США могут признать оккупированный Крым российским, но не требовать этого от Украины, - WP

Предложение США заключается в том, что именно они могут официально признать временно оккупированный Крым частью РФ, но Вашингтон не требует этого от Украины.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, ознакомленные с вопросом, передает Цензор.НЕТ.

"Предложение США, однако, касается только признания со стороны Вашингтона и не заставит Украину признать аннексию полуострова Россией в 2014 году", - говорится в материале.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получала официальных предложений по обмену или отказа от территорий. Он подчеркнул, что наше государство не признает юридически Крым российским.

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Ранее сообщалось, что мирные переговоры в Лондоне были сорваны из-за нежелания Украины отдать России свои территории.

Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.