Мирные переговоры в Лондоне сорваны из-за нежелания Украины отдать РФ свои территории, - Washington Post

Мирные переговоры в Лондоне были сорваны из-за нежелания Украины отдать России свои территории.

Об этом со ссылкой на источники пишет Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, срыв переговоров произошел на фоне гнева в Вашингтоне из-за нежелания Киева принять предложения уступить территорию России.

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"Киев предпочитает сначала обсуждать полное прекращение огня, а все остальное потом", - сказал чиновник, знакомый с ситуацией, который говорил на условиях анонимности из-за напряженного политического момента.

Издание напоминает, что госсекретарь США Марко Рубио должен был вылететь в Лондон во вторник вечером, но отменил планы в полдень. Стив Уиткофф, специальный посланник и близкий соратник президента Дональда Трампа, который занимал центральное место в усилиях Белого дома по прекращению войны, на этой неделе отправится в Москву.

Как сообщалось, в МИД Великобритании уточнили, что мирные переговоры с участием глав МИД в Лондоне отложены.

Ранее СМИ сообщили, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне после отказа Рубио принимать в ней участие.

Накануне СМИ сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с делегациями Украины и Европы в Лондоне в среду, 23 апреля.

США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.