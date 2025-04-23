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Новости Мирные переговоры в Лондоне
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Мирные переговоры в Лондоне сорваны из-за нежелания Украины отдать РФ свои территории, - Washington Post

переговори

Мирные переговоры в Лондоне были сорваны из-за нежелания Украины отдать России свои территории.

Об этом со ссылкой на источники пишет Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, срыв переговоров произошел на фоне гнева в Вашингтоне из-за нежелания Киева принять предложения уступить территорию России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о срыве переговоров по Украине в Лондоне: Не удалось сблизить позиции по некоторым вопросам

"Киев предпочитает сначала обсуждать полное прекращение огня, а все остальное потом", - сказал чиновник, знакомый с ситуацией, который говорил на условиях анонимности из-за напряженного политического момента.

Издание напоминает, что госсекретарь США Марко Рубио должен был вылететь в Лондон во вторник вечером, но отменил планы в полдень. Стив Уиткофф, специальный посланник и близкий соратник президента Дональда Трампа, который занимал центральное место в усилиях Белого дома по прекращению войны, на этой неделе отправится в Москву.

Как сообщалось, в МИД Великобритании уточнили, что мирные переговоры с участием глав МИД в Лондоне отложены.

Ранее СМИ сообщили, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие.

Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Автор: 

Великобритания (4964) переговоры (4961) США (26672)


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Топ комментарии
+46
Начинайте обмен территориями с Аляски. А мы посмотрим как это получится.
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23.04.2025 13:26
+40
"Небажання України віддавати свої території" - таке враження що це роблять всі, а от Україна не хоче. Мабуть світ з'їхав з глузду і ми маємо справу з цілою купою полудурків, яким нічого неможливо пояснити.
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23.04.2025 13:30
+30
Мирні перемовини у Лондоні зірвані через небажання України віддати РФ свої території
Зачекайте, а які ж це в сраці мирні переговори якщо це прямий тиск на капітуляцію України? Весь хитрий план Тампона це заставити Україну повністю капітулювати і більше ніяких варіантів. А навіщо тоді всі переговори і всі ці посередники які за своє посередництво ще й з нас чобати хочуть зняти як з повішеного?
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23.04.2025 13:53
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а через десятиліття масових убивств та злочинів проти людства росії нічого часом не зірвано?
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23.04.2025 14:12 Ответить
"Усилия США по прекращению огня..." Да нет - это не о прекращении огня. Это усилия США по капитуляции Украины.
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23.04.2025 14:13 Ответить
Кто бы шо не говорил, как бы Трамп не оправдывался, но у него видно, шо нет козырей, чтобы крыть нараись.
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23.04.2025 14:13 Ответить
Тут він має сказати, що не в карти приїхав грати... хоча... це він незабаром скаже Конгресу )))
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23.04.2025 14:17 Ответить
Не встигне, бо його, зi всим його лайном маско-венсiвським, винесуть з Бiлого Дому.
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23.04.2025 14:33 Ответить
і зовсім ні. це штати відмовляються поступитись трьома штатами на користь росії із за чого ніхто і не приїхав в Лондон. Розмірковують
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23.04.2025 14:14 Ответить
Які ж українці не хороші! Не хочуть з узкімі дружить
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23.04.2025 14:15 Ответить
хай віддадуть Аляску Канаді. Ми можемо модерувати такі перемовини.
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23.04.2025 14:17 Ответить
геополітичний газлайтінг
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23.04.2025 14:19 Ответить
Скасування санкцій проти агресора в обмін на що? НА те, що окуповані території України визнають кацапськими??? Санкції вводилися за вторгнення на чужу територію, це вторгнення закінчиться?
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23.04.2025 14:19 Ответить
Що не вигідно, погодитися на Крим? А Ви згодні, що Україна має визнати крим російським?
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23.04.2025 14:50 Ответить
то це бот номерний. З "собачкою говорящою" корисніше розмовляти)))
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23.04.2025 16:14 Ответить
Вітьков став спеціальним посланником і в України. Безвиїздно ***** !!!
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23.04.2025 14:26 Ответить
Бидло кричало Трамп прийде порядок наведе і що цей жлоб пропонує ? віддайте окуповані території рашистам ,а всі природні копалини трампу і його банді ,це повний абсурд.
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23.04.2025 14:33 Ответить
Ну как вариант, можно склады с парой миллионов снарядов взорвать
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23.04.2025 15:24 Ответить
А як всі російськомовні "американці" нападали на Байдена, що він не дає достатньо зброї, тощо. Як вони всі нібито переживали за Україну! А що нині - заткнулися, частина можливо зрозуміла, що помилялася, частина - мабуть "істарічіская родіна" перестала фінансувати...
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23.04.2025 16:08 Ответить
«Моя особиста позиція, якщо дати воду дот

