США могут признать оккупированный Крым российским, но не требовать этого от Украины, - WP
Предложение США заключается в том, что именно они могут официально признать временно оккупированный Крым частью РФ, но Вашингтон не требует этого от Украины.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, ознакомленные с вопросом, передает Цензор.НЕТ.
"Предложение США, однако, касается только признания со стороны Вашингтона и не заставит Украину признать аннексию полуострова Россией в 2014 году", - говорится в материале.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получала официальных предложений по обмену или отказа от территорий. Он подчеркнул, что наше государство не признает юридически Крым российским.
Ранее сообщалось, что мирные переговоры в Лондоне были сорваны из-за нежелания Украины отдать России свои территории.
Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.
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Вони ж ізоляціоністи - таки **** Задорнов був правий ...
Надто американці добрі до росії, тут щось нечисто. Тут є особистий інтерес.
Нагадайте будь ласка, а то я забув, хто зараз в команді Трампа самий розумний?
А це що?
І це що ?…
шо того не розуміє?
Просто прочитайте!
Это не трудно!
Негайно і обрунтовуючі кожне слово ЗАСТЕРГТИ НЕ ТІЛЬКИ США, А ВСІХ ІНШИХ ділити чужі теріторії і визнавати захоплені росією українські теріторії, як і будь які інші теріторії захоплені агресором.
зараз ще якщо трампу пообіцяють "трамп тавер москов" та "кілька лярдів баксів без мічених купюр на вертольотах" , то рижий клієнт чекістів остаточно впаде в обійми росіян .
Тепер США визнають,що Крим раші.Ху-хо не хо-хо?
Бумага все витерпить, недовго трампу гуляти...
Конгрес США не буде за це навіть голосувати, Трамп переоцінює себе.
Дебіли клінічні, такі ж як наші зелені.
Ніхто не за Україну воювати не буде і зброї та грошей для перемоги не дасть.
Як і не видно черг у ТЦК самих українців..
Українцям варто перстати жити в ілюзіях - і прикласти зусиллля ,щоб витиснути максимум з цієї невигідної угоди .
Українцям потрібно зосередитися не на втрачених по факту територіях ( не визнаючи це юридично ) - а на тому ,щоб створити нормальне для людей життя на тих землях ,що залишилися .
Інакше похєр скільки в нас буде територій - якщо збережеться ця сама корупція та владна гнилота - люди виїдуть з цієї країни .
Щоб хоч зменшити корупцію треба щоб змінилось пару поколінь.
Тому території України не можна розбазарювати.
Але жертвам телемарофону - думати нічим.. Вони далі сидять в тилу - і з пивом на дивані мріють про перемоги ...
А тут Трамп вирішив лизнути поглибше пуйла та визнати Крим рашистським.
Ну тоді з нинішньої Америкою Трампа треба буде розривати дипломатичні відносини. Як це зробили з Сирією Асада, коли той визнав Крим рашистським.
Америка тоді буде вже навіть не нейтральна країна а союзник рашки, коли Трамп визнає Крим рашистським.
Трамп і так не збирається надавати ніякої військової допомоги Україні.
Наступним етапом буде постачання зброї вже рашці від Трампа.
Украинцам следует проявить волю и политическую мудрость - воспользоваться текущей ситуацией для коренного перелома.
Рано или поздно придётся вести переговоры с Ордой. Дальнейшее откладывание лишь усугубит позиции Украины.
Следует немедленно объявить о прекращении огня и начать переговоры при посредничестве Китая.
В обмен на участие в миротворческом процессе предложить Китаю самые благоприятные концессии для ведения бизнеса в Украине.
В нынешней обстановке Китай приложит все силы и не пожалеет средств ради успеха переговоров.
С участием Китая достижение мира, а затем - прогресса и процветания Украины гарантировано на 100%.
Западный мир и либерастическая дерьмократия исчерпали себя и стремительно катятся в сточную канаву истории.
Будущее человечества - за Китаем, его союзниками!
Тому немає сенсу вести перемовини з ордою ні про що.
Навіть Сербія офіційно підтримує територіальну цілістність України з 2014 року і не збирається міняти свою думку.
Ви ще складаєте гроші в долярах та користуєтеся Айфонами?
Я наприклад маю в кишені євро, а мій телефон Самсунг найдорожчої моделі
В взамен пусть весь мир признает, что мацкву построила Русь, чьими потомками являемся мы. И новгород, и прочие города кацапни.
Не ну а что? С дебилами надо говорить на примерах, и бить их их же терминами, аргументами, примерами. Они на такое отреагируют словами "ну это не серьёзный разговор", и тогда нужно им ответить что и аннексия нашей земли так же не серьёзный разговор. Вот тогда они заткнутся, так как что либо сказанное ими после такой риторики и нити дискуссии, будет приравниваться к согласию что они ********
За 50% посадят в одну бамбуковую клетку плешивое Хйуело и рваное Трампло !
На земле нет силы мощнее и союзника надежней Китая !!!