинцам следует проявить волю и политическую мудрость - воспользоваться текущей ситуацией для коренного перелома.
Рано или поздно придётся вести переговоры с Ордой. Дальнейшее откладывание лишь усугубит позиции Украины.
Следует немедленно объявить о прекращении огня и начать переговоры при посредничестве Китая.
В обмен на участие в миротворческом процессе предложить Китаю самые благоприятные концессии для ведения бизнеса в Украине.
В нынешней обстановке Китай приложит все силы и не пожалеет средств ради успеха переговоров.
С участием Китая достижение мира, а затем - прогресса и процветания Украины гарантировано на 100%.
Западный мир и либерастическая дерьмократия исчерпали себя и стремительно катятся в сточную канаву истории.
Будущее человечества - за Китаем, его союзниками!
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23.04.2025 17:19 Ответить
нах пшов зі своїми комуняками. комуняки вже воюють в Україні і вбивають українців. які переговори з ними? лікуйся..
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23.04.2025 17:23 Ответить
Любі переговори та договори з Ордою закінчуються знищенням України.
Тому немає сенсу вести перемовини з ордою ні про що.
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23.04.2025 17:23 Ответить
Alex #601397 - звичайний паРашний пропагандон. Цікаво те, що адмін не блокує таких
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23.04.2025 17:41 Ответить
После признания Крыма США, в Китае (и не только) еще больше начнут задаваться вопросом - Им можно а нам нельзя? Тварь ли я дрожащая или право имею...
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23.04.2025 17:26 Ответить
Що за маячня, ідіоти
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23.04.2025 17:27 Ответить
За США некоторые другие страны подтянутся.
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23.04.2025 17:33 Ответить
ти або дурень, або працюєш на пуйла. так, підтягнуться: китай, північна корея, гондурас, бразилія. Може ще якісь африканські країни.
Навіть Сербія офіційно підтримує територіальну цілістність України з 2014 року і не збирається міняти свою думку.
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23.04.2025 17:40 Ответить
Ага, віримо, а як же!
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23.04.2025 17:36 Ответить
Якщо США визнають Крим російським то автоматично США перетворяться на туземців з острова Бумбо-Юмбо. Тобто, Ніхто в світі після цього не ставитиметься до цієї країни серйозно. Ніхто не буде мати зі США справи. Це не тільки самогубство та постріл в ногу.
Ви ще складаєте гроші в долярах та користуєтеся Айфонами?
Я наприклад маю в кишені євро, а мій телефон Самсунг найдорожчої моделі
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23.04.2025 17:36 Ответить
якщо визнають, то кацапи хай вимагають окрему пряму лінію у Білий дім - будуть жалітись трампу на кожний удар дроном чи КР по черговому Гвардєйському чи Новофедорівці. Тєлєфоністом хай посадять вітькова, він талановитий переговірник, і зможе їх заспокоювати. Та і по часу зручно - о 24:00 прилітає дрон, а у Вашингтоні ще робочій день не скінчився.
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23.04.2025 17:42 Ответить
Пусть. Почему нет?
В взамен пусть весь мир признает, что мацкву построила Русь, чьими потомками являемся мы. И новгород, и прочие города кацапни.
Не ну а что? С дебилами надо говорить на примерах, и бить их их же терминами, аргументами, примерами. Они на такое отреагируют словами "ну это не серьёзный разговор", и тогда нужно им ответить что и аннексия нашей земли так же не серьёзный разговор. Вот тогда они заткнутся, так как что либо сказанное ими после такой риторики и нити дискуссии, будет приравниваться к согласию что они ********
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23.04.2025 17:43 Ответить
Если бы была альтернативная вселенная, где за аннексию Крыма нам отдают мацкву, и пару других городом, то я бы эти города разрушил в хлам, устроил бы там конкретную свалку отходов. А потом вернул бы обратно, подарком, юридически закреплённым
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23.04.2025 17:45 Ответить
Якщо визнають, то нам пістєц.
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23.04.2025 17:52 Ответить
За 25% от того что требуют шантажисты и мародеры из Орального кабинета, Китай обеспечит безопасность Украины на вечные времена !
За 50% посадят в одну бамбуковую клетку плешивое Хйуело и рваное Трампло !
На земле нет силы мощнее и союзника надежней Китая !!!
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23.04.2025 18:05 Ответить
Сказочные долбо.бы в команде Трампа.
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23.04.2025 18:22 Ответить
Ну то хай самі і визнають, що їм заманеться. Мексиканську затоку перейменували, хай радіють далі
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23.04.2025 19:16 Ответить
Так кацапам похрін чи визнає чи не визнає Україна Крим кацапським ,всерівно його кацапи вже ніколи не повернуть ,як і інші окуповані території ,можливо крім окупованої частини Харківщини.
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23.04.2025 19:45 Ответить
Про це прямо казав Трамп ще задовго до виборів.... Але хто ж це пам'ятає?
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23.04.2025 21:03 Ответить
Трапм а мы пойдем на север. Позор. Для такой страны. Ужас. Все будет УКРАИНА!
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23.04.2025 22:10 Ответить
 
 