Криму

але мати велику перевагу.В переговорах по Донбасу, ну, я буду вважатице достатнім компромісом. Тому що вКриму будуть користуватися водоюгромадяни України. Якщо це буде обмінщо вони відходять з усіма своїмивійськовими формуваннями в Ростов, ми встановлюємо контроль за нашимкордоном і за це потрібно подати воду доКриму я б на таке пішов»,сказавАрахамія.
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23.04.2025 14:34 Ответить
А коли при Пороху були пропозиції ( від самих же заЖоповців і ригів) давати воду на півострів ,бо там наші носії паспорту, то кваЗЕморди на гівно зходили, лаючи Президента
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23.04.2025 16:08 Ответить
Щось непоняв. Ти пропонуєш віддати оркам територію в обмін на те щоб переобрати Осла?
Ти вдарився в сосну і всі клепки повилітали?
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23.04.2025 14:54 Ответить
Я не політик і нічого не пропоную шановний пане Алексе. ! Просто констатую факт. Війна продовжиться ще на декілька років як мінімум. Я не кажу правильно це чи ні, не мені судити. Якщо є бажання і ресурси (людські, матеріальні, військові) і реальний план виходу до кордонів 1991 року без допомоги США, то мабуть це виглядає раціонально.
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23.04.2025 14:59 Ответить
Мабуть динаміка дій тцк не дає такого оптимізму що " є бажання і ресурси" виходу до кордонів блаблабла...
Приклад Сил Оборони Фінляндії показує що вони втримали існування державності після атаки величезного монстра!!
Але це тонкий лід, небажана тема!! З одного боку схоже на "посягання на територіальну цілісність" якщо наговорити зайвого, з іншого боку великий хейт від нафронтниць та ультравоїнів-гіперпатріотів які "до останньої лопати готові ..." не зходячи з диванів..
Тому всі балачки можливі лише при Уряді національного порятунку !!!! Зараз марафонна шваль здає країну крок за кроком, село за селом, зруйнованим будинком за будинком, сотнями життів цивільних щодня .
Для "простого наріду" є різниця, як зустріти процес руйнування держави - чи в глибокому тилу б безпеці чи під бомбами і страхом потрапити в полон. А пасіонарії та свідомі добровольці закінчуються швидко, затяжна війна це головна небезпека
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23.04.2025 16:17 Ответить
Приклад Фінляндії недоречний. Сцавок отримував люлей від маленької Фінляндії і це було на тлі того, що не Фінляндія була головним конкурентом за Європу а Германія, яка стояла поруч і спостерігала. Зараз у кацапів нема такого ворога, тому схоплену здобич кацапня не відпустить, щоб ви їй не пропонували.
Ви можете кацапам зараз хочь все віддати, хоч свою дупу у користування, кацапи заберуть все і всеодно вас знищать.
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24.04.2025 01:30 Ответить
Яка нагла Україна не хоче геноцидному агресору віддати свої території та добровільно в газову камеру сама не йде!
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23.04.2025 14:36 Ответить
Цікаво яких територій? Бо звучить так що ще якісь території повинні віддати? Чи це про де-юре визнання?
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23.04.2025 14:45 Ответить
От і добре.
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23.04.2025 14:48 Ответить
А які тоді поступки від орків? Може вони від дадуть нам Курську та Белгородську області?
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23.04.2025 14:56 Ответить
Уявляю, як упороті зелохи будут аплодувати херпіду і підіймати його рейтинг. Дебіли, .лять. Вже довели Україну до ручки. Зараз виберуть його вдруге, у.бки.
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23.04.2025 15:03 Ответить
Поки не знищимо ЗЕмарахвон - ті кроти будуть штовхати державу у прірву!!!!
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23.04.2025 16:06 Ответить
Господа проходимцы из чёрного дома, засуньте свои мирные бандитские предложения трампу и

