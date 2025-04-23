Мирные переговоры в Лондоне сорваны из-за нежелания Украины отдать РФ свои территории, - Washington Post
Мирные переговоры в Лондоне были сорваны из-за нежелания Украины отдать России свои территории.
Об этом со ссылкой на источники пишет Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, срыв переговоров произошел на фоне гнева в Вашингтоне из-за нежелания Киева принять предложения уступить территорию России.
"Киев предпочитает сначала обсуждать полное прекращение огня, а все остальное потом", - сказал чиновник, знакомый с ситуацией, который говорил на условиях анонимности из-за напряженного политического момента.
Издание напоминает, что госсекретарь США Марко Рубио должен был вылететь в Лондон во вторник вечером, но отменил планы в полдень. Стив Уиткофф, специальный посланник и близкий соратник президента Дональда Трампа, который занимал центральное место в усилиях Белого дома по прекращению войны, на этой неделе отправится в Москву.
Как сообщалось, в МИД Великобритании уточнили, что мирные переговоры с участием глав МИД в Лондоне отложены.
Ранее СМИ сообщили, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие.
Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.
США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.
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Криму
але мати велику перевагу.В переговорах по Донбасу, ну, я буду вважатице достатнім компромісом. Тому що вКриму будуть користуватися водоюгромадяни України. Якщо це буде обмінщо вони відходять з усіма своїмивійськовими формуваннями в Ростов, ми встановлюємо контроль за нашимкордоном і за це потрібно подати воду доКриму я б на таке пішов»,сказавАрахамія.
Ти вдарився в сосну і всі клепки повилітали?
Приклад Сил Оборони Фінляндії показує що вони втримали існування державності після атаки величезного монстра!!
Але це тонкий лід, небажана тема!! З одного боку схоже на "посягання на територіальну цілісність" якщо наговорити зайвого, з іншого боку великий хейт від нафронтниць та ультравоїнів-гіперпатріотів які "до останньої лопати готові ..." не зходячи з диванів..
Тому всі балачки можливі лише при Уряді національного порятунку !!!! Зараз марафонна шваль здає країну крок за кроком, село за селом, зруйнованим будинком за будинком, сотнями життів цивільних щодня .
Для "простого наріду" є різниця, як зустріти процес руйнування держави - чи в глибокому тилу б безпеці чи під бомбами і страхом потрапити в полон. А пасіонарії та свідомі добровольці закінчуються швидко, затяжна війна це головна небезпека
Ви можете кацапам зараз хочь все віддати, хоч свою дупу у користування, кацапи заберуть все і всеодно вас знищать.
всей его дебильной команде, в задницу!
Але для цього потрібен Український Гетьман, Головнокомандувач!! І не пісяй Мамарімовіч
- кацапи співають:"Отдавай Аляску,Америка!"
Питання:
-Поверните? Віддасте?
Отож!
Сразу начнут верещать и мозги включат ))
то потім оце руде заявить, що він казав про ВСЮ УКРАЇНУ! Від Донецку до Львіва!
Вже й даремно талдичити що ЗЄблік би здав все з потрохами , ше й ресурси впридачу, для якоїсь прокладки-фірмм з трамп кораорейшн™
Це просто Боря Джонсон і інші наші друзі пошептали.... Так що надія є! не те щоб на Потужну Переможну Перемогу , але на виживання країни і на Світло перспектив в кінці тонелю
Навіть ненависний трумпу Барак Обама с "Нобелем",а великий переговорщик та укладач угод зі шобелем.
Мирних переговорів з участю США не повинно існувати.
Хай освоють Гренландію та північні льодовики, які рушаться.
"Мирні перемовини у Лондоні зірвані через
небажання Трампа віддати території України віддатиРФ свої території" - Washington Post Джерело: https://censor.net/ua/n3548337
Достатньо перестати стріляти.
Достатньо віддати території.
Просто лаконічно і піплу подобається.
Землю селянам.
Фабрики робочім.
Ні@уя нарід історію не вчить.
Хочь кол на голові теши.
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Не верно.
Переговоры сорваны из-за не желания Трампа наказать россию за агрессию против суверенного государства, убийства мирных людей и похищение детей.
Трамп очень спешит закончить войну и ему не важно, справедливо или нет.
Главное закончить, так как ему в спину очень сильно задышал Китай.Трампу надо срочно полностью переключиться на Китай, а Украина стратегически ему до лампочки.
К тому же Трамп получит в союзники россию, которой США на переговорах всячески подыгривали.
Трамп, сдав Украину, имеет двойную выгоду - быстро переключается на Китай, и второе - будет иметь за спиной благодарного путина.