всей его дебильной команде, в задницу!
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23.04.2025 15:16 Ответить
Отдать земли мы и сами можем, еще с 2014 года. НХ вы нам для этого всрались. Ублюдок рыжий вообще приху...ел. Мастер сделок)))))))))))))
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23.04.2025 15:22 Ответить
Саме головне зараз - будувати міцні фортифікації та підготовлені місця, навіть бетоновані з перископами, автоматичними кулеметами за лінією фронта. Рити, будувати, рити, будувати та мінувати, мінувати, мінувати. В них буде легка техніка та мотоцикли, треба на це розраховувати. Ми будемо відступати, повільно, важко, але треба мінімізувати свої втрати та максимілізувати втрати супротивника. Кацапи мають дорого заплатити за те, що сунулись в Україну. Кацапи повинні будуть лякати своїх дітей українцями !!!
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23.04.2025 15:26 Ответить
Це правильно.
Але для цього потрібен Український Гетьман, Головнокомандувач!! І не пісяй Мамарімовіч
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23.04.2025 16:05 Ответить
Порахуй скільки вмирає українців (цивільні і військові), даю тобі підказку ~ 300-400 людей на день. Як думаєш, з повністю проваленою мобілізацією, повністю проваленою інформаційною політикою, з занадто пізніми реформами, пів року тому в Покровську замість фортифікацій, травичку косили і фарбували. Що так, що так, ми змушені піти на мир. Ми довго не вистоїмо.
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23.04.2025 22:51 Ответить
Який мир? Хто тобі його подарує? Пуйло и Трампон?
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24.04.2025 01:32 Ответить
Они ещё искренне удивляются, думая о том, почему эти украинцы не хотят отдать свою территорию. Мы, американцы, сразу отдали бы техас и Калифорнию, если бы об этом нас попросили мексиканцы.
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23.04.2025 15:30 Ответить
как-то странно??? правда . рижий???)
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23.04.2025 15:32 Ответить
Звернення до американського народу:
- кацапи співають:"Отдавай Аляску,Америка!"
Питання:
-Поверните? Віддасте?
Отож!
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23.04.2025 15:37 Ответить
Короче говоря в задницу эти мирные инициативы Трампа. Декларировать ядерный статус Украины и начало производства ядерного оружия.
Сразу начнут верещать и мозги включат ))
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23.04.2025 15:43 Ответить
Як що амерське гівно не може (не хоче, не знає, агент не зробить) жорстко придавити агресора і зупинити війну то політика України має бути націлена на втягування штатів у війну з Китаєм як можна скоріше. А це рікошет на срашу і нарешті два дружка довбойоба вимушені будуть стріляти один в одного. І це їм обом буде розплата за все
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23.04.2025 15:44 Ответить
Якщо Україна погодиться на визнання Крима за рашкою,
то потім оце руде заявить, що він казав про ВСЮ УКРАЇНУ! Від Донецку до Львіва!
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23.04.2025 16:00 Ответить
Це як квест. Війна і руйнування на Сході Донбасу, щоб примусити визнати "право" на вкрадену Кримську область. Потім полномасштабне руйнування щоб визнати окупацію Сходу. Буде результат на міжнародному рівні - піде далі, це всі розуміють що буде накопичувати сили для нової війни/ порушення перемірія
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23.04.2025 16:03 Ответить
Мені вже знайомі прожужали з цією новиною: "а от відіш, наш_Лідор нє сліл страну!! Ох сільон гад!! Нє поддался трумпу"" 😁
Вже й даремно талдичити що ЗЄблік би здав все з потрохами , ше й ресурси впридачу, для якоїсь прокладки-фірмм з трамп кораорейшн™
Це просто Боря Джонсон і інші наші друзі пошептали.... Так що надія є! не те щоб на Потужну Переможну Перемогу , але на виживання країни і на Світло перспектив в кінці тонелю
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23.04.2025 16:00 Ответить
Ця земля вже давно під короною.
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23.04.2025 16:27 Ответить
ВАУ! а повинно бути бажання! "А може ще ключі від квартири" повинне бути бажання віддати?
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23.04.2025 16:10 Ответить
Рижому полудурку не бачити "Нобеля".
Навіть ненависний трумпу Барак Обама с "Нобелем",а великий переговорщик та укладач угод зі шобелем.
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23.04.2025 16:23 Ответить
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23.04.2025 16:25 Ответить
Це ви в такий кшталт, за допомогою картинки, визиваете на людину злу карму?
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23.04.2025 17:30 Ответить
аби кацапи у.бали б по пендосам! на знак подяки.
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23.04.2025 16:25 Ответить
Винні в усьому не "пендоси", а зебілоїди
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23.04.2025 16:27 Ответить
Насправді Ви єдиний хто в цьому світі правий!)
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23.04.2025 18:18 Ответить
Оце обличчя нашої біди, кого б іншого ви не назвали винним у тому, що сталося
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23.04.2025 16:26 Ответить
кто нибудь ну пристрелите уже этого рыжего кблюдка!рашистский ******!
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23.04.2025 16:37 Ответить
Мирні переговори зірвані через бажання ******* забрати території.
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23.04.2025 16:58 Ответить
США переходить в табір рф і воює проти України.
Мирних переговорів з участю США не повинно існувати.
Хай освоють Гренландію та північні льодовики, які рушаться.
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23.04.2025 17:06 Ответить
Заголовок має бути таким:
"Мирні перемовини у Лондоні зірвані через небажання Трампа віддати території України віддати РФ свої території" - Washington Post Джерело: https://censor.net/ua/n3548337
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23.04.2025 17:15 Ответить
Шо хотіли то й маємо:
Достатньо перестати стріляти.
Достатньо віддати території.
Просто лаконічно і піплу подобається.
Землю селянам.
Фабрики робочім.
Ні@уя нарід історію не вчить.
Хочь кол на голові теши.
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23.04.2025 17:47 Ответить
Мирні перемовини у Лондоні зірвані через небажання України віддати РФ свої території, - Washington Post
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не верно.
Переговоры сорваны из-за не желания Трампа наказать россию за агрессию против суверенного государства, убийства мирных людей и похищение детей.
Трамп очень спешит закончить войну и ему не важно, справедливо или нет.
Главное закончить, так как ему в спину очень сильно задышал Китай.Трампу надо срочно полностью переключиться на Китай, а Украина стратегически ему до лампочки.
К тому же Трамп получит в союзники россию, которой США на переговорах всячески подыгривали.
Трамп, сдав Украину, имеет двойную выгоду - быстро переключается на Китай, и второе - будет иметь за спиной благодарного путина.
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23.04.2025 17:52 Ответить
У Вашингтоні розгнівалися,тому що одна країна не хоче просто так віддати території іншій країні? Ущіпніть мене. Напевно це якесь марення
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23.04.2025 18:06 Ответить
перемовини зірвали піндоси. Крапка
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23.04.2025 18:44 Ответить
добрі гаранти,потужні,наклоняти щоб віддали теріторії
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23.04.2025 19:10 Ответить
Мы пока немного стесняемся. Может США покажут пример и отдаст кому-то немного своих территорий?
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24.04.2025 07:31 Ответить
Зачем новые переговоры и договора если США ещё не выполнили актуальные договора по поводу гарантий безопасности??? Давить нужно на это. Новый договор только после выполнения старых
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24.04.2025 08:21 Ответить
Рудий бордельний лев прискорив дихалку - сто днів і ніх..... Перси обізвали *********, хамас не хоче переселятись, Бубон впирається.
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24.04.2025 12:12 Ответить
На ..такі перемовини.Це клоунада світового масштабу.
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24.04.2025 12:23 Ответить
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